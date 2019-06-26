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 Політика України
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Все про:Порошенко (9130) Портнов (68) ДБР (316)

 У ДБР є кріт, який "зливає" документи Портнову, - адвокат Порошенка Головань. ФОТО

Захисник лідера партії "Європейська Солідарність" Ігор Головань заявив, що хтось у Державному бюро розслідувань зливає інформацію на користь Андрія Портнова, ексзаступника глави АП при президенті-втікачеві Януковичі.

Про це він написав у своєму блозі на УП, повідомляє Цензор.НЕТ.

Головань повідомив про те, що Портнов виклав на своєму каналі в Telegram фото листа ДБР, адресованого йому, який він пізніше отримав поштою.

"Однак я отримав другий примірник. Не той, що був кимось переданий панові Портнову. Читачі самі можуть переконатися в розбіжностях у написанні вихідного номера листа і підписі начальника Першого слідчого відділу Є. Франтовського", - відзначає він.

Читайте: Зареєстровано кримінальне провадження щодо 4 епізодів діяльності Портнова, - адвокат Порошенка Головань

У ДБР є кріт, який зливає документи Портнову, - адвокат Порошенка Головань 01
У ДБР є кріт, який зливає документи Портнову, - адвокат Порошенка Головань 02
У ДБР є кріт, який зливає документи Портнову, - адвокат Порошенка Головань 03
У ДБР є кріт, який зливає документи Портнову, - адвокат Порошенка Головань 04

У ДБР є кріт, який зливає документи Портнову, - адвокат Порошенка Головань 05

Головань також підкреслює, що в тексті листа ДБР відсутні згадки про суть його звернення.

"Отже, хтось в ДБР не тільки "злив" Портнову копію листа, але і надав інформацію про заяву, на яку відповідає лист. А може і копію заяви, а може, і ще багато чого", - підсумовує він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134269
 
   
 Топ коментарі
 
Это не Петро розслабился! Это розслабились 73% зебилоидов в ожидании ЗП в 4000евро.
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значит есть что сливать.. значит рыльце Мародьора в щетине В ГБР есть крот, который "сливает" документы Портнову, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 2369
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Ну Пэдро и нареформировал, что теперь эти фиктивные реформы против него же и оборачиваются. Кто ж организовывал конкурс по отбору сотрудников и главы ГБР, напомните?
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сейчас все кроты, ну 73 с 63 то точно, а еще глухие
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КлоЗе!т тут развели, понимаешь ли! Зе! бренд не благодарите, интеллектуальное право собственности ТМ отстаивать не буду, пусть регистрирует.
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Невже туди набрали хоча б одного не крота? Всі працюють за бабло і зливають дані своїм господарям.
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Ну абидно же, когда тобой лично пристроенный и прикормленный крот, начинает копать под тебя же, в угоду политической конъюнктуре.
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значит есть что сливать.. значит рыльце Мародьора в щетине
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то леха косой то никанор босой,вам бы козломордым умишка ещё-цены бы вам не было)
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ты бы книжки читал, дурачёк-недоучка, может и за умного бы сошёл У ДБР є кріт, який "зливає" документи Портнову, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 4468
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На каждого есть что сливать даже на тебя
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яка ж свиня гимна не їсть?
нема тут нічого особливого...
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Агентури російської повно.
Ранувато Петро розслабився.
Тепер вся країна заплатить
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Это не Петро розслабился! Это розслабились 73% зебилоидов в ожидании ЗП в 4000евро.
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Если бы Петро сажал любых друзив типа портнова и Ко был бы на втором сроке, а вот зебилы здесь пока не при делах
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а счета банковские кто позволил разблокировать? счас на росее бы бомжевал
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пшонка закрив якого пеця призначив і якого матюкав американець на пресс-конференції

