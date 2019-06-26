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Все про:Джемілєв (218) Крим (6983) ПАРЄ (501)

 Цей крок позначиться на майбутньому Криму, - Джемілєв про рішення ПАРЄ щодо РФ

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв вважає, що основною причиною рішення ПАРЄ, яке може дозволити російській делегації повернутися в організацію, є матеріальні питання, серед іншого розмір внеску Росії в казну Ради Європи, що становить 33 млн євро на рік (приблизно 7% всього бюджету цієї організації. - Ред.) і обсяг товарообігу між Росією і європейськими країнами.

"Тут, я думаю, дуже сильно зіграли якісь матеріальні меркантильні інтереси, хоча вони мотивуються тим, що, нібито, якщо Росія піде з Ради Європи, важко буде захищати права російських громадян, тим більше, що кожна друга скарга від громадян Росії" , - сказав Джемілєв у коментарі Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає Джемілєв, більшість таких скарг відправляються назад, оскільки вони не проходять всю процедуру в самій Росії.

Джемілєв вважає, що рішення ПАРЄ є "зрадою ідеалів Черчілля", з ініціативи якого створювалася Рада Європи для забезпечення верховенства права.

На його думку, цей крок позначиться на майбутньому Криму.

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"Ми помітили таку закономірність: чим менше тиск на Росію, тим більше репресій. Тому нові арешти, списки в'язнів - нехай це буде на совісті тих депутатів, які зараз проголосували за повернення Росії. Мовляв, ми наплювали на всі принципи, а вони нас знову запрошують, тому що ми ось заплатимо гроші. 33 млн євро, це 30 срібняків, ось така виявилася ціна цих європейських цінностей", - підкреслив лідер кримськотатарського народу.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134244
 
   
 Топ коментарі
 
Да хрен (пока) на этот крым. вы уж простите но сейчас вопрос о независимости Украины ребром стоит. Это зеленое недоразумение вполне успешно сливает страну под приполярную негерию.
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"Как отмечает Джемилев, большинство таких жалоб отправляются обратно, поскольку они не проходят всю процедуру в самой России."
Источник: https://censor.net.ua/n3134244

Интересно, что скажут европейские "борцуны" за демократию о 17 годах заключения, которые получили крымские тататры. 17 (!) лет, столько даже тов. Сталин не давал, а он был людоед великий.
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да им плевать на нас какая совесть? вы что, вчера ж немец открыто говорил мол проголосовали за вас роися давай бабки
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Да хрен (пока) на этот крым. вы уж простите но сейчас вопрос о независимости Украины ребром стоит. Это зеленое недоразумение вполне успешно сливает страну под приполярную негерию.
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Чи з цим кроком, чи без нього, а Крим можна повернути лише силою, якої в нас немає. А з такими союзнічками....
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Мародера Порошенка треба негайно на довічне з конфіскацією. А з його десятків мільярдів накрадених доларів можна збудувати непогану армію.
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ты шизоид. прошу тебя не пиши мне. не доводи до греха. вас химически кастрировать надо как педофилов.
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Слово ,,как,, тут лишнее.Уверен это ублюдок постоянный подписчик педошария.Судя по уровню умственного развития.Этот олигофрен еще слова не сказал в сторону своего зебила--все на Петю гадит.В каждом посте.Во всех постах.И пох ему на ту Украину.И пох на северного соседа-во всех его неудачах виноват исключительно Петя.
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Тобто ти, кацап порошенківській, мені на українському сайті пишеш, а мені тобі, кацапу, відповідати не можна? Може ти зайву ложку лайна(кацапського) сьогодні з'їв? Цей крок позначиться на майбутньому Криму, - Джемілєв про рішення ПАРЄ щодо РФ - Цензор.НЕТ 6393
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тебе чмо вообще ничего нельзя кроме как лизать зеленому клоуну жопу. ты поняло? ты еще не дорос ни мозгами ни словарным запасом чтобы общаться с грамотными нормальными людьми. твой уровень - алкаши под забором и зебилы. так что да - ты не можешь мне отвечать. я тебя ни о чем не спрашиваю (потому как бессмысленно) и слушать (читать) твое мычание я тоже не желаю. иди задрачивай таких же дегенератов как ты.
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Ого, як у тебе вибухнуло! Може ти їв лайно несвіже?
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ты тупой. я же сказал - иди общайся с себе подобными даунами
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Але, якщо ти збераєшся зробити гріх і ізжерти все кацапське лайно, то я тобі заважати не буду. Як кажуть - не згрішиш, не покаєшся Цей крок позначиться на майбутньому Криму, - Джемілєв про рішення ПАРЄ щодо РФ - Цензор.НЕТ 8772
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Триллиардов! Жаль мозг тебе купить нельзя, я бы даже вложился мальца.
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"Как отмечает Джемилев, большинство таких жалоб отправляются обратно, поскольку они не проходят всю процедуру в самой России."
Источник: https://censor.net.ua/n3134244

