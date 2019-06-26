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 Політика України
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Все про:Геращенко Ірина (908) ПАРЄ (501) Росія (17795)

 Учора 101 голосу виявилося недостатньо для призначення Слуцького віцепрезидентом ПАРЄ. Сьогодні у другому турі вистачить 75, - Ірина Геращенко

Голову комітету Державної думи з міжнародних справ Леоніда Слуцького з першої спроби не обрали на посаду віцепрезидента Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала перша віцеспікерка ВР, член української делегації Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Новини зі Страсбурга. Колеги з української делегаціі пишуть, що 101 зі 197 членів ПАРЄ прогоолосували за те, щоб росіянин Слуцький став віцепрезидентом Асамблеї. Нагадаю, ця особа перебуває під санкціями ЄС і інших країн за голосування про введення військ в Україну, анексію Криму, неодноразове відвідування окупованих— територій. Саме він організовував скандальну поїздку Аграмонта в Сирію наросійському військовому літаку, хизується своєю дружбою з Асадом. А ще кілька журналісток у Москві публічно звинуватили його в харасменті. Для ПАРЄ , як і для більшості міжнародних організацій , проблема сексуальних домагань іноді звучить чутливіше і голосніше, ніж збройна агресія проти інших країн... Але тільки не у випадку з російськими покидьками, тут гроші не пахнуть. Внесок РФ в до РЄ примушує всіх цих європейських фарисеїв закривати очі і на вбитих під час хімічних атак сірійських дітей, й на утримуваних Кремлем військовополонених, й навіть на харасмент...Буде ще один тур голосування, де потрібно 75 голосів. І підсанкційна особа усядеться в керівному кріслі Асамблеї", - заявила Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі підтвердження повноважень делегації РФ потрібно відкликати запрошення ПАРЄ спостерігати за президентськими виборами в Раду, - Клімкін

Зазначимо, голосування щодо Слуцького відбулося вчора бюлетенями на закритому голосуванні, але результати оголосили сьогодні. Для голосування делегати взяли 198 бюлетенів, "за" проголосував 101 делегат, тоді як для обрання необхідна абсолютна більшість голосів від зареєстрованих - 158. У середу відбудеться друга спроба обрати Слуцького, цього разу для обрання досить простої більшості. У разі повторного програшу Росії запропонують подати іншого кандидата. Призначення на цю посаду відбувається за квотами, розподіленими між державами.

Учора 101 голосу виявилося недостатньо для призначення Слуцького віцепрезидентом ПАРЄ. Сьогодні у другому турі вистачить 75, - Ірина Геращенко 01
Учора 101 голосу виявилося недостатньо для призначення Слуцького віцепрезидентом ПАРЄ. Сьогодні у другому турі вистачить 75, - Ірина Геращенко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134283
 
   
 Топ коментарі
 
Шаурму кушаю, бабло в офшор вывожу и Бене верно служу.
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Вони не планктон. Планктон - 74% елохторату українського. якщо українцям Україна до дупи (а про це свідчать красномовно усі 28 років голосування українців), то чому мешканці Унії Европейскої мусять нести тягар фінансовий за Україну?
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"Культуру на хлеб не намажешь!", "Патриотизьм - прибежище негодяев!", "Президент Украиньі должен заниматься економикой и оставить геополитику взросльім дядькам из Расеи" - так, мабуть? От, І ***** так само каже. "Верной дорогой идете, таварищи!"
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Из всех европейских ценностей у Украины лишь парады пид...ров
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Как много кретинов на свете... Кого,кого но ЗАСРАНЦА СЛУЦКОГО,находящегося под санкциями,и откровенного подонка!.У нас мусируют слухи о том,чтобы нашим депутатам которые голосовали за возвращение рашки,запретят въезд в Украину,а также запретят проезд наших гастарбайтеров в рашку.
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Ну Слуцкий внебрачный сын Ресина бывшего московского зама мэра,бабла там немеряно,поэтому проголосуют.И на нас большинству там наплевать, потому что усталость уже от Украины,которая то воюет, то торгует,то борется с коррупцией,то коррупционеров в парламент избирают
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Леонид Слуцкий психически больной человек. Это даже в России многие признают. Это будет позор. Это как назначить от Украины Ляшка или Киву. У него куча дел про домогательства. Европейцы просто не должны такого допустить.
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Облиште, Ляшко на фоні багатьох решти кацодепів досить таки притомний - не кажучи вже про того Слуцького...
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Ляшко - один из представителей Украины в ПАСЕ Учора 101 голосу виявилося недостатньо для призначення Слуцького віцепрезидентом ПАРЄ. Сьогодні у другому турі вистачить 75, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6640
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Цитата: "Вклад РФ в СЕ заставляет всех этих европейских фарисеев закрывать глаза и на убитых во время химических атак сирийских детей, и на удерживаемых Кремлем военнопленных, и даже на харассмент.Источник: https://censor.net.ua/n3134283" свидетельствует о полном непонимании ситуации. Азербайджанское дело ясно показало, что вклад делается не в бюджет СЕ, а налом в карманы членов ПАСЕ. Азербайджанцы покупали членов ПАСЕ за смешные деньги, 20-30 тыс евро за человека. Для россиян - это раз сходить в ресторан.
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Представители 4% барыжной дичи гибридные мутанты -кумокровный род
млекопетающих из семейства рошеножвачных
путокопытных,визжащих,гноеройных...,которые
в отмёстку за любовь
украинца к салу,гипртофировалась в ядовитую УКРАИНОФОБИЮ должны схавать и
это:Судебное решение о восстановлении раши в ПАСЕ- 17 МАЙ 2019
https://www.theguardian.com/world/2019/may/17/council-of-europe-votes-to-maintain-russia-membership
Инагурация Президента Зеленского-21 МАЙ 2019 https://24tv.ua/inavguratsiya_zelenskogo
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Так тут только ты кричишь! Учора 101 голосу виявилося недостатньо для призначення Слуцького віцепрезидентом ПАРЄ. Сьогодні у другому турі вистачить 75, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2657 Ты что BIL? Совсем ZE? Учора 101 голосу виявилося недостатньо для призначення Слуцького віцепрезидентом ПАРЄ. Сьогодні у другому турі вистачить 75, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2657
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это провал, полный провал... надо как то выкручиваться, надо хоть что-то писать.
оно не в тему, но все равно, хоть чем то позор закрыть надо -- хоть туалетной бумагой.
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Полная деградация ПАСЕ, вот уж где барыги, всем барыгам барыги, очень жаль, что Европа так и не усвоила уроков заигрывания с Гитлером почти столетней давности.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУчора 101 голосу виявилося недостатньо для призначення Слуцького віцепрезидентом ПАРЄ. Сьогодні у другому турі вистачить 75, - Ірина Геращенко
 
 
 
 
 
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