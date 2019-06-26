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Теми дня: Протести в Грузії Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 За кордоном
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 Уряд Грузії, привізши делегацію з Росії, отримав те, що заслужив, - Кікабідзе

Артист Вахтанг Кікабідзе вважає, що уряд Грузії, привізши делегацію з Росії і посадивши в крісло спікера грузинського парламенту депутата Держдуми, "отримав те, що заслужив".

Крім того, коментуючи заборону авіасполучення між Росією і Грузією, Кікабідзе сказав, що грузинський народ не має через гроші відмовлятися від моралі і патріотизму, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо Москвы.

Вахтанг Кікабідзе після війни 2008 року не приїжджає в Росію.

Також дивіться: У Грузії тривають протести, хоча влада пообіцяла змінити систему виборів до парламенту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, масштабні протестні акції в Тбілісі спричинені візитом до Грузії російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, який публічно підтримує незалежність грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії.

Делегація приїхала на 26-ту генеральну сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП), перше засідання якої було в стінах парламенту. Гаврилов, який є президентом МАП, 20 червня відкрив засідання, сидячи в кріслі спікера парламенту Грузії, і звернувся до учасників-делегатів з 25 країн, російською мовою. Це викликало протест як найбільших опозиційних партій Грузії, так і тисяч громадян, які підтримують прозахідний курс країни.

Після першої акції, що завершилася затриманням 305 демонстрантів і госпіталізацією понад 200 осіб, які постраждали під час розгону, влада погодилася виконати одну з вимог протестувальників. Вдень 21 червня "Грузинська мрія" оголосила про відставку голови парламенту Іраклія Кобахідзе. Слідом за ним від депутатського мандата відмовився представник "Грузинської мрії" Закарія Куцнашвілі, який відповідав за організацію сесії Генасамблеї МАП.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Росія - окупант", - у Грузії тривають протести. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134230
 
   
 Топ коментарі
 
Уважаемый гордый Человек,здоровья,здоровья!!!
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Сегодня ( особенно в нашей ситуации) критично мало людей, у которых чувство Родины выше, чем сиюминутная выгода или договорняк
Кикабидзе в этом плане - ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!
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перефразируя Кикабидзе,
украинцы приведя к власти во время войны
команду кацапирующих дегенератов во главе с ничтожеством...
дальше сами.....
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Это ты вброс делаешь с намеком, что грузины и украинцы должны срочно становиться на колени перед путлером, чтобы курс своей валюты поднять?
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грузинский народ не должен из-за денег отказываться от морали и патриотизма, а украинский?

Видимо украинский народ = это только 25%, но тогда 25% не должны отдавать страну ненароду 73% задарма на выборах.
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Когда грузин прижало, он сами попросили у кацапов протекторат, а затем попросили принять их в империю. Хорошо, что сейчас есть такие люди как Кикабидзе - настоящий Мимино. На его примере воспитывается новое гордое поколение.
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В Грузії випадок просто безпрецедентний. Це всерівно, що до Верховної Ради приїде кацапська делегація та якась українофобка Валька Стакан чи Жирік всядеться у крісло спікера українського парламенту. Це просто такий плювок в обличчя самих громадян нашої країни був би. Це глумління над народом країни-перебування. Я не розумію, як грузини подібне допустили? Ну кацапи звісно, самі по собі завжди наглючі, але ж повинні були чекати на таку реакцію.
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Вважаєш, в парламенті слуг уродів таке неможливе? Я би зауважив "диви, який оптиміст..."
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ну це і прості смертні россіяни так у Європі роблять. наче в себе вдома, у Мухосранську.
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справедливо, Удивительно что этот сакартвело подал голос Вовремя)
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Он всегда "подавал голос вовремя"... Сокол - птица гордая!... Сидел в Тбилиси, голодал, мёрз в холодной квартире, но не поехал в Москву, "на поклон" к поработителям своей родины...
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Долгих лет жизни Вам Вахтанг- честный и мужественный Человечище.
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Правительство Грузии - жалкие шашличники, развлекающие оккупантов лезгинкой и унижающая грузинский народ
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допустим, так.. а нам что с этого? Идти ставить палатки под посольством Грузии?
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они не "шашлычники"... Хуже.. Они - "лаврушники"... Так называли, в 90-е (да и сейчас называют), "воров в законе", грузинского происхождения, которые свой статус не заслужили в воровской среде, а купили за деньги от рекета своих земляков на рынках...(рассказывали знающие люди, что некоторые "лаврушники" и дня в тюрьме не сидели(хотя это одно из обязательных условий)... Они просто "грев" регулярно, в больших объёмах, на зоны засылали, и покупали тех, кто был на свободе... А потом засылалась "малява", "сходняк" заседал, и новый "вор в законе" появлялся...).
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"Сокол", ты всегда был для меня "лицом порядочного грузина"... Благодарю за то, что "не лёг под "лаврушников", и сохранил честь Сакартвело...
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вот и встретились два одиночества,
развели у дороги костер....
а костру разгораться не хочется,
вот и весь, вот и весь разговор...
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у пороходаблоидов как и у скрепных видно лишняя хромосома!!потому что -дебилы!!!
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Европа продаёт Украину за деньги.
Они не выполнили ни одного решения пасе и за это их вернули?
Вышло решение по боингу, где рашка в открытую названа виновником убийства.
Что это если не продажа европейских ценностей?
Простите , но нужно называть вещи своими именами. Это политическая проституция. Это предательство Украины.
Наши друзья истинные - это прибалты, Грузия, Польша, Британия, Штаты, Канада.
Все остальные показали своё истинное лицо.
Очень возможно, что Украине нужно покинуть пасе.
Кикабидзе- просто настоящий Человек
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Это стратегический провал всей политики запада. Агрессия рашки прогрессирует, захватываются уже наши моря. Возвращение рашки только заохочивает их продолжать- ведь они безнаказанны.
Если паны- то почему не защищают нас от рашистов?
Есть только один положительный момент- стало понятно, что политика прогибов - неправильная. Только собственные интересы.
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А может уже пора просто отстраивать свою страну, а не бегать с порваной сракой? Кроме бесконечных митингов в стране вообще ничего не видно, кто работает то вообще? Западу вообще похер на Украину, у них свои дела есть. А если только постоянно жаловаться да на допомогу рассчитывать так и будут в говне все жить.
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Можно посмотреть на решение по Боингу, где обвиняется именно Раша как государство?
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https://www.politie.nl/ru/themes/mh17-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B.html

