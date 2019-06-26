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 Політика України
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Все про:ВР (5026) МЗС (1788) спостерігач (324) ПАРЄ (501) Клімкін (1443)

 У разі підтвердження повноважень делегації РФ потрібно відкликати запрошення ПАРЄ спостерігати за президентськими виборами в Раду, - Клімкін

Якщо ПАРЄ підтвердить повноваження російської делегації, то Верховній Раді потрібно відкликати запрошення ПАРЄ брати участь у спостереженні за парламентськими виборами в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав Головата МЗС України Павло Клімкін.

"На початку січня я направив листа до директорки Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Інгіборг Солрун Гісладоттір, в якому чітко сказав, що Україна не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів по лінії ОБСЄ. Радий, що всі зрештою з розумінням поставилися до нашої позиції", - написав він.

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Також Клімкін зазначив, що якщо ПАРЄ підтвердить повноваження російської делегації, то я б, на місці Верховної Ради відкликав запрошення ПАРЄ брати участь у спостереженні за нашими парламентськими виборами. в Україні: "Адже ПАРЄ з російськими депутатами і ПАРЄ без них - це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці".

"І зрештою, хто ці люди, щоб навчати нас демократії після того, як вони дозволили РФ повернутися в ПАРЄ? Хто дуже хоче, нехай бере учать у складі двосторонніх місій спостереження. Але довіри до цієї Асамблеї у нас більше немає. Маємо на це повне право", - резюмував глава МЗС.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.

У разі підтвердження повноважень делегації РФ потрібно відкликати запрошення ПАРЄ спостерігати за президентськими виборами в Раду, - Клімкін 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134277
 
   
 Топ коментарі
 
Дипломатическая школа петра лексеича.
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Чья там школа не знаю, но говорит он дело. Отзывать свою делегацию из ПАСЕ - это глупо и означает лишить себя одной из политических трибун в Европе, но не отреагировать никак - нельзя.
Запрет им участвовать, в качестве наблюдателей продкмонстрирует их дискредитацию и не позволить быть наблюдателями расеянам как наблюдателям от ПАСЕ - что вполне логично
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Дипломатическая школа петра лексеича.
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Хаха, а ничего что в возвращении рашки в ПАСЕ Климкин обвинил Порошенко?
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Чья там школа не знаю, но говорит он дело. Отзывать свою делегацию из ПАСЕ - это глупо и означает лишить себя одной из политических трибун в Европе, но не отреагировать никак - нельзя.
Запрет им участвовать, в качестве наблюдателей продкмонстрирует их дискредитацию и не позволить быть наблюдателями расеянам как наблюдателям от ПАСЕ - что вполне логично
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Володимир Огризко

"Слабейший вариант"

Саме ці слова одного мого колеги спливли на думку, коли я почитав, що планує робити МЗС у разі успішного для Росії голосування у Парламентській Асамблеї Ради Європи. Прочитайте, будь ласка, ще раз: "Якщо Росія отримає омріяну індульгенцію, не зробивши жодних поступок, то наші підходи до участі у Раді Європи стануть більш прагматичними. Ми не робитимемо формальних ввічливих жестів у бік інституції, що дискредитувала себе. Україна працюватиме над подоланням існуючих викликів - проте не буде підтримувати кроки, які не мають нічого спільного із захистом прав людини, а лише слугують прикриттям політичних інтересів".

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/06/12/7097218/.

Дуже красиво, але беззмістовно. Після такої заяви можна хіба що білий прапор вивішувати і йти у полон здаватися. Наші "друзі" в ПАРЄ, судячи з деякої інформації, саме так її вже і розцінили.

А можна і потрібно було б діяти інакше. Попереду є ще цілий і дуже важливий тиждень.

Слід, зокрема. було б:

- Голові Верховної Ради України надіслати звернення до своїх колег у країнах Ради Європи, крім, зрозуміло, Росії;

- головам комітетів у закордонних справах та з прав людини Верховної Ради України надіслати звернення до своїх колег у країнах Ради Європи, крім, зрозуміло, Росії;

- членам парламентської делегації України надіслати звернення до УСІХ своїх колег в ПАРЄ, крім, зрозуміло, Росії;

- Міністру закордонних справ України надіслати звернення до своїх колег у країнах Ради Європи, крім, зрозуміло, Росії;

- Міністр закордонних справ України мав би доручити послам України у країнах- членах РЄ зробити демарші на найвищому політичному рівні, те ж саме мало б стосуватися і Постійного представника України при РЄ;

- демарші мали б бути зроблені і послам країн-членів РЄ у Києві.

Окрему роль мав би відіграти і новий Президент України:

- знаючи позицію Франції та ФРН у просуванні інтересів Росії в ПАРЄ, ця тема мала б стати однією з ключових під час наступних візитів до цих країн;

- Президент так само мав би звернутися до своїх колег у країнах-членах РЄ з відповідним посланням тощо.

Цей перелік, звісно, не є повним. Є ще чимало інших непублічних інструментів, які слід задіяти у таких ситуаціях і про які не говорять надто голосно.

Не менш важливим є і суть таких послань. Якщо ми збираємося "проковтнути" свою поразку, упакувавши їх у фразу про те, що "будемо прагматичними", на нас просто не звернуть увагу. Позиція має бути іншою: або Росія, або Україна+. А цей + може означати участь кількох інших країн РЄ, які так само, як і Україна, не хочуть її перетворення у майданчик для балаканини про права людини, а не про їхній реальний захист. І мова має йти навіть не про ПРИзупинення участі, а про ВИХІД з РЄ, яка власними руками може поховати свої ж принципи. І нехай тоді у "друзів Путіна" про це болить голова.

