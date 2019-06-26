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 Рідні 5-річного Кирила Тлявова, убитого в Переяславі-Хмельницькому, звернулися до Зеленського

Бабуся хлопчика, у вбивстві якого підозрюють двох ексспівробітників поліції, каже, що ДБР не реагує на її запити про хід розслідування. Сім'я звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням забезпечити належне розслідування справи.

Під час пресконференції 26 червня бабуся хлопчика Олександра Тлявова заявила, що ДБР не відповідає на її запити щодо затриманих. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

Сім'я вважає, що до відповідальності за вбивство Кирила мають бути притягнуті не двоє, а четверо людей.

"У мене неоднозначне ставлення до розслідування. Я їм постійно дзвоню, але ніякої реакції на мої дзвінки, щоб мене прийняли в ДБР. Вони посилаються, що я їм заважаю. Один раз я туди попала. Слідчий мені сказав: "А вам буде легше, щоб вони усі четверо сиділи?". ДБР на мої звернення не реагує. Вони мене за плечі відганяють, щоб я була відсутня при жодному експерименті", — заявила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Реформа поліції - довгий шлях. У наших лавах є негідники, але ми їх викорінюємо, - Князєв

Адвокат родини Андрій Левковець повідомив, що ДБР ігнорує 15 клопотань про проведення тих чи інших слідчих дій про повідомлення підозри та допитів.

"Ми звертаємось до президента України з проханням і вимогою забезпечити дотримання Конституційних прав сім’ї Тлявових щодо справедливого суду та розслідування. Ми не просимо президента тиснути на правоохоронні органи, проте ми просимо забезпечити належне функціонування системи", — заявив адвокат.

Він вважає, що ДБР "прикриває злочини поліцейських".

Читайте: Убивство Кирила Тлявова: слідчі не вимагали примусових експертиз на алкоголь і наявність слідів пороху, оскільки був вихідний

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134278
 
 
 Топ коментарі
 
Че там, Авакова уволить опять? И не мечтайте!
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ГБР сейчас занято сливами секретной инфы Портнову.. не до бабульки сейчас!
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Да не смешите вы и не надейтесь. Зеленский это просто деревянная кукла Буратино которую выстругал Папа Беня и ничего он здесь не решает.Хотите наказать негодяев мусоров идите к бандитам,там вам быстрей помогут и возможно даже даром.
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Че там, Авакова уволить опять? И не мечтайте!
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Авакова і Князева потрібно зняти з посад, вони блокують розслідування проти поліціянтів! ДБР теж фальсифікує справу, Трубу потрібно знімати, він лише кришує поліцейську злочинність! Співпраця ДБР з Ківаловим, якого ДБП має посадити в тюрму, це взагалі повний пістець!
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Там саджати вже потрібно і слідчих і прокурорів, за усі їхні надумані кваліфікації...
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ГБР сейчас занято сливами секретной инфы Портнову.. не до бабульки сейчас!
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Да не смешите вы и не надейтесь. Зеленский это просто деревянная кукла Буратино которую выстругал Папа Беня и ничего он здесь не решает.Хотите наказать негодяев мусоров идите к бандитам,там вам быстрей помогут и возможно даже даром.
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И тут челобитные хорошему царю! ПРОСЬБЫ,
Требовать надо изменения системы. Увольнений и отставок!
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это к зиме поближе - по украинской народной традиции..
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он их выслушает, в брюсселе на велосипеде, в следующий раз
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Просто як ;батюшкє Сраліну; листи писали.
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к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить надлежащее расследование дела...

Ми царя обирали чи Президента України?
Я усе розумію, рідні у стресовому стані, вони прості люди, без юр.освіти, але коли читаю про заяви їх адвоката... Де вони пл.ять дипломів накупляли???
Які нах.р чотири чоловіки? Сидіти за ненавмисне вбивство, при одному вогнепальному пораненні, може лише одна людина! Є хотєлки, а є Закон. Не подобається? Змінюйте, але поки він діє - виконуйте.
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знакомого мусор - сосед ворвавшись избил в его квартире еще зимой и до сих пор не открывают уголовное дело не смотря на собранные доказательства твари -мусора в открытую глумятся над украинцами везде круговая порука...
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доест шаурму и порешает,но это не точно (исходя из опыта его решаний в Франции и Германии)
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після офіційного оформлення співпраці між ДБР й сірожою-підрахуєм - питань до ДБР немає..
як виявилось "чергова потужна антикорупційна структура"....
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система яка роками будувалась на якісних, чистокровних порохоботах ще довго простоїть..і ніяка бабка її звісно не зламає...
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к слову, как узнать, чья пуля попала в ребёнка ?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїРідні 5-річного Кирила Тлявова, убитого в Переяславі-Хмельницькому, звернулися до Зеленського
 
 
 
 
 
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