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Все про:Київ (6217) Кличко (595) перейменування (270) декомунізація (243)

 "Реваншу не буде!" - Кличко пообіцяв оскаржити рішення суду про скасування перейменування проспектів Бандери і Шухевича

Київська влада збирається подати апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував рішення Київської міської ради про перейменування Московського проспекту на честь Степана Бандери та проспекту генерала Ватутіна на честь Романа Шухевича.

Про це міський голова написав в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Реваншу не буде! По-перше: ми готуємо апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, що скасував рішення Київради про перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича", - написав Кличко.

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Міський голова уточнив, що йдеться про зміну в рамках декомунізації старих назв проспектів Московського та Ватутіна.

"І, по-друге на наступній сесії Київради ми, за процедурою, ще раз ухвалимо рішення про відповідне перейменування радянських проспектів", - додав Кличко.

Реваншу не буде! - Кличко пообіцяв оскаржити рішення суду про скасування перейменування проспектів Бандери і Шухевича 01

Напередодні, 25 червня, Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про присвоєння двом проспектам у Києві імен Степана Бандери і Романа Шухевича.

Глава Інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович пообіцяв, що на це рішення буде подана апеляція.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134263
 
   
 Топ коментарі
 
подскажите, а где сейчас бьются в истериках супер-пупер поЦтриоты из "НацЖон" и "Анальных пружин" имени Белого ВоШдя Билецкого?!..
что?!.. они отдыхают?!.. их эта тема не волнует?!.. как жаль! как жаль!..
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вот нахрена лять, Зебилы прос%али мою страну?
Все ж работало...
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такими ришеннями не аппеляция повинна займатись, а СБУ!
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Працювати потрібно над суддями. Виявляти все накрадене бабло, всі неправосудні рішення, і садити,садити , і ще раз садити!!!!
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а кто будет садить? Свободу ограничивать нельзя....
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А потом вешать вешать и вешать живьём тварей
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- Нет ли у вас случайно при себе ремня, чтобы со всем этим покончить?
- С большим удовольствием могу вам услужить, - ответил Швейк, снимая свой ремень. - Я ещё ни разу не видел, как вешаются в одиночке на ремне…
- Сидите себе спокойно, если раздумали вешаться, и ждите дальнейших событий.(с)
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На сегодня только хук справа с добавкой может наставить "суд" Украины на путь истинный
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Желательно по хлебалу.
Рыги иначе не понимают.
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Тільки не черевиками. Всю шкіру можуть із жадності на ходу пообгризати.
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хм, а когда у нас выборы в киевсовет, кто подскажет?
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Судова рехформа петрухи привела к тому, что судов в Украине по факту нет.
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Ну сколько раз уже говорили что поменять успели только часть верхушки, а начинка осталась киваловскиая даже байкотировали и не прошли переаттестацию. Для изменения всего состава нужно много время. И принимать законы, которые будут без ограничения судить и наказывать самих же судей.
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Так поспішали, так поспішали щось поміняти..... І бідні бариги не встигли.
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Как бы ты на судьи давил если они отказались проходить переаттестацию? Применил силу или тебе лишь бы сказать
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такими ришеннями не аппеляция повинна займатись, а СБУ!
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подскажите, а где сейчас бьются в истериках супер-пупер поЦтриоты из "НацЖон" и "Анальных пружин" имени Белого ВоШдя Билецкого?!..
что?!.. они отдыхают?!.. их эта тема не волнует?!.. как жаль! как жаль!..
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Они за геями как побежали, так их и не видели. Можно пробнуть поискать под домом пороха но это не точно...
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Мда... все печальней и печальней... Даешь проспект В.И. Ленина и С.В. Касиора! Ура товарищи!
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Кто автор искового заявления?.Откуда ноги растут ?.Это очень важно знать,особенно Билецкому,Тягнибоку ,ПС,которые сильно увлеклись насилием над ЛГБТ,а тут проворонили.Невдахи политические.
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вот нахрена лять, Зебилы прос%али мою страну?
Все ж работало...
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получается,что не очень-то и работало,раз так легко можно всё развалить..
как совок - ткнули,он и посыпался..
принципы внутренней государственной политики нужно менять в корне - иначе эта бодяга еще сто лет будет туда-сюда переливаться..
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При Пороху працювало, а при Зєлі не те що міняти щось хтось буде - аби втримати попередні здобутки.
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Хозяина нет. Был хозяин -- работало, ушли хозяина -- перестало работать.
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ну вот,я же и говорю - не должно так быть,нужна преемственность в базовых вопросах и ценностях..
ну,например - судья суда государства Украина в любом случае должен работать на государство Украина,а не на то,что ему выгодно сегодня...
если он этого не делает,должен быть силовой оран,который ему укажет на ошибки и они будут быстро исправлены..
если мэр города работает против государства - его нужно немедленно поправить..
и тд и тп..
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да все тяжко работало но, работало. Санкции джевелины, асоциации, децентрализация даже реформы какие не какие но шли, украинизация(!) .. и да, нужно было еще чинить и восстанавливать, работать и работать, но в вместо этого все грохнули избрав новороса. Могли кого угодно избрать, черт с ним с тем порохом но вы ж избрали?
Сделали разом - маладцы "Реваншу не буде!" - Кличко пообіцяв оскаржити рішення суду про скасування перейменування проспектів Бандери і Шухевича - Цензор.НЕТ 8485
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Ну чего не обозвать какими-то нейтральными названиями или вообще номерами, чтобы не раздражать каждый раз при смене власти? Какой нибудь Дарницкий и Борщаговский, или вообще как на дачных кооперативах Вишнёвый и Грушевый ))
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Можна і вул "Кацапська" , "Бурято-Кацапська" "Реваншу не буде!" - Кличко пообіцяв оскаржити рішення суду про скасування перейменування проспектів Бандери і Шухевича - Цензор.НЕТ 4131
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Незалежна гілка влади із "сєпарським" уклоном.
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Еще одно "чудо" чудное. Скорее чудило, так вернее. Ну а по судам , это к Пэте ( отцу народа), он же их "реформировал" и так этим гордился. Вторая "гордость" Томос, с помощью Филарета трещит по швам ( а Пэтя в рот воды набрал), третья "гордость" язык, так уже вот вот внесут изменения, четвертая гордость "декоммунизация", так уже Гены все меняют, вот и до Киева дошло. Осталась армия, ну не знаю, а вот "реформированные" силовики других ведомств пойдут по стопам " реформированных"судов, присягнут любой власти хоть из самого , самого таежного союза. ( и даже сомнений по этому поводу нет) Да еще "безвиз" , ну это пока.
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Все це посипалось з приходом преЗедента, забудь вже про Пороха, Ок? А по томосу... ти, типу, щось в цьому шариш? Там якраз все добре, Філарет сам себе вигнав з ПЦУ, а то б наші не наважились)))
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Порох такой мощный фундамент заложил для реванша ( поэтому кстати и так разгромно проиграл), что мама не горюй. С Зе тоже будет спрос, ну а с Пэти спросить охота уже сейчас, а то у нас все 25 лет в -опу, а так ни с кого и не спросили. ( и все в шоколаде)
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Хитрое Гордонище, глава штаба Смешко, затаилось перед выборами и не комментирует решение суда.
Изображает патриота.

