 Суд визнав винною 16-річну Дарину Коцюрубу, яка вийшла з плакатом за імпічмент Зеленського

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Суспільне".
Справа набула резонансу і за межами області, була реакція президента Зеленського, а правозахисники заявили, що порушення як такого у діях молодих людей немає, адже повідомляти органи влади про мирні акції ж не обов’язком, а правом.
Однак, як розповіла Суспільному матір Дар’ї Наталія, у Рівненському міському суді – іншої думки. Рішення там винесли ще 13 червня,
"Була в суді, забрала рішення судді Діонісьєвої. У нас – попередження, штрафу немає. Але ми будемо подавати апеляцію і доводити невинуватість. По моїй справі (неналежне виховання, – ред.) – то її перенесли", – розповіла Суспільному пані Наталія.
Жінка додала, що товариша Дар’ї Романа суд також визнав винним. Також нагадаємо, міський суд визнав Дар’ю Коцюрубу винною у розклеюванні листівок, які у поліції назвали агітацією без вихідних даних. У цій справі стався конфуз: матері дівчини спочатку в суді дали постанову про те, що дівчину визнали невинною, а згодом, коли у поліції оприлюднили іншу постанову, де дівчина визнана винною, в суді зазначили, що помилились працівники та помилково надіслали проект постанови, а не прийняте суддею рішення.
Нагадаємо, 25 травня в центрі Рівного 16-річна дівчина і 20-річний молодик вийшли на площу з плакатами "Імпічмент президенту" і "Не кумівство, а по-братськи". Їх доставили у відділення поліції і склали протоколи про адміністративне правопорушення. Поліція Рівненщини заявила, що проведе службову перевірку.
Еще вопросы есть по "непонятна позиция Зе"?
от свыносудов
Застав дурня богу молитись,
він і члена зламає він і лоба поб"є
Кстати, активиста, который разорвал портрет Порошенко, посадили на 4 года!
И вам привет, Адам Каземирович.
Скажите, Вы точно также, как и Козлевич в романе, не способны прокормить себя незавсимым извозом и вынуждены наниматься "за прокорм" в поиск миллионеров для раскулачивания?
Так, указом №331/2019 відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України Президент постановив:Призначити у місцевих адміністративних судах на посади:
судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Турову Олену Михайлівну;
судді Донецького окружного адміністративною суду Голошивця Івана Олександровича;
суддів Львівського окружного адміністративного суду:
Братичак Уляну Володимирівну,
Кравціва Олега Романовича;
суддів Харківського окружного адміністративною суду:
Ніколаєву Ольгу Вікторівну,
Севастьяненко Катерину Олександрівну.
Також, указом №332/2019 відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, частини шостої статті 147, абзацу першого пункту 3 і пункту 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Президент постановив:Призначити у місцевих загальних судах на посади:
судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Мелещенко Людмилу Василіївну;
судді Сколівського районного суду Львівської області Брону Андрія Любомировича;
судді Червонозаводського районного суду міста Харкова Теслікову Ірину Іванівну.
Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Президент України Петро Порошенко 7 травня підписав указ №195/2019 про призначення суддів Верховного Суду.Тобто ви брешете.
"он ни в чем ни винуват! эта все папередники! дайте 100500 дней!".....
че там у вас еще?
Дійсно, нація ця складається десь з четверті, можливо, третини справжніх українців, а решта - хАхли меншовартісні, адінародці і взагалі рюзьгіє люді та жлоби-какая разніца.
На рахунок того, що постійно "ниють", бідкаються - це абсолютна правда, як і на рахунок того,що українці дуже невдячні, не цінять того, що мають, не мають розуму та елементарної логіки, 73 проценти не має точно.
Скільки ще потрібно часу, втрат та реваншу при зеленій шмарклі, щоб дійшло, що Порошенко був чудовим Президентом, особливо враховуючи обставини та важкі 2014 та 2015 роки, Порошенко зробив максимум можливого в умовах війни, щоб новарассєя не була до Дніпра та Дністра... а зараз ЗеЛупа всі досягненні зіллє за декілька місяців.
Нормальні люди, з тих, 25 відсотків, попереджали ж, кричали, що вибір тупого українофобного меншовартісного блазня буде катастрофою.
2. окончательное решение вопроса отстранения олигархов от власти и влияния на процессы в стране. в украине не должно остаться ни единого олигарха, только крупные бизнесмены, поэтому никакой реприватизации и раскулачиания, но лишение медиаактивов, запрет на финансирование и создание партий. революция достоинства должна продолжиться и следующей ее наиважнейшей фазой должно быть именно уничтожение олигополии в Украине.
сформированы аюсолютно новые суды с новыми судьями методом выборов громадами... ви вже кловуна обрали, уявляю собі ці суди...
Або кагал, або ми.
Не чекайте на реклямовані Портновим концтабори для українців. Бо дочекаєтесь, хоч тепер в це повірити тяжко. Коли вас ще хвилює зґвалтована й розтоптана Конституція, то вибирайте: Зєлєнскій чи в.о. Парубій. Цей вибір можна зробити, поки нова Рада не вибрала спікера. Коли ви розумієте, що жодна Конституція та жодні закони і так уже не діють, як тільки в частині вигідній професійним рейдерам Коломойського, то можете "не заморачиватись". Але цим разом нікого не можна випустити, всіх ворогів має бути нейтралізовано. Медведчука можна вигідно обміняти на всіх українських заложників та полонених + повернення українського контролю за межею. Ні? Публічне повішення з вивіскою "Я - кум *****". Портнова можна всадити до концтабору: він сам вам підкаже, як і що там має бути. Коломойського можна потримати без їжи три тижні, а потім обмінювати кожні 100 ґрамів хліба на повернення до України 100 мільйонів долярів.
Або чекайте, поки вони пограбують залишки майна та повтікають, залишаючи країну в стані вже справжньої громадянської війни з сотнями тисяч жертв.