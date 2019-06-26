 Відмова "Руху нових сил" у реєстрації на виборах у Раду законна, останнє слово за ЦВК, - Сліпачук про рішення суду

Про це заявила на брифінгу 26 червня глава ЦВК Тетяна Сліпачук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".
"Центральна виборча комісія вважає свою позицію, яка відображена у відповідній постанові, абсолютно законною і буде намагатися довести це в судових процесах, які будуть відбуватися. Але це певною мірою буде мати вплив на інші стадії виборчого процесу, про що ми повідомимо пізніше", – заявила Сліпачук.
Вона підкреслила, що рішення про реєстрацію тієї чи іншої політсили в будь-якому разі ухвалює ЦВК, а суди можуть зробити певний юридичний висновок за рішенням комісії.
Сліпачук зазначила, що ЦВК – це єдиний орган, уповноважений реєструвати кандидатів у депутати.
Нагадаємо, раніше ЦВК відмовила в реєстрації кандидатам від партії Саакашвілі через те, що списки були затверджені набагато раніше призначення дати виборів.
Пізніше суд зобов'язав ЦВК повторно розглянути реєстрацію на виборах партії Саакашвілі.
«Воля народа» укр. Воля народа - депутатская группа в Верховной Раде Украины VIII созыва, созданная 27 ноября 2014 года. До 12 августа 2015 г. её возглавлял народный депутат Игорь Еремеев. С 6 октября 2015 года возглавляет народный депутат Ярослав Москаленко. Эта группа включает в себя 17 народных депутатов, подавляющее большинство которых избраны на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года по мажоритарным избирательным округам. Основной костяк группы сформирован из народных депутатов VII созыва, которые перед выборами входили в депутатскую группу «Суверенная европейская Украина». До этого часть депутатов группы в прошлом созыва была членами Партии регионов, принимали участие в голосовании за т. н. «законы о диктатуре».
Формально выдвиженка "Воли народа". Сделано Порошенко для Запада в качестве аргумента в пользу мнения о "независимости" новой комиссии, чтобы иметь возможность на международных встречах говорить, что комиссию возглавила представитель маленькой группы, а не большой партии власти. На самом деле - человек команды Порошенко.
А зачем же Зеля вернул ему укргражданство?
*ЖИЄМ ..ПО НОВОМУ -2 .*..ПРодовжується !
Глава ЦИК живет со «смотрящим Порошенко»
https://antikor.com.ua/articles/293031-glava_tsik_hivet_so_smotrjashchim_poroshenko_-_kuprij
Там Петиных
шнырейштыков еще минимум 6 тел (2 из 8 были не полностью определившиеся, но скорее да, чем нет):
Алла Басалаева
Михаил Вербенский
Ольга Желтова
Олег Конопольский
Светлана Кустовая
Ольга Лотюк
Виталий Плукар
Олег Диденко
Що за фігня !? Чому РНС виключили з виборів, а «КПУ» Компартію разом з рашиською заразою Шарієм включили і вони йдуть на вибори!? А як же декомунізація? Як же війна з рашиськими холуями?
Що там в тому ЦВК курять?
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зі. В Міхо немає непогашених судимостей в Україні. А що там грузинські ****** повідкривали - справа грузинів.
У отца Порошенко -ходка.
У кума Порошенко - ходка.
У бывшего босса и соратника Порошенко - две.
Нагадаю, що саме після його виступу з критикою Бєні передачу Шустера зняли з 1+1!
Але якщо Порох діяв дуже топорно, позбавивши Міхо громадянства і депортувавший його, то Бєня діє витонченіше. Паспорт Саакашвілі-то вернули, але в Раду його не допустять... Він їм не потрібен в Раді, бо Бєню і Зе Міхо дуже скоро почне критикувати, адже це не менші бариги, ніж Пєтя!
Правда, сейчас зели плюют на все законы