 Рідні 5-річного Кирила Тлявова, убитого в Переяславі-Хмельницькому, звернулися до Зеленського

Під час пресконференції 26 червня бабуся хлопчика Олександра Тлявова заявила, що ДБР не відповідає на її запити щодо затриманих. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".
Сім'я вважає, що до відповідальності за вбивство Кирила мають бути притягнуті не двоє, а четверо людей.
"У мене неоднозначне ставлення до розслідування. Я їм постійно дзвоню, але ніякої реакції на мої дзвінки, щоб мене прийняли в ДБР. Вони посилаються, що я їм заважаю. Один раз я туди попала. Слідчий мені сказав: "А вам буде легше, щоб вони усі четверо сиділи?". ДБР на мої звернення не реагує. Вони мене за плечі відганяють, щоб я була відсутня при жодному експерименті", — заявила вона.
Адвокат родини Андрій Левковець повідомив, що ДБР ігнорує 15 клопотань про проведення тих чи інших слідчих дій про повідомлення підозри та допитів.
"Ми звертаємось до президента України з проханням і вимогою забезпечити дотримання Конституційних прав сім’ї Тлявових щодо справедливого суду та розслідування. Ми не просимо президента тиснути на правоохоронні органи, проте ми просимо забезпечити належне функціонування системи", — заявив адвокат.
Він вважає, що ДБР "прикриває злочини поліцейських".
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.
Требовать надо изменения системы. Увольнений и отставок!
Ми царя обирали чи Президента України?
Я усе розумію, рідні у стресовому стані, вони прості люди, без юр.освіти, але коли читаю про заяви їх адвоката... Де вони пл.ять дипломів накупляли???
Які нах.р чотири чоловіки? Сидіти за ненавмисне вбивство, при одному вогнепальному пораненні, може лише одна людина! Є хотєлки, а є Закон. Не подобається? Змінюйте, але поки він діє - виконуйте.
як виявилось "чергова потужна антикорупційна структура"....