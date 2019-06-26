EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Протести в Грузії Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  5613  67
Матеріали за темою:
Все про:Бойко (234) ОДА (600) Харків (1407) Харківщина (735) Бутусов Юрій (961) опозиційний блок (235) Світлична (51)

 Російський реванш у Харкові: Бойко збирається відвідати підпорядковану президенту ХОДА та запланував офіційну зустріч з її очільницею Світличною, - Бутусов

Російський реванш у Харкові. Кандидат Росії Юрій Бойко збирається відвідати Харківську обласну адміністрацію - підпорядковану президенту України, і запланував офіційну зустріч з главою ХОДА Юлією Світличною.

Про це на своїй сторінці в Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Це не жарт. Це не 2013-й рік. Це графік поїздки Бойка. Сьогодні в Харкові відбувається візит лідера проросійської партії "Опозиційна платформа" Юрія Бойка - того самого, який у березні разом з кумом Путіна Віктором Медведчуком зустрічався з прем'єр-міністром РФ Медведєвим, а 7 червня Бойко і Медведчук зустрічалися з главою "Газпрому" Олексієм Міллером нібито заради переговорів щодо газу - а насправді, керівництво РФ прямо бере участь у рекламній кампанії Бойка, створює інформаційні приводи для просування своєї партії в Україні. Для розкрутки Бойка Медведчук на гроші Путіна і "Газпрому" купив за один рік відразу три телеканали - "Ньюсван", 112 і ЗІК", - нагадав журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вночі на проспекті Григоренка у Харкові встановили таблички з ім'ям Жукова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Ось добрі люди передали Цензор.Нет програму візиту Бойка в Харків на сьогодні, 26 червня. Зверніть увагу - 13.00 - зустріч з головою Харківської обласної державної адміністрації Юлією Світличною! Просто уявіть собі, глава ОДА, представник президента в Харківській області бере участь в агітаційній кампанії Бойка - тобто бере участь в тій же акції, що і Путін і Медведчук і Медведєв і Міллер. І це не випадково. Хіба можуть розраховувати на прийом у ХОДА і в установах обласного підпорядкування лідери інших політичних партій? Чи всі українські політики у плануванні свого візиту до Харкова спілкуються з главою ХОДА?" - зазначив головний редактор "Цензор.НЕТ".

Російський реванш у Харкові: Бойко збирається відвідати підпорядковану президенту ХОДА та запланував офіційну зустріч з її очільницею Світличною, - Бутусов 01

"Так, Світличну призначив ще Петро Порошенко. Але вона як і раніше виконує обов'язки, і значить, відповідальність за неї вже несе Володимир Зеленський. Я розумію, що в Офісу президента України багато своїх стратегічних завдань - організувати переїзд до Українського дому, розставити своїх людей в дозвільну систему у київському управлінні архітектури та інспекції, але хочеться нагадати - агов, хлопці в шортах, зверніть увагу на вашу вертикаль управління! Візит Бойка в ХОДА узгоджений з Офісом президента чи ні? Якщо узгоджений, тоді все зрозуміло, а якщо не узгоджено, так хутко телефонуйте, кричіть - треба зірвати зустріч Бойка в ХОДА через дві години. На фото - скрін поста російського найманця Мікі Ронкайнена, який 1 березня 2014 підняв російський прапор над Харківською облдержадміністрацією. Мені здавалося, що нічого проросійського після цього пускати в ХОДА не можна з принципу. Але багато забувається дуже швидко", - резюмував Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойко, Льовочкін, Суркіс і Папієв: люди з найближчого оточення олігарха Фірташа йдуть у парламент за списками партії "Опозиційна платформа - За життя", - "Схеми". ВIДЕО

Російський реванш у Харкові: Бойко збирається відвідати підпорядковану президенту ХОДА та запланував офіційну зустріч з її очільницею Світличною, - Бутусов 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134265
 
   
 Топ коментарі
 
Российский реванш по всей Украине. 75% так захотели. Раби, підніжки, грязь Москви
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Вы больны? Этот парень умер пару месяцев назад! Кто эту брехню штампует?
 показати весь коментар
 
что-то не нахожу информации на эту тему...
не поможете?
 показати весь коментар
 
но как раз твоя ссылка на результат поиска и подтверждает, что Тарас Черновол жив
выходит, ты не прав и сам по себе ты обычный врунишка...
 показати весь коментар
 
 
Э, так не пойдет. Я только цитировал Петра Порошенко. Так что если по честному, то врунишка обычный это именно Петр Порошенко. Но так как это невозможно по определению, то Черновол мертв уже как два месяца.
 показати весь коментар
 
так речь то не о Порохе, а о Зеле, который лажает раз за разом
и твой ложный высер про "смерть парня" вообще не к месту
 показати весь коментар
 
