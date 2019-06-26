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 Економіка, Суспільство
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Все про:закордонний паспорт (46) Держміграція (157) ID-картка (48)

 З 1 липня подорожчає оформлення ID-карт і закордонних паспортів

1 липня 2019 року набирає чинності постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 №371 "Про внесення змін у додаток до Постанови КМУ від 2 листопада 2016 року №770", згідно з якою затверджено нові суми вартості адміністративних послуг в сфері міграції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної міграційної служби України.

Зокрема, відповідно до внесених змін, з 1.07.2019 року вартість оформлення документів з безконтактним електронним носієм зросте не більше як на 30%. Такими документами є паспорт громадянина України (ID-картка), паспорт громадянина України для виїзду за кордон, біометричні посвідки для іноземців – на тимчасове та постійне проживання. Водночас зміниться і вартість бланків документів з безконтактним електронним носієм.

З 1 липня подорожчає оформлення ID-карт і закордонних паспортів 01

Зміниться також вартість оформлення ряду інших документів, якими документують іноземців та осіб без громадянства в Україні.

З 1 липня подорожчає оформлення ID-карт і закордонних паспортів 02

У відомстві зазначили, що відповідно до ст. 20 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", гранична вартість адміністративних послуг залежить від розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року. При цьому кошти, отримані як частина адміністративного збору спрямовуються до місцевих бюджетів.

Нагадуємо, що вартість оформлення документів підвищується вперше, починаючи з 2016 року. За підрахунками експертів, таке підвищення збільшить надходження до місцевих бюджетів у 2019 році на близько 200 млн. грн., які буде спрямовано, зокрема, на виконання програм місцевого значення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За п'ять років 78 тис. кримчан звернулися до міграційної служби на Херсонщині для отримання закордонного паспорта

Також звертаємо увагу громадян, які вже здійснили оплату адміністративного збору з метою отримання послуги, але не встигли оформити документ до 30 червня 2019 року. Для таких осіб передбачено можливість здійснити доплату для отримання адміністративної послуги.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134246
 
 
 Топ коментарі
 
Уже буде скоро:
С 1 июля подорожает оформление ID-карт и загранпаспортов - Цензор.НЕТ 6630

І пам'ятайте, ви зробили це разом, зебіли!
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Спасибо зебилам!!!

Це ПЕРЕМОГА! Це вже покращення!

Вован, продолжай!
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опять все дорожает...дожили, а зарплату после выборов так и не повысилась
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Ждите к концу 2019 года сворачивание в разы практически ...в нуль безвиза для Украинцев Россия в ПАРЕ уже прорабатывает сей вопрос нет внешне все будет пристойно.... а вот попасть в Европу смогут от силы 10% от сегодняшних.. снятие санкций для России означает открытие шлюзов для Россиян безвиз в том числе и их бабки..на самый дорогой продукт в Европе.... алкоголь по ЛЮБОЙ ЦЕНЕ... а нас просто задвинут.... чтобы не возникало недоразумений скажем так между россиянами и укринцами за бугром и чтобы от нас "отдохнули" мы пока к сожалению не осознали весь трагизм ситуации с ПАРЕ... отсюда вопрос- а нафиг мне той паспорт закордонный... для чего... чтобы лежал дома на полочке... З 1 липня подорожчає оформлення ID-карт і закордонних паспортів - Цензор.НЕТ 7664
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а если увеличить число пограничников на километр и сократить количество рейсов и все эти лоукосты выкинуть, а оставить только мау?
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Петя так покращив, що люди тікають світ за очі
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він прорубав вікно у європу...і нова команда зєлєпукіних прагне успіхів ісландської збірної
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он прорубил им окно в Европу, но зеботы по привычке ломились через стены...виртуальные
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надо еще выездные визы ввести, а то такими темпами реально украина только в смартфонах и останется
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Паспорт даже за деньги, ох и страна.
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Назови пару стран в которых паспорт выдается бесплатно.
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Назови мне пару цивилизованных стран, в которых ты платишь налоги и все госуслуги все равно платные.
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конкретно про паспорт пример халявы в других странах будет? Или так и сольешься?
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Порохоботы -
р у л я т .

ЗЕ !
Останови контрреволюцию !
С 1 июля подорожает оформление ID-карт и загранпаспортов - Цензор.НЕТ 5849 С 1 июля подорожает оформление ID-карт и загранпаспортов - Цензор.НЕТ 5849
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І тут Свобода винна !

