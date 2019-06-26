 Зеленський вніс до Кабміну 8 кандидатів на посади голів ОДА, - Розенко. ПЕРЕЛІК

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на засіданні Уряду від Адміністрації Президента будуть внесені такі кандидатури на посади глав ОДА ... Хто ці люди? Звідки? Яким чином стали кандидатами на зазначені посади? Які підводні камені їхніх призначень? Ризики? Бекграунд цих кандидатів?" - заявив Розенко.
В оприлюдненому списку пропонується призначити такі кандидатури:
- Кириленка Павла Олександровича на посаду голови Донецької ОДА
- Бондаренка Ігоря Самійловича на посаду голови Закарпатської ОДА
- Бно-Айріяна Михайла Кареновича на посаду голови Київської ОДА
- Комарницького Віталія Мар'яновича на посаду голови Луганської ОДА
- Мальського Маркіяна Маркіяновича на посаду голови Львівської ОДА
- Андрейчикова Андрія Олександровича на посаду голови Одеської ОДА
- Гусєва Юрія Веніаміновича на посаду голови Херсонської ОДА
- Шевченка Ігоря Юрійовича на посаду голови Черкаської ОДА
аж до Ростову
так шо, частіше міняй клікухи
зюзя ж не хоче, щоб йому шпиняли, що він другові генерала зажав
громадянська війна, а не агресія
малоросія, а не Україна...
Строится империя откатов
Бно-Айріян Михайло Каренович (нар. 1 лютого 1984, місто Баку, Азербайджан) - український дипломат та управлінець, заступник директора ДП "НЕК "Укренерго" з комунікацій та міжнародного співробітництва.
У 2008-2009 !!! роках навчався у Московському державному інституті міжнародних відносин, де отримав освіту диплом МВА за спеціальністю "Міжнародний нафтогазовий бізнес".
Чинному президентові України Володимиру Зеленському довіряє переважна більшість українців. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» з 20 по 24 червня 2019 року.
Так, рівень довіри до Зеленського становить 67%, тоді як не довіряють главі держави 26% громадян. Серед лідерів політичних сил відносно вищий рівень довіри мають Святослав Вакарчук (25%), Дмитро Разумков (22%), Анатолій Гриценко (21%), Ігор Смешко (21%). Юрію Бойку, своєю чергою, довіряють 20%, Юлії Тимошенко - 17%, Петру Порошенку - 15%. Натомість лідерами недовіри є Петро Порошенко та Олег Ляшко, яким не довіряють по 80% опитаних громадян.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10597644-zelenskomu-doviryaye-mayzhe-70-ukrajinciv-opituvannya.html
Рейтинги як зростають швидко, так швидко й падають.
Ось приклад: 47% у 2005 й 3% у 2009
Так що поки Зе свій рейтинг отримав у вигляді авансу
КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ИМЕЕТ ЗЕЛЕНСКИЙ К ЮЩЕНКО
И ПОЧЕМУ ТЫ НЕ ПРИВЕЛ РЕЙТИНГИ ПОРОШЕНКО?
ПОЧЕМУ ОН ПРОГРАЛ С ТРЕСКОМ КАК ВЫ ПОРОХОБОТЫ ПИШИТЕ НИКАКОМУ ЗЕЛЕНСКОМУ?
ГОВОРИТЕ УКРАИНЦЫ ВДРУГ СТАЛИ НЕ ТЕ?
А МОЖЕТ ПОРОШЕНКО ОКАЗАЛСЯ ЛАТЕНТНЫМ БРЕХУНОМ?
ЧИТАЙ УВАЖНО - "Ось приклад: 47% у 2005 й 3% у 2009"
Тобто - не принципово чий то рейтінг Ющенко, Порошенко, Тимошенко.
Історія показує що він, рейтинг, високий на початку каденції,
має властивість суттєво падати за результатами вчинків власника цього рейтингу.
