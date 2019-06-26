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Все про:Венесуела (69) Держдепартамент США (495) Росія (17795) США (5127) Мадуро (28) Абрамс (1)

 РФ продовжує надавати військову підтримку режиму Мадуро, - спецпредставник США Абрамс

Режим диктатора Ніколаса Мадуро у Венесуелі продовжує отримувати військову підтримку з боку Росії і витрачає на це сотні мільйонів доларів, попри гуманітарну кризу в країні.

Про це заявив під час брифінгу в Держдепартаменті США у вівторок спецпредставник США з питань Венесуели Елліот Абрамс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У травні Венесуела підписала з Росією контракт на суму $209 млн для ремонту системи ППО, придбання дев'яти винищувачів "СУхой", а також восьми транспортних вертольотів",- зазначив представник Держдепу.

Також читайте: Військові РФ перебувають у Венесуелі, щоб допомогти Мадуро захиститися від США, - посол Заємський

У понеділок, за його словами, в Каракас прибув російський військовий літак, про який росіяни сказали, що він привіз техніку для обслуговування раніше проданих систем озброєння. "Ми точно знаємо, що він доставив не гуманітарну допомогу", - підкреслив Абрамс.

Водночас, він зауважив, що Сполучені Штати відправляють плавучі шпиталі, зокрема, корабель-лікарню USNS Comfort, до Карибського басейну й Південної Америки, щоб надавати медичну допомогу біженцям з Венесуели.

"А Росія тим часом відправляє у Венесуелу свій військовий корабель "Адмірал Горшков" та ще більше військово-технічних спеціалістів", - заявив спецпредставник США.

Він також вказав на факти, що режим Мадуро продовжує співпрацювати з Кубою у військово-розвідувальній сфері, щоб зберегти свою владу.

Американський дипломат заявив, що Сполучені Штати закликають країни групи Ліма, Міжнародної контактної групи, а також країни ЄС підтримати Національну Асамблею Венесуели як єдину демократичну інституцію, яка протистоїть режиму Мадуро в цій південноамериканській країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо буде потрібно, США проведуть військову операцію у Венесуелі, - Помпео

Нагадаємо, в травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори глави держави. За даними ЦВК країни, чинний президент Ніколас Мадуро здобув перемогу, набравши близько 70% голосів, а опозиція бойкотувала вибори.

У січні на тлі масових протестів проти Мадуро, голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни.

Більшість країн Євросоюзу, США, Канада, Австралія і частина країн Латинської Америки заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. У той же час Росія, Китай і Куба підтримують чинного президента Мадуро.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134231
 