Сівоха прідьоть, порядок навідьоть !
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да враньё , в два три раза еще больше... Уберите посредников под крышей ментов С 1 июля подорожает оформление ID-карт и загранпаспортов - Цензор.НЕТ 271
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Уже буде скоро:
С 1 июля подорожает оформление ID-карт и загранпаспортов - Цензор.НЕТ 6630

І пам'ятайте, ви зробили це разом, зебіли!
 показати весь коментар
 
 
Спасибо зебилам!!!

Це ПЕРЕМОГА! Це вже покращення!

Вован, продолжай!
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Вы точно новость читали?
1 июля 2019 вступает в силу постановление Кабинета Министров Украины от 24.04.2019 №371 "О внесении изменений в приложение к Постановлению КМУ от 2 ноября 2016. №770 "Источник:https://censor.net.ua/n3134246
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вони ж не читають нічого - тільки пишуть З 1 липня подорожчає оформлення ID-карт і закордонних паспортів - Цензор.НЕТ 9096
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А чего не отменил???

Вот оно, зебильство - все спихивать на Пороха!
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ну деньги ведь нужны на смены табличек, жаль только, что курс валюты не меняется, зарплата не растет, обещания, которых не было, за то ОФИС звучит....
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От проказник...у уже месяц как гадит солнцеликому великану ЗЕ!))))
никак не даэ ЗЕ воплотить в жизнь свои ПРЕДВЫБОРНЫЕ ШУТКИ
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Дублирую специально для ЫЛИТЫ

1 июля 2019 вступает в силу постановление Кабинета Министров Украины от 24.04.2019 №371 "О внесении изменений в приложение к Постановлению КМУ от 2 ноября 2016. №770

Напомните мине пожалуйста кто в это время был президентом? Кто сейчас премьер? Не нужно украинцев за дебилов считать. Иначе ваш любимый Пэпа даже в Раду не зайдет своим псом.
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Уважаемый ЗЕ фан...представитель Ылиты ЗЕ команды))))
С таким пике рейтинга СН смотрите шо б вы еще в раду зашли)))
Ваш ТуЗЯ делает все для этого...
Успешный ДЫПЛОМУДЬ!!!
Успешный хователь майна по ОФФШОРАМ!!!
Служка гражданина Израиля...
И просто....ЧУВАК!))))
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И да...за ЧУВАКА в азиатских странах и на Кавказе можно неожидано получить с ноги в баняк...
Чувак это кастрированный БАРАН...прям как ваш ЗЕ!!!))))
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А чего не отменил???

Вот оно, зебильство - все спихивать на Пороха!
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Не, ну читайте. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24- 04, это вам о чем то говорит? А теперь нападайте, только на кого?
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Ходят слухи, что выдачу заграничных паспортов остановят, что-бы работающий народ массово не свалил из страны, когда начнётся дефолт. Иначе некому будет обеспечивать пенсии пенсионерам и прочим нахлебникам. Уже сейчас начались проблемы с выдачей паспортов - безпричинно затягивают выдачу тем, кто подал все документы в мае, а уже июнь заканчивается, все сроки вышли. Мне в марте оперативно выдали, но то было в марте. А сейчас все мои знакомые, кто подал в мае, сидят ждут, хотя уже все сроки вышли. Это только первые признаки закрытия границ. Так что закроют нас изнутри, аккурат перед дефолтом.
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Я в мае подался и получил паспорт в положенный срок. Так что не ври. А пока в спам, ватное говно.
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ну зарплату к 4000 евро уже подняли так что если что то там подорожает то это не критично
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Путину нужны в подчинение украинские солдаты (а это полмиллиона) и всё работающие население, и сделать так, что бы они не сбежали в Европу, а созидали вновь восстановленный СССР.
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Цены в УРСР не повышались, наоборот каждый год снижались.
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А что такое? На международном рынке овес подорожал? Индекс Доу-Джонсона повлиял? Плюс от Ротердама приклеился? Или количество драгметалов в карточке возросло?
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А что ж не написали цену за бомажные паспорта? Их же тоже должны выдавать по запросу, или они не подорожали?
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Норм, Зе, хорошее начало!!! Давай дальше!
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загранпаспорт подорожал на 120 грн. - сразу свидетели Секты Миическаго Зубажиння вой подняли. Прям кушать нечего, последние крохи выгребают у зубажильцев
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаЗ 1 липня подорожчає оформлення ID-карт і закордонних паспортів
 
 
 
 
 
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