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Все про:Зеленський (1830) Кабмін (2912) призначення (376) ОДА (600) Розенко (377)

 Зеленський вніс до Кабміну 8 кандидатів на посади голів ОДА, - Розенко. ПЕРЕЛІК

Віцепрем'єр-міністр Павло Розенко опублікував список кандидатів, яких в Адміністрації Президента Володимира Зеленського пропонують на посади голів обласних державних адміністрацій.

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на засіданні Уряду від Адміністрації Президента будуть внесені такі кандидатури на посади глав ОДА ... Хто ці люди? Звідки? Яким чином стали кандидатами на зазначені посади? Які підводні камені їхніх призначень? Ризики? Бекграунд цих кандидатів?" - заявив Розенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський реванш у Харкові: Бойко збирається відвідати підпорядковану президенту ХОДА та запланував офіційну зустріч з її очільницею Світличною, - Бутусов

Зеленський вніс до Кабміну 8 кандидатів на посади голів ОДА, - Розенко 01

В оприлюдненому списку пропонується призначити такі кандидатури:

  • Кириленка Павла Олександровича на посаду голови Донецької ОДА
  • Бондаренка Ігоря Самійловича на посаду голови Закарпатської ОДА
  • Бно-Айріяна Михайла Кареновича на посаду голови Київської ОДА
  • Комарницького Віталія Мар'яновича на посаду голови Луганської ОДА
  • Мальського Маркіяна Маркіяновича на посаду голови Львівської ОДА
  • Андрейчикова Андрія Олександровича на посаду голови Одеської ОДА
  • Гусєва Юрія Веніаміновича на посаду голови Херсонської ОДА
  • Шевченка Ігоря Юрійовича на посаду голови Черкаської ОДА

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив художника Лероса своїм позаштатним радником. Його звинувачували в розтраті бюджетних коштів за мурали на столичних Осокорках (оновлено)


Зеленський вніс до Кабміну 8 кандидатів на посади голів ОДА, - Розенко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134274
 
   
 Топ коментарі
 
жукова, а не Григоренко
громадянська війна, а не агресія
малоросія, а не Україна...
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колись і до вашої з прігоженом контори доберемося
так шо, частіше міняй клікухи
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Розенко не знає, хто такі в звідки, бо не має доступу до архівів і зарплатних відомостей ФСБ. А от у СБУ повинні знати. Але зараз там лейтенант Баканов.
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поки що лейтенант
зюзя ж не хоче, щоб йому шпиняли, що він другові генерала зажав
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О! Це не просто лейтенант! Це - з пісні лейтенант: "Младшуй лєйтжнант, мальчіка маладой, всж затят патанцевать с табой..."!
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офис президента, а не АП. Как назначения? Реальные или виртуальные?
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жукова, а не Григоренко
громадянська війна, а не агресія
малоросія, а не Україна...
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Зе дает пацикам заработать.

Строится империя откатов
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офисный президент. ОГА - Офисная Городская Администрация
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Знакомый, который в силу работы вращается в "тех" кругах, на второй неделе преЗеденства сопли сказал, что он тупо выставил прайс. Сколько надо занёс - и ты губернатор. Меня это тогда не удивило совсем. Где мой попкорн, жду прозрения 73% особо одарённых))) как же больно им будет падать
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Не ври) Откуда у обычного бота, такие знакомые)
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Верю. Охотно верю. Вращается знакомый-вентилятор, а ты говнецо набрасываешь.😃😅😂
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На Киевскую область ставится очень интересный персонаж.

Бно-Айріян Михайло Каренович (нар. 1 лютого 1984, місто Баку, Азербайджан) - український дипломат та управлінець, заступник директора ДП "НЕК "Укренерго" з комунікацій та міжнародного співробітництва.

У 2008-2009 !!! роках навчався у Московському державному інституті міжнародних відносин, де отримав освіту диплом МВА за спеціальністю "Міжнародний нафтогазовий бізнес".
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Говорите прямо:кузница гэбэшных кадров.
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Ну с такими подходами нужно тогда назначать либо только окончивших школу и не старше 20 лет , потому что до 2013 года могли поступить в какой нибудь вуз в раше . У моей жены коллега закончила медучилище в Питере в 2000 -х , но это не значит что она не патриотка сейчас , или многие родились при совке и учились тогда в разных вузах , не значит что в голове совок и дешевая колбаса
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Представляю какой бы хай подняли в СМИ, если бы человек с подобной биографией и обучением всего 10 лет назад в кузнице кадров фсб, был назначен ПП на какую-то должность...
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Скажите а война когда закончиться с Московией или Украина уже опять будет являться членом Москомского стойла? Уже и много холуёв московских прорываются в Раду Зеленский внес в Кабмин 8 кандидатов на должности глав ОГА, - Розенко - Цензор.НЕТ 2476
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НАТЕ ВАМ ПОРОХОБОТЫ ИНФОРМАЦИЮ И ДАВИТЕСЬ желчью

Чинному президентові України Володимиру Зеленському довіряє переважна більшість українців. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» з 20 по 24 червня 2019 року.

