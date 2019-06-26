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Все про:обшук (722) Бірюков (31) Європейська Солідарність (30)

 "Європейська Солідарність" заявила про обшуки у кандидата Бірюкова, назвавши їх "частиною реваншу"

Партія "Європейська Солідарність" повідомила, що у Юрія Бірюкова тривають "несанкціоновані обшуки".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії.

"Обшуки у кандидата в народні депутати від "Європейської Солідарності", відомого волонтера і громадського діяча Юрія Бірюкова, які розпочалися сьогодні за відверто невмотивованим рішенням суду, партія "Європейська Солідарність" вважає цинічним політичним тиском і неприховуваним переслідуванням з політичних мотивів. За останній місяць реваншисти за мовчазної згоди нової влади стрімкими темпами намагаються відвоювати втрачені позиції. Через суди масово скасовуються попередні рішення команди Петра Порошенка. А слідчі органи у найкритичніший політичний момент, у розпал передвиборчої кампанії, через надумані підстави атакують саме тих, хто найбільше зробив для армії, хто допоміг зупинити орду Путіна у 2014 році", - йдеться в заяві.

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"Юрій Бірюков – однин із перших волонтерів, який з перших днів російської агресії допомагав Збройним силам України. Його організація "Крила Фенікса" врятували життя сотням українських військових, забезпечуючи їх бронежилетами та касками. Він ніколи не був матеріально-відповідальним посадовцем, але його дії зупинили корупційні схеми і суттєво покращили забезпечення армії, що стала на захист країни. І зараз Юрія Бірюкова намагаються безпідставно звинуватити у зворотному. Ті, хто були учасниками тих подій, а не ховалися в тилу, знають, що саме волонтери забезпечували захистом добровольців і Збройні Сили України. Бо армія на той час була практично знищена посадовцями Віктора Януковича, які зараз переховуються у Москві", - зазначили в партії.

"Європейська Солідарність" розцінює обшуки у Юрія Бірюкова як частину реваншу, як спробу розправи над тими, хто в перших рядах допомагав Збройним силам України протистояти путінській агресії. І хто може гарантувати, що після того, як розправляться з волонтерами, не почнуть судити тих, хто зі зброєю захищав Україну від путінської Росії? Тому ми категорично заявляємо, що не допустимо ревізії здобутків Революції Гідності і не дозволимо розвернути країну до минулого! Реванш не пройде!"- підкреслили в партії "Європейська Солідарність".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134298
 
 
 Топ коментарі
 
Підтримую обшуки, порохобота Бірюка є за що тягати..
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Натужне репетування ПЄСу про , ніби-то "політичне переслідування" - непереконливе і фальшиве.. Чесній людині нічого боятися в країні , де проведена успішна і потужна реформа як судової гілки влади, так і правоохоронної системи..
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у чмырюкова есть, что найти. пусть ищут.
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Говорят Рычкову Татьяну под кроватью нашли...
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Пети и его партии жаловаться на суды? Это же Кондитера любимчики, - недокастрированные и неперасаженные. С неприкосновенностью, непомерной зарплатой и отпеванием за счет народа Украины. Это же Петина свора дала им такие привилегии.. Хавайте теперь и подавитесь вашей судебной "реформой" "Європейська Солідарність" заявила про обшуки у кандидата Бірюкова, назвавши їх "частиною реваншу" - Цензор.НЕТ 4106
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до реванша ''риги-дякують баригам''=довели ви порохоботи-підроти дякули-чекушки
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Поэтому мы категорически заявляем, что не допустим ревизии достижений Революции Достоинства и не позволим развернуть страну к прошлому! Реванш не пройдет!

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КАК ТОЛЬКО ПРОИЗВОДЯТСЯ ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ ПОРОШЕНКО ЧЛЕНОВ ЕГО ПАРТИИ или ДРУГИХ ШЕСТЕРОК

ПОРОШЕНКО СРАЗУ НАЧИНАЕТ ПРИКРЫВАТЬСЯ ЦИНИЧНЫМ ПАТРИОТИЗМОМ

ЭТО УБЛЮДОЧНО!!!
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ПОРОШЕНКО "Європейська Солідарність" заявила про обшуки у кандидата Бірюкова, назвавши їх "частиною реваншу" - Цензор.НЕТ 8 СЧИТАЕТ ШО ОН и ЕГО ЧЛЕНЫ ПАРТИИ НЕПРИКОСНОВЕННЫ?

