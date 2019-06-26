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 Суд визнав винною 16-річну Дарину Коцюрубу, яка вийшла з плакатом за імпічмент Зеленського

Суд визнав винною 16-річну Дарину Коцюруба в адміністративному правопорушенні, яка 25 травня разом з товаришем в центрі Рівного тримали плакати, на одному з яких, зокрема, був напис "імпічмент президенту".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Суспільне".

Справа набула резонансу і за межами області, була реакція президента Зеленського, а правозахисники заявили, що порушення як такого у діях молодих людей немає, адже повідомляти органи влади про мирні акції ж не обов’язком, а правом.

Однак, як розповіла Суспільному матір Дар’ї Наталія, у Рівненському міському суді – іншої думки. Рішення там винесли ще 13 червня,

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"Була в суді, забрала рішення судді Діонісьєвої. У нас – попередження, штрафу немає. Але ми будемо подавати апеляцію і доводити невинуватість. По моїй справі (неналежне виховання, – ред.) – то її перенесли", – розповіла Суспільному пані Наталія.

Жінка додала, що товариша Дар’ї Романа суд також визнав винним. Також нагадаємо, міський суд визнав Дар’ю Коцюрубу винною у розклеюванні листівок, які у поліції назвали агітацією без вихідних даних. У цій справі стався конфуз: матері дівчини спочатку в суді дали постанову про те, що дівчину визнали невинною, а згодом, коли у поліції оприлюднили іншу постанову, де дівчина визнана винною, в суді зазначили, що помилились працівники та помилково надіслали проект постанови, а не прийняте суддею рішення.

Нагадаємо, 25 травня в центрі Рівного 16-річна дівчина і 20-річний молодик вийшли на площу з плакатами "Імпічмент президенту" і "Не кумівство, а по-братськи". Їх доставили у відділення поліції і склали протоколи про адміністративне правопорушення. Поліція Рівненщини заявила, що проведе службову перевірку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134255
 
   
 Топ коментарі
 
Welcome to Russia, Zebily. Ой сори в вашем случае: Добро пожаловать домой.
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Та ладно, кожне зебілятко знає, що Петя винен у всьому.
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Украина возвращается семимильным шагами к совку
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Партии «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа - За жизнь» зарегистрировали свои областные организации в Николаевской области по одинаковому адресу - офис №424 по проспекту Центральному, 67. https://t.co/ur0PcEfI2u
Еще вопросы есть по "непонятна позиция Зе"?
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провокация
от свыносудов
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Зебіли, вперед! Захистіть честь свого ідола, Суд визнав винною 16-річну Дарину Коцюрубу, яка вийшла з плакатом за імпічмент Зеленського - Цензор.НЕТ 5129 вимагайте звільнення судді !!!!
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вот это поворот, болодя сыграй ка нам членом на рояле
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По аналогії...
Застав дурня богу молитись, він і члена зламає він і лоба поб"є
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Как правильно пишется слово свиноматка?
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Это позор. А все потому, что судьи получают пожизненную должность и порой похоже испытывают судьбу на прочность своими решениями.
Кстати, активиста, который разорвал портрет Порошенко, посадили на 4 года! Суд визнав винною 16-річну Дарину Коцюрубу, яка вийшла з плакатом за імпічмент Зеленського - Цензор.НЕТ 8969
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Брехня. Это был портрет Януковича в 2013г.
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Когда 20 летний парень решил или решили проводить подобные акции- ОН НЕ ЗНАЛ, ИЛИ НЕ ПОНИМАЛ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (не знание закона не освобождает от ответственности) ЗА ДЕЯНИЕ , СОВЕРШЕННОЕ ВМЕСТЕ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ??ГДЕ РОДИТЕЛИ И ИХ РОЛЬ В ВОСПИТАНИИ?? А сейчас делается акцент на НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЮЮ , привязывая ее к политическим играм. ЛЮДИ- ОПОМНИТЕСЬ- НЕ ЗАРАБАТЫВАЙТЕ НА ЭТОМ ПОЛИТИЧЕСКИЕ БАЛЫ...
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Вийшла 16-річна дитина з плакатом, повного змісту якого вона, скоріше за все ще навіть не розуміє. Не тому, що вона глупа, а тому, що вона просто ще школярка і багато чого не розуміє і не знає в силу юного віку. А порохососи обговорюють ніби заяву Нобелівського лауреата. Зеленський ще не призначав суддів першої інстанції. Це ж порошенковські реформовані і переатестовані судді приймають рішення. А порохососи здійняли тут свій звиклий сморід, ну ніяк не пройде ностальгія за мародерами і злодіями. Сходіть до мародера, поспитайте, чому призначені ним судді постійно приймають такі рішення.
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"Сходіть до мародера,"
И вам привет, Адам Каземирович.

