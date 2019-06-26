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Все про:Зеленський (1830) призначення (376) ОДА (600) Сумщина (346) Купрейчик (1)

 Зеленський звільнив призначеного 14 днів тому т.в.о. голови Сумської ОДА Акперова і призначив на його місце Купрейчик

Президент України Володимир Зеленський змінив тимчасового виконувача обов'язків голови Сумської обласної державної адміністрації.

Відповідні укази опубліковані на сайті АП, передає Цензор.НЕТ.

11 червня президент України Володимир Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Сумської обласно ї державної адміністрації Вадима Акперова.

Указом від 25 червня Акперов звільнений з цієї посади. Іншим указом т.в.о. голови Сумської ОДА призначена Купрейчик Ірина Валеріївна, яка займала до цього посаду заступника голови Сумської ОДА. У 2012 р Купрейчик була обрана народним депутатом України від партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" по округу № 162.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс до Кабміну 8 кандидатів на посади голів ОДА, - Розенко. ПЕРЕЛІК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134299
 
 
 Топ коментарі
 
Банальний конкурс. Хто запропонує привабливіші умови ( в народі - більше дасть). За Купрейчик стоїть потужна і багата
Тимошенко, вибачте, "Батьківщина".
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Банальний конкурс. Хто запропонує привабливіші умови ( в народі - більше дасть). За Купрейчик стоїть потужна і багата
Тимошенко, вибачте, "Батьківщина".
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Зачем так нагло врать? Ведь это грех..Не соромно?
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У чому брехня, дозвольте поцікавитись? І ще. От ви, як би це мякіше, займаєтеся маніпуляціями. І вам не соромно.
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Во всем брехня, вы совершенно лицемерный тип, вам можно даже позавидовать, я бы так не смогла.
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Не прибвдняйтеся, ви можете. Просто вважали, що ви єдині у своєму амплуа. Тепер конкретно по посту : Купрейчик - висуванець "Батьківщини". Так, чи ні? Обіцянки робити призначення через конкурси, і ніяк інакше ваш кумир давав, чи не давав? Ви сумніваєтеся, що Купрейчик призначили через конкурс? Тоді ви стверджуєте, що ваш кумир - тріпло. Якщо був конкурс, ви можете довести, що моє ПРИПУЩЕННЯ про те, що однією з його умов була умова, хто більше дасть є помилковою? Якщо не можете, то не звинувачуйте мене у брехні.
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Так кто на ком стоял? Вы там, смотрю, свечку держали еще и Юльку примазали)) Это надо уметь..Хотя, с самого начала, вы просто тупо оболгали нового президента в подкупе, а теперь возмущаетесь или делаете вид, что возмущаетесь, что вам на это указали.
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Ну от, дивіться ваша маніпуляція: я примазав Юльку до "Батьківщини"(???!!!). Я щвинувптив новообраного у підкупі(???!!!). Шановна, коли ви при президентства звинувачували Порошенка у крадіжках і інших гріхах, ви ж не керувалися рішенням суду? Дивіться частіше у дзеркало, шановна. Там крім приємного обличчя і гарних очей побачите ще дещо.
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Шановна, ви і тут хочете мені суперечити?
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Ні, це єдине, в чому я вам суперечити не буду. Можете ж ви бути, хоч у чомусь праві)
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Насправді жінок негарних не буває. Бувають недоглянуті чоловіком. Але то вже інша тема.
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Да, "то інша тема", и на самом деле, я вижу ярчайший пример передергивания того, что я написала. Я сказала, что вы к своей клевете примазали Юлю, а не к Баткивщине, и о Потрохе только ленивый не знает, а порохоботы, вроде вас, просто закрывают глаза на совершенно очевидные факты. Не спорьте больше.
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1:0. 😁 Я переміг! Ні дня без Педро! Навіть якщо про нього не йдеться ні у матеріалі, ні у коментарі, завжди знайдеться Зєбєнятко, яке згадає цього діяча! 😁😁😁
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больше заплатили) торговля за места идет по-крупному...
зебилы в Ыкстазе - "новые лица" будут стричь вместе со шкурой - отбивая затраты Зеленский уволил назначенного 14 дней назад врио главы Сумской ОГА Акперова и назначил на его место Купрейчик - Цензор.НЕТ 5643
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колода старая нашлась картишек вот и раздачу сделали...
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Ну скоморохи просять у свого боса трохи бабла відсипати на рАзвітіЄ... Зеленский уволил назначенного 14 дней назад врио главы Сумской ОГА Акперова и назначил на его место Купрейчик - Цензор.НЕТ 8966
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Так их теперь на две недели назначают? Нормальная циркуляция намечается.. Зеленский уволил назначенного 14 дней назад врио главы Сумской ОГА Акперова и назначил на его место Купрейчик - Цензор.НЕТ 3252
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ну так всё по прейскуранту вначале 500, и потом каждый месяц по 10-20 в зависимости от области
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Зебеня назначил маразматичку из Батькивщины!
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Якщо людина була замглави, чого одразу не призначили? Бабло 2 тижні збирали?
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Аваков подгрёб под себя вертолётное училище в Кременчуге.Шустрый,как электровеник.Будут готовить лётчиков и обслугу на вертолёты Аербас.
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Петя для наживы,а Аваков для подготовки пилотов и обслуги полицейских вертолётов.На ДТП будут забирать неотложных,охотиться за бандитами,как в Голливуде!Кстати ,Аваков в 2015 весной охотился на дичь в наших местах на МИ-8 с подельниками.
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ну, теперь аваков с подельниками будут охотится на аэрбасах Хороший бизнес для рюкзаковича Зеленский уволил назначенного 14 дней назад врио главы Сумской ОГА Акперова и назначил на его место Купрейчик - Цензор.НЕТ 2945
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Охотничьи туры продавать? Наркоту к порогу?
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Ну красава,значит взятки за назначения не берет,облажался -иди нах.
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А також планується розведення сил в ООС і відступ наших позицій на 2 км назад.
Браво, що ще казати.. ми таки плюнули на могили загиблих.
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і ніхто не обурювався... тиша скрізь..
в купі з поступками росії в ПАРЕ можна сміливо заявляти про зраду.
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А кто будет если думающие всегда в меньшинстве
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Ksenia VB
і ніхто не обурювався... тиша скрізь..
А незалежна преса вже така незалежна...