Так, рівень довіри до Зеленського становить 67%, тоді як не довіряють главі держави 26% громадян. Серед лідерів політичних сил відносно вищий рівень довіри мають Святослав Вакарчук (25%), Дмитро Разумков (22%), Анатолій Гриценко (21%), Ігор Смешко (21%). Юрію Бойку, своєю чергою, довіряють 20%, Юлії Тимошенко - 17%, Петру Порошенку - 15%. Натомість лідерами недовіри є Петро Порошенко та Олег Ляшко, яким не довіряють по 80% опитаних громадян.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10597644-zelenskomu-doviryaye-mayzhe-70-ukrajinciv-opituvannya.html
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Ну й до чого це говно-опитування?
Рейтинги як зростають швидко, так швидко й падають.
Ось приклад: 47% у 2005 й 3% у 2009
Зеленський вніс до Кабміну 8 кандидатів на посади голів ОДА, - Розенко - Цензор.НЕТ 6212

Так що поки Зе свій рейтинг отримав у вигляді авансу
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ПОРОХОБОТ Зеленський вніс до Кабміну 8 кандидатів на посади голів ОДА, - Розенко - Цензор.НЕТ 9216 ЭТО РЕЙТИНГИ ЮЩЕНКО

КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ИМЕЕТ ЗЕЛЕНСКИЙ К ЮЩЕНКО

И ПОЧЕМУ ТЫ НЕ ПРИВЕЛ РЕЙТИНГИ ПОРОШЕНКО?

ПОЧЕМУ ОН ПРОГРАЛ С ТРЕСКОМ КАК ВЫ ПОРОХОБОТЫ ПИШИТЕ НИКАКОМУ ЗЕЛЕНСКОМУ?

ГОВОРИТЕ УКРАИНЦЫ ВДРУГ СТАЛИ НЕ ТЕ? Зеленський вніс до Кабміну 8 кандидатів на посади голів ОДА, - Розенко - Цензор.НЕТ 3916

А МОЖЕТ ПОРОШЕНКО ОКАЗАЛСЯ ЛАТЕНТНЫМ БРЕХУНОМ? Зеленський вніс до Кабміну 8 кандидатів на посади голів ОДА, - Розенко - Цензор.НЕТ 9495
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Черговий раз переконуюся, що Зебiли - то є не сповна розуму амеби:

ЧИТАЙ УВАЖНО - "Ось приклад: 47% у 2005 й 3% у 2009"
Тобто - не принципово чий то рейтінг Ющенко, Порошенко, Тимошенко.

Історія показує що він, рейтинг, високий на початку каденції,
має властивість суттєво падати за результатами вчинків власника цього рейтингу.
Тобто як я й сказав Зе свій рейтинг отримав у вигляді авансу й він ничим поки що не підтверджений.
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Отвечаю. В результате совковости большей части населения, оголтелой лживой травли Порошенко всеми почти СМИ, малограмотности людей и жажде халявы. Заслуги Порошенко на порядок превышают его ошибки.
А избрали неуча, игрушку в руках олигархата и России.
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1. крышевание коррупции - никто не сидит
2. отмена статьи за незаконное обогашение 41 топ коррупционер не понесет ответственность, причем без права на обжалование
3. преференции олигархам: фирташу, ахметову...............................
4. шокирующие цены на услуги ЖКХ и газ, продукты, лекарства, товары...................
5. за 5 лет не был создан антикоррупционный суд
6. с депутатов ВР не снята неприкосновенность, хотя порошенко почти каждый день это обещал
7. взорвались 5 складов с боеприпасами потеряно 50% всех боеприпасов страны и это во время войны!!! никто за это не ответил
8. Иловайский и Дебальцевский котлы погибли сотни украинских бойцов
9. никто не ответил за расстрел Евромайдана
10. только благодаря активистам закрыли торговлю с ОРДЛО поставки электроэнергии в Крым
11. поездка на Мальдивы в то время как украинские бойцы погибали на войне
12. в результате украина оказаласть на последнам месте в Европе по уровню жизни а ее жители поехали по всему миру в поисках работы
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И еще много чего можно добавить о твоем мародере Порошенко. Но думаю и этого достаточно, шобы твой Потрох был посажен на очень долгий срок.
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мясяц у власти
жкх - не изменилось
война-не закончилась
олигархи-у власти
льготы малому бизнесу-шиш
бизнес на крови-продолжается
мародер-не сидит
свынарчуки-не сидят
зарплаты-не изменилась......
ЗА ТО СУ КА ШАУРМА ВКУСНАЯ И ВО ВРЕМЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ПАРЕ ЭТОТ УШЛЕПОК НА ЛОЗУНГИ ПАТЕНТЫ БРАЛ
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По Одесской области Андрейчиков Андрей Александрович.