   
 Топ коментарі
 
Что то США стали слабыми как попуасы - только грозятся ,обеспокаиваются и доллары печатают
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100 лет назад Ленин построил этот сортир и с тех пор его ни разу не чистили. Снаружи иногда подкрашивали, а внутрь только гадили и сбрасывали трупы. Сегодня сделать уже ничего нельзя - нужно соорудить саркофаг над этим всем и задраить на века.
@NashaCanada
🤔
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та ты шо! Так забавно наблюдать за трампом.. А консерва кремля Трамп заявил 4 июня что Расия проинформировала нас о том, что вывела большинство своих людей из Венесуэлы". Только Трамп не уточнил, кто именно сообщил об отъезде российских военных специалистов и сколько их там находилось ранее. РФ продолжает предоставлять военную поддержку режиму Мадуро, - спецпредставитель США Абрамс - Цензор.НЕТ 582 А тут таке...оказывается что РФ никуда не уходила и продолжает предоставлять военную поддержку режиму Мадуро!
Что наипали Трампа и Ко, его верный кореш путин и бизнес партнер?)) Когда уже консерве кремля Трампону обьявлят импичмент?! Северный флот Рашки уже в Карибском море и зашел в Гавану. Самолетами в Каракас доставляется закупленная военная техника РФ.... а клоун Трампон и его команда все грозится хуйлу путину...что бы те ушли из Венесуэлы.. бгг... ага, Жди дальше!) продолжай и дальше писать в твиттере клоун и грозится.РФ продолжает предоставлять военную поддержку режиму Мадуро, - спецпредставитель США Абрамс - Цензор.НЕТ 1878
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Что то США стали слабыми как попуасы - только грозятся ,обеспокаиваются и доллары печатают
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Скажи? А потім кожні 100 років парашу з ями голодної витягають.
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В общем я согласен, но с другой стороны вы должны понять американских избирателей.
Чтобы ни делали США им в ответ одно и тоже, и так многие годы - yankee go home!
Американцам надоело быть в каждой дырке затычкой, и потом же оказываться во всём виновными. Даже какой-то политик как-то сказал "You blamed if you do, and you blamed if you don't" (ты проклят если сделаешь, и проклят если ты не сделаешь). Ведь выбрали Трампа именно поддержав один из его лозунгов - забрать своих солдат домой, не тратиться на проблемы других стран и заниматься больше внутренними проблемами. Так-что результат очевиден. Я сам не совсем согласен что штаты должны уходить с мировой арены (свято место, пусто не бывает), но с другой стороны - за что ратовали, то и получили. Осталось только чтобы Пуйло оккупировала какую нибудь западную страну, может только тогда нашим "союзникам" что нибудь дойдёт. Но вряд ли.
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Если не Америка, то Пуйло, мадури, хусейни и прочие ядерние мулли, превратили би планету в кровавий хаос. Ответственная елита в США ето понимает, поетому мир еще как то держится. Другое дело, что и там есть свои зебили, с мозгами пигмеев голосующие за вискочек и популистов, поетому будущее не предсказуемо..
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Зебилы есть везде, но проблема ещё в том что на Западе сейчас кризис: в Европе чуть ли не экспериментируют социализм, в трэнде популисты и мы слишком разобщены. Так-что такая гремучая смесь ничего хорошего не сулит для самого Западного мира в первую очередь.
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Я 25 лет в штатах и 20 лет гражданин США.
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"вы должны понять американских избирателей"
А у Вас самого то есть американское гражданство? Вы сами голосуете за представителя каких именно Ваших интересов?
Я к тому, что лично Вы хотите тратить Ваши кровные налоги, уплаченные с Вашего, дохода на поднятие благополучия всяких "пОпуасов" (как написали выше), принимая во внимание, что медицина в США неподъемная и плата за образование также? Особенно учитывая, что правящий класс "пОпуасский" клал на своих "пОпуасов" большой болт, а если собственный правящий класс на "пОпуасов" кладет, то почему судьба "пОпуасов" так дожна волновать американского налогоплательщика? Американский налогоплательшик декаду назад очень волновался за судьбу Ирака, ну, как, настало там благорастворение за американские деньги потраченные? А как американский налогоплательщик волновался за благополучие Ливии, и не передать, Правда сейчас о судьбе этой черной дыры американский налогоплательщик и не вспоминает, ему СМИ "свободные" забыли о Ливии рассказать.
Я вот думаю, это сколько же зубов американских налогоплательщиков можно было вылечить на те деньги, которые были потрачены на повышение благоостояния 'пОпуасов" Ближнего Востока и создание демократического "пОпуасского" общества?
Ну хорошо, ладно, раз "пОпуасам" нужно повышать благосистояние, то пусть.
Но что было того, что имеет непреходящее значение (value) в том же Ираке? То, что можно "пощупать руками"? Что получили иракцы и американские налогоплательщики за ту адову сумму, которая была потрачена?

P.S. Повышшать благосостояние венесуэльских "пОпуасов" будут сами венесуэльские "пОпуасы", когда обрежут финасирование спонсорам венесуэльской ОПГ, находящейся у власти, после чего ОПГ венесуэльское и "крякнется". Обрежут им траффик кокаина - всему и конец,.
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У меня уже 20 лет гражданство США и голосую я за республиканцев, although Trump wasn't my favorite. Если вам известно в чём основная разница между республиканцами и демократами, то должны понимать что избиратели республиканского кандидата отличаются от избирателей кандидата демократов. Но так как большинство вашего поста это удивления, как это так что американский налогоплатильщик допускал тратить свои деньги на "пОпуасов", то по всей видимости вам не известна эта разница.
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Нет, что Вы, я даже не знаю, кто такая Пелоси. РФ продовжує надавати військову підтримку режиму Мадуро, - спецпредставник США Абрамс - Цензор.НЕТ 1203
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В образовательных целях, так сказать.
Чтобы знали комментаторы, во что национальным государствам обходятся игрища вне-национальных рептилоидов.
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И все-таки скажите, во сколько обошлась война в Ираке, и что иракцы и американцы за эти деньги получили того, что можно "пощупать руками", то есть то, что имеет непроходящее value.
О том что получили ТНК мне рассказывать не надо, у них армий нет, они государственные (то есть национальные) армии нанимают, за государственные же деньги (ну не свои же платить, так себестоимость продукции выше).

