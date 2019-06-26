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 Семеро українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі. За добу - 32 ворожі обстріли, - ОС

25 червня збройні формування РФ 32 рази порушили режим припинення вогню. З них п'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • тричі поблизу ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • чотири рази район населеного пункту АВДІЇВКА – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • двічі поряд МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру 120 мм та автоматичних гранатометів;
  • два рази околиці ОПИТНОГО – з мінометів калібру120 та 82 мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів;
  • два рази неподалік ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • двічі район населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • околиці НЕВЕЛЬСЬКОГО – з великокаліберного кулемету;
  • поряд ТАЛАКІВКИ – зі стрілецької зброї;
  • поблизу ШИРОКИНОГО – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • неподалік БОГДАНІВКИ – з великокаліберних кулеметів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 13 разів:

  • район населеного пункту ШУМИ – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
  • тричі околиці ПІВДЕННОГО – з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • чотири рази поблизу КРИМСЬКОГО – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • три рази в районі населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • околиці ТРАВНЕВОГО - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • поблизу ЗАЙЦЕВОГО – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"За минулу добу п’ять українських військовослужбовця дістали поранення, ще двоє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.

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За даними розвідки 25 червня двоє окупантів були поранені.

З початку поточної доби ворог дев'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив вісім обстрілів позицій українських захисників:

  • двічі поблизу населеного пункту ШИРОКИНЕ – зі стрілецької зброї;
  • околиці СТАРОГНАТІВКИ – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
  • район населеного пункту КАМ'ЯНКА – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
  • поряд з БОГДАНІВКОЮ – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
  • околиці ПАВЛОПОЛЯ – з міномету калібру 120 мм;
  • поблизу ВОДЯНОГО – зі стрілецької зброї;
  • район населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з мінометів калібру 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні один раз неподалік від Луганського з гранатометів різних систем.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умови припинення вогню", - йдеться в повідомленні пресцентру ОС.

Семеро українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі. За добу - 32 ворожі обстріли, - ОС 01
Семеро українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі. За добу - 32 ворожі обстріли, - ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134237
 
 
 Топ коментарі
 
Важка ситуація на фронті. Дуже багато обстрілів і наших поранених.
Стріляйте, хлопці, захищайтеся і бийте ворога, що б вам не казали.
Хай загоюються ваші рани.
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Одужання пораненим на війні українцям..
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швидкого одужання пораненим воїнам!
смерть кацапам!!!
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Одужання пораненим на війні українцям..
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Важка ситуація на фронті. Дуже багато обстрілів і наших поранених.
Стріляйте, хлопці, захищайтеся і бийте ворога, що б вам не казали.
Хай загоюються ваші рани.
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швидкого одужання пораненим воїнам!
смерть кацапам!!!
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Желаем раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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спасибо, что живые!
пораненим соколам найщиріші побажання швидкого одужання і маленьких шрамів...
/
горіть у пеклі москалі (с)...най українська земля стане іудам і каїнам поперек горла
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Одужання пораненним воїнам України!!! Дай Боже, щоб без наслідкив!!! а масковським клятим окупантам здохнути разом з колоборантами!!!!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСемеро українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі. За добу - 32 ворожі обстріли, - ОС
 
 
 
 
 
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