 Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі. ВIДЕО (оновлено)

Про це політик повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, суд ухвалив рішення скасувати постанову ЦВК про відмову в реєстрації "Руху нових сил" і зобов'язав Центрвиборчком повторно розглянути подання партії.
Нагадаємо, ЦВК відмовила в реєстрації кандидатам від партії Саакашвілі через те, що списки були затверджені набагато раніше призначення дати виборів.
Как стало нам известно из вполне достоверных источников 21 мая 2019 года, около 20-30, в помещении АП Украины, президенту Украины Зеленкому были переданы документы подтверждающие согласие правительства США о предоставлении Украине гарантий на сумму 2 млрд. долларов для закупки американского сжиженного газа для пополнения запасов на осенне-зимний период. В документе так же были указаны логистические варианты переброса этих объемов на территорию Украины. Кроме того были переданы так же гарантии правительства США на кредитную линию закупки в США средств ПВО на сумму 1, 89 млрд.
Дипломатия - это язык жестов. Слова тут значат мало.
США сделало жест и протянуло руку помощи и терпеливо ждало почти неделю. Ответа Зеленского не последовало. Язык дипломатии ему просто непонятен, ему важны слова.
За этим последовал следующий жест США.
30 мая 2019 года. Канцлерский суд штата Делавер рассматривающий иск "Приват-Банка" на
3 июня 2019 первое заседания для принятия ходатайств сторон.
В ответ Зеленский и К в привычном ему шоу запустили кампания дезинформации.
Хроника одной лжи
Было бы очень наивно полагать что США это не увидят. Тем более на официальном сайте Президента. Госдеп проинформировали уже на слудующий день.
Ответом США было хладнокровной молчание, оно выжидало.
Но Зеленский не понял. Визит во Францию и заключение контракта а ля Аваков на покупку катеров у Франции, при том что США отдают лучше этих и даром, обучая экипажи, сказало США все что нужно.
В ответ США объяснило всему миру и Украине, что Украина важный союзник и стратегический партнер, а управляющие ею люди, так, шалости демократии.
"Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов о финансировании американских правительственных структур на 2020 год, в которых предусмотрено почти 700 миллионов долларов для поддержки Украины."
Группы военных советников получили инструкции избегать контактов с гражданской командой Зеленского и работать напрямую с ВСУ.
Попутно США объяснило режиму Зеленского через хороших людей что
"Протесты в Грузии должны быть уроком Зеленскому. Любая сделка с Россией, которая противоречила настроениям в обществе, встретит сопротивление", - отметил Щелиговски. (старший исследователь по вопросам Украины в аналитическом центре Polish Institute of International Affairs (PISM) )
Ситуацию в Грузии также прокомментировал эксперт центра Carnegie Балаш Ярабик: "Сближение с Россией имеет очевидные пределы. И не только в Грузии".
Киевские студенты за один день вышвырнувшие из института возновоявленного "проХВессора" Портнова продемонстрировали, как это все может начинаться...
Время пошло, г-н Зеленский. У вас есть выбор. Пока есть...