 РФ продовжує надавати військову підтримку режиму Мадуро, - спецпредставник США Абрамс

Про це заявив під час брифінгу в Держдепартаменті США у вівторок спецпредставник США з питань Венесуели Елліот Абрамс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У травні Венесуела підписала з Росією контракт на суму $209 млн для ремонту системи ППО, придбання дев'яти винищувачів "СУхой", а також восьми транспортних вертольотів",- зазначив представник Держдепу.

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У понеділок, за його словами, в Каракас прибув російський військовий літак, про який росіяни сказали, що він привіз техніку для обслуговування раніше проданих систем озброєння. "Ми точно знаємо, що він доставив не гуманітарну допомогу", - підкреслив Абрамс.

Водночас, він зауважив, що Сполучені Штати відправляють плавучі шпиталі, зокрема, корабель-лікарню USNS Comfort, до Карибського басейну й Південної Америки, щоб надавати медичну допомогу біженцям з Венесуели.

"А Росія тим часом відправляє у Венесуелу свій військовий корабель "Адмірал Горшков" та ще більше військово-технічних спеціалістів", - заявив спецпредставник США.

Він також вказав на факти, що режим Мадуро продовжує співпрацювати з Кубою у військово-розвідувальній сфері, щоб зберегти свою владу.

Американський дипломат заявив, що Сполучені Штати закликають країни групи Ліма, Міжнародної контактної групи, а також країни ЄС підтримати Національну Асамблею Венесуели як єдину демократичну інституцію, яка протистоїть режиму Мадуро в цій південноамериканській країні.

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Нагадаємо, в травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори глави держави. За даними ЦВК країни, чинний президент Ніколас Мадуро здобув перемогу, набравши близько 70% голосів, а опозиція бойкотувала вибори.

У січні на тлі масових протестів проти Мадуро, голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни.

Більшість країн Євросоюзу, США, Канада, Австралія і частина країн Латинської Америки заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. У той же час Росія, Китай і Куба підтримують чинного президента Мадуро.