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 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність", "Голос" та "Сила і честь" долають 5% бар'єр, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова

Партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність", "Голос" та "Сила і честь" долають 5-відсотковий бар'єр для проходження у Верховну Раду, згідно з опитуванням, проведеним фондом "Демократичні ініціативи "та соціологічною службою Центру Разумкова.

Згідно з результатами дослідження лідером виборчих перегонів з великим відривом є партія "Слуга народу" (33,6% серед усього населення і 42,7% серед тих, хто піде на вибори і визначився з вибором), передає Цензор.НЕТ.

Долають виборчий бар’єр партії "Опозиційна платформа "За життя" (9,5% серед усіх і 10,5% серед тих, хто визначився), "Батьківщина" (9,3% серед усіх і 10,2% серед тих, хто визначився); "Європейська солідарність"(відповідно, 8,9% серед усіх і 9,8% серед тих, хто визначився); "Голос" (5,8% серед усіх і 6,4% серед тих, хто визначився).

На межі проходження партія "Сила і честь" (4,1% серед усього населення і 5,2% серед тих, хто визначився з вибором).
"Ще має шанси досягти потрібного результату партія "Громадянська позиція" (3,7% серед усіх і 4,1% серед тих, хто визначився. Перспективи інших політичних сил потрапити до Верховної Ради можна оцінити як мінімальні", - йдеться в дослідженні.

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Партія "Слуга народу" є лідером в усіх регіонах. Найбільше готові підтримати партію на Півдні (55% серед тих, хто збирається голосувати), на Сході "Слуга народу" має 42%, У Центрі – 35%, на Заході – 32%. Партія "Опозиційна платформа "За життя" найкращий результат має на Сході (19%) та на Півдні (14%). Натомість її значно менше підтримують у Центральному регіоні ( 6,7%) і майже не підтримують на Заході (1,2%). За партію "Батьківщина" найбільше готові проголосувати в Центральному регіоні(13,1%), проте й у інших регіонах партія має прохідний результат: 8,3% на Заході, 7% на Півдні, 5,2% на Сході. Партія "Європейська солідарність" має найбільшу підтримку в Центральному (12,4%) та Західному (10,9%) регіонах і отримує непрохідні відсотки у Південному (3,3%) та Східному (4,2%) регіонах. Партія "Голос" має високу підтримку у Західному регіоні (13,4%) і значно меншу – у Центральному (4,4%) й зовсім незначну – на Півдні (1,3%) та Сході (2,6%).

У віковому розрізі політичні сили можна поділити на ті, які підтримує більшою мірою молодь, і ті, які мають більшу підтримку від старшого покоління. До партій, яким більше симпатизує молодь, слід віднести в першу чергу партію "Слуга народу": за неї готові проголосувати 57% молоді віком до 30 років, далі із зростанням віку виборців підтримка дещо спадає, і серед виборців віком 50–59 років і старших за 60 років відсоток голосів становить 27% і 29%. Проте навіть у цій старшій групі виборців "Слуга народу" є явним лідером.

До політичних сил, яким симпатизує більше старше покоління, слід віднести насамперед партію "Опозиційна платформа "За життя", за яку готові віддати свій голос 16,4% тих, кому за 60 років і лише 3,5% молоді до 30 років. Переважає старший електорат і серед симпатиків партії "Батьківщина": у групі 50–59 і старше 60 років за цю партії готові проголосувати 13% виборців, а серед наймолодших – лише 4,5%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Непогані відсотки старшого електорату має й партія "Сила і честь" – 7% серед виборців, старших за 50 років, от тільки серед молодших підтримка значно нижча за виборчий бар’єр.

Більш рівномірно у віковому розподілі представлений електорат партії "Європейська солідарність": 8–10% майже в усіх вікових групах, за винятком наймолодших (6%).

Партія "Голос", навпаки, має приблизно однакову підтримку в усіх вікових групах виборців (6–8%), за винятком найстарших, де за цю партію готові віддати свій голос лише 3,5% виборців.

У виборчих симпатіях чоловіків і жінок істотних відмінностей немає.

