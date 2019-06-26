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 Політика України
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Все про:митниця (509) Нефьодов (56)

 Запуск митної служби через 2,5 місяця доволі реалістичний, - Нефьодов

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, який переміг у конкурсі на голову Державної митної служби, вважає реалістичним повноцінний запуск служби через 2,5 місяця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок ввечері.

"Старт, тобто переведення мінімум 30% персоналу - десь через 2,5 місяця реалістичний", - сказав Нефьодов.

Кандидатур на посади заступників поки немає, додав він.

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За словами Нефьодова, до початку роботи служби слід зареєструвати юридичну особу нового відомства, а також необхідне ухвалення Кабміном низки рішень щодо нової структури.

"До цього (старту. - Ред.) - реєстрація юрособи ... затвердження кошторису, граничної чисельності, нова структура і штатний розпис. Потім - постанову про утворення територіальних органів ДТС, положення про регіональні митниці, реєстрація відповідних юросіб. І нарешті - окреме розпорядження про початок роботи", - сказав він.

Як повідомлялося раніше, вчора, 25 червня, відновився конкурс на голову Державної митної служби України. В результаті співбесіди переможцем став перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134238
 
   
 Топ коментарі
 
Митниця бла завжди однією із самих корумпованих структур України. Що нам запропонують?
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Багато ж кумів-сватів-братів і всі з лопатами та мішками для бабла.
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ни-че-го!!!Воровал от Прозорро теперь будет воровать с таможни.
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Митниця бла завжди однією із самих корумпованих структур України. Що нам запропонують?
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ни-че-го!!!Воровал от Прозорро теперь будет воровать с таможни.
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Якось дивно, що митниця є по всіх областях, а не лише в прикордонних.
Може час вас підскоротити ?
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Багато ж кумів-сватів-братів і всі з лопатами та мішками для бабла.
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А в тій службі новиє ліца які сядуть на грошові потоки. Круговорот ліц в природі.
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Что-то бородатый хипстер темнит. Такую хлебную должность ему отдали и просто так? Не верю!
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С потоков Продзорро,на потоки таможни не хило так.
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ти заздриш), пацан не на свій карман працює, він владний общак), підтримує! Запуск таможенной службы через 2,5 месяца волне реалистичный, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 5777
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може треба було би розпустити цю "службу",
тим більше шо не було би "смотрящіх",
не було би корупційної складової! Запуск таможенной службы через 2,5 месяца волне реалистичный, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 7743
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Що воно меле? Які 2.5 місяці! Ще до виборів місяць, після виборів ще тре сформувати кабмін, в тому кабміні своїх рьохварматорів буде вагон, і кожне гуано починатиме з "до основанья, а затем...". Здається мені, що це пересування ліжок в борделі на довго.
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Давно пора.Последние 25 лет постоянно с таможней конфликты имела. Взятки с людей требовали, причём хотели это делать через меня.
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Тобто вже через два місяця буде відомо куди возити кошики з баблом ?
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Название поменять на бумажках много ума не надо, что конкретно изменится в работе этой, стесняюсь сказать, "службе"? Та не, ничего не изменится, не теперь, не с нашими законами, судьями и говном в Раде.
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Тут кто кого.Бабки там ходят нешуточные-крысы в углу всегда опасны
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Не зрозумів про "запуск". Що до цього митниця хіба не працювала?
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Ну так сказано, что нарегистрируют сначала юрлиц. Потом начнут новое штатное заполнять петиными "новыми" людьми в кургузных пиджачках чтобы контролировать потоки.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗапуск митної служби через 2,5 місяця доволі реалістичний, - Нефьодов
 
 
 
 
 
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