Интересно, что скажут европейские "борцуны" за демократию о 17 годах заключения, которые получили крымские тататры. 17 (!) лет, столько даже тов. Сталин не давал, а он был людоед великий.
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Да, при Сталине самым распространённым сроком была десятка (10 лет). Но с 1949 года (примерно) Сталин начал давать по 25. "Маладые, даживут".
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Есть, значит, к чему запоребриком стремиться, не зря памятники тов. Сталину ставят.
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Разве порохобот может быть лидером крымскотатарского народа
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а еврей самое то для лидерства над украинцами.... )))))))))
или малоросами?
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таким образом президент владимир добился уменьшения расходов россии на войну - взносы пасе нужно платить...респект)
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Ничего он не уменьшил, теперь пенсию для цапов будут начислять В возрасте 100 лет
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может еще добьется снятия санкций и тогда россияне будут тратить деньги на хамон, гусей и креветки, вместо войны...
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да им плевать на нас какая совесть? вы что, вчера ж немец открыто говорил мол проголосовали за вас роися давай бабки
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Забрати наших заробітчан з Європи, з Московіїї. Нехай посидять вдома (навіть за наш рахунок) один-два місяці і застогнуть усі. Бо у них руки-крюки і працювати по дві норми за добу не вміють.
У шляхтичів ягода згниє, в московії будівлі рухнуть.
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Вплине загалом на Україну та всю Європу.
Негативно вплине.
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Джемилев конечно политик классный, но ему нужно хоть изредка открывать глаза и трезво смотреть на происходящие события. А события эти весьма печальны. К сожалению кроме слов сочувствия ни одна страна в мире больше ничего не сделает для сладких грез Джемилева....
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Зе мог бы и оплатить долю кацапии и вопрос снялся бы ….на время пока он играется в президента.
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Причому з власних грошей в офшорах. Ще б пару десятків мільйонів залишилося б.
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и что? Клован ведь сказал что первое что он скажет Пуйлу это то что Крым и Донбасс это Украина,все просто как дважды два, и он сразу же все вернет
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короче евроценности на нас не распространяются...........
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33 млн евро, это так дешево стоит пасе? украинцы не могли купить??? нет богатых??? а зеля с беней??? обеднели?
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до начала распада рассеи, крым будет оставаться под руцкими. потом и сам автоматом перейдёт вместе с другими украинскими территориями. к тому времени Украина должна быть экономически сильной, потому, шо на неё взвалится этот прицеп. сразу возникнет вопрос, а шо с ним делать?, ответ нужно искать заранее. ну, ок! часть ваты сбежит, а остальная? есчо хуже с лугандоном. поставте себе мысленный эксперемент, от скажет ***** про лугандон - забирайте!, ну и допустим не завтра, а через пару тройку месяцев, де юре, он будет считаться Украиной на довоенных правах. и шо с ним делать? часть этих тоже даммбасских руцких убежит, но та же латентноруцкая большая часть там и останется. плюс всё разбито и заминированно. вынесет сегодня Украина этого едока? запад канешно снова поможет выражением разных степеней озабоченности новыми возникшими трудностями. он в германии, весси после присоединения к себе осси кучу проблем имели и не будь они так развиты, то похоронили бы их осси под себя. обьединение германии, приблизительный образец того, шо будет если сливается один нарот с разновоспитанными ментальностями. ну и экономиками само собой. есть сегодня план в Украине, хотя бы как мысленный эксперемент, а шо делать с этими дармоедами в основной своей массе вернись они в Украину уже завтра, при таком уровне экономического развития свободной её части? а должен быть. и то шо его нет и о нём никто даже не думает заикаться, косвенно говорит о том, шо проблема возврата территорий не принимается в ращёт, минимум в ближайшие годы.
