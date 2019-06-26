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 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

У Верховну Раду проходять п'ять політичних партій, як свідчать результати опитування, проведеного 20-24 червня 2019 року Соціологічною групою "Рейтинг".

Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 20-24 червня 2019 року, 33% опитаних заявили, що Україна рухається в правильному напрямку, 40% - протилежної думки, ще 27% - не визначились, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відносно більше тих, хто має оптимістичніші погляди на стан справ у країні, спостерігаються серед наймолодших респондентів, виборців партій "Слуга народу" і "Голос". Натомість прихильники партій "Європейська Солідарність" та "Опозиційна платформа - За життя" – найбільш песимістичні у цьому питанні.

65% опитаних висловили готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року. Ще 19% зазначили, що скоріше готові брати участь, 13% – не голосуватимуть, 3% – не визначилися. Вищу готовність брати участь у голосуванні демонструють старші виборці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у нардепи на дострокових виборах в Раду

Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 45,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Також, наразі, долають прохідний бар’єр "Опозиційна платформа – За життя" (12,1%), партія "Голос" (8,4%), "Європейська Солідарність" (7,2%) та "Батьківщина" (7,0%). Партію "Сила і честь" готові підтримати 3,4%, Радикальну партію – 2,5%. Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

Рівень довіри до Володимира Зеленського становить 67% (не довіряють 26%).

Серед лідерів політичних сил відносно вищим рівнем довіри користуються Святослав Вакарчук (25%), Дмитро Разумков (22%), Анатолій Гриценко (21%), Ігор Смешко (21%). Юрію Бойку довіряють 20%, Юлії Тимошенко – 17%, Петру Порошенку – 15%. Лідерами недовіри є Петро Порошенко та Олег Ляшко, яким не довіряють по 80% опитаних.

Також читайте: Представники "Слуги народу" подали заяву в МВС на кандидатів-клонів

Слуга народу, ОП - За життя, Голос, Європейська Солідарність і Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 01
Слуга народу, ОП - За життя, Голос, Європейська Солідарність і Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 02
Слуга народу, ОП - За життя, Голос, Європейська Солідарність і Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 03
Слуга народу, ОП - За життя, Голос, Європейська Солідарність і Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 04
Слуга народу, ОП - За життя, Голос, Європейська Солідарність і Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 05
Слуга народу, ОП - За життя, Голос, Європейська Солідарність і Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 06

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 20-24 червня 2019 р.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134264
 
