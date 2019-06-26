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Все про:Зеленський (1830) Канада (656) Трюдо Джастін (81)

 Поглиблення економічного партнерства та створення хороших робочих місць, - Трюдо розповів, про що говоритиме із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час зустрічі в Торонто шукатимуть способи збільшити кількість робочих місць.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це, анонсуючи переговори, заявив сам Трюдо.

"Канада й Україна поділяють глибоку історичну дружбу, збудовану на спільних цінностях й міцних міжособистісних зв’язках. З нетерпінням очікую на зустріч із Президентом Зеленським, під час якої підтверджу прихильність Канади народу України та обговорю шляхи поглиблення економічного партнерства та створення хороших робочих місць для середнього класу у обох державах", - сказав Трюдо.

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У його офісі додали, що під час перемовин будуть також обговорені "зусилля України у реформуванні на шляху до євроатлантичної інтеграції та безпекова ситуація в регіоні".

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський перебуватиме із візитом в Канаді з 1 по 3 липня. Він візьме участь у конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться в Торонто, і проведе низку дво- та багатостронніх зустрічей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134242
 
   
 Топ коментарі
 
Надеюсь после поездки Зеленского Канада не снимет санкции с рашки. А то после последнего европейского турне нашего нового гаранта такой уверенности уже нет (
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😂😂😂нашел с кем говорить там максимум можно о шаурме найти взаимопонимание
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Знов гроші на вітер: "США виділять Україні 4 млн доларів на захист військових складів..." спочатку треба посадити попередніх "захисників" складів!

Углубление экономического партнерства и создание хороших рабочих мест, - Трюдо рассказал, о чем будет говорить с Зеленским - Цензор.НЕТ 5343
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Порохобот не тявкай, уже твоему Пете ничего не поможет.
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Вячеслав Елажов b3b7d7e4 - да мне плевать и на Петю и на Клоуна...

Мне вот тебя жалко не разумного....
Как же ты живешь без мозгов. то?
Тяжело наверное? Поглиблення економічного партнерства та створення хороших робочих місць, - Трюдо розповів, про що говоритиме із Зеленським - Цензор.НЕТ 7157
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У негоне плохие шансы)))
Медузы без мозгов живут уже не одну сотню миллионог год)))))
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Ну і?.. Весна пройшла, а Зеленський досі не роздупляється.
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Спасибо Канаде за поддержку ,за понимание наших проблем и искреннее желание в помощи по их преодолению!
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Трюдо, що ж ви робите?!
зара у порохоботів дах знесе, а Ведана вас внесу до списку зебілів
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Є прості речі, які би мали знати навіть Зебіли. На відсутність робочих місць щось впливає і це явно не Пеця... коли це щось буде приведено до ладу? Коли Трюдо забажає?
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Я конечно за рабочие места Но боюсь , чтобы переговоры с Трюдо не аукнулись Украине , как "успешные " переговоры с Меркель и Макрон , после чего кацапы оказались в пасе Занимался бы он лучше фонтанами (
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не бойся. Зеленского уже выбрали? выбрали. теперь время пожинать плоды своего выбора.
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А мне чего бояться ? Яныку дорогу на Ростов показали и этому сможем
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Надеюсь после поездки Зеленского Канада не снимет санкции с рашки. А то после последнего европейского турне нашего нового гаранта такой уверенности уже нет (
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😂😂😂нашел с кем говорить там максимум можно о шаурме найти взаимопонимание
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В самое "гнездо бандеровцев" Углубление экономического партнерства и создание хороших рабочих мест, - Трюдо рассказал, о чем будет говорить с Зеленским - Цензор.НЕТ 1502 едет Владимир Александрович, в Канаду.
Эх, жаль, что не сезон.
Тыквенный, конечно.
Я бы на месте "канадских бандер" каждый день потчевала Владимира Александровича тыквенным супом, тыквенным пирогом, ньоки с тыквой, ну, вы поняли. Не выносить же каждый раз тыкву ему в руках, чтобы понял, какая страна у Владимира Александровича в "проститутках" (как он выразился)..
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хорошие рабочие места где? в Канаде? я за!
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Я, звичайно, не відповідатиму зе-персонажу вище.

