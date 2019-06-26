 Делегація України не голосуватиме за кандидатуру нового генсека Ради Європи без санкцій проти РФ, - Ар'єв

Про це журналістам заявив у кулуарах ПАРЄ глава української делегації Володимир Ар'єв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Українська делегація негайно припинить роботу. Тоді ми їдемо до Києва і наступного тижня, у тому числі на комітеті у закордонних справах, будемо обговорювати цю ситуацію. Українська делегація може тоді зареєструвати постанову (у Верховній Раді – ред.) про призупинення роботи у ПАРЄ до моменту виконання Росією низки умов", - заявив голова української делегації в Асамблеї.

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Він зазначив, що під час розгляду напередодні у комітеті проекту резолюції щодо оскарження повноважень російської делегацій багато депутатів підтримали запровадження санкцій проти РФ, але для цього не вистачило декілька голосів.

Ар'єв наголосив, що робота із переконання делегатів підтримати санкції проти РФ у резолюції про визнання їхніх повноважень нині триває. Голосування відбудеться у середу у другій половині дня.

Він також заявив, що українська делегація не буде брати участі у виборах нового генерального секретаря Ради Європи (проходять у середу), якщо не будуть уведені санкції проти Росії у ПАРЄ.

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У проекті резолюції ПАРЄ пропонують ратифікувати повноваження російської делегації, але здійснюватимуть моніторинг взаємного виконання зобовязань з боку РФ, у тому числі стосовно припинення агресії проти України.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.