Именно что получили граждане США и Ирака по результатом той войны.
Сердечно благодарю заранее.

P.S. "The most recent major report on these costs come from Brown University in the form of the Costs of War, which totaled just over $1.1 trillion" (Wikipedia)
Но это же не может быть, верно?

Ведь не может же такого быть, чтобы превращение страны В ПЫЛЬ стоило 1 ТРИЛЛИОН денег? А кроме пыли в Ираке теперь только про-иранское правительство. Неужто на его приход затратили 1 триилион баксов налогоплательщиков (преимущественно американских)?
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Хотите ядерную войнушку?
А убежище Вы уже отрыли (на сколько там метров в глубину и колько запасов на сколько там лет), или вам на лахте предлагают, как мне на курсе ГО в ВУЗе, взять
а люминиевую ложку
б люминиевую вилку
в идти пехом колонной эвакуируюсь из города, куда укажут?
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ордынцы всегда так делали и будут делать иногда тайно иногда явно и ЛЕЧИТЬ НАДО ПРИЧИНУ А НЕ ПОСЛЕДСТВИЯ причем только хирургия эффективна будет
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Ска ********* параша, і не пишіть будь ласка "рУские" бо вони расисийские не "ру" а "ра" раша, не rUssian a rAsisian
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100 лет назад Ленин построил этот сортир и с тех пор его ни разу не чистили. Снаружи иногда подкрашивали, а внутрь только гадили и сбрасывали трупы. Сегодня сделать уже ничего нельзя - нужно соорудить саркофаг над этим всем и задраить на века.
@NashaCanada
🤔
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выдумывает спецпредставитель...
та нема их там - то якісь безродні тварі...
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Похоже, что гнойник российской оси ЗЛА прорвет в ИранеПрезидент Трамп пригрозил в сети Twitter Ирану мощным ответом вплоть до уничтожения в случае любой новой атаки против Соединенных Штатов. ...."В высшей степени безграмотное и оскорбительное заявление, которое было обнародовано Ираном сегодня, демонстрирует лишь то, что они не понимают реального положения вещей. Любая атака со стороны Ирана в отношении любой американской цели будет встречена огромной и превосходящей силой. В некоторых аспектах превосходящая сила]будет означать уничтожение""Руководство Ирана не понимает слов "любезность" или "сочувствие" и никогда не понимало. К сожалению, они понимают лишь силу и мощь, и США сейчас несомненно являются самой мощной военной силой в мире, мы только за последние два года инвестировали 1,5 триллиона долларов. Замечательный иранский народ страдает, и притом совершенно беспричинно. Их руководство тратит все свои деньги на террор и практически ни на что больше"
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спокойно - доня емоционален, но когда ему сказали,
шо в результате удара по Ирану могут пострадать гражданские, до 150ти человек,
доня тут же потух, сник и отменил удар....
а теперь етот твиттер-воин грозит иран уничтожить?
вы верите? РФ продолжает предоставлять военную поддержку режиму Мадуро, - спецпредставитель США Абрамс - Цензор.НЕТ 7446
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Естественно, что "прорвет" в Иране.
Через Иран идет трафик героина, через Армению в РФ и далее в Европу.
Курирует тот трафик армянская мафия (в Иране есть армянская диаспора), перевалочным районом является Нагорный Карабах и база Гюмри. "Это красивый, старинный обычай"(С), первым начали это направление разрабатывать, еще до трафика колумбийского кокаина из Венесуэлы и метамфетаминов угольных регионов.

P.S. Армянская мафия и рядовые армяне - "это две большие разицы", относится та мафия к рядовым армянам, как к грязи, и живут армяне, можно сказать, подаяниями.
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Взагалі дивно, що США в Ірані не порішали в кінці 70-х, коли їх дипломатів у заложники взяли... Ну можна ж було втрутитися, зупинити революцію бахнутих на голову ісламістів. До революції Іран був світською державою, як Туреччина, і там були бари, казіно і навіть пляжі з іранками в купальниках (а не в паранджі), а ці дебіли вернули країну в середні віки...
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"Иран - жемчужина Востока", он не только героином торгует через Нагорный Карабах, но и Израиль прикончить должен ("малая Сатана"(С Иран)), а потом и на США замахнуться ("Большой Сатана"(С Иран)).
К слову, в Иране было не все так просто: светский то он был светский, да только в городах, а сельское население было нищее, неграмотное и религиозное. Вот эти то селюки, по старинной революционной традиции, и свергли городкое образованное (но крайне глупое) население вместе с шахом. Почему население образованное, но глупое? Потому что нельзя хорошо жить на "помойке", не бывает нормальной жизни в стране с таким социальным неравенством.
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Кубинский кризис = Венесуэльский кризис.

