 "Реваншу не буде!" - Кличко пообіцяв оскаржити рішення суду про скасування перейменування проспектів Бандери і Шухевича

Про це міський голова написав в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Реваншу не буде! По-перше: ми готуємо апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, що скасував рішення Київради про перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича", - написав Кличко.
Міський голова уточнив, що йдеться про зміну в рамках декомунізації старих назв проспектів Московського та Ватутіна.
"І, по-друге на наступній сесії Київради ми, за процедурою, ще раз ухвалимо рішення про відповідне перейменування радянських проспектів", - додав Кличко.
Напередодні, 25 червня, Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про присвоєння двом проспектам у Києві імен Степана Бандери і Романа Шухевича.
Глава Інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович пообіцяв, що на це рішення буде подана апеляція.
- С большим удовольствием могу вам услужить, - ответил Швейк, снимая свой ремень. - Я ещё ни разу не видел, как вешаются в одиночке на ремне…
- Сидите себе спокойно, если раздумали вешаться, и ждите дальнейших событий.(с)
Рыги иначе не понимают.
что?!.. они отдыхают?!.. их эта тема не волнует?!.. как жаль! как жаль!..
Все ж работало...
как совок - ткнули,он и посыпался..
принципы внутренней государственной политики нужно менять в корне - иначе эта бодяга еще сто лет будет туда-сюда переливаться..
ну,например - судья суда государства Украина в любом случае должен работать на государство Украина,а не на то,что ему выгодно сегодня...
если он этого не делает,должен быть силовой оран,который ему укажет на ошибки и они будут быстро исправлены..
если мэр города работает против государства - его нужно немедленно поправить..
и тд и тп..
Сделали разом - маладцы
Изображает патриота.
В 2016 году Гордон заявлял:
"Я - єдиний депутат Київради, який проголосував проти перейменування Московського проспекту на проспект Бандери."
"Журналист и депутат Киевсовета Дмитрий Гордон сказал изданию "ГОРДОН", что с некоторыми переименованиями "мы переходим из одной истерии в другую":
если раньше улицы называли в честь коммунистических тиранов, убийц и идолов, то теперь - "в честь нацистов и их прихвостней".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/kiev/gordon-o-pereimenovanii-moskovskogo-prospekta-v-prospekt-bandery-ya-byl-edinstvennym-deputatom-kievsoveta-kotoryy-progolosoval-protiv-139767.html
инфа - 100%
2 год ·
Не майте ілюзій, повертати нашим вулицям імена Бандери та Шухевича доведеться методами Бандери та Шухевича.