Через бездіяльність Генпрокуратури чиновники часів Віктора Януковича мають серйозні шанси вивести свої європейські активи з-під санкцій ЄС.
Про це повідомляє видання "Апостроф" з посиланням на експертів, а також свої джерела, близькі до європейських інституцій.
Така позиція ГПУ також дозволяє представникам колишньої влади вільно відвідувати європейські країни.
Проблема полягає в тому, що українське силове відомство досі не зібрало докази злочинів багатьох колишніх чиновників, не повідомило їх про підозру і навіть не оголосило в міжнародний розшук.
Зокрема, статус підозрюваних так і не отримав Віктор Янукович-молодший син екс-президента, Артем Пшонка - син екс-генпрокурора, Сергій Клюєв - брат колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва, Олексій Азаров - син екс-прем'єра, екс-міністр освіти і науки Дмитро Табачник, екс-міністр юстиції Олена Лукаш, а також колишні радники президента Ігор Калінін та Андрій Портнов.
Цей факт виданню у вівторок підтвердили в Генпрокуратурі.
Активи 18 колишніх чиновників колишньої влади були заморожені Євросоюзом "авансом" - Україна повинна надати ЄС докази злочинів, скоєних цими людьми, але до цих пір це не зробила. Це грає на руку колишнім чиновникам, які оскаржили санкції проти себе в європейському суді.

Указано, что защита Портнова подала ходатайство в суд с просьбой снять арест с денег на счету в «Правэксбанк».
В обосновании доводов ходатайства указано, что во время досудебного расследования 4 февраля 2015 года был наложен арест на имущество подозреваемого, а именно на денежные средства, находящиеся на банковском счете.
Арест был наложен в рамках уголовного производства, открытого в марте 2014 года по ч. 3 ст. 191 (присвоение имущества по предварительному сговору лиц) Уголовного кодекса.
Это дело было закрыто прокуратурой 1 марта 2016 года в связи с отсутствием достаточных доказательств вины Портнова в присвоении государственных средств. При этом прокурор при закрытии дела не обратился в суд с ходатайством о снятии ареста со счетов подозреваемого.
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Ага. Ще не всю українську енергетику Медведчуку віддав. Дійсно без поспіху працював.
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так медведчуку или ахметову ?

или у нас сколько всех украинских энергетик ?
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но это никак не мешает тебе его обильно разбрасывать
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А якже "потужна судова реформа" , а створення ГБР - хіба не про Петро радісно рапортував?
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А адвокату Порошенко хотелось бы что-то засекретить?
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Документы ГБР, неизвестно кем слитые, должны появляться в прессе даже до того как их получил адресат?
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Тепер у ГБР необхідно проводити службове розслідування за фактом витоку службової інформації.
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Ну Пэдро и нареформировал, что теперь эти фиктивные реформы против него же и оборачиваются. Кто ж организовывал конкурс по отбору сотрудников и главы ГБР, напомните?
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А что, офисный президент у нас в стране уже ни за что не отвечает ?
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Приятно смотреть как красиво работают адвокаты. К уголовному делу Портнова по четырем позициям прибавят "завладение документами представляющими служебную тайну" и тут уже срок может быть вполне реальный.

А вот так работают по Зенэ в США

Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр.
Заседание 25 июня 2019 года . RICO им на голову !
https://timeze2019.blogspot.com
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Це паскудна історія, яка знищує авторитет ГБР.
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В ГБР есть крот, который "сливает" документы Портнову, - адвокат Порошенко Головань.

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ВСЕ ПРОТИВ "НАЙЧЕСТНЕЙШЕГО" МАРОДЕРА ПОРОШЕНКО!!!

КРУГОМ ОДНИ АХЕНТЫ КРЕМЛЬБ..

РАСКАЧИВАЮТ БУДКУ МАЛЬДИВСКОГО ПЕТРА!!!

ДЕСТАБИЛИЗИРУЮТ СИТУАЦИЮ В УКРАИНЕ!!!

ЕСЛИ НЕ ПЕРЕСТАНЕТЕ НАПАДАТЬ НА ПОРОШЕНКО НА ВАС ПУТИН НАПАДЕТ!!!
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ВЧЕРА ЭТОТ АДВОКАТ ГОВОРИЛ, ШО СООБЩЕНИЯ ПОРТНОВА - ЛОЖНЫЕ.

СЕГОДНЯ ГОВОРИТ, ШО ОНИ из ГБР, а ЗНАЧИТ - НЕ ЛОЖНЫЕ.

ПОРА САДИТЬ МАРОДЕРА ЗА РЕШЕТКУ!!!
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На Украину уже ЗЕленые человечки напали, а вы все про Петю
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А у него в методичке только про Петю. И все большим шрифтом.
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ВИДИМО НУЖНО ПИСАТЬ ЕЩЕ БОЛЕЕ КРУПНЫМ ШОБЫ ВАМ ПОРОХОБОТАМ ДОХОДИЛО ЛУЧШЕ.
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А ПОЧЕМУ БЫ ТЕБЕ НЕ ВЫДЕЛЯТЬ ЖИРНЫМ И НЕ ПОДЧЁРКИВАТЬ ?
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ТЕМА ЭТОЙ СТАТЬИ О ПЕДЕ ПОТОМУ НАПИСАЛ О МАРОДЕРЕ.