Тобто як я й сказав Зе свій рейтинг отримав у вигляді авансу й він ничим поки що не підтверджений.
А избрали неуча, игрушку в руках олигархата и России.
2. отмена статьи за незаконное обогашение 41 топ коррупционер не понесет ответственность, причем без права на обжалование
3. преференции олигархам: фирташу, ахметову...............................
4. шокирующие цены на услуги ЖКХ и газ, продукты, лекарства, товары...................
5. за 5 лет не был создан антикоррупционный суд
6. с депутатов ВР не снята неприкосновенность, хотя порошенко почти каждый день это обещал
7. взорвались 5 складов с боеприпасами потеряно 50% всех боеприпасов страны и это во время войны!!! никто за это не ответил
8. Иловайский и Дебальцевский котлы погибли сотни украинских бойцов
9. никто не ответил за расстрел Евромайдана
10. только благодаря активистам закрыли торговлю с ОРДЛО поставки электроэнергии в Крым
11. поездка на Мальдивы в то время как украинские бойцы погибали на войне
12. в результате украина оказаласть на последнам месте в Европе по уровню жизни а ее жители поехали по всему миру в поисках работы
жкх - не изменилось
война-не закончилась
олигархи-у власти
льготы малому бизнесу-шиш
бизнес на крови-продолжается
мародер-не сидит
свынарчуки-не сидят
зарплаты-не изменилась......
ЗА ТО СУ КА ШАУРМА ВКУСНАЯ И ВО ВРЕМЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ПАРЕ ЭТОТ УШЛЕПОК НА ЛОЗУНГИ ПАТЕНТЫ БРАЛ
Полный тезка и однофамилец Питерского бизнесмена или это он сам и есть?
Руководитель (3)
Андрейчиков Андрей Александрович является/являлся руководителем 3 организаций.
ООО "ОО "Северный Легион"
ДОЛЖНОСТЬ Генеральный директор199178, город Санкт-Петербург, линия 6-я В.О., 59-1, 21
И это не единственный его бизнес в россии.
https://www.rusprofile.ru/person/andreychikov-aa-781409314181
Офис президента Украины вынес на рассмотрение Кабмина восемь кандидатов на должности глав областных государственных администраций.
Их список опубликовал вице-премьер-министр Павел Розенко.
Согласно документу, руководителем Одесской ОГА хотят назначить некоего Андрейчикова Андрея Александровича.
Как выяснила «Думская», он уроженец Рыбницы (приднестровский регион Республики Молдова), успешный предприниматель, владеющий бизнесом по торговле металлоломом. Возглавляет общественную организацию «Ассоциация вторичных металлов и ресурсов».
Также Андрейчиков присутствует среди учредителей килийской фирмы «Мисливець-2007» (скорее всего, это охотничий клуб) - вместе с соратником беглого террориста Игоря Маркова Сергем Кушниром, осужденным за попытку пророссийского восстания бизнесменом Дмитрием Черепом и экс-нардепом Алексеем Козаченко. Последний, напомним, является одним из спонсоров президентской кампании Владимира Зеленского. Только официально он перечислил в его избирательный фонд 3 млн грн.
Источник: https://censor.net.ua/n3134274 - это тот
Этому, по-видимому, не будет конца-краю.((
- Через що він вам не подобається?
- Це класична ситуація, коли людина не на своєму місці.
- Це основна претензія?
- Поки що саме ця претензія. Я не прихильник теорії змов, я не хочу тут займатися якимись геополітичними розкладами, я, в принципі, не політик, але тут, здається, навіть не треба бути експертом чи фахівцем у політичній сфері, щоб побачити, що людина просто некомпетентна, що вона просто не зовсім розуміє, що вона робить.
Виникає величезна тривога за те, що чим довше ця людина буде знаходитися на керівній посаді, тим більше після нього доведеться ремонтувати побутової техніки в його офісі.
- Ви знайомі з Зеленським особисто?