Давай, Трюдо, викручуйся ... Співчуваю: =афіґєєш= од зе-рівня. Це тобі не Петя: ото мукатиме і пику кривитиме (ну, ти теж умієш і любиш всякі штучки на публіку).
Будеш торгувать фейсом, бо тебе вибори восени чекають. Хочеш заручитися підтримкою української громади.
Які ти робочі місця створиш з кловуном в Україні ?
Христя притомніша.
А ми хочемо подивитися на ту =діаспору=, що прийде кловуна вітать.

Ющенко в парламенті виступав, дуже гарну промову виголосив. Навіть той гидотний депутат москальського походження, який книжечку видав і виставив українців наймитами москалів, Іґнатьєфф, підійшов, подав руку і обійняв.
А це зе-чмо щось гундоситиме з папірця ?
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Петя теж мав дуже гарний візит (тоді ще Ігри Нескорених були), просто у мене не вийшло поїхати в Оттаву, то не розказую того, що не бачила на власні очі.
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Все так говорят ...до того самого момента пока тупость зебобика своими глазами не видят и не слышат....
А как посмотрят...послушают....то результат дальнейших действий может быть сосем иным...
Поездка зебобика в Европу и последующее голосование в ПАСЕ тому пример....
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Нужно быть полным пе-билом, чтобы не понимать того, что подобные вещи в ПАРЕ не решались за 2 недели. Подготовка в возвращению кацапов шла уже год, а решение по сути было принято в феврале и никак не связано с Зеленским.
Вам об этом уже и посол Украины в ПАРЕ сказал прямым текстом и Министр Иностранных Дел тоже, но для тупых пе-билов авторитетами могут быть только те, кто гонит против Зеленского, все остальное - зрада.
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Это ты сам этот бред...о решении в феврале... придумал..или подсказал кто то..??
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А Климкину и Кулебе...это Меркель с Макроном рассказали..или они сами придумали...??
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Климкин и Кулеба, в отличие от тебя, обладают информацией. Если подобная команда была дана - этого не утаить - кто-то в кулуарах ПАСЕ да проговорился.

А "сам придумал" - это именно про тебя.
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Я уже давно заметил, что правда пебикам не интересна. Правду, пруфы - вы в спам кидаете.
Вам бы гавнецом покидаться - вот ваш уровень.
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зебзик один маленький вопрос - если климкин и кулеба знали еще в феврале (а не год назад) что кацапия вернется в ПАСЕ то почему они не говорили это раньше и почему твоя зеленая шмаркля ничего не сделала чтобы это предотвратить. время то было. или фонтаны и шаурма оно важнее... уроды и выбрали урода
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Пебзик, а Кулеба об этом говорил еще весной перед выборами, что РФию собираются вернуть в ПАСЕ. Если ты это пропустил - это твои соевые проблемы.

"и почему твоя зеленая шмаркля "

А твоя гавнистая шмаркля почему ничего не сделала, чтобы это предотвратить за 3 месяца?
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Все ясно... Клімкін і Кулеба - ЗЕбіли... ага... Поглиблення економічного партнерства та створення хороших робочих місць, - Трюдо розповів, про що говоритиме із Зеленським - Цензор.НЕТ 5260
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где там про "уже год назад" зебзик? то что вы уроды выиграете выборы было понятно в январе. тогда и пошла движуха. при таком недоразумении в качестве президента этот шанс ни кацапия ни ее подстилки не упустили.
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Пебик, в отлчичие от тебя, соевой шлюшки, я не собирался выбирать между барыгой и клоуном. Это вы завели во второй тур Порошка с антирейтингом в 70% и вы прекрасно знали, что он во втором туре сливает любому другому кандидату, кроме Бойко. Потому то, что Зеленский стал президентом - и ваша вина тоже.
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А проевить свой артистизм и развернуть данное решение в обратную сторону - слабо нынешнему гидранту было ?
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конечно. просто совпадение
и портнов совпадение, и жуков в харькове совпадение и московский проспект совпадение и пасе совпадение. вот такие вот совпадения странные

скажи мне - на какую подготовку ушел год? подготовку чего? документа который зачитали с трибуны?
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При Пете мало совпадений было?
Отмена закона о незаконном обогащении с подачи нардепов БПП и НФ, отсутствие санкций против Рашки за незаконный захват наших моряков.