 
 Топ коментарі
 
Ошибкой было считать, что люди, чей девиз "ЛЕНЬ. ЗАВИСТЬ. ШАРА", поймут смысл слов "АРМІЯ. МОВА. ВІРА."
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Лидерами недоверия являются Петр Порошенко и Олег Ляшко, которым не доверяют по 80% опрошенных "Слуга народа", "ОП - За життя", "Голос", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 209
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фиктивные рейтинги, для тубой биомассы... нормальные люди на это заказное гавно не обращают внимания...
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Мда, таки откусил зажоп 2% у Зе за счет включения говнометов 112-Зик-Ньюсван на полную.
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Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2% Источник: https://censor.net.ua/n3134264
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Да по все опросам на этой неделе у СН вместо 47 - 45, а у зажопа вместо 10 - 12.
Не зря делали свой марафон "30 дней Зеленского".
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Чому Голосу недомальовують рейтинг? Судячи з результатів ,заплатили Петро Олексійович, а не Юля.
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А что между ними есть разница?!!! Елят с одногокорыта.
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На всех 3 каналах 24 часа в сутки идет критика Зеленского и Слуги.
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но как видим, далеко им до прохождения
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І це дуже дивно.. в пітушарія два міліона лошаріїв завжди готові схавати любе інформаційне гівно і виблювати в каментах. 2 міліона це більше ніж 5 % міг би спокійно пройти
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это хорошо,пусть уже вся 3,14дота нарисуется - чтоб потом два раза не искать..
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Я не можу зрозуміти когнітивного дисонансу у мізках українців: 33 відсотки вважають, що країна рухається у правильному напрямі, 40 - вважають навпаки. І при цьому 45 відсотків готові голосувати за СН, творець якої і веде Україну у цьому напрямку. Люди, у головах яких панує такий казус - ніколи не будуть ні багатими, ні щасливими.
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у шмария есть партия? я думал это прикалывается народ над этим лишнехромосомным блохером.
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Лидерами недоверия являются Петр Порошенко и Олег Ляшко, которым не доверяют по 80% опрошенных "Слуга народа", "ОП - За життя", "Голос", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 209
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Значит эти клоуны в последней гастроле выкинут еще те фортеля. И переименование петей Грузии покажется цветочками.
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146% нідавіряют парашенко я лічно щітал
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Наабарот - 146% давіряют, єто клятіє агєнти крємля їму рєйтінх нідамальовуют
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Для мене порох єдиний політик якому я переважно довіряю. Іншим довіряю на 0 цілих ху....десятий
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Кожен день опитування! Вже кілька місяців поспіль опитування! І за весь цей час ні одна... ні разу в мене ні чого не запитала!
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Теперь пиариться приходиться только так
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А чому? В Києві пристойних 37%, розумні та успішні. З Кривим Рогом і Харковом у Пороха не склалося, це так, але там зараз і Зєля пролетить))))
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Коли аудит розслідує всі його "подвиги" на десятки мільярдів вкрадених доларів, то жоден не визнає, що робив з ним селфі. Або просто не захоче спілкуватись.
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фиктивные рейтинги, для тубой биомассы... нормальные люди на это заказное гавно не обращают внимания...
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На президентских все совпало, так что не надо ляля.
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ага и явка... ах как интересно и ролики на Ютубе, где испорченные бюллетени за Карлсона и Бэтмена ложили кловану!
Не ну вот и пример, когда быдлу кинули рейтинг и они в него верят
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Напомнить кто тогда рулил админресурсом, так что не надо про подтасовку результатов Зелей.
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Ти ж звернув увагу, навіть щось нашкрябав-виходить ненормальний і тупий.... Невже соя самокритикою зайнялася?!!
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зачем этот бред о рейтингах-СЛУГА служка и служанки выйдет на первое место на все 100%, нарисуют, как приговор подростку об импичменте. Веры больше нет.....
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Что да, то да.

"Одна из самых забавных историй на этих выборах, как Порошенко и Медведчук продолжают играть в унисон. Наличие в проходной части списка "ЗаЖопу" 11 кандидатов от БПП показывают, что вопли Петра Алексеевичу о том, что для "Европейской солидарности" главным врагом являются Медведчук и К могут вызывать только слезы умиления. Очевидно, что если "ЕС" пройдет в Раду, то нас ждет такая же жестокая и беспощадная борьба, какую вела СБУ под контролем Порошенко с фирмами поставляющими сжиженный газ и нефтепродукты под контролем Медведчука. Борьба была такой беспощадной, что Медведчук купил три канала и отхватил под себя жирный кусок Оппоблока. Поэтому наш святой долг по возможности сделать так, чтобы ни один из партнеров по беспощадной борьбе не пролез в Раду, или, как минимум, чтобы если они туда попали в минимальном количестве. Лучший способ - рассказывать об этой странной любви тем заблудшим душам, которые верят в сказки о том, как самый "большой патриот" борется с самым большим кумом Путина."

