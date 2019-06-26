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Все про:Зеленський (1830) Крим (6983) призначення (376) Кориневич Антон (1)

 Зеленський призначив Кориневича постпредом президента в Криму

Президент Володимир Зеленський призначив постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим.

Відповідний указ №454/2019 від 25 червня оприлюднено сьогодні на сайті АП, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Кориневича Антона Олександровича Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим", - йдеться в указі.

За даними ЗМІ, Антон Кориневич є доцентом кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134287
 
 
 Топ коментарі
 
Ещё один кориневич.. Вова всех соплеменников взялся трудоустроить Зеленский назначил Кориневича постпредом президента в Крыму - Цензор.НЕТ 3675
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Ось нехай і їде на Крим. Одним зебобіком буде менше.
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Ось думаю - чому ординська шовиніська-антисемітьска-антиукраїнська шваль ще ошивається на українських медійних просторах?
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Ось нехай і їде на Крим. Одним зебобіком буде менше.
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Ещё один кориневич.. Вова всех соплеменников взялся трудоустроить
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Ось думаю - чому ординська шовиніська-антисемітьска-антиукраїнська шваль ще ошивається на українських медійних просторах?
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Известно где - разумеется в центре Киева Зеленський призначив Кориневича постпредом президента в Криму - Цензор.НЕТ 3393
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На Разумкова схожий. У них там зелений інкубатор
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Главное - чтобы не вздумал подавать нашу днепровскую воду в оккупированный Крым!
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Оприлюдніть ваш план капітуляції!
"Дорожню карту" мінських переговорів оприлюднять не раніше 19 червня, - Мендель
https://censor.net.ua/ua/news/3131002/dorojnyu_kartu_minskyh_peregovoriv_oprylyudnyat_ne_ranishe_19_chervnya_mendel
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И тут сын Рахили.А офис в Симферополе будет,или в Севастополе?
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