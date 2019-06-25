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Все про:Німеччина (1228) МЗС (1785) ПАРЄ (469) Росія (17757) Гайко Маас (77)

 Необхідно нагадувати РФ про якнайшвидше відновлення членських внесків в ПАРЄ, - Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав Росію чимшвидше заплатити членський внесок до бюджету Парламентської асамблеї Ради Європи.

Заяву Мааса опублікувала прес-служба МЗС Німеччини, пише Цензор.НЕТ із посиланням на UA1.

За словами міністра, Німеччина зацікавлена ​​в повноправному членстві РФ у Раді Європи. Вихід Москви з ПАРЄ Маас назвав серйозним ударом по захисту прав людини в Росії.

Глава МЗС зазначив, що на даний момент необхідно продовжувати нагадувати Росії про зобов'язання щодо членства в ПАРЄ. Одним із зобов'язань є швидке відновлення членських внесків.

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У МЗС Німеччини зазначили, що ставлення федерального уряду до незаконної окупації Криму не змінилося.

"Уряд Німеччини не прийме це порушення міжнародного права. Саме тому Євросоюз продовжив санкції проти Росії минулого тижня", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134228
 
 
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А КТО ОТКАЖЕТСЯ ОТ ТАКОЙ РАБОТИ? ПРИШЕЛ ПОСИДЕЛ КНОПКИ ПОНАЖИМАЛ ПОХАВАЛ И ДОМОЙ, ПАСЄ ПУСТАЯ ГОВОРИЛЬНЯ ТАМ НИЧЕГО НЕ РЕШАЕТСЯ
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взрослые люди, а как ватники верят в сказки. Ну а если не заплатит или ополовинит взносы. Вы шо опять вытолкаете на улицу. ********* -это клещ и избавиться от него уже не получится.
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думаешь, не вытолкают?со словами"вы нам еще за Украину ответите"?
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И про личные взносы депутатам напомните.
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Им сказали, что хуже не будет. И убедили, что они какие-то суперреволюционеры, хотя революция это всегда большой труд и лишения и риск, а не легкий путь.
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Просрали страну за не понюх табаку = ЗЕБИЛЫ
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поиздержались падла депутаты, что пришлось совесть продавать
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ой как жеш баблишка хочется а... истасковались двуликие.....
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поспішають, бо до осені рвоне..?

bamr‏ @bamr69 10 часов назад

Банковская система Китая, нагруженная корпоративным и частным долгом на 300% ВВП и внебалансовыми активами, точный размер которых не знает даже китайский ЦБ, все отчетливее приобретает признаки бомбы замедленного действия, разрыв которой может стать фатальным не только для КНР.
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без палева напомнил, что с ним забыли расчитаться Необходимо напоминать РФ о скорейшем возобновлении членских взносов в ПАСЕ, - Маас - Цензор.НЕТ 6194
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Зеленський ,перерахуй їм свою зарплату,бо виходить справа тільки в грошах,а то тут уже всіх собак повісили на тебе
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І на хрена нам ця пасе, коли воно само порушує міжнародні норми?
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Служіння Мамоні ! Ось головна цінність безпринципних гейропейських ліберастів ! Для того і повернули козломордих! Так само і гітлеру потурали безхребетні європейські буржуїни. Феєричне, патологічне тяжіння до самознищення
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Все повторяется, сначала олимпиада в Берлине, в 1936м, а в 1938м, Мюнхенский сговор. В нашем случае хватило одного года, временная спираль сжимается...
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Sergii Ustim

Все повторяется, сначала олимпиада в Берлине, в 1936м, а в 1938м, Мюнхенский сговор...
Необхідно нагадувати РФ про якнайшвидше відновлення членських внесків в ПАРЄ, - Маас - Цензор.НЕТ 3905

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"В МИД Германии отметили, что отношение федерального правительства к незаконной оккупации Крыма не изменилось" , но если Россия заплатит, то........можно и санкции снять
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казуїстику відкинули, тепер тільки бізнес, нічого особистого
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Светлана Самборска

Перестаньте гнать на европейцев, настроившихся вернуть РФ в ПАСЕ. Не нужно требовать от иностранцев заботиться об Украине больше, чем сами украинцы. Всё, что происходит в ПАСЕ, всё, что произойдет после встречи Трампа и Путина в Осаке, - это всё следствие выбора самих украинцев.
Вы не о ПАСЕ переживайте. Нынешняя сессия ПАСЕ - последняя, на которой Украина бьется за себя. На следующей сессии там будут депутаты от Коломойского, Пинчука и Медведчука.
Переживать надо о том, что после выборов в Раду будут назначены досрочные местные выборы, а с ними - чтоб два раза не вставать - референдум о мире. На котором 73% проголосуют за перестать стрелять. Понимаете? Не Кучма предложит, не Богдан какой-нибудь, не даже Зеленский уже в статусе президента , а 73% на референдуме. Что никаким Майданом не перебить: "воля народа".
После чего начнется "мирный процесс". Войска без права на выстрел, а то и вовсе с фронта в казармы. В ОРДЛО "миротворцы" из Беларуси и Казахстана (переодетые в их форму днровцы и русские). И конституционный процесс со всем делами - автономиями, федерализацией и т.п. Вот об этом надо переживать. А ПАСЕ… что ПАСЕ. Так, первая ласточка.
Необхідно нагадувати РФ про якнайшвидше відновлення членських внесків в ПАРЄ, - Маас - Цензор.НЕТ 4304
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Браво пердун сосисочно-капустный! Понятен как рука протянутая за милостыней у церкви! Шёл бы я мимо---та насрал!
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ПАСЕ организация содействующая сотрудничеству между всеми странами Европы в области права, демократического развития и культурного взаимодействия...но вопрос основной это платить взносы .Шо не понятно... Необхідно нагадувати РФ про якнайшвидше відновлення членських внесків в ПАРЄ, - Маас - Цензор.НЕТ 2148
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"Бабки, бабки... БАБКИ ДАВАЙ!!!" (с) Германия в ПАСЕ.

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кушать многонациональночленовая пасе любит, и не селедку.
а работать на для чего она создана? - неа...
срань шо внутренняя, шо забугорная почувствовала,

шо Украину уже сейчас можно рвать, там цирк, там клован в маске президента.....
и не мешкая начали с обеих сторон...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНеобхідно нагадувати РФ про якнайшвидше відновлення членських внесків в ПАРЄ, - Маас
 
 
 
 
 
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