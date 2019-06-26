 Цей крок позначиться на майбутньому Криму, - Джемілєв про рішення ПАРЄ щодо РФ

"Тут, я думаю, дуже сильно зіграли якісь матеріальні меркантильні інтереси, хоча вони мотивуються тим, що, нібито, якщо Росія піде з Ради Європи, важко буде захищати права російських громадян, тим більше, що кожна друга скарга від громадян Росії" , - сказав Джемілєв у коментарі Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначає Джемілєв, більшість таких скарг відправляються назад, оскільки вони не проходять всю процедуру в самій Росії.
Джемілєв вважає, що рішення ПАРЄ є "зрадою ідеалів Черчілля", з ініціативи якого створювалася Рада Європи для забезпечення верховенства права.
На його думку, цей крок позначиться на майбутньому Криму.
"Ми помітили таку закономірність: чим менше тиск на Росію, тим більше репресій. Тому нові арешти, списки в'язнів - нехай це буде на совісті тих депутатів, які зараз проголосували за повернення Росії. Мовляв, ми наплювали на всі принципи, а вони нас знову запрошують, тому що ми ось заплатимо гроші. 33 млн євро, це 30 срібняків, ось така виявилася ціна цих європейських цінностей", - підкреслив лідер кримськотатарського народу.
Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
Источник: https://censor.net.ua/n3134244
Интересно, что скажут европейские "борцуны" за демократию о 17 годах заключения, которые получили крымские тататры. 17 (!) лет, столько даже тов. Сталин не давал, а он был людоед великий.
или малоросами?
У шляхтичів ягода згниє, в московії будівлі рухнуть.
Негативно вплине.
Кримські татари, коли їм повернути землю та майно і не втручатися, зроблять з Криму цвітучий сад.
5. Народ Украины никогда не будет готов к прямому военному отвоеванию Крыма.
П.С. Исходя из вышеизложенного я считаю, что Крым уплыл навсегда, и любые выкрики и истерники украинских политиков о его возвращении в состав Украины - елементарная дешевая показушная манипуляция.