 Зеленський звільнив призначеного 14 днів тому т.в.о. голови Сумської ОДА Акперова і призначив на його місце Купрейчик

Відповідні укази опубліковані на сайті АП, передає Цензор.НЕТ.
11 червня президент України Володимир Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Сумської обласно ї державної адміністрації Вадима Акперова.
Указом від 25 червня Акперов звільнений з цієї посади. Іншим указом т.в.о. голови Сумської ОДА призначена Купрейчик Ірина Валеріївна, яка займала до цього посаду заступника голови Сумської ОДА. У 2012 р Купрейчик була обрана народним депутатом України від партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" по округу № 162.
Тимошенко, вибачте, "Батьківщина".
зебилы в Ыкстазе - "новые лица" будут стричь вместе со шкурой - отбивая затраты
Браво, що ще казати.. ми таки плюнули на могили загиблих.
в купі з поступками росії в ПАРЕ можна сміливо заявляти про зраду.
і ніхто не обурювався... тиша скрізь..
А незалежна преса вже така незалежна...
И пофиг на ПАСЕ, правда??? Шалунишка....
Вова, президент теперь ты ! Требуй теперь от Зеленского !..........
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"лот № 5 глава сумского ОГА. стартовая цена 100000 долларов! Кто даст больше господа?"
С дньом раждєнія!
С декабря 2012 г. - Народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва
Купрейчик обещает голосовать только лично НЕ ВЫПОЛНЕНО
Купрейчик обещает регулярно публиковать в СМИ свою декларацию о доходах и расходах НЕ ВЫПОЛНЕНО
Купрейчик обещает увеличить финансирование медицинского обслуживания НЕ ВЫПОЛНЕНО
Купрейчик обещает, что зарплата бюджетников будет увеличена как минимум вдвое. НЕ ВЫПОЛНЕНО
Купрейчик обещает провести ревизию результатов государственных закупок и приватизации, осуществленных нынешней властью НЕ ВЫПОЛНЕНО
Купрейчик обещает поддержать закон об уголовной ответственности за голосование карточками других депутатов НЕ ВЫПОЛНЕНО
Купрейчик обещает установить законом перечень медицинских услуг, предоставляемых бесплатно НЕ ВЫПОЛНЕНО
Купрейчик обещает, что затраты на содержание органов власти будут сокращены вдвое НЕ ВЫПОЛНЕНО
Купрейчик обещает лично проголосовать за закон о процедуре импичмента, за импичмент Януковича и за закон об отзыве народного депутата НЕ ВЫПОЛНЕНО
Купрейчик обещает, что прожиточный минимум и минимальная заработная плата будут доведены до 2400 грн НЕ ВЫПОЛНЕНО
Количество обещаний. Всего -12
Выполнено - 2
Не выполнено 10
Цінний кадр для блазня...