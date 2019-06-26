 Депутата Держдуми РФ не пустили в Україну, - Держприкордонслужба

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.
"Під час заходів прикордонного контролю пасажирів в пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники зупинили громадянина Росії. Прикордонники з'ясували, що російському політику заборонений в'їзд в Україну правоохоронними органами. Зараз громадянина РФ через державний кордон не пропущено і повернуто зворотнім рейсом", - йдеться в повідомленні.
Прально я написал, порохоботы?
а прізвища не запам'ятали...
Пускай едут в Польшу...Испанию и Португалию...
Смотрят как живут люди где нет узкого мира...
И везут домой евро а не резаную бумагу
а кроме цифры с потолка - подход правильный
Скоро вычистил и извинимся
Вже біжать уроди кацапські
Сначала правильный "досмотр". Потом "нашли" наркоту. "Справедливый" суд. И потом обмен. А пока не договорятся об обмене - торнадовцам в камеру. Мужики соскучились по нежности и ласке.
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https://bykvu.com/bukvy/114757-partner-zelenskogo-pomog-snyat-zapret-na-v-ezd-v-ukrainu-akteru-svatov
"Дорожню карту" мінських переговорів оприлюднять не раніше 19 червня, - Мендель
https://censor.net.ua/ua/news/3131002/dorojnyu_kartu_minskyh_peregovoriv_oprylyudnyat_ne_ranishe_19_chervnya_mendel
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