- Ні, особисто ніколи не перетинався.
- Але як ви робите такі висновки?
- Я роблю висновки з того, що я бачу. Знову ж таки, я не займаюся якоюсь конспірологією, не прихильник того, щоб бачити за цим підступи якихось іноземних спецслужб.
Я бачив його виступи у Франції, в Німеччині, я бачив, що він говорить тут, коли десь з'являється. Це все викликає багато питань і непорозумінь - що це таке? (жестикулює).
- Я дивлюся прямі ефіри на Youtube, де у коментарях люди просто готові його носити на руках...
- Ще люди ******* дивитися відео з зоопарків, де панду показують. Ці кумедні, мімімшні панди збирають мільйони лайків і дуже хороші коментарі. А ще люди ******* дивитися відео з катастроф, цунамі, пожежі...
Люди багато чого *******. Люди взагалі дуже суперечливі, непослідовні, дивні і беззахисні в своїй безпорадності. https://www.pravda.com.ua/articles/2019/06/26/7219193/
Доверие к Верховной Раде и к Президенту колеблется: самой высокой она является сразу после выборов и далее резко идет на спад. Президент Петр Порошенко в декабре 2014 года имел баланс доверия в +5%, а в июле 2015-го она упала до -33%; Верховная Рада в декабре 2014 года имела баланс доверия в -26%, а в июле 2015 года - 63%.
ТАК ЧТО НЕ РАССКАЗЫВАЙТЕ ТУТ БАЙКИ МИТЯЯ
http://arbitration.kiev.ua/uk-UA/CHleny-UAA/Malskyj-Markiyan-Markiyanovych.aspx?ID=151
Ще якби виявилося, що він не є бізнес-партнером Богдана - ціни б йому не було
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ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ глав ОГА, ДАЖЕ, НЕ ПОСОВЕТОВАЛСЯ С РОЗЕНКО!!!
В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ, ШОБЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЭТО ДЕЛАЛ!!!
У 2008-2009 роках навчався у Московському державному інституті міжнародних відносин, де отримав освіту диплом МВА за спеціальністю "Міжнародний нафтогазовий бізнес"
В Киеве и Харькове уже улицы и проспекты переименовывают в катов украинского народа. Молчит
Офис президента Украины вынес на рассмотрение Кабмина восемь кандидатов на должности глав областных государственных администраций.
Их список опубликовал вице-премьер-министр Павел Розенко.
Согласно документу, руководителем Одесской ОГА хотят назначить некоего Андрейчикова Андрея Александровича.
Как выяснила «Думская», он уроженец Рыбницы (приднестровский регион Республики Молдова), успешный предприниматель, владеющий бизнесом по торговле металлоломом. Возглавляет общественную организацию «Ассоциация вторичных металлов и ресурсов».
Также Андрейчиков присутствует среди учредителей килийской фирмы «Мисливець-2007» (скорее всего, это охотничий клуб) - вместе с соратником беглого террориста Игоря Маркова Сергем Кушниром, осужденным за попытку пророссийского восстания бизнесменом Дмитрием Черепом и экс-нардепом Алексеем Козаченко. Последний, напомним, является одним из спонсоров президентской кампании Владимира Зеленского. Только официально он перечислил в его избирательный фонд 3 млн грн.
Гусєв Юрій Веніамінович
Верховна Рада 4-го скликання:
Виборчий блок політичних партій "Команда Озимого Покоління"
Гусєв Юрій Веніамінович
Був помiчником у депутатiв
Стець Юрій Ярославович
Партія/Блок «Наша Україна - Народна самооборона»
Період з 2007-11-23 по 2012-12-12
Зеленський в Херсоні вже програв..
"Дорожню карту" мінських переговорів оприлюднять не раніше 19 червня, - Мендель
https://censor.net.ua/ua/news/3131002/dorojnyu_kartu_minskyh_peregovoriv_oprylyudnyat_ne_ranishe_19_chervnya_mendel