 У ДБР є кріт, який "зливає" документи Портнову, - адвокат Порошенка Головань. ФОТО

Про це він написав у своєму блозі на УП, повідомляє Цензор.НЕТ.

Головань повідомив про те, що Портнов виклав на своєму каналі в Telegram фото листа ДБР, адресованого йому, який він пізніше отримав поштою.

"Однак я отримав другий примірник. Не той, що був кимось переданий панові Портнову. Читачі самі можуть переконатися в розбіжностях у написанні вихідного номера листа і підписі начальника Першого слідчого відділу Є. Франтовського", - відзначає він.

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Головань також підкреслює, що в тексті листа ДБР відсутні згадки про суть його звернення.

"Отже, хтось в ДБР не тільки "злив" Портнову копію листа, але і надав інформацію про заяву, на яку відповідає лист. А може і копію заяви, а може, і ще багато чого", - підсумовує він.