Полный тезка и однофамилец Питерского бизнесмена или это он сам и есть?

Руководитель (3)

Андрейчиков Андрей Александрович является/являлся руководителем 3 организаций.

ООО "ОО "Северный Легион"

ДОЛЖНОСТЬ Генеральный директор199178, город Санкт-Петербург, линия 6-я В.О., 59-1, 21

И это не единственный его бизнес в россии.
https://www.rusprofile.ru/person/andreychikov-aa-781409314181
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Губернатором Одесской области хотят назначить торговца металлоломом, связанного с пророссийскими деятелями

Офис президента Украины вынес на рассмотрение Кабмина восемь кандидатов на должности глав областных государственных администраций.
Их список опубликовал вице-премьер-министр Павел Розенко.
Согласно документу, руководителем Одесской ОГА хотят назначить некоего Андрейчикова Андрея Александровича.
Как выяснила «Думская», он уроженец Рыбницы (приднестровский регион Республики Молдова), успешный предприниматель, владеющий бизнесом по торговле металлоломом. Возглавляет общественную организацию «Ассоциация вторичных металлов и ресурсов».
Также Андрейчиков присутствует среди учредителей килийской фирмы «Мисливець-2007» (скорее всего, это охотничий клуб) - вместе с соратником беглого террориста Игоря Маркова Сергем Кушниром, осужденным за попытку пророссийского восстания бизнесменом Дмитрием Черепом и экс-нардепом Алексеем Козаченко. Последний, напомним, является одним из спонсоров президентской кампании Владимира Зеленского. Только официально он перечислил в его избирательный фонд 3 млн грн.

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Шевченко Игоря Юрьевича на должность председателя Черкасской ОГА - это тот что шапки в Давосе

Источник: https://censor.net.ua/n3134274 - это тот
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Цикличность, спираль прихода шапкокрадов к власти в Украине.
Этому, по-видимому, не будет конца-краю.((
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Для мене це насправді дуже велике непорозуміння - те, що цей чоловік став президентом України.
- Через що він вам не подобається?
- Це класична ситуація, коли людина не на своєму місці.
- Це основна претензія?
- Поки що саме ця претензія. Я не прихильник теорії змов, я не хочу тут займатися якимись геополітичними розкладами, я, в принципі, не політик, але тут, здається, навіть не треба бути експертом чи фахівцем у політичній сфері, щоб побачити, що людина просто некомпетентна, що вона просто не зовсім розуміє, що вона робить.
Виникає величезна тривога за те, що чим довше ця людина буде знаходитися на керівній посаді, тим більше після нього доведеться ремонтувати побутової техніки в його офісі.
- Ви знайомі з Зеленським особисто?
- Ні, особисто ніколи не перетинався.
- Але як ви робите такі висновки?
- Я роблю висновки з того, що я бачу. Знову ж таки, я не займаюся якоюсь конспірологією, не прихильник того, щоб бачити за цим підступи якихось іноземних спецслужб.
Я бачив його виступи у Франції, в Німеччині, я бачив, що він говорить тут, коли десь з'являється. Це все викликає багато питань і непорозумінь - що це таке? (жестикулює).
- Я дивлюся прямі ефіри на Youtube, де у коментарях люди просто готові його носити на руках...
- Ще люди ******* дивитися відео з зоопарків, де панду показують. Ці кумедні, мімімшні панди збирають мільйони лайків і дуже хороші коментарі. А ще люди ******* дивитися відео з катастроф, цунамі, пожежі...
Люди багато чого *******. Люди взагалі дуже суперечливі, непослідовні, дивні і беззахисні в своїй безпорадності. https://www.pravda.com.ua/articles/2019/06/26/7219193/
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А если взять доверие ПАП в 2015 по 2014 год
Доверие к Верховной Раде и к Президенту колеблется: самой высокой она является сразу после выборов и далее резко идет на спад. Президент Петр Порошенко в декабре 2014 года имел баланс доверия в +5%, а в июле 2015-го она упала до -33%; Верховная Рада в декабре 2014 года имела баланс доверия в -26%, а в июле 2015 года - 63%.

