 "Європейська Солідарність" заявила про обшуки у кандидата Бірюкова, назвавши їх "частиною реваншу"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії.
"Обшуки у кандидата в народні депутати від "Європейської Солідарності", відомого волонтера і громадського діяча Юрія Бірюкова, які розпочалися сьогодні за відверто невмотивованим рішенням суду, партія "Європейська Солідарність" вважає цинічним політичним тиском і неприховуваним переслідуванням з політичних мотивів. За останній місяць реваншисти за мовчазної згоди нової влади стрімкими темпами намагаються відвоювати втрачені позиції. Через суди масово скасовуються попередні рішення команди Петра Порошенка. А слідчі органи у найкритичніший політичний момент, у розпал передвиборчої кампанії, через надумані підстави атакують саме тих, хто найбільше зробив для армії, хто допоміг зупинити орду Путіна у 2014 році", - йдеться в заяві.
"Юрій Бірюков – однин із перших волонтерів, який з перших днів російської агресії допомагав Збройним силам України. Його організація "Крила Фенікса" врятували життя сотням українських військових, забезпечуючи їх бронежилетами та касками. Він ніколи не був матеріально-відповідальним посадовцем, але його дії зупинили корупційні схеми і суттєво покращили забезпечення армії, що стала на захист країни. І зараз Юрія Бірюкова намагаються безпідставно звинуватити у зворотному. Ті, хто були учасниками тих подій, а не ховалися в тилу, знають, що саме волонтери забезпечували захистом добровольців і Збройні Сили України. Бо армія на той час була практично знищена посадовцями Віктора Януковича, які зараз переховуються у Москві", - зазначили в партії.
"Європейська Солідарність" розцінює обшуки у Юрія Бірюкова як частину реваншу, як спробу розправи над тими, хто в перших рядах допомагав Збройним силам України протистояти путінській агресії. І хто може гарантувати, що після того, як розправляться з волонтерами, не почнуть судити тих, хто зі зброєю захищав Україну від путінської Росії? Тому ми категорично заявляємо, що не допустимо ревізії здобутків Революції Гідності і не дозволимо розвернути країну до минулого! Реванш не пройде!"- підкреслили в партії "Європейська Солідарність".
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КАК ТОЛЬКО ПРОИЗВОДЯТСЯ ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ ПОРОШЕНКО ЧЛЕНОВ ЕГО ПАРТИИ или ДРУГИХ ШЕСТЕРОК
ПОРОШЕНКО СРАЗУ НАЧИНАЕТ ПРИКРЫВАТЬСЯ ЦИНИЧНЫМ ПАТРИОТИЗМОМ
ЭТО УБЛЮДОЧНО!!!
ЕСЛИ У НАС ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА А ПОРОШЕНКО ОБ ЭТОМ НЕ ТАК ДАВНО СКАЗАЛ
ЭТО ОЗНАЧАЕТ ШО У НАС ВСЕ ПЕРЕД ЗАКОНОМ РАВНЫ
ПОЭТОМУ ЕСЛИ ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ.
Так.Совпадєніє.
У него зарплата 11 300 грн, его дочь тяжело работает в армии за копейки, жена в горячем цеху...
Я после услышанного от него была просто в шоке, это ж как же надо любить ПетрЛяксеича чтобы взрослый мужик с семьей жил практически в рабстве и призывал всех обратиться в его веру
А кто наехал?🙄 Может налоговая или сам Юга пожаловал?
Радует начало будем надеяться все Петины подельники ответят!
Какое же тогда зарево свиноботов будет стоять на форуме.
во первых Порох просто больше голосов возьмёт.
во вторых это тупая расправа, в смысле тупая и очевидная - плевок в лицо украинцам, патриотам, воинам с боевым опытом
в третьих на фоне всего бЕниного дерьма , которое ты сейчас полируешь, чтобы там ни было у Бирюкова, в нормальном суде - это пшик
в четвертых у тебя есть все основания увеличивать охрану, и бенины скотовозы - это бесконечно мало..
......
Вася Зеленский, ссать против ветра - опасно для репутации.. плевать на Украину - вредно для здоровья.. купи себе пианино "Украина" и на нем музицируй, чмо болотное
"Не испытывать жгучего стыда за Зеленского-президента способен лишь тот, для кого и Янукович-президент не был позором"
я видел уже раз 10. И ты смеешь хрюкать, что это я пишу не своими словами?!
Жуй свого пуйла! А наш Зеленський - здивував всю Європу. А може навіть і Світ. Нехай йому щастить
Что значит "несанкционированные" обыски? Без санкции суда? Судебная реформа не удалась?