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Все про:Конгрес США (255) ПАРЄ (501) США (5122) Маккол (1)

 Своїми діями ПАРЄ заохочує агресію Росії, - конгресмен США Маккол

Рішення Парламентської асамблеї Ради Європи про усунення обмежень проти Росії, яка продовжує анексію та окупацію Криму, є нічим іншим як заохоченням агресії Кремля, яку висловлює більшість країн Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", таку позицію висловив у вівторок співголова Комітету з міжнародних справ Палати представників США конгресмен-республіканець Майкл Маккол.

"Росія не має бути заохочена за свою погану поведінку. Допоки вони не звільнять українських моряків, не припинять незаконну анексію Криму і не відмовляться від ворожої поведінки проти США і світу, Європа не повинна нормалізовувати відносини", - наголошується в заяві республіканської частини Комітету за підписом коннгресмена Маккола.

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Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134240
 
 
 Топ коментарі
 
А Липецкая мразь даже за копейкой бы прибежала на другой конец корода, что бы не удавиться...
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Європейців хвилюють російські гроші та газ.
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Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про перейменування двох проспектів в столиці на честь Степана Бандери і Романа Шухевича.. В Кремле сказали ,что такие шаги сближают Украину с Россией и вскоре могут отдать останки оккупированого Донбасса с его одурманенным народом в обмен на подачу воды в уже российский Крым....Интересно какие будут следующие шаги Президента Украины. такое помниться в годы прихода Януковича,при котором суд лишил звания Героя Украины Шухевичу. Пока видно что Украину шатает как тот маятник Своими действиями ПАСЕ поощряет агрессию России, - конгрессмен США Маккол - Цензор.НЕТ 9498
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президент владимир понимает промах внешней политики и отказывается получать зарплату...
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А Липецкая мразь даже за копейкой бы прибежала на другой конец корода, что бы не удавиться...
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навряд.. його просто не приваблює той мізер..
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Т.е. ты так вот запросто лишаешь его дохода за авторские права, к примеру?
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Тож у ,,барыги,, был бизнес на крови. А у зе просто бизнес. Какие вы двуличные ляди зебилы
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посещая офис президента в труселях исландской сборной, команда зелепукиныіх не перестает быть аматорами...но авторские за эту идею получить не прочь
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Как торговал собой на россии так и будет торговать за это ему больше дадут
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Європейців хвилюють російські гроші та газ.
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от шо значить погляд з за океану!
***** і кацяпам (і взагалі кацяпам від петра-першого), завжди було важче порозумітись з державами, які відділені від мокшандії водою - отож дякуємо Америці за розуміння!!!
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Как вроде Маккол президент Украины его это волнует больше чем Узеленского который как мне кажется должен отстаивать интересы Украины впрочем возможно я ошибаюсь и у 72 процентов другие взгляды на обязанности президента
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Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про перейменування двох проспектів в столиці на честь Степана Бандери і Романа Шухевича.. В Кремле сказали ,что такие шаги сближают Украину с Россией и вскоре могут отдать останки оккупированого Донбасса с его одурманенным народом в обмен на подачу воды в уже российский Крым....Интересно какие будут следующие шаги Президента Украины. такое помниться в годы прихода Януковича,при котором суд лишил звания Героя Украины Шухевичу. Пока видно что Украину шатает как тот маятник Своими действиями ПАСЕ поощряет агрессию России, - конгрессмен США Маккол - Цензор.НЕТ 9498
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Канал не помешал мей лизнуть карлику сраку.
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И ещё ...Сестри Савченко йдуть в Раду по мажоритарці в Донецькій області ...кремлёвские штучки в своей красе,,чё нам ещё подсунут в парламент через народ Донбасса? Своїми діями ПАРЄ заохочує агресію Росії, - конгресмен США Маккол - Цензор.НЕТ 6180
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И лядство европейских политиков,и необьяснимое желание трампа поцеловать вовку в пипку. Все ,,гаранты,, жидко обосра*ись.
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Сколько Рос сия платит взносов ?! И зачем ПАСЕ Украина!? Миром правит капитал
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И сверх мощные бомбы, а ракеты для доставки Украина производит,просто нужно Президенту Зеленскому не сцать ,а сильно выгнуть наших олигархов.
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якщо путін перетворить париж у "купу гною" - буде вставлено справедливість
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Пока все тут возмущаются возвратом рф в ПАСЕ , через границу идёт уголёк с рашки , поезд Киев-Москва обыденно отправился от вокзала , а уже почти по всем каналам вещает Медведчук. В этом тоже Европа виновата ?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСвоїми діями ПАРЄ заохочує агресію Росії, - конгресмен США Маккол
 
 
 
 
 
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