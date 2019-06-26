 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність", "Голос" та "Сила і честь" долають 5% бар'єр, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова

Згідно з результатами дослідження лідером виборчих перегонів з великим відривом є партія "Слуга народу" (33,6% серед усього населення і 42,7% серед тих, хто піде на вибори і визначився з вибором), передає Цензор.НЕТ.

Долають виборчий бар’єр партії "Опозиційна платформа "За життя" (9,5% серед усіх і 10,5% серед тих, хто визначився), "Батьківщина" (9,3% серед усіх і 10,2% серед тих, хто визначився); "Європейська солідарність"(відповідно, 8,9% серед усіх і 9,8% серед тих, хто визначився); "Голос" (5,8% серед усіх і 6,4% серед тих, хто визначився).

На межі проходження партія "Сила і честь" (4,1% серед усього населення і 5,2% серед тих, хто визначився з вибором).

"Ще має шанси досягти потрібного результату партія "Громадянська позиція" (3,7% серед усіх і 4,1% серед тих, хто визначився. Перспективи інших політичних сил потрапити до Верховної Ради можна оцінити як мінімальні", - йдеться в дослідженні.

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Партія "Слуга народу" є лідером в усіх регіонах. Найбільше готові підтримати партію на Півдні (55% серед тих, хто збирається голосувати), на Сході "Слуга народу" має 42%, У Центрі – 35%, на Заході – 32%. Партія "Опозиційна платформа "За життя" найкращий результат має на Сході (19%) та на Півдні (14%). Натомість її значно менше підтримують у Центральному регіоні ( 6,7%) і майже не підтримують на Заході (1,2%). За партію "Батьківщина" найбільше готові проголосувати в Центральному регіоні(13,1%), проте й у інших регіонах партія має прохідний результат: 8,3% на Заході, 7% на Півдні, 5,2% на Сході. Партія "Європейська солідарність" має найбільшу підтримку в Центральному (12,4%) та Західному (10,9%) регіонах і отримує непрохідні відсотки у Південному (3,3%) та Східному (4,2%) регіонах. Партія "Голос" має високу підтримку у Західному регіоні (13,4%) і значно меншу – у Центральному (4,4%) й зовсім незначну – на Півдні (1,3%) та Сході (2,6%).

У віковому розрізі політичні сили можна поділити на ті, які підтримує більшою мірою молодь, і ті, які мають більшу підтримку від старшого покоління. До партій, яким більше симпатизує молодь, слід віднести в першу чергу партію "Слуга народу": за неї готові проголосувати 57% молоді віком до 30 років, далі із зростанням віку виборців підтримка дещо спадає, і серед виборців віком 50–59 років і старших за 60 років відсоток голосів становить 27% і 29%. Проте навіть у цій старшій групі виборців "Слуга народу" є явним лідером.

До політичних сил, яким симпатизує більше старше покоління, слід віднести насамперед партію "Опозиційна платформа "За життя", за яку готові віддати свій голос 16,4% тих, кому за 60 років і лише 3,5% молоді до 30 років. Переважає старший електорат і серед симпатиків партії "Батьківщина": у групі 50–59 і старше 60 років за цю партії готові проголосувати 13% виборців, а серед наймолодших – лише 4,5%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Непогані відсотки старшого електорату має й партія "Сила і честь" – 7% серед виборців, старших за 50 років, от тільки серед молодших підтримка значно нижча за виборчий бар’єр.

Більш рівномірно у віковому розподілі представлений електорат партії "Європейська солідарність": 8–10% майже в усіх вікових групах, за винятком наймолодших (6%).

Партія "Голос", навпаки, має приблизно однакову підтримку в усіх вікових групах виборців (6–8%), за винятком найстарших, де за цю партію готові віддати свій голос лише 3,5% виборців.

У виборчих симпатіях чоловіків і жінок істотних відмінностей немає.

Загальнонаціональне опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2017 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Фінансування опитування здійснено в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.