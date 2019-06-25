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 Окупанти використовують на Донбасі новітні станції супутникового зв'язку з РФ, - InformNapalm

Показання затриманого терориста з так званої "ДНР" підтверджують, що окупаційні війська на Донбасі використовують новітні мобільні станції супутникового зв'язку "Ауриго", які є на озброєнні тільки у військ РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на InformNapalm.

"Сьогодні, 25 червня, на офіційній сторінці Операції Об’єднаних Сил у Facebook з’явилася інформація про затримання працівниками контррозвідники Служби безпеки України бойовика терористичної організації "ДНР"...Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm звернули особливу увагу на покази бойовика щодо постачання на територію тимчасово окупованого Донецька російської зброї та обладнання, зокрема новітньої мобільної переносної станції супутникового зв’язку "Ауріга", що прийнята на озброєння армії РФ тільки у 2014 році", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що використання цієї станції російськими військовими і раніше фіксувалося на Донбасі та в Сирії. Зокрема, у 2016 році InformNapalm викрив розміщення станції "Ауріга" на даху будівлі в населеному пункті Qalat Mirza. Неподалік від цього місця раніше також були зафіксовані військовослужбовці 291-ї артилерійської бригади (в/ч 48271), яких за офіційними даними не мало бути в Сирії.

Окупанти використовують на Донбасі новітні станції супутникового звязку з РФ, - InformNapalm 01Окупанти використовують на Донбасі новітні станції супутникового звязку з РФ, - InformNapalm 02

Дивіться також: Знищення російського снайпера під Донецьком із дистанції 1000 метрів. ВIДЕО

Крім того, в 2017 волонтери InformNapalm зв’ясували, що Росія використовує термінал аеропорту Алеппо як пункт управління своїми підрозділами в Сирії. Серед іншої новітньої російської техніки на фото з терміналу волонтери виявили антену військової станції супутникового зв’язку "Ауріга" , - йдеться в публікації.

Окупанти використовують на Донбасі новітні станції супутникового звязку з РФ, - InformNapalm 03

Зазначається, що свідчення використання станції "Ауріга" на Донбасі поширив на своїй Facebook-сторінці у замітці від 6 січня 2018 року, керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук: "У районі н.п. Дебальцеве зафіксована новітня російська мобільна станція супутникового зв’язку "Ауріга", призначена для організації захищеного зв’язку у підрозділах ЗС РФ". Більше того, фотосвідчення та підтвердження використання станції "Ауріга" на Донбасі були опубліковані фахівцями DFRLab 15 жовтня 2018 року. "9 червня 2018 року користувач "ВКонтакте" "Артем Донецьк" розмістив альбом з кількома фотографіями різного часу, на яких зображена його діяльність в якості бойовика контрольованих Росією збройних формувань в Донецькій області. На двох фотографіях бойовик позує поруч з іншим найманцем на тлі зеленої супутникової антени. Ця радіолокаційна тарілка зовні виглядає також як і супутникова антена російської системи зв’язку Ауріга-1,2В, яка стоїть на озброєнні армії РФ з 2014 року", – зазначалося в дослідженні DFRLab.

Там порівняли зображення супутникової антени на фото бойовика на Донбасі із зображеннями задньої сторони системи Ауріга-1,2В на фрегаті класу Адмірал Григорович "Адмірал Ессен" Чорноморського флоту Росії, уточнили в InformNapalm.

Таким чином, роблять висновок розслідувачі InformNapalm, враховуючи згадані розслідування різних аналітичних груп з фотодоказами та свідченнями використання станції супутникового зв’язку "Ауріга" російськими військами у Сирії та на Донбасі можна стверджувати: повідомлення на сторінці ООС з заявою бойовика терористичного угрупування про поставки новітніх зразків російської зброї на Донбас є підтвердженим фактом.

Зазначається також, що міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm веде базу розслідувань та фактів виявлення озброєння та техніки, яка не могла стати трофейною і її фіксація на Донбасі є прямим доказом російської військової агресії проти України.

Мобільна переносна станція супутникового зв’язку "Ауріга" – це новітня російська розробка, що входила до експозиції ВАТ "Воєнтелеком" на міжнародній виставці засобів забезпечення безпеки "Інтерполітех-2014" у Москві, міжнародному військово-технічному форумі "Армія-2015". Потім згадувалась під час проведення навчань зв’язківців у Вірменії у 2015 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134227
 
 
 Топ коментарі
 
не вижу сенсации! вывсеврете))))
старое вооружение - в старых шахтах отрывали...
а новое?...правильно - в новых... что удивительного?
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Кацапанцев, мы все в военкомате, можешь не сомневаться .
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Кацапанцев,я тебя там не видел,на диване тебе хорошо,не стреляют
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Какая там у раши связь, они нормальный мобильный не могут сделать.
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не вижу сенсации! вывсеврете))))
старое вооружение - в старых шахтах отрывали...
а новое?...правильно - в новых... что удивительного?
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Заканчивай с этим.С теми,на кого это действовало вже умерли.Возродим Казахстан як мать хлопкового СССР? Окупанти використовують на Донбасі новітні станції супутникового зв'язку з РФ, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 7126
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Шо не отменяет их сущность пид.расов Оккупанты используют на Донбассе новейшие станции спутниковой связи из РФ, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 1617
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ну і як це їм допомагає?
тим клятім оккупантам....
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Ось є, що спалити нахрін можливо!!!! смерть масковським окупантам!!!!
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станция спутниковой связи работает на территории Украины через российский спутник, а российские спутники долго не живут...
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Это выгодно Порошенко. Порошенко президент войны. Чем дольше русская техника стоит на украинской земле, тем больше Порох заработает денег !!! 😜
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОкупанти використовують на Донбасі новітні станції супутникового зв'язку з РФ, - InformNapalm
 
 
 
 
 
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