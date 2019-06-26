 Зеленський призначив Кориневича постпредом президента в Криму

Відповідний указ №454/2019 від 25 червня оприлюднено сьогодні на сайті АП, передає Цензор.НЕТ.
"Призначити Кориневича Антона Олександровича Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим", - йдеться в указі.
За даними ЗМІ, Антон Кориневич є доцентом кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
що це було?даже сепары мочат зеленую соплю))
"Дорожню карту" мінських переговорів оприлюднять не раніше 19 червня, - Мендель
https://censor.net.ua/ua/news/3131002/dorojnyu_kartu_minskyh_peregovoriv_oprylyudnyat_ne_ranishe_19_chervnya_mendel