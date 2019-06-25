 Необхідно нагадувати РФ про якнайшвидше відновлення членських внесків в ПАРЄ, - Маас

Заяву Мааса опублікувала прес-служба МЗС Німеччини, пише Цензор.НЕТ із посиланням на UA1.
За словами міністра, Німеччина зацікавлена в повноправному членстві РФ у Раді Європи. Вихід Москви з ПАРЄ Маас назвав серйозним ударом по захисту прав людини в Росії.
Глава МЗС зазначив, що на даний момент необхідно продовжувати нагадувати Росії про зобов'язання щодо членства в ПАРЄ. Одним із зобов'язань є швидке відновлення членських внесків.
У МЗС Німеччини зазначили, що ставлення федерального уряду до незаконної окупації Криму не змінилося.
"Уряд Німеччини не прийме це порушення міжнародного права. Саме тому Євросоюз продовжив санкції проти Росії минулого тижня", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.
это все, что надо знать о ПАСЕ?
bamr @bamr69 10 часов назад
Банковская система Китая, нагруженная корпоративным и частным долгом на 300% ВВП и внебалансовыми активами, точный размер которых не знает даже китайский ЦБ, все отчетливее приобретает признаки бомбы замедленного действия, разрыв которой может стать фатальным не только для КНР.
Клімкін про повернення Росії в ПАРЄ
https://www.unian.ua/politics/10597059-klimkin-pro-povernennya-rosiji-v-parye-rishennya-nazrivalo-shche-do-viboriv-sprava-ne-v-poroshenku-chi-zelenskomu.html
Все повторяется, сначала олимпиада в Берлине, в 1936м, а в 1938м, Мюнхенский сговор...
Перестаньте гнать на европейцев, настроившихся вернуть РФ в ПАСЕ. Не нужно требовать от иностранцев заботиться об Украине больше, чем сами украинцы. Всё, что происходит в ПАСЕ, всё, что произойдет после встречи Трампа и Путина в Осаке, - это всё следствие выбора самих украинцев.
Вы не о ПАСЕ переживайте. Нынешняя сессия ПАСЕ - последняя, на которой Украина бьется за себя. На следующей сессии там будут депутаты от Коломойского, Пинчука и Медведчука.
Переживать надо о том, что после выборов в Раду будут назначены досрочные местные выборы, а с ними - чтоб два раза не вставать - референдум о мире. На котором 73% проголосуют за перестать стрелять. Понимаете? Не Кучма предложит, не Богдан какой-нибудь, не даже Зеленский уже в статусе президента , а 73% на референдуме. Что никаким Майданом не перебить: "воля народа".
После чего начнется "мирный процесс". Войска без права на выстрел, а то и вовсе с фронта в казармы. В ОРДЛО "миротворцы" из Беларуси и Казахстана (переодетые в их форму днровцы и русские). И конституционный процесс со всем делами - автономиями, федерализацией и т.п. Вот об этом надо переживать. А ПАСЕ… что ПАСЕ. Так, первая ласточка.
а работать на для чего она создана? - неа...
срань шо внутренняя, шо забугорная почувствовала,
шо Украину уже сейчас можно рвать, там цирк, там клован в маске президента.....
и не мешкая начали с обеих сторон...