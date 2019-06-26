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Все про:Зеленський (1830) корупція (2384) Рябошапка Руслан (44) Центр протидії корупції (9)

 Зеленський оновив склад Нацради з питань антикорупційної політики. Головою призначено Рябошапку

Президент України Володимир Зеленський оновив склад Національної ради з питань антикорупційної політики.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Президента, про це йдеться в Указі Глави держави "Питання Національної ради з питань антикорупційної політики", який він підписав 25 червня.

До складу Національної ради увійшли представники експертних неурядових організацій, бізнесових асоціацій, керівники антикорупційних та інших профільних органів влади тощо. Зокрема, у Раді працюватимуть керівники "Трансперенсі Інтернешнл Україна", Європейської Бізнес Асоціації, Американської торговельної палати, громадських організацій Центр протидії корупції та Центр політико-правових реформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Самопоміч" була одним із ключових партнерів антикорупційних організацій у цьому парламенті, - Шабунін

Очолив Національну раду з питань антикорупційної політики заступник керівника Офісу Президента України Руслан Рябошапка, який також є одним з найкращих фахівців із боротьби з корупцією в Україні.

Вперше офіційний статус спостерігачів у Раді отримали представники міжнародних організацій і дипломатичних установ, які надають Україні допомогу в боротьбі з корупцією. Так, спостерігачами у Раді стали представники Світового банку, Агентства США з міжнародного розвитку, Програми розвитку ООН, Організації економічного співробітництва та розвитку, Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні тощо.

"Національна рада з питань антикорупційної політики буде центром розробки рішень для боротьби з корупцією. Ми швидко реагуватимемо на недоліки антикорупційного законодавства чи інституцій та ініціюватимемо відповідні рішення. Рада також має забезпечити координацію роботи державних органів і недержавних організацій у досягненні тих результатів боротьби з корупцією, на які чекає суспільство. На жаль, попередній склад Ради не збирався майже три роки. Наше перше засідання відбудеться вже найближчим часом", – повідомив Руслан Рябошапка.

З повним складом Ради можна ознайомитися тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134285
 
 
 Топ коментарі
 
Коррупционеры уже заказали залы для банкетов? Зеленский обновил состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики. Главой назначен Рябошапка - Цензор.НЕТ 5710
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36 дней как зебобик булаву получил...где прогорамма на первые 100 дней о которой громко и звонко волала рябая шапка？и которая была готовп на 95% два месяца назад...
Сбрехала рябая шапка？
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Коррупционеры уже заказали залы для банкетов? Зеленский обновил состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики. Главой назначен Рябошапка - Цензор.НЕТ 5710
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Петя и свинарчуки пусть сушат сухари. 21 июля юга-алкаш больше не сможет их прикрывать.
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Так Петя и Свинарчуки еще 21 апреля сбежали в Ростов.... Зеленский обновил состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики. Главой назначен Рябошапка - Цензор.НЕТ 9261
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рябошапка - известный взяточник, зебил)
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Посадят твоих свинарчуков с петрухой, как бы ты не квакал, ******.
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да-да, весна прошла - сажать НЕКОГО, зебилам же ... ПОШУТИЛИ.
А вот кумовьев-друзей в теплые кресла - посадил вазелин Зеленський оновив склад Нацради з питань антикорупційної політики. Головою призначено Рябошапку - Цензор.НЕТ 5214
Зеленський оновив склад Нацради з питань антикорупційної політики. Головою призначено Рябошапку - Цензор.НЕТ 8633
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Я ж говорю 21 июля югу-алкаша вынесем в унитаз - и сразу почва станет плодородной для посадок.
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как 21 апреля "вынесли"?)) зебилы такие лошары - верят в божью росу... Зеленський оновив склад Нацради з питань антикорупційної політики. Головою призначено Рябошапку - Цензор.НЕТ 3707
Зеленський оновив склад Нацради з питань антикорупційної політики. Головою призначено Рябошапку - Цензор.НЕТ 504
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Ну я тебе после 21 июля не завидую реально, когда ВСЯ полнота власти будет у Зе. Тогда такие как ты, мимосралы олешки, полтавы, доники взвоете так, что на луне будет слышно. Зеленський оновив склад Нацради з питань антикорупційної політики. Головою призначено Рябошапку - Цензор.НЕТ 6021
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зебил, тете бы Конституцию Украины почитать.. про "полноту власти" Зеленський оновив склад Нацради з питань антикорупційної політики. Головою призначено Рябошапку - Цензор.НЕТ 991
впрочем, зебилы - лишнехромосомные, мыслить не умеют - верят зомбоящику..
Поэтому что ты, что мокшанец из паРаши - близнецы-братья, как по днк, так и по "мосХу" Зеленський оновив склад Нацради з питань антикорупційної політики. Головою призначено Рябошапку - Цензор.НЕТ 991
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так ты первым и взвоешь. тебя придут стричь вместе со шкурой )))
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ах да, насчет "взвоете".. пойми простую вещь - ты диванный хачик, и дальше сортира что-то сделать НЕ способен. Зеленський оновив склад Нацради з питань антикорупційної політики. Головою призначено Рябошапку - Цензор.НЕТ 8761 И потому живешь в нищете, ненавидя всех.. особенно Пороха. Так вот если Доник, Полтава, Порох или я уедем из Украины - взвоешь ты.. по звериному - об безысходности. Ибо тогда тебе придется что-то делать.. а ты - НЕ способен, как и вазелин - на самостоятельность)
Зеленський оновив склад Нацради з питань антикорупційної політики. Головою призначено Рябошапку - Цензор.НЕТ 4701
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А 21 апреля мы вынесли с позором вашего хряка.
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зебил, ты конечно полный кретин, но кого винить после 21 июля будешь.. в своем идиотизме?) )шо ж тогда зебилы будуте делать? кого грязью поливать из ботоферм? как отмазывать вазелина будет - кто "мешать" будет в ВР - юля, бойко, медведчук или вилкул? Они друзья вазелина:D
уволят вас, придурки.. без выходного пособия.
как лещенко, найема и прочих...
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Кацап, ти свое гавно сначала научись виносить!
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Коли ж у вас, убогих, клепка на місце стане? Мабудь, що ніколи
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Ніби то серйозно обновив. А який толк буде побачимо через рік, 5 чи 25?
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То все божия роса. Чесн слово, по телевизору же сказали!
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не верю я, что с этого лохотрона может быть толк. для людей. для нас.