ЕСЛИ У НАС ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА А ПОРОШЕНКО ОБ ЭТОМ НЕ ТАК ДАВНО СКАЗАЛ

ЭТО ОЗНАЧАЕТ ШО У НАС ВСЕ ПЕРЕД ЗАКОНОМ РАВНЫ

ПОЭТОМУ ЕСЛИ ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ.
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Так.За Бірюкова заступиться "ЄС",порохоботи, а за Снєгірьова-хіба якийсь блогер згадає.
"Європейська Солідарність" заявила про обшуки у кандидата Бірюкова, назвавши їх "частиною реваншу" - Цензор.НЕТ 7602

"Європейська Солідарність" заявила про обшуки у кандидата Бірюкова, назвавши їх "частиною реваншу" - Цензор.НЕТ 5014

Так.Совпадєніє.
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Зачем ты Саакашвили пиз...лом обозвал?... "Європейська Солідарність" заявила про обшуки у кандидата Бірюкова, назвавши їх "частиною реваншу" - Цензор.НЕТ 4479
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ПОРОХОБОТ "Європейська Солідарність" заявила про обшуки у кандидата Бірюкова, назвавши їх "частиною реваншу" - Цензор.НЕТ 7024 У ТЕБЯ ОТ СОЕВОГО ШАКАЛАДА ГАЛЮНЫ.
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Интересно было бы мнение представителей воинских частей, которым помогал Бирюков и другие волонтеры, факты с потановлением судов, а не мнение кацапской сволочи и янычарских ватних 3,14здюков, заползающих на форум.
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А ты уверен что Бирюков кому-то помогал? Факты воровства получается есть, а помощи хрен.
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хм......ЕГО росийские знакомые рассказывали,что поднялся юрий именно на войне и став.....миллионером......зазнался.
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Каким миллионером, о чем вы ?
У него зарплата 11 300 грн, его дочь тяжело работает в армии за копейки, жена в горячем цеху...

Я после услышанного от него была просто в шоке, это ж как же надо любить ПетрЛяксеича чтобы взрослый мужик с семьей жил практически в рабстве и призывал всех обратиться в его веру
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Караул, обыски у Бирюкова!
А кто наехал?🙄 Может налоговая или сам Юга пожаловал?
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Статья "по-дебильному написана". Как это по решению суда "несанкционированный обыск" ?
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Донику приготовить вазелин) Он следующий)
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Ветеранам "гражданской войны" ( по версии Коломойского ) тоже.
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Обыск по решению суда, честному человеку боятся нечего, но соя подняла вой про притеснения.))
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Понятно не ГПУ обыск устроила, а кто?...кому выражать благодарность?

