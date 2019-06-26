 З 1 липня подорожчає оформлення ID-карт і закордонних паспортів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної міграційної служби України.

Зокрема, відповідно до внесених змін, з 1.07.2019 року вартість оформлення документів з безконтактним електронним носієм зросте не більше як на 30%. Такими документами є паспорт громадянина України (ID-картка), паспорт громадянина України для виїзду за кордон, біометричні посвідки для іноземців – на тимчасове та постійне проживання. Водночас зміниться і вартість бланків документів з безконтактним електронним носієм.

Зміниться також вартість оформлення ряду інших документів, якими документують іноземців та осіб без громадянства в Україні.

У відомстві зазначили, що відповідно до ст. 20 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", гранична вартість адміністративних послуг залежить від розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року. При цьому кошти, отримані як частина адміністративного збору спрямовуються до місцевих бюджетів.

Нагадуємо, що вартість оформлення документів підвищується вперше, починаючи з 2016 року. За підрахунками експертів, таке підвищення збільшить надходження до місцевих бюджетів у 2019 році на близько 200 млн. грн., які буде спрямовано, зокрема, на виконання програм місцевого значення.

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Також звертаємо увагу громадян, які вже здійснили оплату адміністративного збору з метою отримання послуги, але не встигли оформити документ до 30 червня 2019 року. Для таких осіб передбачено можливість здійснити доплату для отримання адміністративної послуги.

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