ну... для его организаторов - само-собой. кАнеШнА...
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Лолиботы , не спите . Больше гневных ко-коментов . Вы хотите к кормушке вернуться или нет Зеленский обновил состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики. Главой назначен Рябошапка - Цензор.НЕТ 7374
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Такого не может просто быть . По моим сведениям ПЕС получит на выборах - 168%
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шо ж тогда зебилы будут делать? кого грязью поливать из ботоферм?
как отмазывать вазелина будет - кто "мешать" будет в ВР - юля, бойко, медведчук или вилкул? Они друзья вазелина:D
уволят вас, придурки.. без выходного пособия.
как лещенко, найема и прочих...
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Тебе жена каши не докладывает ? Вечно ты голодный тут ходишь.
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а зачем его кормить? если он не способен ее трахать
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зебилы даже здесь тупят по полной) Без Пороха в ВР - на кого сваливать свои зашквары.. на слуг урода и вазелина?



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36 дней как зебобик булаву получил...где прогорамма на первые 100 дней о которой громко и звонко волала рябая шапка？и которая была готовп на 95% два месяца назад...
Сбрехала рябая шапка？
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вот когда порохобыдлая рада будет вышвырнута в помойку - тогда и поговорим. а ты молись чтоб твое ПЕТЮхло набрало хотя бы 5%
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😀Зебобики...такие зебобики...им в глаза сцут...а им все божья роса...
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ПЕТЮхи легко могут остаться вообще без ПЕСо-ПЕТЮха в Раде))
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зебилы такие тупые)) 25 дней прошло - а ни программы, ни команды - ничего нет.
Есть только селфи с шаурмой и друзья-кумовья, посаженные в коррупционные кормушки.
Сделаем их (зебилов) вместе Зеленський оновив склад Нацради з питань антикорупційної політики. Головою призначено Рябошапку - Цензор.НЕТ 8315
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оно просто тупое.... Какая может быть программа?
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только кацапская быдлота и рогулятина селючья обоссаная смеется с запорожско-казацких фамилий
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Ну що, Зебенятка, ваш Зе корупцію до рук прибрав повністю. Тому про людей "папєрєдніка-каррупціонера", які "палкі в кальоса вставляють" говорити вже буде якось некомільфо. Тому вимагайте нових методичок.
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P.S. правда, для мене є таємницею, що йому заважало це зробити 4 тижні тому? Мабудь, корупція була не на часі?
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Eсли это начало постепенного перехода под внешнее управление, то такое решение можно лишь приветствовать.
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А главным консультантом наверное багдана будет？ он знатный антикоррупционер...при киле азирове с коррупцией боролся...😀
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Члены Совета - американцы; это вселяет надежду.
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Американцы разные бывают...манафорт тоже американец...а денежкой не брезговал...
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Перечисленные организации - очень серьёзные парни; по сути, они представляют власть.
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Главное что пани Кольчугу прибрали. Уж больно настораживает эта избирательная слепота, когда все прикормленные грантовые активисты работают против Украины. Атакуют Кононенко, который устранял менеджмент Коломойского из Укрнафты, Грановского, который разыскивал активы Януковича по всему миру, упорно не замечала элитную недвидимость активистов и отмывание денег через подставные ФОПы. Я очень надеюсь, что грантовый кран для этой сволочи закроется навсегда, после аудита. Пусть их деятельность оценивают профессионалы, а не политики и чиновники
