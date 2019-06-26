 Поглиблення економічного партнерства та створення хороших робочих місць, - Трюдо розповів, про що говоритиме із Зеленським

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це, анонсуючи переговори, заявив сам Трюдо.
"Канада й Україна поділяють глибоку історичну дружбу, збудовану на спільних цінностях й міцних міжособистісних зв’язках. З нетерпінням очікую на зустріч із Президентом Зеленським, під час якої підтверджу прихильність Канади народу України та обговорю шляхи поглиблення економічного партнерства та створення хороших робочих місць для середнього класу у обох державах", - сказав Трюдо.
У його офісі додали, що під час перемовин будуть також обговорені "зусилля України у реформуванні на шляху до євроатлантичної інтеграції та безпекова ситуація в регіоні".
Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський перебуватиме із візитом в Канаді з 1 по 3 липня. Він візьме участь у конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться в Торонто, і проведе низку дво- та багатостронніх зустрічей.
Зю...?
Мне вот тебя жалко не разумного....
Как же ты живешь без мозгов. то?
Тяжело наверное?
Медузы без мозгов живут уже не одну сотню миллионог год)))))
зара у порохоботів дах знесе, а Ведана вас внесу до списку зебілів
Эх, жаль, что не сезон.
Тыквенный, конечно.
Я бы на месте "канадских бандер" каждый день потчевала Владимира Александровича тыквенным супом, тыквенным пирогом, ньоки с тыквой, ну, вы поняли. Не выносить же каждый раз тыкву ему в руках, чтобы понял, какая страна у Владимира Александровича в "проститутках" (как он выразился)..
Давай, Трюдо, викручуйся ... Співчуваю: =афіґєєш= од зе-рівня. Це тобі не Петя: ото мукатиме і пику кривитиме (ну, ти теж умієш і любиш всякі штучки на публіку).
Будеш торгувать фейсом, бо тебе вибори восени чекають. Хочеш заручитися підтримкою української громади.
Які ти робочі місця створиш з кловуном в Україні ?
Христя притомніша.
А ми хочемо подивитися на ту =діаспору=, що прийде кловуна вітать.
Ющенко в парламенті виступав, дуже гарну промову виголосив. Навіть той гидотний депутат москальського походження, який книжечку видав і виставив українців наймитами москалів, Іґнатьєфф, підійшов, подав руку і обійняв.
А це зе-чмо щось гундоситиме з папірця ?
А как посмотрят...послушают....то результат дальнейших действий может быть сосем иным...
Поездка зебобика в Европу и последующее голосование в ПАСЕ тому пример....
Вам об этом уже и посол Украины в ПАРЕ сказал прямым текстом и Министр Иностранных Дел тоже, но для тупых пе-билов авторитетами могут быть только те, кто гонит против Зеленского, все остальное - зрада.
Меркель и Макрон на момент встречи с Зеленским уже дали команды голосовать за возвращение РФ в ПАСЕ, - Кулеба
Что еще вякнешь про "сам придумал"?
А "сам придумал" - это именно про тебя.
Вам бы гавнецом покидаться - вот ваш уровень.
"и почему твоя зеленая шмаркля "
А твоя гавнистая шмаркля почему ничего не сделала, чтобы это предотвратить за 3 месяца?
и портнов совпадение, и жуков в харькове совпадение и московский проспект совпадение и пасе совпадение. вот такие вот совпадения странные
скажи мне - на какую подготовку ушел год? подготовку чего? документа который зачитали с трибуны?
Отмена закона о незаконном обогащении с подачи нардепов БПП и НФ, отсутствие санкций против Рашки за незаконный захват наших моряков.
"скажи мне - на какую подготовку ушел год? подготовку чего? документа который зачитали с трибуны?"
И этого тоже. А также - на переговоры, подготовку мнения депутатов и тд. Окончательное мнение же было принято ПЕРЕД нашими президентскими выборами и Рашку вернули бы в ПАСЕ вне зависимости от того, кто бы эти выборы выиграл.
ты все эти бредни про подготовку мнения и переговоры сам выдумал? и про дату принятия решения откуда знаешь? ты дурачок. параша пять лет пыталась вернуться. подкупала депутатов, вела переговоры. ПЯТЬ ЛЕТ этот вопрос не решался и тут опа... на сцене игрок членом по роялю!!! и звезды сошлись как надо. слабы презедент занимающийся хер знает чем... и нужное решение куплено... но купить рашастанцы его могли и раньше - при порохе перспективы небыло. а теперь есть и она реализована.
И тут нарисовался зебобик....который за месяц просрал все то что нарабатывалось годами....
Зеленський - слуга Народу 🇺🇦 @zel_prezident 10h10 hours ago
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Вітаю всіх прихильників РНС. Сподіваюсь на чесну боротьбу, без образ, чорнухи, срачу і т.д. Ми не вороги, а ціль у нас одна, зробити успішну Україну якогомога швидше. Вперед до змін!
Ну ничего, сейчас рашка в очередной раз что-то натворит - скажут что с этим и визитом Зеленского есть прямая связь и так далее.
Абідна, да?
Ви глухі, сліпі чи реально тупі? Вас сказали - головне не стріляти.
- ответчик, назовите норму закона, по которой вы сняли РНС с регистрации!
ответчик ЦВК:
= єєєє.. ну.. пункт 60.. нуу... там положення про... гхм... стаття друга... В мене сьогодні на 16 годину інше слухання в Вищому Судді...
Судья:
- так мы вам не мешаем тут!?
Занавес.
Зебуїн: Шаурма, термос, шооооо?
Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр.
https://timeze2019.blogspot.com
P.S. Тут говорят Зеленского в Канаду приглашают? Это хорошо. Очевидно у США лопнуло терпение. Как обычно, через Канаду США объясняет "шибко умным" что это вовсе не так. Наш совет - Вова, не сдавайся ! Продолжай делать то, что ты делал. Т.е. ничего не делай...
Суд Делавера все сделает за тебя.