"скажи мне - на какую подготовку ушел год? подготовку чего? документа который зачитали с трибуны?"

И этого тоже. А также - на переговоры, подготовку мнения депутатов и тд. Окончательное мнение же было принято ПЕРЕД нашими президентскими выборами и Рашку вернули бы в ПАСЕ вне зависимости от того, кто бы эти выборы выиграл.
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закон о незаконном обогащении был отменен потому что статья была выписана так что она не работала совсем. вы тупые и до вас это не доходит? Санкции отсутствовали? ты совсем больной? Какие еще совпадения касающиеся Украины были за ПЯТЬ лет? твой уродец за месяц такого насовпадал что мама не горюй

ты все эти бредни про подготовку мнения и переговоры сам выдумал? и про дату принятия решения откуда знаешь? ты дурачок. параша пять лет пыталась вернуться. подкупала депутатов, вела переговоры. ПЯТЬ ЛЕТ этот вопрос не решался и тут опа... на сцене игрок членом по роялю!!! и звезды сошлись как надо. слабы презедент занимающийся хер знает чем... и нужное решение куплено... но купить рашастанцы его могли и раньше - при порохе перспективы небыло. а теперь есть и она реализована.
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А попытки вернуть паРашу в ПАСЕ предпринимались с того самого момента как паРашу от туда выгнали...но действия государства Украина...действия Президента Украины Порошенко и его команды....не позволяли этого сделать.....
И тут нарисовался зебобик....который за месяц просрал все то что нарабатывалось годами....
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Это уже все придумали для оправдания Зе.
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Він здатний тільки наробити, а не зробити.
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Звичайно, що складається програма прийому і тема розмови оприлюднюється згідно цієї програми. Дали пишуть звіт, де вказують досягнення і суть перемовин. У цьому випадку досягнень не буде, бо Зе не розуміє суть створення робочих місць та їхню структуру.
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Розуміє, чув скільки нових робочих місць в АП створив? Не те що клятий Порошенко, який скорочував ті місця!
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трюдо придет в разных носках, а украинская сторона в труселях исландской сбороной, если в офис канадского премьера так тоже позволено...а иначе, без трусов, не будет командного духа и очередной провал
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Зеленский уже пообщался с Меркель и Макроном - факт, как говорится, налицо.
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У пороха дно пробивается, с Зеленским все договариваются.
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нетрудно договариваться с человеком на все согласным, лишь бы пофоткаться с грандами европейской политики....еще может и с самим трампом удастся
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Песики! Привітайте українців

