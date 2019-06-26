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Все про:Ар'єв (224) ПАРЄ (501) Росія (17795) санкції (2320)

 Делегація України не голосуватиме за кандидатуру нового генсека Ради Європи без санкцій проти РФ, - Ар'єв

Постійна делегація України в ПАРЄ не братиме участі у виборах нового генсека РЄ і достроково покине літню сесію Асамблеї, якщо повноваження російських депутатів у ПАРЄ будуть визнані без введення будь-яких санкцій.

Про це журналістам заявив у кулуарах ПАРЄ глава української делегації Володимир Ар'єв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Українська делегація негайно припинить роботу. Тоді ми їдемо до Києва і наступного тижня, у тому числі на комітеті у закордонних справах, будемо обговорювати цю ситуацію. Українська делегація може тоді зареєструвати постанову (у Верховній Раді – ред.) про призупинення роботи у ПАРЄ до моменту виконання Росією низки умов", - заявив голова української делегації в Асамблеї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Учора 101 голосу виявилося недостатньо для призначення Слуцького віцепрезидентом ПАРЄ. Сьогодні у другому турі вистачить 75, - Ірина Геращенко

Він зазначив, що під час розгляду напередодні у комітеті проекту резолюції щодо оскарження повноважень російської делегацій багато депутатів підтримали запровадження санкцій проти РФ, але для цього не вистачило декілька голосів.

Ар'єв наголосив, що робота із переконання делегатів підтримати санкції проти РФ у резолюції про визнання їхніх повноважень нині триває. Голосування відбудеться у середу у другій половині дня.

Він також заявив, що українська делегація не буде брати участі у виборах нового генерального секретаря Ради Європи (проходять у середу), якщо не будуть уведені санкції проти Росії у ПАРЄ.

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У проекті резолюції ПАРЄ пропонують ратифікувати повноваження російської делегації, але здійснюватимуть моніторинг взаємного виконання зобовязань з боку РФ, у тому числі стосовно припинення агресії проти України.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134309
 
   
 Топ коментарі
 
после того как Нидерланды проголосовали за то есть закрыли глаза на смерть своих граждан пора понять, мы являемся свидетелями развала европы и их ценностей
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Не хочу думать , что это связано с Зелей , но оно так .
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Не хочу думать , что это связано с Зелей , но оно так .
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ДЛЯ ТИХ, У КОГО СЛОВО "КОЛЛАЙДЕР" І ПОДІБНІ СЛОВА НЕ ВИКЛИКАЮТЬ ОСАТАНІННЯ.
Подивіться це ВІДЕО , і прокоментуйте його, у зв'язку з ПАРЄ, і т.д.
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после того как Нидерланды проголосовали за то есть закрыли глаза на смерть своих граждан пора понять, мы являемся свидетелями развала европы и их ценностей
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Ваші висновки помилкові, бо вкрай примітивні.
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То, что состоится пересмотр дела о Боинге, теперь не стоит сомневаться. До голландцев УЖЕ начинает что-то доходить.
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То, что первое прошёл банальный финансовый шантаж со стороны кацапов, не вызывает сомнения. Но и Украина талдыча про безальтернативный Минск тоже особо ничего не делала. Мир это не ценности, это интересы и нужно уметь их защищать, а не трепать я о ценностях, при этом празворовывать собственную страну. Результат закономерность.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДелегація України не голосуватиме за кандидатуру нового генсека Ради Європи без санкцій проти РФ, - Ар'єв
 
 
 
 
 
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