Юрий Романенко
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Та якесь "національно стурбоване" кацапське чмо. Не переймайтеся)))
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Що Медведчук, що Порошенко - два чоботи пара
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Буде як на президентських. Поки соя воювала з Юлькою, вискочила зелена шмаркля. Так і тут буде: поки соя воює з горохом, вперед вийдуть риганали. Ті ж самі граблі.
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Це та Юлька, яка у 2008 відмовилася назвати Росію агресором?
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были опрошены Клоун Сака Богдан Беня Пеця Шобла Ахметов Портнов Бойко Рабинович Медведчук "повстанцы Димбассу"! Путин Песков Медведев..члены делегаций ПАРЕ проголовавших за возврат России в ПАРЕ Макрон Меркель..
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Никогда не поверю, что националистов даже не упоминают. Социальные модераторы тупо подводят национальные силы к открытому выступлению, на радость путину. Ведь сидеть и смотреть как мы превращаемся в латиноамериканскую диктатуру мы не будем, не победим на выборах, победим иначе!
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Ошибкой было считать, что люди, чей девиз "ЛЕНЬ. ЗАВИСТЬ. ШАРА", поймут смысл слов "АРМІЯ. МОВА. ВІРА."
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В зєботов кріза, успіхів нема й непередбачається, а на папєрєднікав перекладати проЁсчьоти вже не вдається.
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- Изя, как по-твоему называется страна, где президентом выбирают такого человека, как Путин?
- Страна дураков.
- Изя, а как по-твоему называется страна, где президентом выбирают такого человека, как Зеленский?
- Країна дурнів.
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В Венесуэле тоже управляет рубаха-парень, человек из народа, бывший водитель троллейбуса - президент Мадуро.
"Курица за 14 миллионов боливаров".
https://www.bbc.com/russian/features-45257191
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И чем он лучше твоего Порошенко? Одного поля ягоды.
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Думаю після вчорашнього рішення суду по грузину, він у всіх по трохи відкусить.
Але ці опитування нічого не варті все рішається по мажоритарці.... А там все залежить від кандидатів як вони порішають по місцям з бабцями агентами і хто їх більше залучить для агітації серед пенсіонерів, так як в основному вони ходять на вибори.
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У мене вибір лише між Голосом і Слугою народу....нікого з колишніх....айтішники...дрібний бізнес, це моє, *******, майбутнє
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Тодi це вам.
Партии «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа - За жизнь» зарегистрировали свои областные организации в Николаевской области по одинаковому адресу - офис №424 по проспекту Центральному, 67. https://t.co/ur0PcEfI2u
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И ни одного соевого не возмущает второе место ОПЗЖ. Почему？
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См. чуть выше - под картинкой "нехай йому грець".
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Тому, що вони парії...ніхто з ними срати не сяде на 100 гектарах
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Не можу уявити, щоб ******** айтішник з команди Зе знайшов мову з динозавром типа бойка....лише у хворій фантазії порохоботів
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Большая проблема ******** ойтишнегов в том, что "Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа." Новый мем "дети в кедах" - это про них.
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Айтішніки тупо проголосують за Зебілів і на цьому їх місія закінчиться. А депутати від Зе моментально злигаються з жопоблоком. І, взагалі, айтішніки, типу, в чомусь шарять, крім написання коду?)))
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Ти ще не припинив пити зеленку? Ще досі голівонька-вава?
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Партии «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа - За жизнь» зарегистрировали свои областные организации в Николаевской области по одинаковому адресу - офис №424 по проспекту Центральному, 67. https://t.co/ur0PcEfI2u
Наверно не видят разницы,кроме названия. И если посмотреть списки - еще интереснее! Вся шваль,вышвырнутая изжопоблока собираеться в слуге.
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а все таки жаль...что Цензор.нет не проводит свой электронный опрос...(к стати можно по любому поводу или...без повода! - вопросов может быть масса)
думаю это несложно сделать (тем более это не для какой-то офигительной статистики а для...так сказать внутреннего пользования)
и хрен с ним, что запоребриковые что-то подпортят в цифрах своими косолапами, все равно это был бы наш персональный соц.опрос!
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Нельзя, т.к. может случится конфуз - ПЕСы выйдут на 146%, поскольку каждый свинобот имеет несколько ников "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7336
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но попробовать все же стоило (ну хотя бы для смеха)
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Идея хорошая, но вы ведь знаете, что здесь ольгинских, как тараканов на коммунальной кухне. Они костьми лягут, но сайт обвалят.
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Среди лидеров политических сил относительно высоким уровнем доверия пользуютсяИсточник: https://censor.net.ua/n3134264
Дмитрий Разумков (22%) - кто его знал еще 3 месяца назад ?
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В країні майже 50 % зебілів ..і це без криму та дамбасу..

