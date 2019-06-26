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 Поліція викрила кілька груп "громадських активістів", які вимагали у бізнесменів і публічних людей гроші за непоширення компромату

З початку року поліція викрила кілька груп "громадських активістів" у криміналі. Серед них - керівники організацій, які позиціонували себе як борці з корупцією і свавіллям влади. Дев'ятьом особам вже повідомлено про підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

"Останнім часом почастішали випадки звернень до правоохоронних органів громадян, які повідомляють про тиск на них з боку представників громадських організацій. Вимоги доволі прості: певна сума коштів за не проведення заходів, спрямованих на дескридетацію особи.

Перед тим, як прийти до бізнесмена або публічної особи, викриті зловмисники заздалегідь готувалися: проводили збір конфіденційної інформації про всіх членів родини, готували фейкові матеріали компроментуючого змісту та розповсюджували їх через підконтрольні веб-ресурси. Пізніше за припинення таких дій зловмисники вимагали кошти", - сказано в повідомленні.

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Так, наприклад, у м. Дніпро поліцейські затримали керівника громадської організації за вимагання та отримання 10 тисяч доларів США від підприємця. Гроші призначалися за припинення розповсюдження неправдивої компроментуючої інформації про підприємця, членів його родини та про його господарську діяльність.

Поліція викрила кілька груп громадських активістів, які вимагали у бізнесменів і публічних людей гроші за непоширення компромату 01

У Полтаві керівник ГО вимагав та отримав від забудовника 459 тисяч гривень за не перешкоджання будівництву.

Поліція викрила кілька груп громадських активістів, які вимагали у бізнесменів і публічних людей гроші за непоширення компромату 02

У Києві правоохоронці викрили групу "активістів" на чолі з керівником громадської організації. Члени групи займалися збором та розповсюдженням фейкової інформації про публічних осіб та службовців правоохоронних органів, а також організацією фальшивих мітингів проти них. Суми, які вимагали дані особи, коливалися залежно від посади потерпілої сторони.

Поліція викрила кілька груп громадських активістів, які вимагали у бізнесменів і публічних людей гроші за непоширення компромату 03

Активна суспільна діяльність затриманих не заважала їм займатися протиправною діяльністю. Зокрема, поліцейські задокументували, що частина зловмисників займалася збором інформації шляхом зламу особистих поштових скриньок, месенджерів, баз даних, інші – систематизували отримані дані, готували фейкові матеріали для медіа, організовували мітинги та акції протесту або керували всім процесом та координували дії інших.

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Правопорушники нехтували нормами законодавства, порушуючи його задля власних корисливих цілей. Коли ж правоохоронні органи на підставі рішення суду проводили необхідні процесуальні дії стосовно осіб, причетних до протиправної діяльності, – ті розпочинали кампанію з дискредитації правоохоронців через ЗМІ. Такі кампанії мотивувалися як переслідування правоохоронними органами затриманих громадян за начебто їх активну громадянську позицію. Насправді це лише один із способів уникнути відповідальності за вчинення протиправних дій та порушення норм чинного законодавства.

Поліція нагадує, що міжнародне та національне законодавство чітко зазначають: ніхто не повинен зазнавати свавільного чи незаконного втручання в його особисте чи сімейне життя, свавільних чи незаконних посягань на недоторканість його житла або таємницю його кореспонденції чи незаконних посягань на його честь чи репутацію. Винятки можуть бути встановленні лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо. Водночас за порушення законодавства винні особи нестимуть відповідальність.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134318
 
 
 Топ коментарі
 
Началось!!!
Когда опчественные активисты поливали говном предыдущую власть - это была борьба с коррупцией. Да общественнички? Допрыгались? Думали всю жисть на этом кормится будете?
Думали нынешняя власть вас медалями за это наградит?
Нет. Не на тех нарвались. И страну просрали и сами сгинете как роса на солнце.
Теперь коррупции не будет. Не потому что не будет. А потому что об этом объявят по телевизору. И попробует кто-то быть против
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Отвечу словами Шарикова: "Всё поделить"
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Та все активисты проплаченные!.. И только Порохоботы за идею! Полиция разоблачила несколько групп "общественных активистов", вымогавших у бизнесменов и публичных людей деньги за нераспространение компромата - Цензор.НЕТ 9578
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Костик Б. - его ему морду прятать. Уже на свободе
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Та все активисты проплаченные!.. И только Порохоботы за идею!
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За совершённую подлость нужно платить, по полной программе, ещё на этом свете. И пусть скажут спасибо, что взяли деньгами, а не здоровьем или жизнью. Респект посоны. Есть компромат, его нужно обналичивать как и любой товар.Чем это хуже. Рыночные отношения.
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Началось!!!
Когда опчественные активисты поливали говном предыдущую власть - это была борьба с коррупцией. Да общественнички? Допрыгались? Думали всю жисть на этом кормится будете?
Думали нынешняя власть вас медалями за это наградит?
Нет. Не на тех нарвались. И страну просрали и сами сгинете как роса на солнце.
Теперь коррупции не будет. Не потому что не будет. А потому что об этом объявят по телевизору. И попробует кто-то быть против
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Мне всегда было интересно : какова судьба добычи ?
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Отвечу словами Шарикова: "Всё поделить"
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Скоро (если не уже!) термин "активист" (как и "блохер") станет ругательным. За это будут сразу в морду бить.
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Так сьогодні поливають брудом Бірюкова, а от матеріали суду ніхто не показує.
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сегодня «активистом» быть очень выгодно, прикидаешься патриотом-борцом с противной властью и в итоге требуешь бабок от тех на которых наезжаешь
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На фотках все в демисезонных курточках - фото делались в апреле месяце.
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Есть одна законспирированная сепаратистская организация титушек-боксеров - ГО "Браття" Лидер ОПГ - Александр Сухарский. Давно и плотно служат Партии Регионов, неоднократно привлекались к силовым акциям, избиению мирных митингующих граждан во времена Януковича. Занимались отжимом квартир у киевлян под видом коллекторов. На данный момент публичной активности не проявляют, но готовы, в случае чего активизироватсья и поставить до 150 боевиков.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПоліція викрила кілька груп "громадських активістів", які вимагали у бізнесменів і публічних людей гроші за непоширення компромату
 
 
 
 
 
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