І останнє. Фальшива, але, мабуть, самою Москвою розігнана теза про те, що тепер "нещасних росіян" нікому буде захищати, розвалюється як картковий будиночок, якщо її розвінчуванням реально зайнятися. Фактів - тисячі, аргументів - море. Якщо цього не робили, то слід запитати, чому. Але і зараз ще не пізно підготувати необхідні матеріали і розповсюдити їх, щонайменше, серед депутатів ПАРЄ.
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Климкин,
Когда Европа заключала договор об ассоциации с Украиной речь шла исключительно о экономической выгоде для Европы, а вовсе не о каких то там *европейских ценностях*, которые являются шелухой для экономики.
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Принципиальная позиция - когда выгодно доставать эти ценности и трясти ими поучая Украину, а когда не выгодно объявлять их шелухой.
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Климкин не читает твои посты. И в дипломатии разбирается побольше вашего КЭП!
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В случае подтверждения полномочий делегации РФ следует отозвать приглашение ПАСЕ наблюдать за выборами в Раду, - Климкин

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В таком случае мародер может смело заниматься подкупом избирателей и комиссий. В случае подтверждения полномочий делегации РФ следует отозвать приглашение ПАСЕ наблюдать за выборами в Раду, - Климкин - Цензор.НЕТ 7358


Поскольку при отсутствии наблюдателей доказать фальсификации будет невозможно.




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Вот оно-свой среди Чужих,и Чужой среди Своих! Иудушки ПРавят Миром.
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Гидрант пригласит делегацию Госдумы во главе с Матвиенко.
Так, что можно не париться.
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Предлагаю Гидрант писать Хидрант. И по приколу, ну, как у фигляра с тарифами например, и Х, как то тут уместнее, на мой взгляд.
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Та лучше сразу писать ***** 2 ("мини *****", "***** младший"...) все равно все идет именно к этому
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Ну, на Х..ло оно не потянет. Так, смешная туповатая пиписка. Временная. Почему? Даже не смотря на то, что 73% (от 64% пришедших на избирательные участки), дятлов отдавших свои голоса за него, Украина не Параша.
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Та не, петя уже никого не пригласит, должность не та
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////
У доповіді моніторингового комітету ПАРЄ щодо повноважень російської делегації серед вимог та закликів до РФ не виявилося пунктів, що стосуються окупованого Криму, нападу РФ на Донбас та фактичного контролю на цій території, за винятком згадки про збитий авіалайнер MH17.
Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди", що має у розпорядженні проєкт рішення комітету.
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вопрос уже назрел...
Иначе Зеленая Сопля с своими отморозками просто демонтируют Украину...

В случае подтверждения полномочий делегации РФ следует отозвать приглашение ПАСЕ наблюдать за выборами в Раду, - Климкин - Цензор.НЕТ 8571 Колбаса по 2.20‏ @Prostibozenka 13 ч.13 часов назад
Слушайте, если на Европу можно теперь ложить, то может устроить хунту? Иначе до осени не доживем
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Работать не пробовал? Может и до осени тогда доживешь.
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" Наконец, кто эти люди, чтобы учить нас демократии после того, как они позволили РФ вернуться в ПАСЕ? "

А гейпарады будем еще проводить ? Ну , шоб не отставать от европейских партнеров В случае подтверждения полномочий делегации РФ следует отозвать приглашение ПАСЕ наблюдать за выборами в Раду, - Климкин - Цензор.НЕТ 8117
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Конечно будут. Мало того, не ежегодный, теперь этот парад, а ежедневный возле бывшей АП, а нынче Офис Президента. приезд, отъезд, шныряние п..в из Офиса. В случае подтверждения полномочий делегации РФ следует отозвать приглашение ПАСЕ наблюдать за выборами в Раду, - Климкин - Цензор.НЕТ 7032
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Климкин: "Кто очень хочет, пусть принимает участие в составе двусторонних миссий наблюдения."
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Кто Шо везет,то и Грызет...Геям геево,а Кесарю кесарево!
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не только подтвердили полномочия, а и слуцкого вице-президентом "назначили"
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Представители 4% барыжной дичи гибридные мутанты -кумокровный род млекопетающих из семейства рошеножвачных путокопытных,визжащих,гноеройных...,которые
в отмёстку за любовь украинца к салу,гипртофировалась в ядовитую УКРАИНОФОБИЮ должны схавать и это:Судебное решение о восстановлении раши в ПАСЕ- 17 МАЙ 2019
https://www.theguardian.com/world/2019/may/17/council-of-europe-votes-to-maintain-russia-membership
Инагурация Президента Зеленского-21 МАЙ 2019 https://24tv.ua/inavguratsiya_zelenskogo
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Абсолютно правильно!
Европа погрязла в мегакоррупции и в дерьме.
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КЛИМКИН -100 баллов
Не отправляйте ПАСЕ взносов.
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и как такие бараны в мзс сидели 5 лет🤣🤣напугал мля не даст за выборами следить🤣🤣🤣🤣🤣они все силят и мечтают поехать в украину на выборы
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ разі підтвердження повноважень делегації РФ потрібно відкликати запрошення ПАРЄ спостерігати за президентськими виборами в Раду, - Клімкін
 
 
 
 
 
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