 РФ продовжує надавати військову підтримку режиму Мадуро, - спецпредставник США Абрамс

Про це заявив під час брифінгу в Держдепартаменті США у вівторок спецпредставник США з питань Венесуели Елліот Абрамс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У травні Венесуела підписала з Росією контракт на суму $209 млн для ремонту системи ППО, придбання дев'яти винищувачів "СУхой", а також восьми транспортних вертольотів",- зазначив представник Держдепу.
У понеділок, за його словами, в Каракас прибув російський військовий літак, про який росіяни сказали, що він привіз техніку для обслуговування раніше проданих систем озброєння. "Ми точно знаємо, що він доставив не гуманітарну допомогу", - підкреслив Абрамс.
Водночас, він зауважив, що Сполучені Штати відправляють плавучі шпиталі, зокрема, корабель-лікарню USNS Comfort, до Карибського басейну й Південної Америки, щоб надавати медичну допомогу біженцям з Венесуели.
"А Росія тим часом відправляє у Венесуелу свій військовий корабель "Адмірал Горшков" та ще більше військово-технічних спеціалістів", - заявив спецпредставник США.
Він також вказав на факти, що режим Мадуро продовжує співпрацювати з Кубою у військово-розвідувальній сфері, щоб зберегти свою владу.
Американський дипломат заявив, що Сполучені Штати закликають країни групи Ліма, Міжнародної контактної групи, а також країни ЄС підтримати Національну Асамблею Венесуели як єдину демократичну інституцію, яка протистоїть режиму Мадуро в цій південноамериканській країні.
Нагадаємо, в травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори глави держави. За даними ЦВК країни, чинний президент Ніколас Мадуро здобув перемогу, набравши близько 70% голосів, а опозиція бойкотувала вибори.
У січні на тлі масових протестів проти Мадуро, голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни.
Більшість країн Євросоюзу, США, Канада, Австралія і частина країн Латинської Америки заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. У той же час Росія, Китай і Куба підтримують чинного президента Мадуро.
Чтобы ни делали США им в ответ одно и тоже, и так многие годы - yankee go home!
Американцам надоело быть в каждой дырке затычкой, и потом же оказываться во всём виновными. Даже какой-то политик как-то сказал "You blamed if you do, and you blamed if you don't" (ты проклят если сделаешь, и проклят если ты не сделаешь). Ведь выбрали Трампа именно поддержав один из его лозунгов - забрать своих солдат домой, не тратиться на проблемы других стран и заниматься больше внутренними проблемами. Так-что результат очевиден. Я сам не совсем согласен что штаты должны уходить с мировой арены (свято место, пусто не бывает), но с другой стороны - за что ратовали, то и получили. Осталось только чтобы Пуйло оккупировала какую нибудь западную страну, может только тогда нашим "союзникам" что нибудь дойдёт. Но вряд ли.
А у Вас самого то есть американское гражданство? Вы сами голосуете за представителя каких именно Ваших интересов?
Я к тому, что лично Вы хотите тратить Ваши кровные налоги, уплаченные с Вашего, дохода на поднятие благополучия всяких "пОпуасов" (как написали выше), принимая во внимание, что медицина в США неподъемная и плата за образование также? Особенно учитывая, что правящий класс "пОпуасский" клал на своих "пОпуасов" большой болт, а если собственный правящий класс на "пОпуасов" кладет, то почему судьба "пОпуасов" так дожна волновать американского налогоплательщика? Американский налогоплательшик декаду назад очень волновался за судьбу Ирака, ну, как, настало там благорастворение за американские деньги потраченные? А как американский налогоплательщик волновался за благополучие Ливии, и не передать, Правда сейчас о судьбе этой черной дыры американский налогоплательщик и не вспоминает, ему СМИ "свободные" забыли о Ливии рассказать.
Я вот думаю, это сколько же зубов американских налогоплательщиков можно было вылечить на те деньги, которые были потрачены на повышение благоостояния 'пОпуасов" Ближнего Востока и создание демократического "пОпуасского" общества?
Ну хорошо, ладно, раз "пОпуасам" нужно повышать благосистояние, то пусть.
Но что было того, что имеет непреходящее значение (value) в том же Ираке? То, что можно "пощупать руками"? Что получили иракцы и американские налогоплательщики за ту адову сумму, которая была потрачена?
P.S. Повышшать благосостояние венесуэльских "пОпуасов" будут сами венесуэльские "пОпуасы", когда обрежут финасирование спонсорам венесуэльской ОПГ, находящейся у власти, после чего ОПГ венесуэльское и "крякнется". Обрежут им траффик кокаина - всему и конец,.
Чтобы знали комментаторы, во что национальным государствам обходятся игрища вне-национальных рептилоидов.
О том что получили ТНК мне рассказывать не надо, у них армий нет, они государственные (то есть национальные) армии нанимают, за государственные же деньги (ну не свои же платить, так себестоимость продукции выше).