Ну блин! Разве можно так о Порошенко! Ложные высер про "смерть парня" - это что? Считаешь Порошенко серуном ложных высеров? Это неправда, зебильчик! На твою ложь о Порошенко уже никто не реагирует и не верит! Сказал Порошенко что Черновол умер - значит умер.
 показати весь коментар
 
коментувати тарасика-перекотиполе, людей смішити.... . невже, на таке ще хтось реагує?
 показати весь коментар
 
Вот так просто 73% дебилов в Украине просрали страну, ну независимость же на хлеб не намажешь как там тварь мосийчук говорит..
 показати весь коментар
 
Бутусов, продажная ты жопа. Что может Зеленский ей сделать без подання Гнойсмана, а? Кофе идешь пить?
 показати весь коментар
 
 
Якщо воно нічого не може хай іде жре шаурму.
 показати весь коментар
 
 
Согласна!!!!Светличная ставленница пороха!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Привітали б ригу Бойка, як він колись на погоджувальній Раді вітав Ляшка.
 показати весь коментар
 
 
шутки начались после выборов, еще насмеетесь, до слез...и это только начало. Хотя смеяться можно по разному
 показати весь коментар
 
 
я уже писал недавно - по Днепр и это как минимум - но так ведь хочет 73%
 показати весь коментар
 
 
пните кто-нибудь ЗЕбеню, пусть обратит внимание на пэтькину комсомолку святличную.
 показати весь коментар
 
Портнов еще фильтрационній лагерь не построил. Пусть пока Светличная на свободе побудет
 показати весь коментар
 
 
О! Про фильтрационный лагерь ты уже второй. Значит методичка. От кого, от ирки геращенко?
 показати весь коментар
 
 
реванш? да вато-рыговско-барыжная власть в Ха не меняется с 2006 года. и только укрепилась при поддержке патриота мальдив и панамы.
 показати весь коментар
 
 
За пять лет рыговская Харьковская власть делала вид что поддерживала, но на самом деле затаилась.
 показати весь коментар
 
 
они не таились, совсем. и совместный бизнес очень сплачивает.
 показати весь коментар
 
 
Российский реванш по всей Украине. 75% так захотели. Раби, підніжки, грязь Москви
 показати весь коментар
 
 
Ты, идиот, читать умеешь? В статье написано, что это тот Бойко, который вместе с Медведчуком летал в Москву на встречу с Медведевым. Кто тогда был президентом и генпрокурором? Кстати, Светличную тоже Порошенко назначил.
 показати весь коментар
 
 
Зустріч відбудеться, бо в Зеленського інші плани. Він проспить реванш.
 показати весь коментар
 
 
Він не проспить, бо як співається в одній пісні "Всё идёт по плану".
 показати весь коментар
 
 
С чего все начиналось:

Сегодня Генпрокурор Юрий Луценко отчитался: ГПУ на следующей неделе будет просить Верховную Раду предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина. В то же время нет доказательств, что Юрий Бойко, на момент осуществления аферы министр энергетики, был осведомлен о схеме, и что он получил денежные средства от нее.
 показати весь коментар
 
усьо прайдьот па плану. вова ж нє прі чьом. он тока учітса. всьо барига віноват
 показати весь коментар
 
 
Бойко ху..ло как работает на оккупанта. Что то мутят опять с Харьковом.
 показати весь коментар
 
 
С хернесом оно мутит. Такая же гнида,как и этот "дипутат".
 показати весь коментар
 
 
"Кандидат расии" - прям в точку.Всё по существу.
 показати весь коментар
 
 
У "завхоза Кучмы"
отобрали возле Баден-Бадена дворец за 32,5 млн евро. ФОТОрепортаж

Российский реванш в Харькове: Бойко собирается посетить подчиненную президенту ХОГА и запланировал официальную встречу с ее главой Светличной, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1931
 показати весь коментар
 
 
Бутусов занял неприкрытую антипрезидентскую позицию, какое отношение имеет Зеля к встречам Бойко.
 показати весь коментар
 
 
Ты пробовал читать статью? Попробуй, может поможет найти ответ на вопрос
 показати весь коментар
 
 
И что, Зеля должен уволить Светличную? На основании какого закона интересно.
 показати весь коментар
 
https://censor.net.ua/video_news/3132366/
14.06.19 12:33 "Райнин ежемесячно получал наличными 3-5 миллионов", - бывший нардеп Крючков о хищении 150 млн гривен госсредств через "Харьковоблэнерго". ВИДЕ

Так Ю.Бутусов еще и банит за свои спитчи 2014 - 2016 годов .
Наверное Пастора жалко , за сданный Крым .
Правда , глаза колет .
*****
 показати весь коментар
 
 
"Зеля никогда и ни при каких обстоятельствах не виноват, он ни при чем!
ему вставляют... палки в колеса, его ни во что не ставят, его все обманывают, его предают"
такое у вас, зе-фанов внутреннее оправдание за ваш недовыбор?
он, ****, будет еще 5 лет "учиться быть президентом" и сливать Украину все дальше и глубже!
Что это за ЗЕпрезидент такой, он, бладь, немощный?!!
 показати весь коментар
 
