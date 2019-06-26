 "Реваншу не буде!" - Кличко пообіцяв оскаржити рішення суду про скасування перейменування проспектів Бандери і Шухевича

Про це міський голова написав в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Реваншу не буде! По-перше: ми готуємо апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, що скасував рішення Київради про перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича", - написав Кличко.

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Міський голова уточнив, що йдеться про зміну в рамках декомунізації старих назв проспектів Московського та Ватутіна.

"І, по-друге на наступній сесії Київради ми, за процедурою, ще раз ухвалимо рішення про відповідне перейменування радянських проспектів", - додав Кличко.

Напередодні, 25 червня, Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про присвоєння двом проспектам у Києві імен Степана Бандери і Романа Шухевича.

Глава Інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович пообіцяв, що на це рішення буде подана апеляція.