Загальнонаціональне опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2017 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Фінансування опитування здійснено в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134313
 
 
 Топ коментарі
 
Интересно,шо за дэбилы голосуют за рыгов?
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Нельзя кацарылых тролей пускать на сайты ,где пишут люди.
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Очередное одевание шор лохторату, что из всего списка в бюллетне надо голосовать лишь за кого то из "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Европейская Солидарность", "Голос" и "Сила и честь".
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Як на мою думку - потім блаЗень буде посилатися на ці опитування як на причину своїх дій. Наприклад, розпуск ВР чи при організації референдуму про вступ до НАТО, автономію Лугандона та Даунбаса... "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність", "Голос" та "Сила і честь" долають 5% бар'єр, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6621
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Бепепешники.
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Дякувальники голосуют за основателя Партии Регионов - сивого Петра.
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КТО то МОЖЭТ мне объяснить ??
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Почему слуга 0ЛИГАРХ-хода ТАК СПЕШИТ с ИЗМЕНИТЬ КОНСТИТУЦЫЮ ?,,,,,,,,,,,,,,,,? .
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Языковые и донбасские законы - ПРОТОЛКНУТЬ ???,,, ?????????????????!!!!!!!!!!!!

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нельзя соевых пускать в раду. итак за 5 лет нагадили знатно.
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Это одно и то же гавно.
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за житття итак пролезет в раду. но соевые рыла реально бесят. 5 лет наблюдать рожи гончаренок, геращенок, луценчих и прочих порошенок уже надоело.а там сейчас еще и такие как баласинович добавятся.
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Нельзя кацарылых тролей пускать на сайты ,где пишут люди.
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Так не пущи... Где редут будешь ставить, зегенерат?)
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Центр имени папика регента Шмаркли Инстаграмной... Збс
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Всё можно понять , но "Оппозиционная платформа "За життя" (9,5% среди всех и 10,5% среди тех, кто определился) меня удивляет .
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А меня - нет. Меня уже давно ничто не удивляет "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Европейская Солидарность", "Голос" и "Сила и честь" преодолевают 5% барьер, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 9175
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А шо тут удівляцца? За жизнь по-новому, щоб жить по-старому. Як завіщав мародьор.
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Ріст рейтингу Голосу Вакарчука прямопропорційний падінню рейтингу петіного ПЄСу..
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Не істери.
Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Комуністичної партії України, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, повідомили в ЦВК про результати чергового засідання.

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Щодо Шаріка, як і ПЄСа...
То було б цікаво знати, хто голосуватиме за них, тобто хто є ворогом демократичної України .
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Фальшивый "Голос" - это замаскированная часть ******** с соросовским душком. А Вакарчука туда поставили в качестве свадебного генерала для приманки голосов наивных лохов.
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Неправда, бо там патріоти і справжні нові обличчя на відміну від регіональних Слуг народу.
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ещё несколько недель и барыжные посипаки будут зачищены с кресел министров и пркуроров,...
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и наступит рай на земле. да надька? тебе выдадут новые трусы с начесом.. лепота. жизнь удалась
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Спочатку труси з начьосом втратять такі як ти.
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т.е. у вас даже на новые трусы нет денег? вы настолько нищеброды? Хотя чему я удивляюсь. помню как на карлсоно-майдане трусы и носки просили "митингарям" которые в это время виски хлестали как не в себя
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А я за свої гроші оптом купував шкарпетки і носив на Майдан. А ці зебобіки нехай смердять у старих шкарпетках.
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тююю,а писал одному,тоже шокогрохнутому,шо ты з харькОва и тебе под 70
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и наступит нормальная работа вр и ап. а то уже мародёр соевый, с плокулолом и ко на гомно исходят чтоб где падло сделать.
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"нормальная работа" "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Европейская Солидарность", "Голос" и "Сила и честь" преодолевают 5% барьер, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 8065 Надія вмирає останньою від сміху за свої слова.
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надька. АП уже нет - есть ОП. ты отстала от жизни
а что такое "падло сделать"?
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00-Надія Лезновська


и наступит нормальная работа вр и ап. а то уже мародёр соевый, с плокулолом и ко на гомно исходят чтоб где падло сделать.
"Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність", "Голос" та "Сила і честь" долають 5% бар'єр, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 2962