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Ну, если исходить из фундаментального принципа правосудия "закон един для всех", то требование особых прав для "активистов" напрочь вылетает из этой конструкции, это правда.
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Судебный процесс начался в конце декабря 2016 года[. 15 февраля 2017 года Печерский суд закрыл административное дело, не найдя в действиях Лещенко состава преступления. Лещенко поблагодарил судью Владимира Карабаня «за то, что разобрался в этом абсурде»
По данным журналистского расследования, члены НАБУ Руслан Радецкий и РУСЛАН РЯБОШАПКА (ныне СОВЕТНИК ЗЕЛЕНСКОГО) причастны к тому, чтобы судебная проверка по поводу квартиры Лещенко не проводилась. Взамен они дали Карабаню и его близким «неприкосновенность» со стороны НАБУ.
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Ух ты,целый нацсовет крышевал потроховскую коррупцию за бюжетные денюшки.
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руками рябошапки, которого вазелин поставил у кормушки)) зебилы такие лошары))
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Советник Зеленского Рябошапка: Уголовная ответственность за незаконное обогащение будет возобновлена

СОВЕТНИК ЗЕЛЕНСКОГО АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК является ФИГУРАНТОМ СПИСКУ ЗАКРИТИХ СПРАВ ПРО НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ, який опублікувала САП
В цьому списку він значиться під № 44
44. ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК-від 24.04.2018 щодо незаконного збагачення міністром фінансів на суму 28,8 млн грн (квартири у Лондоні, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).
Информация опубликована в Украинской Правде 28.03.2019
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два десятка соевых тролей резвятся и надрачивают друг-другу лайки.
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Зеленский обновил состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики.

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А С ПОРОШЕНКО СОВЕТОВАЛСЯ?

ЕСЛИ НЕ СОВЕТОВАЛСЯ ТО ЗЕЛЕНСКИЙ АХЕНТ КРЕМБЛ..


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бери выше - вазелин посоветовался с гриценко, и тот, сняв ролик про нарика у шахматной доски - дал "добро" Зеленський оновив склад Нацради з питань антикорупційної політики. Головою призначено Рябошапку - Цензор.НЕТ 9496
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Тепер Ситники, Холодницькі, Труби вимушені будуть працювати, тільки тепер де будуть брати 13,14,15....зарплати?!!
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Сначала шутил про тарифы, теперь настаёт время шуток про коррупцию.
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Бездельничал в НАЗК, попался на распиле датского гранта на Е-декларирование (когда путем тендерных махинаций спихнули работу на ноунейм-фирму с тупыми студентами), покрывал дружков-антикоррупционеров.
Других антикоррупционеров для несчастной Украины нет.
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Ну все! Теперь на воре будет рябоШапка гореть!!!
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Оприлюдніть ваш план капітуляції!
"Дорожню карту" мінських переговорів оприлюднять не раніше 19 червня, - Мендель
https://censor.net.ua/ua/news/3131002/dorojnyu_kartu_minskyh_peregovoriv_oprylyudnyat_ne_ranishe_19_chervnya_mendel
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський оновив склад Нацради з питань антикорупційної політики. Головою призначено Рябошапку
 
 
 
 
 
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