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Все про:ПАРЄ (501) Росія (17795)

 Сьогодні ПАРЄ розгляне оскарження повноважень делегації РФ

У середу Парламентська асамблея Ради Європи розгляне оскарження повноважень російської делегації.

Оскарження розглядається відразу за двома процедурами, порушеними напередодні національними делегаціями України і Грузії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Голова делегації України у Парламентській асамблеї Володимир Ар'єв порушив оскарження за процедурними підставами. Він наголосив, що повноваження російських парламентаріїв є сумнівними, адже вони обиралися у тому числі з урахуванням протиправного голосування на території окупованого Криму.

Оскарження за змістовними підставами порушила представник делегації Грузії Ніно Гогуадзе. Вона наголосила, що Росія продовжує постійно не дотримуватися своїх зобов’язань.

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Відповідну доповідь із висновками комітетів ПАРЄ з питань моніторингу і регламенту Асамблея розгляне у другій половині дня середи.

До моменту ратифікації (або ні) повноважень члени російської делегації тимчасово зберігатимуть усі права, за виключенням голосування за свої повноваження.

Моніторинговий комітет ПАРЄ, який розглядав питання порушень принципів Ради Європи з боку РФ і членів російської делегації, не знайшов підстав пропонувати асамблеї накладати на росіян будь-які обмеження, пише ЕП.

Регламентний комітет, який розбирався з присутністю в складі делегації РФ депутатів, які голосували за анексію Криму, а також обраних з урахуванням голосів кримчан, взагалі відмовився від доповіді.

За цих обставин повноваження депутатів від РФ майже гарантовано будуть підтверджені навіть без тих обмежень, які залишалися доступними після скандального рішення ПАРЄ, прийнятого в понеділок.

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Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134259
 
 
 Топ коментарі
 
ШАУРМА...
ФОНТАНЫ...
РОЯЛЬ...

Так он и войдет в историю...
Первый в Украине през КЛОВАН и служка гражданина Израиля

Ах да..после последней феерической гастроли по ЕС...он еще и успешный ДИПЛОМУДЬ!)))
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На комитетах уже приняли решения не вводить против Рф даже малейших ограничений. Потому что из РФ заявили, что если будет хоть малейший намек на какие то ограничения, они не вернутся и бабок не дадут. Так что все Запад с поднятыми лапками сдулся. А у нас в стране все обсуждают "позицию Зе", вы посмотрите на "демократический Запад" и ее сдувшуюся многоопытную политическую "элиту" Все уже решено и согласовано. Теперь решается как капитуляцию впарить народу Украины ( об нашей "элите" тут речь вообще не стоит, она в "теме")
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Позитивное решение - слава Петьке, это его наследие, потужный дипломат, уря-уря
Негативное решение - виноват Зеленский, клоун, фонтан, шаурма, зебилы.
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ШАУРМА...
ФОНТАНЫ...
РОЯЛЬ...

Так он и войдет в историю...
Первый в Украине през КЛОВАН и служка гражданина Израиля

Ах да..после последней феерической гастроли по ЕС...он еще и успешный ДИПЛОМУДЬ!)))
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и зачем это лояльным странам?ну и еще вопрос, насколько эти лояльные страны что то решают в мировой геополитике?
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******* синессаное,бегом в военкомат и на утилизацию в Донбасс!или тебе,херою гейропейскому ссыкотно?
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о кабысдох ... высунуло башку с шириньки путлера... опарыш тебе на помойку рамблера дерьмо жрать
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На комитетах уже приняли решения не вводить против Рф даже малейших ограничений. Потому что из РФ заявили, что если будет хоть малейший намек на какие то ограничения, они не вернутся и бабок не дадут. Так что все Запад с поднятыми лапками сдулся. А у нас в стране все обсуждают "позицию Зе", вы посмотрите на "демократический Запад" и ее сдувшуюся многоопытную политическую "элиту" Все уже решено и согласовано. Теперь решается как капитуляцию впарить народу Украины ( об нашей "элите" тут речь вообще не стоит, она в "теме")
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не обольщаемся...
рашка сказала - будет хоть одна запятая криво - бабок не дадим! точка
а суета ведь именно из-за бабок, а не из-за морали и совести, законности и справедливости...
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Идите уже на хрен ,европейские партнёры!! То Педро вам обещал под ковром , что газ до вас дойдёт даже через смерти воинов на востоке. Парадокс : пуйло тоже хочет вам газ поставлять, но за счёт того, что вы глазки закроете на войну.
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Вера в "Русский Мир" не определяется поставленными в церкви свечками,а тем,что каждый получает по заслугам!
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Шаурмен и его 73% зебилов одобряют.
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Причем здесь Зе, остался бы порох было бы тоже самое.
Еще в прошлом году Бюро ПАСЕ обсуждали что рашка им нужна.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/byuro-pase-sdelalo-shag-k-vozvrashcheniyu-rossiyskoy-delegacii-k-rabote-v-assamblee-253407.html
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСьогодні ПАРЄ розгляне оскарження повноважень делегації РФ
 
 
 
 
 
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