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Ну, центр Разумкова неправду говорить не будет ведь, верно?
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Перед президентськими виборами центр Разумкова різко занижував рейтинг Зеленського - майже в два рази. І завищував рейтинг БПП.
Думається, так є і цього разу.
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Про гроши написал,а про кишечник не успеешь.Пиши быстрее😂😂🌷
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Я очень посмеюсь если"нечесть и сила"пройдет-страна идиот...
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Ну так уже цю "Силу і честь пхають, так пхають! Ще Гриценко так само пхають. Дуже вже хочеться "Слузі народу" мати в коаліції дрібних прислужників. Які в силу своєї кількості слугували б лише антуражем. А тут не виходить. Якщо зі См'шком це можна якось поправити, то з Гриценко - ну ніяк. А з "Батьківщиною у коаліцію йти боязно. Юлія, як досвідчена вовчиця, не лише зубами вчепиться, а загризе. Насмерть. Особливо, як вицигананить крісло прем'єра. А з її хваткою та з досвідом новообраного та всієї Зєкоманди разом узятої це цілком можливо. Я б поставив на Тимоху.
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почти на 10% обвалилася Зелебоская Слуга Урода.
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Дійсно, що їхній рейтинг значно зменшився. Думаю, що це після рішень ПАСЄ.
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злебобам пофиг на пасе, ассоциации там и мову, - их на хлеб, как говорится, не намажешь.
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интересно, с кем шмаркачи будут коалицию лепить?
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Не звиздіть Алі. Вони чітко заявили, що ні з ригами, ні з ПЕСиками коаліції робити не будуть!!!
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Їхні заяви нічого не варті, бо вони постійно брешуть. Тому треба судити по їхнім діям, а не словам.
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Щось дохріна % у собак (ПЕСиків), ну і уроді, що готові за зрадників-ригів голосувати теж ДОХРІНІЩА...
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то им дорисовали обиженные пролетом петюха на выборах)) на деле ПЕСятины получат свои 3 рыла на весь парламент (в лучшем случае) а в худшем- не доберут до рады 1-2%
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Так не буде. Все буде так, що вам не сподобається, а потім ваші кумири вас обдурять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність", "Голос" та "Сила і честь" долають 5% бар'єр, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 2822
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Почему не учитывают 3% погрешность соцопроса?
Тогда картина совсем другая.
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А хорошо бы иметь этот список несколько иным - "Голос", "Гражданская позиция", "Самопомощь", " Свобода" ( объединенная ) и можно разбавить немного добавив для консенсуса "Украинская стратегия", "Батькивщина", ну и "Слуга народа" ( куда без нее, да и шанс нужно дать). А всех остальных не зависимо от названия, напяленной маски взашей. ( но у нас совсем другая "кухня", вредная для пищеварения Украине, поэтому и маемся четверть века "желудком")
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Ляшко не будет.. нужно же кого то нового , что бы заседания Рады проходили "веселее"
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Для этой роли фальшивый голос раскручивают. Вакарчук, судя по его монологам по тв, будет всех веселить своей политдремучестью.
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Тепер ясно чому РНС не пускають на вибори бо вони єдина партія яка повідбирає голоси від пороха жульки голосу слуги.Саме саакашвілі їм буде мішати ******* наші гроші тому такий супротив!
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Носитесь ви з цим істероїдом, як з іконою... Воно того не варте, і просере все, за що не візьметься...
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В любом случае больше половины получают те, кто за совок: Слуга Народа, За Жіття и Батьківщина
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Судячи з результатів опитування, то народ трошки туповатим виглядає. Печалька.
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петькиных прибычникив мэньшае)))) правда опять мульку для дурачков впустили типа голоса.
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Все это шелуха, единственная партия достойная внимания это СВОБОДА и только она.
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***
декан спрашивает у абитуриента:
- а почему вы решили поступать именно в этот ВУЗ и именно на этот факультет?
- ну ладно тебе... пап...

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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність", "Голос" та "Сила і честь" долають 5% бар'єр, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова
 
 
 
 
 
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