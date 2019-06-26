 У ДБР є кріт, який "зливає" документи Портнову, - адвокат Порошенка Головань. ФОТО

Про це він написав у своєму блозі на УП, повідомляє Цензор.НЕТ.
Головань повідомив про те, що Портнов виклав на своєму каналі в Telegram фото листа ДБР, адресованого йому, який він пізніше отримав поштою.
"Однак я отримав другий примірник. Не той, що був кимось переданий панові Портнову. Читачі самі можуть переконатися в розбіжностях у написанні вихідного номера листа і підписі начальника Першого слідчого відділу Є. Франтовського", - відзначає він.
Головань також підкреслює, що в тексті листа ДБР відсутні згадки про суть його звернення.
"Отже, хтось в ДБР не тільки "злив" Портнову копію листа, але і надав інформацію про заяву, на яку відповідає лист. А може і копію заяви, а може, і ще багато чого", - підсумовує він.
нема тут нічого особливого...
Ранувато Петро розслабився.
Тепер вся країна заплатить
Через бездіяльність Генпрокуратури чиновники часів Віктора Януковича мають серйозні шанси вивести свої європейські активи з-під санкцій ЄС.
Про це повідомляє видання "Апостроф" з посиланням на експертів, а також свої джерела, близькі до європейських інституцій.
Така позиція ГПУ також дозволяє представникам колишньої влади вільно відвідувати європейські країни.
Проблема полягає в тому, що українське силове відомство досі не зібрало докази злочинів багатьох колишніх чиновників, не повідомило їх про підозру і навіть не оголосило в міжнародний розшук.
Зокрема, статус підозрюваних так і не отримав Віктор Янукович-молодший син екс-президента, Артем Пшонка - син екс-генпрокурора, Сергій Клюєв - брат колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва, Олексій Азаров - син екс-прем'єра, екс-міністр освіти і науки Дмитро Табачник, екс-міністр юстиції Олена Лукаш, а також колишні радники президента Ігор Калінін та Андрій Портнов.
Цей факт виданню у вівторок підтвердили в Генпрокуратурі.
Активи 18 колишніх чиновників колишньої влади були заморожені Євросоюзом "авансом" - Україна повинна надати ЄС докази злочинів, скоєних цими людьми, але до цих пір це не зробила. Це грає на руку колишнім чиновникам, які оскаржили санкції проти себе в європейському суді.
Указано, что защита Портнова подала ходатайство в суд с просьбой снять арест с денег на счету в «Правэксбанк».
В обосновании доводов ходатайства указано, что во время досудебного расследования 4 февраля 2015 года был наложен арест на имущество подозреваемого, а именно на денежные средства, находящиеся на банковском счете.
Арест был наложен в рамках уголовного производства, открытого в марте 2014 года по ч. 3 ст. 191 (присвоение имущества по предварительному сговору лиц) Уголовного кодекса.
Это дело было закрыто прокуратурой 1 марта 2016 года в связи с отсутствием достаточных доказательств вины Портнова в присвоении государственных средств. При этом прокурор при закрытии дела не обратился в суд с ходатайством о снятии ареста со счетов подозреваемого.
или у нас сколько всех украинских энергетик ?
А вот так работают по Зенэ в США
Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр.
Заседание 25 июня 2019 года . RICO им на голову !
https://timeze2019.blogspot.com
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ВСЕ ПРОТИВ "НАЙЧЕСТНЕЙШЕГО" МАРОДЕРА ПОРОШЕНКО!!!
КРУГОМ ОДНИ АХЕНТЫ КРЕМЛЬБ..
РАСКАЧИВАЮТ БУДКУ МАЛЬДИВСКОГО ПЕТРА!!!
ДЕСТАБИЛИЗИРУЮТ СИТУАЦИЮ В УКРАИНЕ!!!
ЕСЛИ НЕ ПЕРЕСТАНЕТЕ НАПАДАТЬ НА ПОРОШЕНКО НА ВАС ПУТИН НАПАДЕТ!!!
СЕГОДНЯ ГОВОРИТ, ШО ОНИ из ГБР, а ЗНАЧИТ - НЕ ЛОЖНЫЕ.
ПОРА САДИТЬ МАРОДЕРА ЗА РЕШЕТКУ!!!
А ВЫ ПОРОХОБОТЫ и СЮДА ЗЕ ЛЕПИТЕ - ЭТО УЖЕ НЕ ПО ТЕМЕ, А ЗНАЧИТ - ФЕЙК!!!!!!
У берегов испанской Мальорка произошел пожар на яхте, принадлежащей бывшему абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе боксеру Владимиру Кличко.
На яхте находился сам Кличко, а также члены его семьи и друзья. Все они были спасены сотрудниками испанской береговой охраны и пожарной службы.
Позже Владимир Кличко рассказал об этом, а также поместил видеозапись своего спасения в Twitter.
"Берегитесь своих желаний. Судьба восприняла мое желание об адреналине слишком буквально, и на нашей яхте произошел пожар. Семья и друзья были благополучно эвакуированы спасательными службами", - написал Кличко.
Be careful what you wish for: fate took my wish for "some #adrenalin" a bit too literally and our boat-trip Sunday night ended up in our boat #igniting and family & friends being evacuated by coast guard and fire rescue-team. No worries: we are all fine! #theroofisonfire #song😱 pic.twitter.com/sGN7xfG5JM- Klitschko (@Klitschko) June 25, 2019
а вот у Авакова и Каломоцского такие кроты должны быть, а Портнов выполняет роль "торпеды" против Порошенко..
то как там может не быть кротов Авакова ? )))
І так, для такої мразини як Портнов, і для вас - Зебілів, роз'яснюю, що навіть анонімне звернення є підставою для відкриття кримінального провадження.
Депіли, де вас тільки беруть... хоча так, невірне питання, вас же 73%...
и КТО в нее угодил???
а заяву про ложный донос переписать не долго..
.)))))))))))))))))))))))00