В 2016 году Гордон заявлял:

"Я - єдиний депутат Київради, який проголосував проти перейменування Московського проспекту на проспект Бандери."

"Журналист и депутат Киевсовета Дмитрий Гордон сказал изданию "ГОРДОН", что с некоторыми переименованиями "мы переходим из одной истерии в другую":
если раньше улицы называли в честь коммунистических тиранов, убийц и идолов, то теперь - "в честь нацистов и их прихвостней".

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/kiev/gordon-o-pereimenovanii-moskovskogo-prospekta-v-prospekt-bandery-ya-byl-edinstvennym-deputatom-kievsoveta-kotoryy-progolosoval-protiv-139767.html
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Почему никто из тех, у кого есть РПГ не стреляет по домам судей и ПРасов?
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Нет критической массы держателей РПГ. Большинство -- за зе.
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у тех,кто за зе,нет РПГ,у них - смартфоны и планшеты...
инфа - 100%
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А еще Стив Джобс говорил: эти гаджеты разрушают мозг. Поэтому он не давал играться ими своим детям. А кто ж из зе Джобса слушал? 0,0.
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Виталя наверни разок Кловану по лицу чтобы понимал лучше как надо поступать президенту страны в таких случаях,а то оно президенство понимает как беготню по фонтанах и поедание шаурмы
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реваншу звичайно не буде...він вже давно відбувся....(
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Правильно. Пора указать пианистам кто в доме-Украине-хозяин. /З Мукачева до Києва, Кожен теє буде знати, Що значить січових Стільців зачіпати. Клич, що знає наша лава: Є Українська Держава.
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Городской глава уточнил, что речь идет об изменении в рамках декоммунизации старых названий проспектов Московского и Ватутина. ||| Так по этому и отменили, потому что Московская в закон о декоммунизации не попадает, Ватутин, как военачальник, а не госдеятель, прямо тоже. Когда наспех принимаешь решения, оставляя лазейки для их отмены, так бывает. Нужно смотреть полное решение суда, чтобы увидеть, по какой причине отменили решение. Может там банально процедура не была соблюдена, может Кличко сам виноват в том, произошло. Это во-первых. Во-вторых, всегда можно снова поставить вопрос о переименовании и сделать это правильно.
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"Реваншу не буде!" - Кличко пообіцяв оскаржити рішення суду про скасування перейменування проспектів Бандери і Шухевича - Цензор.НЕТ 5493Дмитро Корчинський
2 год ·

Не майте ілюзій, повертати нашим вулицям імена Бандери та Шухевича доведеться методами Бандери та Шухевича.


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Кличко, займись делом а не показухой
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Реваншу не буде!" - Кличко пообіцяв оскаржити рішення суду про скасування перейменування проспектів Бандери і Шухевича
 
 
 
 
 
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