Именно что получили граждане США и Ирака по результатом той войны.
Сердечно благодарю заранее.
P.S. "The most recent major report on these costs come from Brown University in the form of the Costs of War, which totaled just over $1.1 trillion" (Wikipedia)
Но это же не может быть, верно?
Ведь не может же такого быть, чтобы превращение страны В ПЫЛЬ стоило 1 ТРИЛЛИОН денег? А кроме пыли в Ираке теперь только про-иранское правительство. Неужто на его приход затратили 1 триилион баксов налогоплательщиков (преимущественно американских)?
А убежище Вы уже отрыли (на сколько там метров в глубину и колько запасов на сколько там лет), или вам на лахте предлагают, как мне на курсе ГО в ВУЗе, взять
а люминиевую ложку
б люминиевую вилку
в идти пехом колонной эвакуируюсь из города, куда укажут?
@NashaCanada
🤔
та нема их там - то якісь безродні тварі...
шо в результате удара по Ирану могут пострадать гражданские, до 150ти человек,
доня тут же потух, сник и отменил удар....
а теперь етот твиттер-воин грозит иран уничтожить?
вы верите?
Через Иран идет трафик героина, через Армению в РФ и далее в Европу.
Курирует тот трафик армянская мафия (в Иране есть армянская диаспора), перевалочным районом является Нагорный Карабах и база Гюмри. "Это красивый, старинный обычай"(С), первым начали это направление разрабатывать, еще до трафика колумбийского кокаина из Венесуэлы и метамфетаминов угольных регионов.
P.S. Армянская мафия и рядовые армяне - "это две большие разицы", относится та мафия к рядовым армянам, как к грязи, и живут армяне, можно сказать, подаяниями.
К слову, в Иране было не все так просто: светский то он был светский, да только в городах, а сельское население было нищее, неграмотное и религиозное. Вот эти то селюки, по старинной революционной традиции, и свергли городкое образованное (но крайне глупое) население вместе с шахом. Почему население образованное, но глупое? Потому что нельзя хорошо жить на "помойке", не бывает нормальной жизни в стране с таким социальным неравенством.
Соупадєніє ?
Мюнхен 1938 = Страсбург 2019
Соупадєніє ?
Что ******* Трампа и Ко, его верный кореш путин и бизнес партнер?)) Когда уже консерве кремля Трампону обьявлят импичмент?! Северный флот Рашки уже в Карибском море и зашел в Гавану. Самолетами в Каракас доставляется закупленная военная техника РФ.... а клоун Трампон и его команда все грозится ***** путину...что бы те ушли из Венесуэлы.. бгг... ага, Жди дальше!) продолжай и дальше писать в твиттере клоун и грозится.
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Глава офиса президента Украины Андрей Богдан в прошлом представлял интересы фиктивной офшорной фирмы Idelberg resources INC., которая подозревается в участии в кредитной афере в Украине. Об этом сказано в материале журналистских расследований для телепрограммы "Наши гроши Дениса Бигуса bihus.info
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"Кредитная афера состояла в том, что офшорная компания Idelberg resources с Виргинских островов, по данным следствия, помогла "Светловодскому маслосыркомбинату" из группы "Клуб сыра" не рассчитаться за кредит в банке "Финансы и кредит", - сказано в сообщении.Отмечается, что комбинат получил кредит в 2007 году, в 2009 году он должен был быть погашен, однако образовалась задолженность комбината перед банком в размере 150 млн гривен (более $5,6 млн по текущему курсу).Банк обратился в суд о взыскании залога, однако офшорная компания заявила, что комбинат якобы является и ее должником. Всего виргинская компания потребовала вернуть ей более 202 млн гривен (более $7,5 млн), и в 2009 году Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил эти требования. "В материалах уголовного производства, открытого в 2016 году, эта офшорная фирма названа фиктивной", - сказано в материалах расследования. В нем также представлены копии документов, которые говорят о том, что Богдан в то время по доверенности представлял интересы виргинской фирмы.Параллельно маслосыркомбинат инициировал процедуру собственного банкротства, тем самым выводя свое имущество из-под банковской ипотеки. В последующем имущество комбината было продано по цене, заниженной в три раза, при этом покупателем выступила "Днепровская молочная компания", которая также входит в группу "Клуб сыра".Таким образом, отмечается в расследовании, была организована схема вывода кредитных средств из банка, в которой, по утверждению журналистов, "принимали участие и другие коллеги Андрея Богдана". Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана главой офиса президента.
Зачем нам, украинцам 🇺🇦 двигаться в ЕС 🇪🇺, когда ее институты сейчас показывают полную недееспособность? Сейчас у нас остался один великий союзник, Америка 🇺🇸. Так может возьмём курс на нее, попросился к ним 52 штатом присоединиться? М?
😄😃