А ВЫ ПОРОХОБОТЫ и СЮДА ЗЕ ЛЕПИТЕ - ЭТО УЖЕ НЕ ПО ТЕМЕ, А ЗНАЧИТ - ФЕЙК!!!!!!
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Вася, ты дурак? Вся система - сплошной зверинец.
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Та подумаешь, не на Коломыгу же, вот тогда до!, а так то ж клятый барыга - на него можно.
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На яхте Владимира Кличко возник пожар, всех пассажиров удалось спасти




В ГБР есть крот, который "сливает" документы Портнову, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 6720

У берегов испанской Мальорка произошел пожар на яхте, принадлежащей бывшему абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе боксеру Владимиру Кличко.
На яхте находился сам Кличко, а также члены его семьи и друзья. Все они были спасены сотрудниками испанской береговой охраны и пожарной службы.
Позже Владимир Кличко рассказал об этом, а также поместил видеозапись своего спасения в Twitter.
"Берегитесь своих желаний. Судьба восприняла мое желание об адреналине слишком буквально, и на нашей яхте произошел пожар. Семья и друзья были благополучно эвакуированы спасательными службами", - написал Кличко.
Be careful what you wish for: fate took my wish for "some #adrenalin" a bit too literally and our boat-trip Sunday night ended up in our boat #igniting and family & friends being evacuated by coast guard and fire rescue-team. No worries: we are all fine! #theroofisonfire #song😱 pic.twitter.com/sGN7xfG5JM- Klitschko (@Klitschko) June 25, 2019
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Ничего. Вон еще ремонтик отремонтированного мостика проведет и еще две купит.
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у Портнова не может быть кротов в ДБР..
а вот у Авакова и Каломоцского такие кроты должны быть, а Портнов выполняет роль "торпеды" против Порошенко..
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Если в конкурсной комиссии был Антон Геращенко,
то как там может не быть кротов Авакова ? )))
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Война двоих "обиженных". Одного обидела власть- у другого власть забрали..
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Видимо очень хороший адвокат, если не знает какие документы необходимо предоставлять в ГБР...)
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це дешева маніпуляція, а не відповідь. Відкрийте КПК і почитайте які подаються документи.
І так, для такої мразини як Портнов, і для вас - Зебілів, роз'яснюю, що навіть анонімне звернення є підставою для відкриття кримінального провадження.
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Хамло порохоботське, прочитай уважно яких саме документів стосується відповідь ДБР, можливо щось і зрозумієш. Хоча маю великі сумніви щодо ьвоїх розумових здібностей.
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Тупа, забита Зехудобо. Пояснюю, що такі відповіді, були у ходу, років так 20 назад. По діючому із 2012 року, люба заява, навіть якщо вона буде підписана громадянином "Великий Ху.й", має бути розглянута, а відомості внесені до ЄРДР. А скажи но мені тупа Зедрота, які повноваження мають "телефонні терористи" які щодня мінують пів України і чому ж тоді правоохоронні органи вносять відомості до ЄРДР? Порушення оформлення ордеру, є підставою для не допуску адвоката до участі у процесі, а не для відмови у початку досудового розслідування.
Депіли, де вас тільки беруть... хоча так, невірне питання, вас же 73%...
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Та то ж не крот! То пэпына полярная лиса, ну та шо писцом называется.
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Такі відповіді, про печатку на ордері, давали років 20ть тому... Що сказати, це "рівень"... Керівництво ДБР потрібно просто гнати нах.р.
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Как потрох поступил с Саакашвили - интриговал,подкупал судей,нарушал закон,врал и использовал власть для личных подленьких целей,так теперь пусть имеют его,всё равно кто.
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Давай Портнов, все должно быть по закону.
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Так на днях Труба їздив домовлявся з Ківаловим. Взагалі не дивно.
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а теперь представьте себе, что это была просто грамотно расставленная ловушка..
и КТО в нее угодил???
а заяву про ложный донос переписать не долго..
.)))))))))))))))))))))))00
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ ДБР є кріт, який "зливає" документи Портнову, - адвокат Порошенка Головань. ФОТО
 
 
 
 
 
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