Може дійсно краще звідци виїхати
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очень актуальный вопрос для тех кто задумается о своем будущем,ведь в ближайшие 5 лет намечаеться руснявый реваншизм во всей своей красе
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Слуга Урода плюс Жопблок
это 57 процентов, одним словом «хорошенькая» перспектива получаеться
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А в мене питаннячко, як може ОПОЗИЦІЙНИЙ блох бути у владній коаліції? Це якась шизовинка, як на мене.
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Коровенко Ляшко не проходит? "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2757
Зря лизался с коровами только.

Ну и названия - "честь" у гебнявого? "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9564
Псы, бесы, оппизиционисты "за жиддя", "гав-гав, голос", слуги, Колиивщина Батькивщина..... "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7323
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Думаю, що тут багато проЗебільної махінації...
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Партии «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа - За жизнь» зарегистрировали свои областные организации в Николаевской области по одинаковому адресу - офис №424 по проспекту Центральному, 67. https://t.co/ur0PcEfI2u
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Чи була в когось із минулих Президентів така неймовірна підтримка виборців-67%?Молодь проголосувала за Володимира Зеленського із багатьох причин, їй хочеться бачити нові обличчя, але що ми отримаємо взамін? Зараз до парламенту пройдуть зовсім не професіонали, а ті, хто себе зумів розпіарити на хвилі нового президента, ті, хто бажає щось урвати від шматочка пирога, що називається Україною. Я боюсь, щоб український народ не зневірився у майбутньому і не пошкодував про свій вибір. Давайте відокремлювати лозунги від дій. ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО ви єдиний кандидат!
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По опитуванням у Мародера ледве 5%, а в мережах у нього всі 95%. Як так, мародери? "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4607
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Короче, ситуация такова: Петя пройдет , но наберет около 7%. То есть реванша свиней не будет (в смысле потужной оппозиции во главе с ГлавСвином и диктовки условий Зеленскому). Это прекрасно понимают разные Климкины-Омеляны , поэтому от Пети отойдут почти все. Считайте, что выборы уже состоялись (Зеленский возьмет 48% или 45% не принципиально) - чиновники сделали свой выбор. И прошу заметить, что самыми первыми бросили Петю самые хитрые - Кернес, в первую очередь.
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"Известный украинский писатель Сергей Жадан раскритиковал президента Владимира Зеленского и заявил, что новый глава государства является некомпетентным политиком и находится не на своем месте. Об этом Жадан рассказал в интервью "УП". При этом писатель достаточно жестко раскритиковал Зеленского.
Жадан заявляет, он не является экспертом, но ему видно, что новый украинский президент "просто не совсем понимает, что делает". "Возникает огромная тревога из-за того, что чем дольше этот человек будет находиться на руководящей должности, тем больше после него придется ремонтировать бытовой техники в его офисе", - заявил писатель.
Жадан сообщил, что лично с Зеленским не знаком, однако наблюдал за президентом во время публичных выступлений. Также он отметил, что не стоит доверять публичной поддержке Зеленского в Интернете, ведь это не является показателем."
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Коломойский решил устроить новый передел собственности в Украине. Для этого он взял полено, выстругал из него Буратину, снял про него телесериал, и сделал его президентом.
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Население которое доверяет обещаниям, а не достигнутому: создание армии, остановке агрессора,безвизовому режиму в Европу, закону о языке, Томосу или наивный, или туповатый!
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- Изя, как по-твоему называется страна, где президентом выбирают такого человека, как Путин?
- Страна дураков.
- Изя, а как по-твоему называется страна, где президентом выбирают такого человека, как Зеленский?
- Країна дурнів.
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Продолжают запудривать людям мозг своими опросами. Да, ватки у нас много, но не такое количество.
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Когда появились первые опросы про 73% говорили так-же.
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Население которое доверяет обещаниям, а не достигнутому: создание армии, остановке агрессора,безвизовому режиму в Европу, закону о языке, Томосу или наивный, или туповатый!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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