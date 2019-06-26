 Ворог 11 разів порушив режим припинення вогню, чотирьох бійців ОС було поранено і травмовано, - пресцентр

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ, з напрямку САХАНКИ – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; чотири рази околиці АВДІЇВКИ, з напрямку СПАРТАК та ЯСИНУВАТА – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік селища МАР'ЇНКА, з напрямку ОЛЕКСАНДРІВКИ – з автоматичного гранатомету; район населеного пункту ВОДЯНЕ, з напрямку СПАРТАК – з міномету калібру 82 мм; околиці НОВОТРОЇЦЬКОГО, з напрямку ДОКУЧАЄВСЬКА – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу ШУМІВ, з напрямку ШАХТИ 6-7 – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету; поряд з населеним пунктом ПІВДЕННЕ, з напрямку шахти імені ГАГАРІНА – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї; околиці КРИМСЬКОГО - з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету.
"В результаті ворожих обстрілів 3 українських військовослужбовці дістали поранення, ще один – бойове травмування. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Напомним, 24 июня вооруженные формирования РФ 44 раза нарушили режим прекращения огня. Четверо украинских воинов ранены и травмированы на Донбассе, уничтожен БПЛА и поврежден радиолокационный комплекс "Зоопарк" врага.
https://bihus.info/glava-ap-bogdan-zasvitivsya-v-ofshorci-prichetniy-do-kreditnoi-aferi-na-200-milyoniv
ТЕЛЕПРОГРАМА "НАШІ ГРОШІ"Глава АП Богдан засвітився в офшорці, причетній до кредитної афери на 200 мільйонівУ 2016-му році Фонд гарантування вкладів виявив кредитну аферу із залученням офшорної компанії "Айдельберг ресорсіс ІНК." (Idelberg resources INC.), на підставі чого того ж року було відкрито кримінальне провадження. Журналісти Bihus.Info з'ясували, що Андрій Богдан, який нині обіймає посаду глави Адміністрації президента, був представником цієї компанії за довіреністю.
зaдолбал уже етот флуд....
про зебилов и порохоботов поищите с Пантагруэлем другую....
легкие раны загояться залижутся...
выздоровления хлопцам!
Сьогодні о 00:27•Інформатор
Українців обурило затримання військового та політичного експерта Дмитра Снєгирьова. Нагадаємо, вчора, 24 червня, поліція затримала його через підкинутий у аеропорту гаманець.
На наступний день його одразу доставили до суду, для обрання запобіжного заходу. Обурення викликає не тільки затримання, коли експерта тримали у кайданках в аеропорту протягом чотирьох годин, а і звинувачення, начебто, військовий аналітик викрав в аеропорту гаманець.
"Безглуздо сфабрикована справа та арешт Снєгірьова - політична розправа. Це помста за протидію в призначеннях на керівні посади силових структур осіб, які в 2014-му році співпрацювали з окупантами", - повідомляє на сторінці у Facebook Ігор Криворучко.
https://www.facebook.com/100001808832018/posts/2892435477493385/
На думку Сергія Чуба, затримання може бути пов'язано з ймовірним призначенням Комарницького на посаду голову військово-цивільної адміністрації Луганської області, який був викритий Снєгирьовим, як зрадник та сепаратист. Ці інформацію оприлюднила журналіст Тетяна Заровна.
https://www.facebook.com/tzarovnaja/posts/1608495549283582
Політик та громадський діях Дмитро Корчинський вважає, що Дмитра Снєгирьова хочуть вбити. Також він звертає увагу на те, що місяць тому військовий експерт пережив інсульт.
"Звісно, повірити в таку версію - просто неможливо, я і не вірив вбачаючи в цьому реальну розправу, адже Дмитро знав ДУЖЕ багато про різноманітні схеми та оборудки в оборонному секторі, про контрабанду і торгівлю і НЕ боявся про це говорити. Зокрема, брав участь у прес-конференції, присвячений розкраданню в оборонній сфері", - повідомляє на своїй сторінці у Facebook журналіст Назар Приходько.
Журналіст Дмитро Олійник припускає, що затримання може бути пов'язано із викриттям кандидата в депутати від партії "Оппозиційний блок - за життя" Володимир Струка, який у 2014 організовував незаконні збройні формування.
