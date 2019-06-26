 Зеленський оновив склад Нацради з питань антикорупційної політики. Головою призначено Рябошапку

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Президента, про це йдеться в Указі Глави держави "Питання Національної ради з питань антикорупційної політики", який він підписав 25 червня.
До складу Національної ради увійшли представники експертних неурядових організацій, бізнесових асоціацій, керівники антикорупційних та інших профільних органів влади тощо. Зокрема, у Раді працюватимуть керівники "Трансперенсі Інтернешнл Україна", Європейської Бізнес Асоціації, Американської торговельної палати, громадських організацій Центр протидії корупції та Центр політико-правових реформ.
Очолив Національну раду з питань антикорупційної політики заступник керівника Офісу Президента України Руслан Рябошапка, який також є одним з найкращих фахівців із боротьби з корупцією в Україні.
Вперше офіційний статус спостерігачів у Раді отримали представники міжнародних організацій і дипломатичних установ, які надають Україні допомогу в боротьбі з корупцією. Так, спостерігачами у Раді стали представники Світового банку, Агентства США з міжнародного розвитку, Програми розвитку ООН, Організації економічного співробітництва та розвитку, Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні тощо.
"Національна рада з питань антикорупційної політики буде центром розробки рішень для боротьби з корупцією. Ми швидко реагуватимемо на недоліки антикорупційного законодавства чи інституцій та ініціюватимемо відповідні рішення. Рада також має забезпечити координацію роботи державних органів і недержавних організацій у досягненні тих результатів боротьби з корупцією, на які чекає суспільство. На жаль, попередній склад Ради не збирався майже три роки. Наше перше засідання відбудеться вже найближчим часом", – повідомив Руслан Рябошапка.
З повним складом Ради можна ознайомитися тут.
А вот кумовьев-друзей в теплые кресла - посадил вазелин
впрочем, зебилы - лишнехромосомные, мыслить не умеют - верят зомбоящику..
Поэтому что ты, что мокшанец из паРаши - близнецы-братья, как по днк, так и по "мосХу"
уволят вас, придурки.. без выходного пособия.
как лещенко, найема и прочих...
ну... для его организаторов - само-собой. кАнеШнА...
как отмазывать вазелина будет - кто "мешать" будет в ВР - юля, бойко, медведчук или вилкул? Они друзья вазелина:D
уволят вас, придурки.. без выходного пособия.
как лещенко, найема и прочих...
Сбрехала рябая шапка？
Есть только селфи с шаурмой и друзья-кумовья, посаженные в коррупционные кормушки.
Сделаем их (зебилов) вместе
По данным журналистского расследования, члены НАБУ Руслан Радецкий и РУСЛАН РЯБОШАПКА (ныне СОВЕТНИК ЗЕЛЕНСКОГО) причастны к тому, чтобы судебная проверка по поводу квартиры Лещенко не проводилась. Взамен они дали Карабаню и его близким «неприкосновенность» со стороны НАБУ.
СОВЕТНИК ЗЕЛЕНСКОГО АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК является ФИГУРАНТОМ СПИСКУ ЗАКРИТИХ СПРАВ ПРО НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ, який опублікувала САП
В цьому списку він значиться під № 44
44. ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК-від 24.04.2018 щодо незаконного збагачення міністром фінансів на суму 28,8 млн грн (квартири у Лондоні, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).
Информация опубликована в Украинской Правде 28.03.2019
==============================================================
А С ПОРОШЕНКО СОВЕТОВАЛСЯ?
ЕСЛИ НЕ СОВЕТОВАЛСЯ ТО ЗЕЛЕНСКИЙ АХЕНТ КРЕМБЛ..
Других антикоррупционеров для несчастной Украины нет.
"Дорожню карту" мінських переговорів оприлюднять не раніше 19 червня, - Мендель
https://censor.net.ua/ua/news/3131002/dorojnyu_kartu_minskyh_peregovoriv_oprylyudnyat_ne_ranishe_19_chervnya_mendel