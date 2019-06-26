 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 20-24 червня 2019 року, 33% опитаних заявили, що Україна рухається в правильному напрямку, 40% - протилежної думки, ще 27% - не визначились, повідомляє Цензор.НЕТ.
Відносно більше тих, хто має оптимістичніші погляди на стан справ у країні, спостерігаються серед наймолодших респондентів, виборців партій "Слуга народу" і "Голос". Натомість прихильники партій "Європейська Солідарність" та "Опозиційна платформа - За життя" – найбільш песимістичні у цьому питанні.
65% опитаних висловили готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року. Ще 19% зазначили, що скоріше готові брати участь, 13% – не голосуватимуть, 3% – не визначилися. Вищу готовність брати участь у голосуванні демонструють старші виборці.
Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 45,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Також, наразі, долають прохідний бар’єр "Опозиційна платформа – За життя" (12,1%), партія "Голос" (8,4%), "Європейська Солідарність" (7,2%) та "Батьківщина" (7,0%). Партію "Сила і честь" готові підтримати 3,4%, Радикальну партію – 2,5%. Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.
Рівень довіри до Володимира Зеленського становить 67% (не довіряють 26%).
Серед лідерів політичних сил відносно вищим рівнем довіри користуються Святослав Вакарчук (25%), Дмитро Разумков (22%), Анатолій Гриценко (21%), Ігор Смешко (21%). Юрію Бойку довіряють 20%, Юлії Тимошенко – 17%, Петру Порошенку – 15%. Лідерами недовіри є Петро Порошенко та Олег Ляшко, яким не довіряють по 80% опитаних.
Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 20-24 червня 2019 р.
Не зря делали свой марафон "30 дней Зеленского".
Не ну вот и пример, когда быдлу кинули рейтинг и они в него верят
"Одна из самых забавных историй на этих выборах, как Порошенко и Медведчук продолжают играть в унисон. Наличие в проходной части списка "ЗаЖопу" 11 кандидатов от БПП показывают, что вопли Петра Алексеевичу о том, что для "Европейской солидарности" главным врагом являются Медведчук и К могут вызывать только слезы умиления. Очевидно, что если "ЕС" пройдет в Раду, то нас ждет такая же жестокая и беспощадная борьба, какую вела СБУ под контролем Порошенко с фирмами поставляющими сжиженный газ и нефтепродукты под контролем Медведчука. Борьба была такой беспощадной, что Медведчук купил три канала и отхватил под себя жирный кусок Оппоблока. Поэтому наш святой долг по возможности сделать так, чтобы ни один из партнеров по беспощадной борьбе не пролез в Раду, или, как минимум, чтобы если они туда попали в минимальном количестве. Лучший способ - рассказывать об этой странной любви тем заблудшим душам, которые верят в сказки о том, как самый "большой патриот" борется с самым большим кумом Путина."
Юрий Романенко
- Страна дураков.
- Изя, а как по-твоему называется страна, где президентом выбирают такого человека, как Зеленский?
- Країна дурнів.
"Курица за 14 миллионов боливаров".
https://www.bbc.com/russian/features-45257191
Але ці опитування нічого не варті все рішається по мажоритарці.... А там все залежить від кандидатів як вони порішають по місцям з бабцями агентами і хто їх більше залучить для агітації серед пенсіонерів, так як в основному вони ходять на вибори.
Партии «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа - За жизнь» зарегистрировали свои областные организации в Николаевской области по одинаковому адресу - офис №424 по проспекту Центральному, 67. https://t.co/ur0PcEfI2u
Наверно не видят разницы,кроме названия. И если посмотреть списки - еще интереснее! Вся шваль,вышвырнутая изжопоблока собираеться в слуге.
думаю это несложно сделать (тем более это не для какой-то офигительной статистики а для...так сказать внутреннего пользования)
и хрен с ним, что запоребриковые что-то подпортят в цифрах своими косолапами, все равно это был бы наш персональный соц.опрос!
Дмитрий Разумков (22%) - кто его знал еще 3 месяца назад ?
Може дійсно краще звідци виїхати
это 57 процентов, одним словом «хорошенькая» перспектива получаеться
КоровенкоЛяшко не проходит?
Зря лизался с коровами только.
Ну и названия - "честь" у гебнявого?
Псы, бесы, оппизиционисты "за жиддя", "гав-гав, голос", слуги,
КолиивщинаБатькивщина.....
Жадан заявляет, он не является экспертом, но ему видно, что новый украинский президент "просто не совсем понимает, что делает". "Возникает огромная тревога из-за того, что чем дольше этот человек будет находиться на руководящей должности, тем больше после него придется ремонтировать бытовой техники в его офисе", - заявил писатель.
Жадан сообщил, что лично с Зеленским не знаком, однако наблюдал за президентом во время публичных выступлений. Также он отметил, что не стоит доверять публичной поддержке Зеленского в Интернете, ведь это не является показателем."
- Страна дураков.
- Изя, а как по-твоему называется страна, где президентом выбирают такого человека, как Зеленский?
- Країна дурнів.