"Зараз вибори. Дмитро Снєгирьов опублікував інформацію про кандидата по 113 округу від партії "Опозиційна платформа - За життя" Володимира Струка, який у травні 2014 року був одним з організаторів так званого "загону самооборони" в Луганській області", - повідомив журналіст.
Журналіст Вадим Гладчук розповів, що знає Снєгирьова як послідовного борця з російської агресією. Також він зазначив, що його інформація допомагала мобілізуватися українському суспільству у 2014 році.
Активістка Ганна Сінькова опублікувала на сторінці Facebook інформацію від родичів та близьких затриманого військового аналітика Дмитра Снєгирьова.
Раніше на ефір до ІНФО.LIVE завітав співголова громадської ініціативи «Права справа», політичний і військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
Також, завдяки роботі Дмитра Снєгирьова ІНФОРМАТОР повідомляв про те, як сепаратисти розміщають важку бронетехніку в житлових кварталах, як на Луганщині зафіксували чергову ротацію російських військовослужбовців та як СБУ досі не вручила підозру нардепу-сепаратисту Струку.https://informator.news/ukraintsiv-oburylo-nezakonne-zatrymannia-viys-kovoho-eksperta/
Сьогодні о 03:06•Gazeta.ua
Рівненський міський суд визнав винними в адміністративному правопорушенні 16-річну Дар'ю Коцюрубу та її товариша Романа Філюка.
Вони наприкінці травня вийшли на пікет за імпічмент президенту, повідомляє UA:Рівне із посиланням на маму дівчини.
Суд виніс своє рішення ще 13 червня. Розглядався поліцейський протокол за неповідомлення відповідних органів про проведення мітингів та демонстрацій.
"У нас попередження, штрафу немає. Але ми будемо подавати апеляцію і доводити невинуватість", сказала вона.
Раніше суд визнав Дар'ю Коцюрубу також винною у розклеюванні листівок, яке відбулося перед другим туром президентських виборів. У поліції ці дії назвали агітацією без вихідних даних.
У Рівному 2 активістів забрали до відділку поліції за мітинг проти президента Володимира Зеленського. В поліції опинилися 20-річний хлопець і 16-річна дівчина, у яких на одному з плакатів було написано за імпічмент новому президенту.
Президент України Володимир Зеленський закликав правоохоронців не затримувати протестувальників на вулицях України, якщо вони не порушують закон.
https://gazeta.ua/articles/life/_sud-vinis-rishennya-schodo-aktivistiv-yaki-mitinguvali-proti-zelenskogo/911407
Можливо незабаром ці повідомленя взагалі скасують, в нас же мир по плану.
Но если Давид не хочет воевать с Голиафом - то почему с Голиафом должен воевать зритель их поединка? Наоборот, если Давид хочет помириться с Голиафом, задача зрителя - помочь ему в этом примирении. В первую очередь - успокоить самого Голиафа.
После президентских выборов в Украине западным лидерам нечего опасаться. Весь мир видел, как украинцы подавляющим большинством голосов проголосовали за человека, который предлагал им «просто перестать стрелять». То, что этот человек говорит после своего избрания президентом, для Запада никакого значения иметь не будет. Для Запада имеет значение программа, с которой человек побеждает на выборах. «Просто перестать стрелять» - это и есть программа. Потому что в стране, которая действительно хочет сопротивляться агрессии, человек с таким лозунгом не попадет даже в первую десятку претендентов после первого тура голосования.
А в Украине такой человек победил на выборах главы государства с впечатляющим отрывом. И это впечатлило не только нас самих, но и Запад.
Украинцы могут рассказывать самим себе любые истории о мотивах, которыми они руководствовались, когда голосовали за Владимира Зеленского. О своих надеждах, о новых лицах, об усталости от традиционных политиков, о желании прекратить войну и снизить тарифы.
Все это очень интересно и занимательно для журналистов, социологов и психологов.
Но главное, за что проголосовали украинцы - так это за возможность поражения своего государства. И теперь нам всем просто нужно научиться жить в стране, которая будет терпеть одно поражение за другим. Espreso.tv
Телеграм-канал «Портников»
Європа нас як завжди випередила.