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что Зе, потянуло на девочек???

И пофиг на ПАСЕ, правда??? Шалунишка....
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Зеленский: «Хочу увидеть, как ПАСЕ будет требовать от России возвратить украинских моряков».



Зеленский уволил назначенного 14 дней назад врио главы Сумской ОГА Акперова и назначил на его место Купрейчик - Цензор.НЕТ 6782
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ну.. пусть "хотит" Зеленский уволил назначенного 14 дней назад врио главы Сумской ОГА Акперова и назначил на его место Купрейчик - Цензор.НЕТ 8249 главное чтобы ножкой еще стукнул, погромче...
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это йуле на сдачу досталось...за помощь в переизбрании пороха Зеленский уволил назначенного 14 дней назад врио главы Сумской ОГА Акперова и назначил на его место Купрейчик - Цензор.НЕТ 9589.фиг его знает,вся это сдача,или еще чего то будет
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Ты же требовал от Порошенко, теперь от ПАСЕ.
Вова, президент теперь ты ! Требуй теперь от Зеленского !..........
.
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аукцион продолжается.
"лот № 5 глава сумского ОГА. стартовая цена 100000 долларов! Кто даст больше господа?"
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Виявляється, що всі цензорні порохоботи проживають у Сумах🙄 і їм це питання дуже болить.
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момент, коли нарешті не треба робити вигляд, ніби в тебе з дупи не стирчить рука бабці
С дньом раждєнія!
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Ждать недолго ,Месяц.Все пока ИО.А там поменяется.Меня больше беспокоят,проспекты Бандеры и Шухевича вКиеве,и Жоры Жукова в Харькове.Лучшие друзья Пети Пораженко пока ещё нехило рулят,в Киеве,Одессе,Харькове.Нет над ними Бога,есть только- Сатана!
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Купрейчик Ирина Валерьевна .
С декабря 2012 г. - Народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва
Купрейчик обещает голосовать только лично НЕ ВЫПОЛНЕНО

Купрейчик обещает регулярно публиковать в СМИ свою декларацию о доходах и расходах НЕ ВЫПОЛНЕНО

Купрейчик обещает увеличить финансирование медицинского обслуживания НЕ ВЫПОЛНЕНО

Купрейчик обещает, что зарплата бюджетников будет увеличена как минимум вдвое. НЕ ВЫПОЛНЕНО

Купрейчик обещает провести ревизию результатов государственных закупок и приватизации, осуществленных нынешней властью НЕ ВЫПОЛНЕНО

Купрейчик обещает поддержать закон об уголовной ответственности за голосование карточками других депутатов НЕ ВЫПОЛНЕНО

Купрейчик обещает установить законом перечень медицинских услуг, предоставляемых бесплатно НЕ ВЫПОЛНЕНО

Купрейчик обещает, что затраты на содержание органов власти будут сокращены вдвое НЕ ВЫПОЛНЕНО

Купрейчик обещает лично проголосовать за закон о процедуре импичмента, за импичмент Януковича и за закон об отзыве народного депутата НЕ ВЫПОЛНЕНО

Купрейчик обещает, что прожиточный минимум и минимальная заработная плата будут доведены до 2400 грн НЕ ВЫПОЛНЕНО

Количество обещаний. Всего -12
Выполнено - 2
Не выполнено 10
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Подводная авиацияКупрейчик Ирина Валерьевна...

Цінний кадр для блазня... Зеленський звільнив призначеного 14 днів тому т.в.о. голови Сумської ОДА Акперова і призначив на його місце Купрейчик - Цензор.НЕТ 6116
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Обещано было, если "Батькивщина" получит власть. Власти нет - и обещания не могут быть выполнены никак. Тут все вопросы к избирателю.
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"акперов, продлять будете? нет? следующий!"
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський звільнив призначеного 14 днів тому т.в.о. голови Сумської ОДА Акперова і призначив на його місце Купрейчик
 
 
 
 
 
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