Само государство прямо еще не обвинялось. Но если углубиться в ход расследования, то становится очевидным кто будет главным обвиняемым на будущем судебном процессе.
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какой ход расследования? Куда углубляться? Никто Рашу не обвиняет и не собирается. ВИновными назвали Гиркина и еще каких-то шестерок, все. Представление окончено.
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порохоботів розповідаючих про поганого Саакашвілі не знайдено
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У них зараз Саакашвілі у методичках майже не фігурує.
Думають, як до цієї новини Зеленського прив'язати.
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Скоро ні зелеботів, ні порохоботів не знайдеш, бо брудна кацапня відкриває свої огидні пики, а в більшості українців на них алергія.
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Запрет на авиасообщение между РФ и Грузией был установлен в 2008 году, про его восстановление украинская пресса никогда не писала, стало быть, его и не было.
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Украинская пресса никогда не писала про рост цен на нефть в 1,5 раза за последние 2 года, и про многие другие вещи. Зато как только нефть падала на копейку, сразу статьи "цена на нефть опять падает!" и куча ликующих идиотов в каментах.
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Просто смешно, как пропаганда действует даже на людей, пытающихся от нее закрыться, я вот искренне считал, что в Грузию не летают и что русского туризма туда почти нет, а на самом деле и летают, и туризм россиян весьма солидный 1,5 млн. в год весьма немало, при СССР в глубинной, не пляжной Грузии, было меньше.
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Вот ваши новости, если не веришь. Уряд Грузії, привізши делегацію з Росії, отримав те, що заслужив, - Кікабідзе - Цензор.НЕТ 846
Цена на нефть может опуститься до 20 долларов во втором полугодии 2019 года - первом полугодии 2020 года с последующим закреплением на уровне 35 долларов. Об этом говорится в рисковом сценарии экономики России, представленном ЦБ РФ. Об этом сообщает Рамблер. 24 июня 2019 Уряд Грузії, привізши делегацію з Росії, отримав те, що заслужив, - Кікабідзе - Цензор.НЕТ 2916
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"может... в будущем времени" - это не новости. Вот когда опустится, тогда и поговорим.
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Грузинская власть со своей образцово - показательной полицией так и не приучила народ к законности и порядку, не установила реально соблюдающиеся правила митингов и собраний, поэтому там босяки могут позволить себе врываться в парламент и всячески дебоширить, избивая и унижая официальных гостей Грузии. Полиция, усмиряющая хулиганов и дебоширов, в Грузии, так же, как и в Украине, не имеет действенной поддержки благонамеренных граждан, поэтому до немецкого или британского цивилизованного порядка им и нам, как до неба, народ просто не хочет понимать его ценности, как и ценности прочей державной дисциплины.
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мне подсказывает сердце что у нас не будет никакой реакции, а привезут к нам рашистов однозначно
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУряд Грузії, привізши делегацію з Росії, отримав те, що заслужив, - Кікабідзе
 
 
 
 
 
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