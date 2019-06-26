 Депутата Держдуми РФ не пустили в Україну, - Держприкордонслужба

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

"Під час заходів прикордонного контролю пасажирів в пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники зупинили громадянина Росії. Прикордонники з'ясували, що російському політику заборонений в'їзд в Україну правоохоронними органами. Зараз громадянина РФ через державний кордон не пропущено і повернуто зворотнім рейсом", - йдеться в повідомленні.

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