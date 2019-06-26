 Російський реванш у Харкові: Бойко збирається відвідати підпорядковану президенту ХОДА та запланував офіційну зустріч з її очільницею Світличною, - Бутусов

Про це на своїй сторінці в Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Це не жарт. Це не 2013-й рік. Це графік поїздки Бойка. Сьогодні в Харкові відбувається візит лідера проросійської партії "Опозиційна платформа" Юрія Бойка - того самого, який у березні разом з кумом Путіна Віктором Медведчуком зустрічався з прем'єр-міністром РФ Медведєвим, а 7 червня Бойко і Медведчук зустрічалися з главою "Газпрому" Олексієм Міллером нібито заради переговорів щодо газу - а насправді, керівництво РФ прямо бере участь у рекламній кампанії Бойка, створює інформаційні приводи для просування своєї партії в Україні. Для розкрутки Бойка Медведчук на гроші Путіна і "Газпрому" купив за один рік відразу три телеканали - "Ньюсван", 112 і ЗІК", - нагадав журналіст.
"Ось добрі люди передали Цензор.Нет програму візиту Бойка в Харків на сьогодні, 26 червня. Зверніть увагу - 13.00 - зустріч з головою Харківської обласної державної адміністрації Юлією Світличною! Просто уявіть собі, глава ОДА, представник президента в Харківській області бере участь в агітаційній кампанії Бойка - тобто бере участь в тій же акції, що і Путін і Медведчук і Медведєв і Міллер. І це не випадково. Хіба можуть розраховувати на прийом у ХОДА і в установах обласного підпорядкування лідери інших політичних партій? Чи всі українські політики у плануванні свого візиту до Харкова спілкуються з главою ХОДА?" - зазначив головний редактор "Цензор.НЕТ".
"Так, Світличну призначив ще Петро Порошенко. Але вона як і раніше виконує обов'язки, і значить, відповідальність за неї вже несе Володимир Зеленський. Я розумію, що в Офісу президента України багато своїх стратегічних завдань - організувати переїзд до Українського дому, розставити своїх людей в дозвільну систему у київському управлінні архітектури та інспекції, але хочеться нагадати - агов, хлопці в шортах, зверніть увагу на вашу вертикаль управління! Візит Бойка в ХОДА узгоджений з Офісом президента чи ні? Якщо узгоджений, тоді все зрозуміло, а якщо не узгоджено, так хутко телефонуйте, кричіть - треба зірвати зустріч Бойка в ХОДА через дві години. На фото - скрін поста російського найманця Мікі Ронкайнена, який 1 березня 2014 підняв російський прапор над Харківською облдержадміністрацією. Мені здавалося, що нічого проросійського після цього пускати в ХОДА не можна з принципу. Але багато забувається дуже швидко", - резюмував Бутусов.
не поможете?
выходит, ты не прав и сам по себе ты обычный врунишка...
и твой ложный высер про "смерть парня" вообще не к месту
попробуй еще раз
Сегодня Генпрокурор Юрий Луценко отчитался: ГПУ на следующей неделе будет просить Верховную Раду предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина. В то же время нет доказательств, что Юрий Бойко, на момент осуществления аферы министр энергетики, был осведомлен о схеме, и что он получил денежные средства от нее.
отобрали возле Баден-Бадена дворец за 32,5 млн евро. ФОТОрепортаж
14.06.19 12:33 "Райнин ежемесячно получал наличными 3-5 миллионов", - бывший нардеп Крючков о хищении 150 млн гривен госсредств через "Харьковоблэнерго". ВИДЕ
Так Ю.Бутусов еще и банит за свои спитчи 2014 - 2016 годов .
Наверное Пастора жалко , за сданный Крым .
Правда , глаза колет .
*****
ему вставляют... палки в колеса, его ни во что не ставят, его все обманывают, его предают"
такое у вас, зе-фанов внутреннее оправдание за ваш недовыбор?
он, ****, будет еще 5 лет "учиться быть президентом" и сливать Украину все дальше и глубже!
Что это за ЗЕпрезидент такой, он, бладь, немощный?!!
может быть в этом и проблема?
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Ну мягко говоря очень странно почему Бутусов не видел 5 лет у власти мэра Харькова Кернеса, и назначал Светличную главой ХОГА никто иной как Порошенко:
С 15.10.2016 - Светличная председатель Харьковской областной государственной администрации.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
А шо касается Бойко, то он свободно передвигался в любых направлениях при Порошенко, но тогда Бутусов этого то же не видел.
Выборы, выборы ......................................
Бойко урод и мудак, но это не повод устраивать истерику из-за его встречи с главой ОГА.
Сливные бачки привели ваЗелина к власти ,а теперь ноют о пророссийском реванше.
В "партии"за життя которую лелеял и помогал в ёё становлении агент росийських спецслужб Порошенко серьйозный разкол.Сегодня вышла одесская организация "за життя"из партии.Хотя предпосылки к этому были задолго до этого.При этом сегодня председатель одесской региональной организации Н.Пундик призвал поддержать опоблок Мураева - Вилкула.Ссылаясь на то ,что в проходном списке партии "зж"присутсвуют господин Столар и его 11друзей,которые в свою очередь занимались по всей Украине проэктом "сетка Порошенко"
На редакционную почту "Думской" пришло письмо, в котором говорится, что главы региональных организаций - Николай Пундик (Одесская региональная платформа "За життя"), Валерий Колос (Херсонская региональная "За життя"), Андрей Сокур ( Николаевская платформа "За життя") будут добиваться признания завтрашнего съезда незаконным.
https://www.depo.ua/rus/politics/noviy-rozkol-v-odeskomu-opoblotsi-golovi-regionalnikh-organizatsiy-zayavlyayut-shcho-na-zizd-partii-idut-samozvantsi-20190605974618
Логика?
Результат ватности горожан и договорняков с властью!
Если бы петя захотел - вычистил бы и кернеса и труху по уголовке!!!
Там 100% дела , не то что дура надька.
Интересно, если труху обвинят, он все равно мэром останется?