Радует начало будем надеяться все Петины подельники ответят!
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Надеюсь, что после выборов возьмутся за Петю Свинопитека.
Какое же тогда зарево свиноботов будет стоять на форуме.
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Советник Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков снова засветился в громком скандале.Сейчас уже известно, что в этот раз международная благотворительная организация подозревает советника Порошенка Юрия Бирюкова в краже препаратов и оборудования на более 20 миллионов гривен.
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"молчаливого согласия новой власти" Порохоботы требуют чтобы Президент Украины давил на суд?!?!? Привыкли к беспределу и вызову судей на ковер, отвыкайте, или вслед за Бирюковым плиз.
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Когда Зеленский и К тусили с концертами Бирюков организовывал как волонтер поставки для нашей голой армии от носков до бронежилетов, раций, тепловизоров. Может кто забыл, как его Крылья Феникса в 2014 году восстановили два самолета для армии: Везунчик и Рятунчик. За деньги украинцев, добровольно перечисленные, одел-обул-укомплектовал отдельный батальон десантников "Феникс" в составе 79-й бригады. А еще для инженерного состава Десятой сакской авиационной бригады, которая перебазировалась с Крыма в Николаев, построили здание и много-много чего еще. И все это делалось с самого начала войны, когда некоторые прятались под диваном. Почему сегодня мы об этом забыли и так легко клеим ярлыки на тех, кто еще вчера был нам нужен, а сегодня нет?
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справедливости ради,прошу заметить,все это сделал Народ Украины,но да-через крылья,как мощный агрегатор.
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Украинцы своими деньгами и трудом Армию восстанавливают, но у свинохряков спасибо говорят Пете это так мило))))
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сегодня "новые веяния", в тренде не добровольцы и волонтеры, как последние 5 лет, а портновы, мураевы и прочая прорашистская шелупень...
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этого гнину сутенёра ликвидировать нада ,он у себя на страничке с другими неадекватами расространяет что выборы были нелегитимные,шо нада военного переворота и так далее
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зеля, "ты дебил" (с)?..
во первых Порох просто больше голосов возьмёт.
во вторых это тупая расправа, в смысле тупая и очевидная - плевок в лицо украинцам, патриотам, воинам с боевым опытом
в третьих на фоне всего бЕниного дерьма , которое ты сейчас полируешь, чтобы там ни было у Бирюкова, в нормальном суде - это пшик
в четвертых у тебя есть все основания увеличивать охрану, и бенины скотовозы - это бесконечно мало..
......
Вася Зеленский, ссать против ветра - опасно для репутации.. плевать на Украину - вредно для здоровья.. купи себе пианино "Украина" и на нем музицируй, чмо болотное
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Не испытывать жгучего стыда за Зеленского-президента способен лишь тот, для кого и Янукович-президент не был позором
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Испытывать стыд за Зеленского может лишь тот, кто обожал бухого и мятого Петю.
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ты бы хоть своими словами написал, портянка. а то чисто с кремлёвской методички .
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Тупорылый свинобот, эту копипасту про

"Не испытывать жгучего стыда за Зеленского-президента способен лишь тот, для кого и Янукович-президент не был позором"

я видел уже раз 10. И ты смеешь хрюкать, что это я пишу не своими словами?!
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Цап нульовий, що назвавсь "казак запорожський", не знає ЖОДНОГО українського слова, але заздрить.
Жуй свого пуйла! А наш Зеленський - здивував всю Європу. А може навіть і Світ. Нехай йому щастить
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Давно пора эту шушеру шыкаладную за жопу брать
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Коли вже до Роми Донника дійде справа. Він обіцяв стрілляти всіх, хто про петю погане слово скаже. Ще й хизувався зброєю, що йому дали в нагороду, тобто стрілляти є з чого.
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Бірюков - шахрай з довгою історією. Коли він був винен мільони, то він влаштовував собі фіктивну смерть, щоб не платити гроші. Маштаби його шахрайств і мародерств на посаді головного "волонтера" Порошенка можна тільки уявити. Але все це треба досліджувати і робити аудит. Ну а самого Бірюкова необхідно брати під варту на 60 діб, бо він знову влаштує собі фіктивну загибель
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Кто Югу "за уши" в генпрокуроры протащил?
Что значит "несанкционированные" обыски? Без санкции суда? Судебная реформа не удалась?

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И опять перед выборами пятая колонна льёт грязь на своих оппонентов, хотят что бы народ схавал
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Пончли да? "Злочигну владу Порошенко" начинают щемить,а рыги голову подняли.Вы же за это голосовали Зе-фанатики?
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Наслідки розмови Зе з силовиками й антикорупціонами дають результати, за 3 місяці ми ще натішимось зашкваром ************** свинособак)))Так за ниточку і до Підро руки дійдуть, ото він зараз сере і сциться одночасно))))
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Я думає деякі силовики дупи свої прикривають.
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Знову всі сепари і прихильникі пожрать, попить, посміяться на роботі.
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Бірюков, а є ще Донник - через цих хлопців ото було вкрадено нібито на волонтерство.
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Юрий Бирюков - человек с мутной биографией, опозорил идну из самых известных волонтерских организаций "Крылья Феникса". Не удивлен, шо к нему "есть вопросы"...
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Жесть) откуда вы идиоты лезете? Откуда? Он сам создал эту организацию, если ты не в курсе! Методичку смени.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Європейська Солідарність" заявила про обшуки у кандидата Бірюкова, назвавши їх "частиною реваншу"
 
 
 
 
 
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