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Крим має бути кримсько-татарською автономією. Усім мешканцям Криму, хто хоче жити в Росії, треба буде надати таку можливість, закупивши відповідну кількість чемоданів. Ті, хто залишаться, мають вивчати не тільки українську, але й кримсько-татарську мову. Громадянські права дає тільки екзамен з історії Криму і України та двух державних мов кримської автономії. Вживання російської мови в шкільництві та ЗМІ має бути заборонено.
Кримські татари, коли їм повернути землю та майно і не втручатися, зроблять з Криму цвітучий сад.
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Рішення про майбутнє Криму прийняли 73%... а це лише перші наслідки.
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Уже ни Х...... не скажется, во всяком случае до 2050, до Ванги не ходи.
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Вітаю кримських татар з Вашим днем Кримськотатарського прапору!
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Пусть спасибо своему патрону скажет- порошенко. Он за 5 лет сделал все, чтобы отдать Крым.
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Мародер забезпечував Крим електрикою і сировиною для Тітану. Зєля перекриє цю лавочку. А на Материку треба втікачам з Криму надавати хочаб шматок землі, вагончик, світло, воду і дорогу.
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Там "путиных" как блох на шелудивой дворняге, всех не перевести. Тем более что Запад лапки уже поднял в гору, и в РФ поняли что ничего менять не нужно, все и так "прекрасно".
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Если ***** "сыграет в ящик" может быть война на Донбассе и прекратиться - мы все етого хотим. Но в Украину Крым уже не вернется, ето невозможно даже на законодательном уровне: 1. Все люди которые там живут имеют официальное гражданство России , забрать паспорта у сотен тысяч людей и насильно всучить обратно украинские невозможно (ст. 12 Конвенции по правам человека 1948 года). 2. Крым уже принят как полноценный субьект федерации в состав России, обратного механизма возврата территории у них не предусмотрено Конституцией. 3. Сами кацапы очень гордятся что вернули Крым, и даже смерть Путина етого не изменит. 4. Как человек который прожил в Крыму 5 лет могу сказать следущее - местные жители всегда были ориентированы на Россию, украинского языка почти не знали и всегда считали себя не частью материковой Украины, а отдельной автономией.
5. Народ Украины никогда не будет готов к прямому военному отвоеванию Крыма.
П.С. Исходя из вышеизложенного я считаю, что Крым уплыл навсегда, и любые выкрики и истерники украинских политиков о его возвращении в состав Украины - елементарная дешевая показушная манипуляция.
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Да какая "судьба" Крыма. Тут под сомнение поставлена судьба Украины. Видимо это начала конца, пусть и постепенного, закамуфлированного. Что внутри страны что по линии наших "союзничков" из "демократического мира", всяческих "гарантов" и "советчиков".
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САМ У ХАТИ ХТОСЬ НАСРАВ, МАБУДЬ ХОЛОДИЛЬНИК - ТАК САМО НЕ ОБОСНОВАНО ОБВИНЯЮТ ЗЕЛЕНСКОГО В ГРЕХАХ ПОРОШЕНКА., ВСЁ НАМНОГО ПРОЩЕ, ПОРОШЕНКО НЕ ПРАВИЛЬНО СЕБЯ ПОКАЗАЛ ВСЕМУ МИРУ, ТОЛЬКО ОДНИ ОФФШОРЫ ЧЕГО СТОЯТ.
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