Скажите, Вы точно также, как и Козлевич в романе, не способны прокормить себя незавсимым извозом и вынуждены наниматься "за прокорм" в поиск миллионеров для раскулачивания?
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Пофіг - вона все роуміє. Я знаю як 15-16 річні ублюдки використовуються щоб цькувати нормальних людей. бидло має бути покаране незалежно від віку. Саме ординці використовують дітей для цього - як і палестинськи терористи (їх браття). чим раніше покарать - тим більше шансів зробити з деякого бидла людей.
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Президент України Володимир Зеленський 29 травня підписав укази про призначення суддів.
Так, указом №331/2019 відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України Президент постановив:Призначити у місцевих адміністративних судах на посади:
судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Турову Олену Михайлівну;
судді Донецького окружного адміністративною суду Голошивця Івана Олександровича;
суддів Львівського окружного адміністративного суду:
Братичак Уляну Володимирівну,
Кравціва Олега Романовича;
суддів Харківського окружного адміністративною суду:
Ніколаєву Ольгу Вікторівну,
Севастьяненко Катерину Олександрівну.
Також, указом №332/2019 відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, частини шостої статті 147, абзацу першого пункту 3 і пункту 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Президент постановив:Призначити у місцевих загальних судах на посади:
судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Мелещенко Людмилу Василіївну;
судді Сколівського районного суду Львівської області Брону Андрія Любомировича;
судді Червонозаводського районного суду міста Харкова Теслікову Ірину Іванівну.
Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Президент України Петро Порошенко 7 травня підписав указ №195/2019 про призначення суддів Верховного Суду.Тобто ви брешете.
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Из всего вышеперечисленного, я не вижу назначений "на посади" в Киевские суды...Как всегда, передергивание и манипуляции фактами.
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Конечно ЗЕабстракция не виноват! Как же он из леса может страной руководить?Суд визнав винною 16-річну Дарину Коцюрубу, яка вийшла з плакатом за імпічмент Зеленського - Цензор.НЕТ 4843
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на вигляд їй років 90
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Блин, моё родное Ривнэ. Вчера говнометатели, теперь это. Что происходит?
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Когда судьи будут гореть в своих дворцах вместе со своими выб..ками мажорами
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А нацкорпус шо ? Девочку будет пикетировать или продажный суд ЗЕгаранта?
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Спека і нацкорпус заліз в жопу трішки охолодитись.
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Ну что, ЗЕле-фаны, когда начнете срать на своего "избранного"?
"он ни в чем ни винуват! эта все папередники! дайте 100500 дней!".....
че там у вас еще?
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ти теж жира свиня?
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Ломброзо в чомусь правий. Лише з такою зовнішністю можна робити негідництва. Хотів би бачити груповий портрет порохоботів.
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Справжній росіянин... Так по-руськи, сам дурак.
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порохосвыніснують
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У ЗЕбилов ответ один-ЗЕленский не виноват потому что он Голобородько!
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Украина це приватна власнисть зеленого Пети януковича
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Зели, а фильтрационные лагеря от Портнова уже начали строить? А газовые камеры от Дубинского?
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Ні. Для платних, мародерських тролів - примусові в автодорі. Свіже повітря, фізична праця, корисна їжа... Ще й гроші якісь дадуть Суд визнав винною 16-річну Дарину Коцюрубу, яка вийшла з плакатом за імпічмент Зеленського - Цензор.НЕТ 7275
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Фильтрационные лагеря, газовые камеры. Это затратно. Надо закон про инакомыслие и расстрел. Да зелики? Как же у вас руки чешутся уничтожать украинцев
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Ну 24%-я ылита засцяла стрелять по призыву Муждабаева, вот и лагеря с камерами не понадобились.
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Це була порошенківскьа спецоперація від початку до кінця.
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Колись, ще на початку нульових років, пан Турчинов написав про українців - невдячна, боягузлива, постійно ниюча нація. Додам - постійно ще жує шмарклі.
Дійсно, нація ця складається десь з четверті, можливо, третини справжніх українців, а решта - хАхли меншовартісні, адінародці і взагалі рюзьгіє люді та жлоби-какая разніца.

