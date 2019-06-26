 ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у нардепи на дострокових виборах в Раду

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, сьогодні ЦВК зареєструвала 229 кандидатів у народні депутати, які балотуються в одномандатних виборчих округах (ОВО) у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів.
Також комісія зареєструвала 612 кандидатів у народні депутати, висунутих політичними партіями в ОВО, а саме: "Опозиційний блок", "ВО "Свобода", "Сила людей", "Свідома нація", "Об'єднання "Самопоміч", "Партія місцевого самоврядування", "Патріот", "Разом сила", "Сила і честь", "Єдність", "Слуга народу", "Удар Віталія Кличка", "Аграрна партія України".
Відтак, усього станом на 25 червня в ОВО зареєстровано понад 3 100 кандидатів у народні депутати, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – понад 1 700, висунутих політичними партіями – 1 436.
Водночас комісія зареєструвала 339 кандидатів у народні депутати, включених до виборчих списків політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі: 174 – від Аграрної партії України, 122 - від партії "Патріот" та 43 - від Партії зелених України.
Таким чином, усього станом на 25 червня ЦВК зареєструвала 2 тисячі 674 кандидати у народні депутати, включених до виборчих списків 21 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
У ЦВК зазначають, що остаточні дані зможуть назвати завтра після вилучення зі списків кандидатів, реєстрацію яких скасовано.
(в армии есть много излишков на продажу и мы сократим 1000 военных медиков)
- Офшоры-барыги!
(продолжаем держать весь бизнес в офшорах и платить большую дулю в бюджет Украины)
- Липецкая фабрика!
(нет, прямые гранты из российского бюджета - это норм, не переживаем)
- Слепой траст, вранье, барыга!
(передаем управление компаниями кому-то из братьев, одного из которых назначаем своим замом)
- Воровство, потоки, мародер!
(а, нет, в бюджете теперь достаточно бабла, чтобы платить по кредитам и без МВФ)
- Порошенко просто пиарился на Томосе, это все Филарет
(Филарет выступает за отмену Томоса, епархии перестают переходить в ПЦУ)
- Порошенко развел кумовство!
(добираем еще 200 человек в АП, используя ресурсы "квартала")
- Мы против кортежей!
(кортеж из 7 машин плюс отмена запрета на мигалки-крякалки; велосипед "не на часі")
- При Порошенко народ страшно обеднел!
(сокращаем на несколько миллиардов субсидии по коммуналке)
- Порошенко не освободил украинских моряков!
(мы не будем этим заниматься - есть уже какое-то там решение, хватит и этого)
- Почему Ахметов не сидит?!
(улыбаемся и машем на подписании инвестиций в ахметовское предприятие, называем его бизнесменом)
- Почему не сидят коррупционеры?!
(ой, а президент на это не влияет - мы не будем этим заниматься)
- Роттердам+ - это грабеж!
(назовем это Роттердам-)
- Порошенко договорился с Путиным!
(втихаря встречаем кума Путина в АП)