Соупадєніє ?
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та ты шо! Так забавно наблюдать за трампом.. А консерва кремля Трамп заявил 4 июня что Расия проинформировала нас о том, что вывела большинство своих людей из Венесуэлы". Только Трамп не уточнил, кто именно сообщил об отъезде российских военных специалистов и сколько их там находилось ранее. РФ продолжает предоставлять военную поддержку режиму Мадуро, - спецпредставитель США Абрамс - Цензор.НЕТ 582 А тут таке...оказывается что РФ никуда не уходила и продолжает предоставлять военную поддержку режиму Мадуро!
Что ******* Трампа и Ко, его верный кореш путин и бизнес партнер?)) Когда уже консерве кремля Трампону обьявлят импичмент?! Северный флот Рашки уже в Карибском море и зашел в Гавану. Самолетами в Каракас доставляется закупленная военная техника РФ.... а клоун Трампон и его команда все грозится ***** путину...что бы те ушли из Венесуэлы.. бгг... ага, Жди дальше!) продолжай и дальше писать в твиттере клоун и грозится.РФ продолжает предоставлять военную поддержку режиму Мадуро, - спецпредставитель США Абрамс - Цензор.НЕТ 1878
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Страной правят профессиональные аферисты:
...

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан в прошлом представлял интересы фиктивной офшорной фирмы Idelberg resources INC., которая подозревается в участии в кредитной афере в Украине. Об этом сказано в материале журналистских расследований для телепрограммы "Наши гроши Дениса Бигуса bihus.info
...

"Кредитная афера состояла в том, что офшорная компания Idelberg resources с Виргинских островов, по данным следствия, помогла "Светловодскому маслосыркомбинату" из группы "Клуб сыра" не рассчитаться за кредит в банке "Финансы и кредит", - сказано в сообщении.Отмечается, что комбинат получил кредит в 2007 году, в 2009 году он должен был быть погашен, однако образовалась задолженность комбината перед банком в размере 150 млн гривен (более $5,6 млн по текущему курсу).Банк обратился в суд о взыскании залога, однако офшорная компания заявила, что комбинат якобы является и ее должником. Всего виргинская компания потребовала вернуть ей более 202 млн гривен (более $7,5 млн), и в 2009 году Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил эти требования. "В материалах уголовного производства, открытого в 2016 году, эта офшорная фирма названа фиктивной", - сказано в материалах расследования. В нем также представлены копии документов, которые говорят о том, что Богдан в то время по доверенности представлял интересы виргинской фирмы.Параллельно маслосыркомбинат инициировал процедуру собственного банкротства, тем самым выводя свое имущество из-под банковской ипотеки. В последующем имущество комбината было продано по цене, заниженной в три раза, при этом покупателем выступила "Днепровская молочная компания", которая также входит в группу "Клуб сыра".Таким образом, отмечается в расследовании, была организована схема вывода кредитных средств из банка, в которой, по утверждению журналистов, "принимали участие и другие коллеги Андрея Богдана". Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана главой офиса президента.
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Читал один пост в фб, попробую процитировать: 😁
Зачем нам, украинцам 🇺🇦 двигаться в ЕС 🇪🇺, когда ее институты сейчас показывают полную недееспособность? Сейчас у нас остался один великий союзник, Америка 🇺🇸. Так может возьмём курс на нее, попросился к ним 52 штатом присоединиться? М?

😄😃
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Там уже таких розумних ціла черга))) Пуерто-Ріко от підмандатна територія США з 1952 року, а штатом досі вони не стали. І навіть на референдумі в 2012 65% попросились стати 52-им штатом, а толку 0...
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Конечно помогает - нефть в хорошей цене.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРФ продовжує надавати військову підтримку режиму Мадуро, - спецпредставник США Абрамс
 
 
 
 
 
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