 У разі підтвердження повноважень делегації РФ потрібно відкликати запрошення ПАРЄ спостерігати за президентськими виборами в Раду, - Клімкін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав Головата МЗС України Павло Клімкін.

"На початку січня я направив листа до директорки Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Інгіборг Солрун Гісладоттір, в якому чітко сказав, що Україна не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів по лінії ОБСЄ. Радий, що всі зрештою з розумінням поставилися до нашої позиції", - написав він.

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Також Клімкін зазначив, що якщо ПАРЄ підтвердить повноваження російської делегації, то я б, на місці Верховної Ради відкликав запрошення ПАРЄ брати участь у спостереженні за нашими парламентськими виборами. в Україні: "Адже ПАРЄ з російськими депутатами і ПАРЄ без них - це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці".

"І зрештою, хто ці люди, щоб навчати нас демократії після того, як вони дозволили РФ повернутися в ПАРЄ? Хто дуже хоче, нехай бере учать у складі двосторонніх місій спостереження. Але довіри до цієї Асамблеї у нас більше немає. Маємо на це повне право", - резюмував глава МЗС.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.