 З 1 липня пенсія становитиме не менше 2 тисяч гривень, - Гройсман

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
"Пенсія з 1 липня становитиме не менше 2 тисяч гривень", - сказав Гройсман.
Прем'єр також додав, що сьогодні уряд ухвалить відповідне рішення.
За словами Гройсмана, в березні 2020 року також ще очікується перерахунок пенсій.
Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що є всі можливості вже цього року почати виплачувати людям "13-ту пенсію".
идиотка
Эта мразь в сговоре с мародёром. Сейчас он напечатает и вбросит бумажки в экономику, цены рванут вверх - а отвечать будет Зеленский, который не имеет на него никакого влияния.
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НБУ в соответствии с Законом Украины «О Национальном банке Украины» является центральным банком Украины, особым центральным органом государственного управления, монопольно осуществляет эмиссию национальной валюты и организовывает её обращение, является кредитором последней инстанции для банков и организовывает систему рефинансирования, устанавливает систему, порядок и формы платежей, в том числе между банками, устанавливает для банков правила проведения банковских операций, осуществляет банковское регулирование и надзор, осуществляет валютное регулирование, определяет порядок осуществления операций в иностранной валюте, организовывает и осуществляет валютный контроль за банками и другими финансовыми учреждениями, которые получили лицензию Нацбанка на осуществление валютных операций. НБУ устанавливает официальный курс гривны к иностранным валютам и обнародует его. Нацбанк устанавливает номиналы, системы защиты, платёжные признаки, дизайн денежных знаков, сохраняет их резервные фонды. Также в его функции входит сохранение банковских и драгоценных металлов, камней и других ценностей. Банк размещает золотовалютные резервы, выполняет операции с ними. НБУ устанавливает порядок определения учетной ставки и других процентных ставок по своим операциям; осуществляет лицензирование банковской деятельности и операций в предусмотренных законом случаях, устанавливает банкам нормативы обязательного резервирования средств.
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Согласно ст. 8 Закона Украины «О Национальном банке Украины» к органам управления НБУ принадлежат Совет Национального банка и Правление НБУ.
Председатель совета НБУ избирается членами Совета НБУ на срок три года (ст. 12). Совет состоит из 9 членов (с 2015 года[7]), 7 из них назначает президент Украины, включая Главу НБУ, который утверждается Верховной Радой Украины по представлению президента Украины. Глава НБУ назначается на семилетний срок и входит в Совет Национального банка по должности (ст. 18). В состав Совета Национального банка входят члены Совета Национального банка, назначенные Верховной Радой Украины и Президентом Украины. Верховная Рада Украины назначает четырех членов Совета Национального банка путем принятия соответствующего постановления. Президент Украины назначает АЖ четырех членов Совета Национального банка путем издания соответствующего указа.
Пхахахахаха!
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До выборов мародёрская Рада ничего не утвердит. Поэтому НБУ остаётся во влиянии мародёров. Потом выборы. Потом "підведення підсумків виборів"...
Времени на инфляционную эмиссию и проч. гадости - более чем достаточно. Если же Зеленский, пытаясь остановить разрушительность данных действий НБУ для экономики, заявит протест "политически", просто через СМИ, а не через более действенные рычаги - а сделать это иным способом он никак не сможет - его в таком случае перед выборами обвинят в "нежелании поднимать пенсии".
Вот такая простая многоходовочка от мародёров. Надеюсь, команда Зеленского найдёт способ нейтрализации. Как находила до сих пор.
Новый президент назначает всего 4 человек, которые решающего голоса в НБУ иметь не будут. Других мародёрская Рада тупо не утвердит.
И верить гросельману, что он "в оппозиции" к мародёрам - просто смешно.
Он троянский конь.
То ты утверждаешь что грося напечатает денег, то уже петю приплел. Но ты забыл, что петя не управляет верховной радой как и зеля потому что у нас парламентско-президентская республика.
Ничего более тупого ты больше вякнуть и не мог.
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...на день?
Бездельникам опять повысят.
Это ж ядерный электорат зебила, не, грося?
Тебе ж надо бы ориентироваться на тех, кто работает и работал!
Какой смысл вкалывать и получить пенсию на уровне того, кто всю жизнь груши заколачивают и держал трудовую для проформы?
В березні цього підвищення не можна було зробить? Не було сподівань на особистий профіт?
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Молодь, тікайте з цієї гнусної країни!, тут гидотніше ніж в Гватемалі!
Перед выборами этот сказочник давал обещалки и о "единой выплаты в 2000 гривен" и о поднятии минималки.........А НЕ БЫЛО НИ ХРЕНА.