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Все про:Переяслав-Хмельницький (34) суд (5227) Сініцин Роман (18) Мазур Сергій (11)

 Сьогодні в Переяславі-Хмельницькому суд обиратиме запобіжний захід підозрюваним у замаху на координатора С14 Мазура

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області сьогодні розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваним у справі про замах у 2018 році на координатора громадської організації С14 Сергія Мазура. Активісти побоюються, що підозрювані можуть опинитися на волі і втекти до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав волонтер, один із засновників руху "Народний тил" Роман Синіцин.

"26 червня в Переяслав-Хельницькому відбудеться важливий суд. У справі замаху на Сергій Мазур, йому в вікно прилетіла бойова граната, було важко поранено його батька. За цією ж групою ціла низка інших замахів та терактів. У тому числі граната в родину Героя України Валерія Чибінеєва. Тоді було важко поранено його тещу і дісталось осколками ветерану, офіцеру 79 бригади, який їх супроводжував. І це ще далеко не все. Епізодів десятки. Обвинуваченим терористам Вірченку, Павленку та Акімову будуть обирати запобіжний захід, який у них закінчується того ж дня о 23:59. У разу затягування чи переносу вони опиняться на волі. Зараз у них цілодобовий домашній арешт, але судді будуть намагатись відпустити їх відпустити як це робили до цього. Далі ті у свою чергу втечуть у Росію. Щоб цього не сталось і кілери повернулись назад до СІЗО, буде поїздка у Переяслав-Хмельницький", - розповів він.

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Сьогодні в Переяславі-Хмельницькому суд обиратиме запобіжний захід підозрюваним у замаху на координатора С14 Мазура 01
Сьогодні в Переяславі-Хмельницькому суд обиратиме запобіжний захід підозрюваним у замаху на координатора С14 Мазура 02

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня невідомі кинули гранату у квартиру сім'ї Мазура в Борисполі.Там були мати, батько і старший брат активіста. Батька Мазура госпіталізовано. Самого координатора С14 вдома не було. Поліція кваліфікувала вибух у квартирі як замах на вбивство.

Мазур заявляв, що за кілька днів до інциденту його шукали невідомі. Слідчо-оперативна група розглядає дві версії скоєння злочину, основна з них - громадська діяльність Мазура.

До 3 листопада поліція Київської області затримала п'ятьох підозрюваних у скоєнні вибуху у квартирі координатора праворадикальної організації С14 Сергія Мазура в місті Бориспіль Київської області. Слідство вважає, що Акімов кидав гранату у квартиру Мазура, а Бальянов продав зброю. Решта підозрюваних фігурують у справі як співучасники.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134249
 
 
 Топ коментарі
 
Можуть? Наївні люди. Тепер це не злочинці, звикайте.
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За каким им бежать в россию?
Можно вступить в нацдружины, Аваков прикроет
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щас их Надийка Савченко на поруки возьмет и к груди прижмет..
у нас теперь терроризм, это общественная работа, а террористы это активисты...
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Можуть? Наївні люди. Тепер це не злочинці, звикайте.
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Наївні люди-це порохоботи,які бревна в власному оці не бачать.Кого посадили за Майдан,арсенали,котли,за коррупцію в Мінобороні,за провал реформ???А може при потросі не відміняли закон про збагачення?
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не кажи "гоп", бо з приходом зеленої соплі ситуація тільки погіршується
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Зелена сопля-це порохобот з гнилою соєю в голові?
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Гугл-перекладач вирівняй - "ВнутріМКАДдя" виглядає... І коли ви, "батраки лахтінські", зрозумієте, що "жива укрїнська мова", і те лайно, що у Гуглі розміщене, та іменується "українською мовою" - зовсім різні речі?!... Ту лексику, при Сталіні, створювали, підганяючи її, під "рассейскую", а народ по-іншому, говорить... Та й Гугл - не порятунок... Ним ще користуваться треба вміть... Ваш "геніальний полководець", Суворов, у "Науці перемагать, писав: "Не держитесь Устава, аки слепой - стены...".
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Не знаю,як там з Гуглом-перекладачем,тобі видніше-я ним не користуюсь.Ні до чого.Мене чудово в школі навчили рзмовляти та писати українською,на відміну від тебе.Народ по іншому говорить,це зрозуміло всім,крім порохоботів.І цей же народ погнав мародера та його прибічників ссаними тряпками,як скаженного ПЕСа.
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"Зараз у них цілодобовий домашній арест".
Это что же, при святом борце с реваншем петрухе таким террористам дали домашний арест? Сегодня в Переяславе-Хельницьком суд будет избирать меру пресечения подозреваемым в покушении на координатора С14 Мазура - Цензор.НЕТ 5863
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Когда говорят " суд" сразу ищешь столб на котором можно повесить судей.
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За каким им бежать в россию?
Можно вступить в нацдружины, Аваков прикроет
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щас их Надийка Савченко на поруки возьмет и к груди прижмет..
у нас теперь терроризм, это общественная работа, а террористы это активисты...
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А кто отпустил НАДЮХУ, шо то не припомню.
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Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения российскому «вору в законе» Батыру Бухарскому. Содержание под стражей для Бухарского заменили на домашний арест. В то же время, криминальный элемент находится в розыске Интерпола, а правительство Испании требует его экстрадиции.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСьогодні в Переяславі-Хмельницькому суд обиратиме запобіжний захід підозрюваним у замаху на координатора С14 Мазура
 
 
 
 
 
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