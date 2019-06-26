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 Членів ПАРЄ, які голосували за повернення Росії, треба звозити на Донбас, - Климпуш-Цинцадзе

Європейських депутатів, які голосували за повернення делегації Росії в ПАРЄ, слід наполегливіше запрошувати на Донбас, щоб вони побачили справжню сутність російської агресії.

Про це написала віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Знаю, як тяжко європейських політиків привезти на Донбас.Та треба наполегливіше запрошувати членів ПАРЄ, які голосували за повернення Росії. Побачивши істинну сутність агресора, вони будуть по-іншому ставитися до країни, внески якої - ніщо порівняно з руйнацією, якої вона завдає", - вважає вона.

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Членів ПАРЄ, які голосували за повернення Росії, треба звозити на Донбас, - Климпуш-Цинцадзе 01

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134247
 
   
 Топ коментарі
 
Слабых не любят.
До тех пор пока наши лицемерные быдлоэлиты будут красть 90% бюджета, как они это делают уже 28 лет, а потом будут толкать в ЕС напыщенные речи о солидарности с разворованной и сделанной нищей ими же стране, дела не будет.
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Займитесь, для начала, экскурсиями на Донбасс, для тупого лошья, которое проголосовало в апреле сего года, за вора-олигарха Коломойского в лице его марионетки фигляра без диплома клоуна Зе.
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Членов ПАСЕ, голосовавших за возвращение России, надо свозить на Донбасс, - Климпуш-Цинцадзе

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Поквапся, вези їх скоріше, бо вони вже думають і залишки санкцій знімати: кацапи додавлюють https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/06/26/7097774/
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Их не просто нужно туда привезти, но и ставить пожить где нибудь в гарячей точке Донбасса вместе с нашими воинами хотябы на недельку..., но по мне то лучше чтобы эти представители СЕ оттуда уже не вернулись
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А сама Климпушиха туда не хо? Типа не понимает, что бабло - самый весомый аргумент. Прав Ленин был насчёт Европы и буржуазии, когда говорил, что они продадут нам даже верёвку, на которой мы их и повесим ))
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Треба вже давно зрозуміти, що ніхто нам не допоможе. Слабких не *******. Треба просто владі не красти, прокацапських політиків до влади не пускати, робити все що б під ногами кацапсячої погані як шуХВрічЄй, бойок, габіновічей, мертвечуків, мураєвих, гепів, допів і т.і. ЗЕМЛЯ ГОРІЛА, озброюватись, що купити, а в основному у нас все для цього є. Збудувати Бердянську чи Маріуполі завод по виготовленню кораблів, тому, що кацапня не дасть нашим військовим кораблям зайти ці порти, вони все будуть робити для цього і кацапи хер ложили на всю ПАСЄ, ООН, ОБСЄ, Гааги, Лондони та т.і. Санкції їм теж до одного місця, ***** скоріша своїх кацапів примусить гівном живитись чим від своєї хворої ідеї відмовитись і вони будуть гівно жерти, дивитись *****вський телевізор і молитись на *****. Треба розраховувати тільки на себе
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Вспомнила она за войнУ,а что ты и твоя компания делала 5 лет войны,а теперь они застонали!!!Надо было КРИЧАТЬ 5 ЛЕТ,а НЕ ТОРГОВАТЬ с рашей.СКОТЫ ВЫ!!!!ПРОДАЖНЫЕ ТАКИЕ ЖЕ как И ЕВРОПА!!!!
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