На рахунок того, що постійно "ниють", бідкаються - це абсолютна правда, як і на рахунок того,що українці дуже невдячні, не цінять того, що мають, не мають розуму та елементарної логіки, 73 проценти не має точно.
Скільки ще потрібно часу, втрат та реваншу при зеленій шмарклі, щоб дійшло, що Порошенко був чудовим Президентом, особливо враховуючи обставини та важкі 2014 та 2015 роки, Порошенко зробив максимум можливого в умовах війни, щоб новарассєя не була до Дніпра та Дністра... а зараз ЗеЛупа всі досягненні зіллє за декілька місяців.
Нормальні люди, з тих, 25 відсотків, попереджали ж, кричали, що вибір тупого українофобного меншовартісного блазня буде катастрофою.
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Порошенко був і залишається негідною істотою.. це все що треба знати про цього кнура
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та мені покуй ким він був, ким є і ким буде. Ти мені про цю паскуду Зе щось розкажи.
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Никанор, бездоказательно. Точно так же тебя можно назвать мразью и докажи, что это не так
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Україна закінчилась. ЗДРАВСТВУЙ МАЛОРОССИЯ!!!
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1. украинские псевдосуды должны быть расформированы и упразднены как полностью дискредитировавшие идею правосудия. псевдосудьи должны быть уволены и отстранены пожизненно от судейской деятельности. сформированы аюсолютно новые суды с новыми судьями методом выборов громадами. переизбранные 3 раза судьи могут получить право избираться в суды высшей инстанции. никаких квот от президента/рады/кабмина и прочих установ - только выборы и прохождение избранной же коммисии по оцениванию доброчесности кандидатов.
2. окончательное решение вопроса отстранения олигархов от власти и влияния на процессы в стране. в украине не должно остаться ни единого олигарха, только крупные бизнесмены, поэтому никакой реприватизации и раскулачиания, но лишение медиаактивов, запрет на финансирование и создание партий. революция достоинства должна продолжиться и следующей ее наиважнейшей фазой должно быть именно уничтожение олигополии в Украине.
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Що потрібно і як має бути у цій країні знає кожен, інше питання як це зробити...
сформированы аюсолютно новые суды с новыми судьями методом выборов громадами... ви вже кловуна обрали, уявляю собі ці суди...
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Маланські незабаром поставлять країну на коліна.
Або кагал, або ми.
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Породроци методами провокаций опустились до извращенцев мордора и игила-несовершеннолетних используют,чтобы Президента уничтожить!Не получится-есть мотив,обьект,действие,а виноватые-налицо!Кому єто нужно(мотив)?-провокатору!А кто строчил в суд жалобу?-ирина геращенко!А что нарушил Президент?-клевета!Итог:Провокатора Ирину Геращенко в суд за клевету!
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это не правильно. за такое штейна нужно бы немного отреформировать.
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А за такое, что надо было сделать? Чего пять лет сопли жевали? "Оружие чистили"?

Суд визнав винною 16-річну Дарину Коцюрубу, яка вийшла з плакатом за імпічмент Зеленського - Цензор.НЕТ 6405
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Самые продажно-имбицильные судьи - украинские.
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Карочє, козаки. Я розумію, що у вас відпустки, вибори та всьо такоє. Але часу ви маєте небагато, щоб уникнути великої крові. Режим, який починає з вироку неповнолітній 16-річній дівчині за плякатик (в західноукраїнському місті!) має тільки один керунок розвитку: совєтський фашизм. Вони не будуть чекати, як Янукович. Вони почнуть вас винищувати в перші ж місяці після встановлення режиму. Їм навіть для цього робить нічого не треба. Достатньо, наприклад, зняти охорону з контррозвідників, як їх попідривають кацапи.
Не чекайте на реклямовані Портновим концтабори для українців. Бо дочекаєтесь, хоч тепер в це повірити тяжко. Коли вас ще хвилює зґвалтована й розтоптана Конституція, то вибирайте: Зєлєнскій чи в.о. Парубій. Цей вибір можна зробити, поки нова Рада не вибрала спікера. Коли ви розумієте, що жодна Конституція та жодні закони і так уже не діють, як тільки в частині вигідній професійним рейдерам Коломойського, то можете "не заморачиватись". Але цим разом нікого не можна випустити, всіх ворогів має бути нейтралізовано. Медведчука можна вигідно обміняти на всіх українських заложників та полонених + повернення українського контролю за межею. Ні? Публічне повішення з вивіскою "Я - кум *****". Портнова можна всадити до концтабору: він сам вам підкаже, як і що там має бути. Коломойського можна потримати без їжи три тижні, а потім обмінювати кожні 100 ґрамів хліба на повернення до України 100 мільйонів долярів.
Або чекайте, поки вони пограбують залишки майна та повтікають, залишаючи країну в стані вже справжньої громадянської війни з сотнями тисяч жертв.
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Скоро как в Параше, надо будет в очереди на одиночный пикет стоять.

Суд визнав винною 16-річну Дарину Коцюрубу, яка вийшла з плакатом за імпічмент Зеленського - Цензор.НЕТ 2214
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСуд визнав винною 16-річну Дарину Коцюрубу, яка вийшла з плакатом за імпічмент Зеленського
 
 
 
 
 
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