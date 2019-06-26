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Все про:Кабмін (2912) пенсія (514) Гройсман (3453)

 З 1 липня пенсія становитиме не менше 2 тисяч гривень, - Гройсман

Пенсія в Україні з 1 липня становитиме не менше 2 тисяч гривень

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Пенсія з 1 липня становитиме не менше 2 тисяч гривень", - сказав Гройсман.

Прем'єр також додав, що сьогодні уряд ухвалить відповідне рішення.

Читайте також: Кабмін з 1 липня підвищить пенсії для пенсіонерів з великим трудовим стажем, але маленькими зарплатами, - Гройсман

За словами Гройсмана, в березні 2020 року також ще очікується перерахунок пенсій.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що є всі можливості вже цього року почати виплачувати людям "13-ту пенсію".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134289
 
   
 Топ коментарі
 
Опять уравниловка? Стоит пахать сорок лет, платить честно налоги, чтобы получать наравне с бездельниками и неплательщиками? Сами отбивают у людей желание жить по закону, а потом сетуют и удивляются почему это столько зарплат в конвертах? Сволочи!
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Выборы надо проводить каждые полгода. Или даже раз в месяц.
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Вот что корыто вожделенное творит!
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Ці смішні пенсії навіть стидно озвучувати вголос а дурник Гройсман на цьому хоче пропіаритись! Ганьба, просто ганьба! Дефіцит Пенсійоного фонду шалений, держава доплачує в Пенсійний фонд сотні мільярдів гривень, що виплатити пенсії людям і тому підвищення пенсій це просто катастрофа для держави, це додаткові доплати в Пенсійний фонд! Гройсман не зробив Пенсійний фонд бездефіцитним, не збільшив кількість робочих місць, не збільшив кількість високооплачуваних робочих місць ІТ фахівців, які сплачують великі відрахування в Пенсійний фонд! Зараз Зеленський проводить переговори з власником Вайбера, який має офіс в Одесі і хоче відкрити офіс в Києві, там люди отримують по 2-5-10 тис. доларів зарплати а Гройсман цього не робив і взагалі нічого не робив!
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У меня и у жены по 1495 гр.Бездельники.Вертухаями не работали.Строитель и Швея.Со времён савка никому из нас не платили легальную зарплату априори.Навыки не пропьёшь,подрабатываем,пока не сдохнем.
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БРЕХНЯ ! , Даже этой минимальной 2000 грн не будет, так как это прожиточный минимум установленый для работающих граждан, а для пенсионеров в июле минимальная пенсиия будет 1564 грн. т.е на уровне установленого прожиточного минимума.
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Выборы надо проводить каждые полгода. Или даже раз в месяц.
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И всех, не прошедших повторно - сразу утилизировать.
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при таких условиях ты пойдешь кандидатом ?
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Ну неплохо, у моей матери сейчас 1750, получается 250 добавят если не врет.
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Опять уравниловка? Стоит пахать сорок лет, платить честно налоги, чтобы получать наравне с бездельниками и неплательщиками? Сами отбивают у людей желание жить по закону, а потом сетуют и удивляются почему это столько зарплат в конвертах? Сволочи!
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Людям что получали 1500 подняли до 2000, чем вы недовольны, там многие работали всю жизнь но на небольших зарплатах.
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Недовольны тем, что за 30 лет стажа одним повысили, а другим - нет . Почему ? Тем, кто лез в шахту или грелся у мартена повышать за стаж не надо, а тем , кто где - то отсиживался, тому надо . В советское время низкие зарплаты были в селе, вот им и надо доплатить, а в городе всегда можно было найти более высокооплачиваемую работу (кто хотел ).
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дура а кто хотел работать медсестрой или няней в садике
идиотка
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Скоро минимальную пенсию поднимут до уровня средней. А те кто заработал среднюю пенсию сравняют с минимальной. В общем все " по справедливости". Хотя это было понятно еще по проведенной "реформе", когда одним убрали коэффициент с 1,35 на 1,00 . а другим как был коэффициент 2,0 так и остался. "Справедливость", да что вы, "сиамские близнецы реформы януковича"
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Гойсман готовит мыльный инфляционный пузырь следующему премьеру. Не зря уже бумажки номиналом 1000 грн стали печатать.
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Как раз две бумажки-пенсия. Для государства дешево и удобно.
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ну следующий премьер ведь готов к эому и знает, что будет делать ?
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нихерася! какбмин обзавидовался этому озолачиванию!
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Конечно, и немедленно.
Эта мразь в сговоре с мародёром. Сейчас он напечатает и вбросит бумажки в экономику, цены рванут вверх - а отвечать будет Зеленский, который не имеет на него никакого влияния.
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До відома. НБУ знаходиться в компетенції буратіни і надрукувати зайвих грошей Грося ніяк не зможе.
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БРЕШЕШ.
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НБУ в соответствии с Законом Украины «О Национальном банке Украины» является центральным банком Украины, особым центральным органом государственного управления, монопольно осуществляет эмиссию национальной валюты и организовывает её обращение, является кредитором последней инстанции для банков и организовывает систему рефинансирования, устанавливает систему, порядок и формы платежей, в том числе между банками, устанавливает для банков правила проведения банковских операций, осуществляет банковское регулирование и надзор, осуществляет валютное регулирование, определяет порядок осуществления операций в иностранной валюте, организовывает и осуществляет валютный контроль за банками и другими финансовыми учреждениями, которые получили лицензию Нацбанка на осуществление валютных операций. НБУ устанавливает официальный курс гривны к иностранным валютам и обнародует его. Нацбанк устанавливает номиналы, системы защиты, платёжные признаки, дизайн денежных знаков, сохраняет их резервные фонды. Также в его функции входит сохранение банковских и драгоценных металлов, камней и других ценностей. Банк размещает золотовалютные резервы, выполняет операции с ними. НБУ устанавливает порядок определения учетной ставки и других процентных ставок по своим операциям; осуществляет лицензирование банковской деятельности и операций в предусмотренных законом случаях, устанавливает банкам нормативы обязательного резервирования средств.
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Согласно ст. 8 Закона Украины «О Национальном банке Украины» к органам управления НБУ принадлежат Совет Национального банка и Правление НБУ.