Зеленський - слуга Народу 🇺🇦‏ @zel_prezident 10h10 hours ago

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Вітаю всіх прихильників РНС. Сподіваюсь на чесну боротьбу, без образ, чорнухи, срачу і т.д. Ми не вороги, а ціль у нас одна, зробити успішну Україну якогомога швидше. Вперед до змін!
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Зрадонька то какая. А соя говорили что "кловун" будет нерукопожатым по всему миру.
Ну ничего, сейчас рашка в очередной раз что-то натворит - скажут что с этим и визитом Зеленского есть прямая связь и так далее.
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ЗаПЕСдроты, сэр
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Розкажи про повернення кацапстану в парє, як вінець "успішних" зустрічей ********** із шмерхельшою та мікроном, зєгова.
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Ну то Зеленський вже створив 450 нових (на додачу до 200 старих) дуже гарних робочих місць в апараті презєдента. Робота не бий лежачого, і зряплата гарна.
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пробежался по кацапским ресурсам. лейтмотив один "хахлы просыпаются! скоро опять к нам приползут прощения просить". вы сделали это вместе зебанутые
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Тобто Крим,Донбас, полонені моряки, заручники винесені за дужки? Обороноздатність, підтримка проти агресивної політики мацкви - за дужки? Економіка і бабло? А де робочі місця створювати? У Канаді? Тут, в Україні скоро працювати нікому буде.
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Хе-хе. Розкатав губу. Вовочка теж барига.
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Ні, шановний, ви помиляєтесь. Вовчка гірше бариґи. Вовчка - прислужник бариґи. Тобто його завданням є тримати лохторат у покорі для бариґи. І, як вихідцю з цього ж лохторату деякий час йому це буде вдаватися. А потім лохторат просто зрозуміє на чиєму боці їхня "душечка". Що буде далі - я не можу спрогнозувати. Бо від розлюченого лохторату, який залишиться при розбитому кориті можна очікувати все - і демонстративне стояння на колінах, і голодного і безпощадного бунту.
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Можна було б надавати канадійську робочу візу на пів року тим, хто вільно спілкується англійською. Люди повертались би і на зароблені гроші відкивали б свій бізнес
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Але мародер Порошенко розуміє, що він вже одною ногою на довічному з конфіскацією. І це попри десятки мільярдів накрадених доларів!!!
Абідна, да?
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Якось покуй. Його довічне має мені компенсувати ту ганьбу якою Зе покриває країну?
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На десятки мародерських мільярдів доларів можна було б збудувати таку армію, що всі дякули стали б раком і цілували б Зєлю в дупу з засосом
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А на коломойшині, вкрадені в Приватбанку, яку армію можна було б збудувати? А на 41 лимон баксів, виведених зебуїном в офшори, щоб податки не платити - скільки приладів нічного бачення можна було купити?
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Дивно.. Пеця далеко не самий крутий олігарх у цій країні. Десь там у другому, якщо не третьому колі олігархів. Що ж тоді можно зробити на кошти Коломойського? Фірташа, Ахметова?
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Половина Закарпаття без знання моіи, вже десятиліттями працює не те що у Канаді, а у США і нічого їм не заважало... Може вам, Юлєботам потрібно просто гузицю підняти і почати працювати, а не чекати на ману небе,ну?
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Нам треба потужна армія. Як в Швейцарії. Щоб у кожного була вдома в сейфі армійська зброя. І 2-3 доби на місяць навчання на полігоні за державний рахунок. Тоді інвестиції підуть в Україну.
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З вас зе.білів армія як із гімна куля.
Ви глухі, сліпі чи реально тупі? Вас сказали - головне не стріляти.
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Люди б вже хрін би повертались до країни, очоленої маріонеткою коломойші.Не роззявляй пащу, зебуїне, на гроші, чесно зароблені українцями.
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Ти там приготуй піаніну. Буратіна дасть благодійний концерт. І за фонтан не забудь. Буде весело.
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Судья:
- ответчик, назовите норму закона, по которой вы сняли РНС с регистрации!

ответчик ЦВК:
= єєєє.. ну.. пункт 60.. нуу... там положення про... гхм... стаття друга... В мене сьогодні на 16 годину інше слухання в Вищому Судді...

Судья:
- так мы вам не мешаем тут!?

Занавес.
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наивный, оно не врубится... Скинь его в Ниагарский водопад-и будет всем счастье)
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Зебіляткам залишилось слухати казки про холодильник. Зовнішня політика проср.на, на посадах як і при Пеці бізнес партнери... відповідальні за боротьбу із корупцією часів Януковича керують АП... Довибирались довб.би.
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Мені цікаво, а якою мовою Трюдо з "Блазнем" буде розмовлять? "По фене ботать" Трюдо не вміє, а "Блазень" не здатний, ні англійською, ні українською, ні "расейскою", щось розумне, "пробекать"...
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Трюдо українською, а кловуну перекладача нададуть...
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Трюдо:Поглиблення економічного партнерства і створення робочих місць.
Зебуїн: Шаурма, термос, шооооо?
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Молодець Зєля! Бо з Мародером Трамп навіть не здоровкавсь.
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Це тупикові ходи. Поїду но я в Канаду створювати робочі місця в Україні. Абсурд. Можна ще піти на Обойний ринок пошукати спеціалістів. Нє?
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Трюдо смешно шутит

Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр.
https://timeze2019.blogspot.com
P.S. Тут говорят Зеленского в Канаду приглашают? Это хорошо. Очевидно у США лопнуло терпение. Как обычно, через Канаду США объясняет "шибко умным" что это вовсе не так. Наш совет - Вова, не сдавайся ! Продолжай делать то, что ты делал. Т.е. ничего не делай...


Суд Делавера все сделает за тебя.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПоглиблення економічного партнерства та створення хороших робочих місць, - Трюдо розповів, про що говоритиме із Зеленським
 
 
 
 
 
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