ТАК ЧТО НЕ РАССКАЗЫВАЙТЕ ТУТ БАЙКИ МИТЯЯ Зеленский внес в Кабмин 8 кандидатов на должности глав ОГА, - Розенко - Цензор.НЕТ 8156
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По Львову персонаж дійсно крутий (без іронії).
http://arbitration.kiev.ua/uk-UA/CHleny-UAA/Malskyj-Markiyan-Markiyanovych.aspx?ID=151
Ще якби виявилося, що він не є бізнес-партнером Богдана - ціни б йому не було
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В Черкасской тоже пора сменить говнюка покрывающего мегавзяточников Жукова и Лазареву.
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починаються часи яника... а Військо могло в квітні - травні сказати своє слово...
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Сімейство Мальських виявилося зеботним. Добре, запамятаємо.
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"Сегодня на заседании Правительства от Администрации Президента будут внесены следующие кандидатуры на должности глав ОГА... Кто эти люди? Откуда? Каким образом стали кандидатами на указанные должности? Какие подводные камни их назначений? Риски? Бэкграунд этих кандидатов?" - заявил Розенко.

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ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ глав ОГА, ДАЖЕ, НЕ ПОСОВЕТОВАЛСЯ С РОЗЕНКО!!!

В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ, ШОБЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЭТО ДЕЛАЛ!!! Зеленський вніс до Кабміну 8 кандидатів на посади голів ОДА, - Розенко - Цензор.НЕТ 4064
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Бно-Айрияна Михаила Каренович на должность председателя Киевской ОГАИУ 2009-2011 роках працював на посаді третього[2], а згодом другого секретаря посольства України в Росії, відповідав за питання двостороннього співробітництва у сфері паливно-енергетичного комплексу.

У 2008-2009 роках навчався у Московському державному інституті міжнародних відносин, де отримав освіту диплом МВА за спеціальністю "Міжнародний нафтогазовий бізнес"
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порохоботы продолжают активно понижать рейтинг своему патрону,оскорбляя оппонентов
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Зеля же наоборот, сдавши ПАСЕ, повысил свой рейтинг. И главное, как говна в рот набрал. Молчит.
В Киеве и Харькове уже улицы и проспекты переименовывают в катов украинского народа. Молчит
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Губернатором Одесской области хотят назначить торговца металлоломом, связанного с пророссийскими деятелями

Офис президента Украины вынес на рассмотрение Кабмина восемь кандидатов на должности глав областных государственных администраций.
Их список опубликовал вице-премьер-министр Павел Розенко.
Согласно документу, руководителем Одесской ОГА хотят назначить некоего Андрейчикова Андрея Александровича.
Как выяснила «Думская», он уроженец Рыбницы (приднестровский регион Республики Молдова), успешный предприниматель, владеющий бизнесом по торговле металлоломом. Возглавляет общественную организацию «Ассоциация вторичных металлов и ресурсов».
Также Андрейчиков присутствует среди учредителей килийской фирмы «Мисливець-2007» (скорее всего, это охотничий клуб) - вместе с соратником беглого террориста Игоря Маркова Сергем Кушниром, осужденным за попытку пророссийского восстания бизнесменом Дмитрием Черепом и экс-нардепом Алексеем Козаченко. Последний, напомним, является одним из спонсоров президентской кампании Владимира Зеленского. Только официально он перечислил в его избирательный фонд 3 млн грн.

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А не пора ЗЕторчку напомнить попереджувальным страйком о недопустимости унижений Украины?
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Народ Украины терпелив, но когда ЗЕмалоросс переполнит чашу терпения украинцев убежать как янык он уже не успеет, там будет и проспект Бандере и суд над девочкой с плакатом об импичменте зеленского и украина- проститутка и повстанцы и сдача интересов Украины в ПАСЕ.
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ПАСЕ это Парламентская Асамблея а не Президентская. Не вешайте с больной головы на здоровую проблему
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А ты на этой ветке дежурный, гнида донецкая?
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з інтернету :
Гусєв Юрій Веніамінович

Верховна Рада 4-го скликання:
Виборчий блок політичних партій "Команда Озимого Покоління"

Гусєв Юрій Веніамінович

Був помiчником у депутатiв

Стець Юрій Ярославович

Партія/Блок «Наша Україна - Народна самооборона»
Період з 2007-11-23 по 2012-12-12

Зеленський в Херсоні вже програв..
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Зеленский ничего не обновляет!) прекратите подавать новости как для идиотов)))) клоун шпильки в бильярд или в зале бицуху качает!)))) «Зеленский обновил» ха-ха-ха!))))
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Киевщина сосредоточие армянской диаспори? Місцевого знайти не змогли? Смішно.
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А зелена шмаркля вкурсі що глав обладміністрацій за конституцією призначає прем'єр?
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Оприлюдніть ваш план капітуляції!
"Дорожню карту" мінських переговорів оприлюднять не раніше 19 червня, - Мендель
https://censor.net.ua/ua/news/3131002/dorojnyu_kartu_minskyh_peregovoriv_oprylyudnyat_ne_ranishe_19_chervnya_mendel
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський вніс до Кабміну 8 кандидатів на посади голів ОДА, - Розенко. ПЕРЕЛІК
 
 
 
 
 
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