Председатель совета НБУ избирается членами Совета НБУ на срок три года (ст. 12). Совет состоит из 9 членов (с 2015 года[7]), 7 из них назначает президент Украины, включая Главу НБУ, который утверждается Верховной Радой Украины по представлению президента Украины. Глава НБУ назначается на семилетний срок и входит в Совет Национального банка по должности (ст. 18). В состав Совета Национального банка входят члены Совета Национального банка, назначенные Верховной Радой Украины и Президентом Украины. Верховная Рада Украины назначает четырех членов Совета Национального банка путем принятия соответствующего постановления. Президент Украины назначает АЖ четырех членов Совета Национального банка путем издания соответствующего указа.
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"Совет состоит из 9 членов (с 2015 года[7]), 7 из них назначает президент Украины, включая Главу НБУ"

Пхахахахаха!
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Это не очень умный представитель зелеботов на зарплате у зекоманды. Так что не удивляйся.
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7 из них назначает президент Украины, включая Главу НБУ, который УТВЕРЖДАЕТСЯ ВЕРХОВНОЙ РАДОЙ УКРАИНЫ по представлению президента Украины.
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До выборов мародёрская Рада ничего не утвердит. Поэтому НБУ остаётся во влиянии мародёров. Потом выборы. Потом "підведення підсумків виборів"...
Времени на инфляционную эмиссию и проч. гадости - более чем достаточно. Если же Зеленский, пытаясь остановить разрушительность данных действий НБУ для экономики, заявит протест "политически", просто через СМИ, а не через более действенные рычаги - а сделать это иным способом он никак не сможет - его в таком случае перед выборами обвинят в "нежелании поднимать пенсии".
Вот такая простая многоходовочка от мародёров. Надеюсь, команда Зеленского найдёт способ нейтрализации. Как находила до сих пор.
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Зелебот, ты хоть читаешь, что копируешь? Нацбанком рулит президент и верховная рада исходя из твоей писанины. А гройсман - это кабмин.
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Ты дурак или читать не умеешь? Нацбанком до сих пор рулит мародёр, через своих людей, утверждённых Радой. И своих людей по квоте Рады.
Новый президент назначает всего 4 человек, которые решающего голоса в НБУ иметь не будут. Других мародёрская Рада тупо не утвердит.
И верить гросельману, что он "в оппозиции" к мародёрам - просто смешно.
Он троянский конь.
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Я внимательно прочитал твою писанину и понял, что ты пиз..ун обыкновенный.
То ты утверждаешь что грося напечатает денег, то уже петю приплел. Но ты забыл, что петя не управляет верховной радой как и зеля потому что у нас парламентско-президентская республика.
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Ггггггг.
Ничего более тупого ты больше вякнуть и не мог.
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Более тупого чем ты никто вякнуть и не мог, и не сможет. Тут я с тобой согласен
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Я уже говорил и буду говорить напоминая и людям и нашим правителям. Несправедливое у нас песионное обеспечение. Разница социальной пенсии (это те кто достиг пенсионного возраста ни нихрена нигде не работал или работал без уплаты налогов) и учительницы начальных классов проработавшая 40 лет, потерявшая здоровье, вымотанные нервы и пр. так разница ее пенсии и социальной всего в пару-тройку сотен гривен. Т.е. в 10$. Это вопиющая несправедливость. Моя соседка по площадке проработала 40 лет учительницей, ушедшая на пенсию в 2014 году получает 1700 грн. пенсии. Ей сказали, что вам мол не повезло. Такое законодательство, вы вышли не в то время на пенсию... Вот такая у нас справедливость, к сожалению...
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ей действительно повезло, пусть радуется что вобще получает пенсию. Кто мне будет платить пенсию через 30 лет? возможно работающих вообще не останется кто будет платить налоги?
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В чем повезло? В том, что за 40 лет вымотала нервы, имеет кучу болячек давление, закупорка вен от стоячей работы и пр. получает почти столько сколько тот кто нихрена не работал или работая не платил налоги? А вы налоги платите?
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Ну социальную по любому получите, хоть и не работайте всю жизнь, вам тоже повезет... Потом посмотрите как вам будет на нее житься?
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делаю сейчас все что б не нуждатся потом в укр. пенсии, так как либо не доживу, либо это не жизнь за 50 евро в месяц, да и вообще у меня практически нет перерывов в работе за последние 15 лет. Последние 10 лет отпуск макс неделя полторы. Достаточно праздников.
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"Пенсия в Украине с 1 июля будет составлять не менее 2 тысяч гривен"
***
...на день?
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Странное дело, в хороших новостях комментаторов ноль, как какая гадость так сотнями сбегаются.))
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Задолбали.