 
Не понимаю. През за неделю и рота не открыл, а вы опять Зеля виноват
 показати весь коментар
 
"През за неделю и рота не открыл"
может быть в этом и проблема?
 показати весь коментар
 
и светличная и кернес и бойко - взлелеяны попрошенкой!!!...И это "плечо",которое пЭця обещал подставить ЗЕ в простонародье называется бревна в колеса или САБОТАЖ.
 показати весь коментар
 
 
Российский реванш в Харькове. Кандидат России Юрий Бойко собирается посетить Харьковскую областную администрацию - подчиненную президенту Украины, и запланировал официальную встречу с главой ХОГА Юлией Светличной.

========================================================================

Ну мягко говоря очень странно почему Бутусов не видел 5 лет у власти мэра Харькова Кернеса, и назначал Светличную главой ХОГА никто иной как Порошенко:


С 15.10.2016 - Светличная председатель Харьковской областной государственной администрации.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0

А шо касается Бойко, то он свободно передвигался в любых направлениях при Порошенко, но тогда Бутусов этого то же не видел.


Выборы, выборы ......................................










 показати весь коментар
 
 
Президент Украины Петр Порошенко вручает удостоверение председателя Харьковской областной государственной администрации Юлии Светличной в Харькове, 15 октября 2016 г. В этот день в Харькове

Российский реванш в Харькове: Бойко собирается посетить подчиненную президенту ХОГА и запланировал официальную встречу с ее главой Светличной, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4120
 показати весь коментар
 
 
схоже кремлівська ЗЕлялька поставлена для того, що б в Україні стався чертовий майдан, яким тут же скористаеться *****. Хоча я вже готовий знову виходити
 показати весь коментар
 
 
У Югика гениального пгокугога нет ни каких претензий к Бойко. Боты, если я напишу, что при правлении петьки ни один рыг не сел, вы заверещите, что президент не сажает. Так какие могут быть претензии к Зеленскому?🤔
 показати весь коментар
 
 
Разве депутат ВР не может прийти на прием к главе ОГА? Или глава ОГА должен все свои встречи согласовывать с Президентом?
Бойко урод и мудак, но это не повод устраивать истерику из-за его встречи с главой ОГА.
 показати весь коментар
 
Юра,так зе это же твой выбор!Ты же так ненавидел порошенко что ни разу не высказался против роялиста.Надеюсь когда рыги полностью вернуться у тебя заберут цензор и отправят на перевоспитание на Колыму(извени что так злобно).
Сливные бачки привели ваЗелина к власти ,а теперь ноют о пророссийском реванше.
 показати весь коментар
 
ото-то Харків поплив, акі гівно по весні... , далі шо? ХНР? а шо на це думає Володимир Олександрович? чи в нас є лише Вовочка.
 показати весь коментар
 
 
Рига куси ригу!!!

В "партии"за життя которую лелеял и помогал в ёё становлении агент росийських спецслужб Порошенко серьйозный разкол.Сегодня вышла одесская организация "за життя"из партии.Хотя предпосылки к этому были задолго до этого.При этом сегодня председатель одесской региональной организации Н.Пундик призвал поддержать опоблок Мураева - Вилкула.Ссылаясь на то ,что в проходном списке партии "зж"присутсвуют господин Столар и его 11друзей,которые в свою очередь занимались по всей Украине проэктом "сетка Порошенко"
На редакционную почту "Думской" пришло письмо, в котором говорится, что главы региональных организаций - Николай Пундик (Одесская региональная платформа "За життя"), Валерий Колос (Херсонская региональная "За життя"), Андрей Сокур ( Николаевская платформа "За життя") будут добиваться признания завтрашнего съезда незаконным.
https://www.depo.ua/rus/politics/noviy-rozkol-v-odeskomu-opoblotsi-golovi-regionalnikh-organizatsiy-zayavlyayut-shcho-na-zizd-partii-idut-samozvantsi-20190605974618

 показати весь коментар
 
"... Светличную назначил Петр Порошенко... ответственность ... несет Владимир Зеленский."
Логика?
 показати весь коментар
 
Харьков и Одесса судя по всему - такая выгребная и гадюшник, что туда все ур-ды слетаются!!!!
Результат ватности горожан и договорняков с властью!
Если бы петя захотел - вычистил бы и кернеса и труху по уголовке!!!
Там 100% дела , не то что дура надька.

Интересно, если труху обвинят, он все равно мэром останется?
 показати весь коментар
 
когда его расстреляют уже это вообще жесть..что он творил в запорожье на встрече мразь..он уже типа премьер надо связи сроссией и так далее..где сбу и банды националистов твари??????
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРосійський реванш у Харкові: Бойко збирається відвідати підпорядковану президенту ХОДА та запланував офіційну зустріч з її очільницею Світличною, - Бутусов
 
 
 
 
 
 вгору