 Зеленський призначив Кориневича постпредом президента в Криму

Відповідний указ №454/2019 від 25 червня оприлюднено сьогодні на сайті АП, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Кориневича Антона Олександровича Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим", - йдеться в указі.

За даними ЗМІ, Антон Кориневич є доцентом кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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