Бездельникам опять повысят.
Это ж ядерный электорат зебила, не, грося?
Тебе ж надо бы ориентироваться на тех, кто работает и работал!
Какой смысл вкалывать и получить пенсию на уровне того, кто всю жизнь груши заколачивают и держал трудовую для проформы?
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Гривну медленно обесценивают через инфляцию. В такое время деньги в руках держать бессмысленно, лучше сразу проедать пока цены еще не отыграли рост.
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Гройсмана на 2000 грн посадить и пусть так поживет 5 лет... Тварь..
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ну доплачивай пенсии со своего кармана, не?
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Сумасшедшие бабки, ну теперь в АТБ цены просто улетят... Но Гройсман все равно красава, теперь я точно За "Г".
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Ґройсман дарма сподівається, що за цей передвиборчий хабар пенсіонери побіжуть на нього голосувати. Профіт отримає "Служанка-панянка".
В березні цього підвищення не можна було зробить? Не було сподівань на особистий профіт?
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там кстате в конце июля начнут отдавать внешние долги по займу, доллар скакнет думаю к 30 грн, но еще 21 выборы так что в панике могут и до 35 качнуть.
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*Ці руки дадуть вам .............*покращення по новому * .. З 1 липня пенсія становитиме не менше 2 тисяч гривень, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6787
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.З 1 липня пенсія становитиме не менше 2 тисяч гривень, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5705...
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.*покращення по новому * -пропагандист обижен. Ради новой власти он пять лет по 16 часов в сутки перепечатывал сайты ДНР и РФ.А его использовали и выбросили.
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С начала года 70 млрд. не добрали нологов но пенсию повышает. Вот и показал как надо работать,станок есть проблем нет,а после мня хоть потоп.
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Бажаю Гройсману отримати пенсію 2000грн. І доживати свій вік тільки на цю пенсію.
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Гройсману треба спробувати на 2 тисячі пожити три місяці
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ДА НЕ БУДЕТ 2000 ГРН. БРЕХНЯ ! , Даже этой минимальной 2000 грн не будет, так как это прожиточный минимум установленый для работающих граждан, а для пенсионеров в июле минимальная пенсиия будет 1564 грн. т.е на уровне установленого прожиточного минимума.
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Гнойсман всех уравнивает, всех делает одинаково нищими, кроме судей, прокуроров и прочих не простых пенсионеров. Это то и возмущает, человек пахал, надрывался чтобы зарплата была больше, соответственно и налоги и отчисления в пенсионный фонд, уходил вроде бы на приличную пенсию, а теперь стала почти минимальной, наравне с бездельниками и теми, кто получал зарплату в конвертах, теми кто не платил налоги, тратил все денежки на себя!!!. Вот где справедливость в этой долбаной стране? Всё через жопу делают.
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Учитывать стаж превышающий "норму" правильно и справедливо,но почему не всем? Коли была малая зарплата ( а у многих ли была большая??) ,то, стало, быть квалификация низкая...знания и умение отсутствовали.Или имели добавку в виде"чаевых".... Или имели иной доход .Теперь же,те, кто честно трудился много лет и "обогатился" более чем на 2 000 ,не заслужил....Опять уравниловка!?
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За великие заслуги в борьбе с бедными предлагаю отправить пана Гройсмана на пенсию в 2000 гривен и отказать в субсидии!!
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БРЕХНЯ ! , Даже этой минимальной 2000 грн не будет, так как это прожиточный минимум установленый для работающих граждан, а для пенсионеров в июле минимальная пенсиия будет 1564 грн. т.е на уровне установленого прожиточного минимума.
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Пусть Гройсман даст свой телефон пенсионерам. так как большинство не получит обещанных 2000 грн.
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Довбана зрівнялівка!
Молодь, тікайте з цієї гнусної країни!, тут гидотніше ніж в Гватемалі!
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НЕ ВЕРЮ!!!!
Перед выборами этот сказочник давал обещалки и о "единой выплаты в 2000 гривен" и о поднятии минималки.........А НЕ БЫЛО НИ ХРЕНА.
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грося, шоб ты на 2100 коротал весь пенсионный возраст, а не приобретал лвз...а 100 тебе за вредные условия труда в км.
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Винницкий базар, настойчиво работая локотками, прется в Раду.
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ЗЕ обещал 1000 (одну тыс) долларов минималки, нам подачки не нужны!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗ 1 липня пенсія становитиме не менше 2 тисяч гривень, - Гройсман
 
 
 
 
 
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