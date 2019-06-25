 Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі. ВIДЕО

Про це політик повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, ЦВК відмовила в реєстрації кандидатам від партії Саакашвілі через те, що списки були затверджені набагато раніше призначення дати виборів.
Про це політик повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, ЦВК відмовила в реєстрації кандидатам від партії Саакашвілі через те, що списки були затверджені набагато раніше призначення дати виборів.
А вот фото с одной из улиц столицы Ирландии, Дублина.
Седой дядечка стоит в небольшой очереди к банкомату. Зовут дядечку Майкл Хиггинс.
Он - президент Ирландии.
В Грузії активність громадянського суспільства змусила владу погодитись на вимоги протестувальників
24.06.19 Влада Грузії погодилася на вибори за пропорційною системою за нульового прохідного бар'єру в 2020 році
https://censor.net.ua/ua/news/3133857/******************************************************************************************************
Как стало нам известно из вполне достоверных источников 21 мая 2019 года, около 20-30, в помещении АП Украины, президенту Украины Зеленкому были переданы документы подтверждающие согласие правительства США о предоставлении Украине гарантий на сумму 2 млрд. долларов для закупки американского сжиженного газа для пополнения запасов на осенне-зимний период. В документе так же были указаны логистические варианты переброса этих объемов на территорию Украины. Кроме того были переданы так же гарантии правительства США на кредитную линию закупки в США средств ПВО на сумму 1, 89 млрд.
Дипломатия - это язык жестов. Слова тут значат мало.
США сделало жест и протянуло руку помощи и терпеливо ждало почти неделю. Ответа Зеленского не последовало. Язык дипломатии ему просто непонятен, ему важны слова.
За этим последовал следующий жест США.
30 мая 2019 года. Канцлерский суд штата Делавер рассматривающий иск "Приват-Банка" на
3 июня 2019 первое заседания для принятия ходатайств сторон.
В ответ Зеленский и К в привычном ему шоу запустили кампания дезинформации.
Хроника одной лжи
Было бы очень наивно полагать что США это не увидят. Тем более на официальном сайте Президента. Госдеп проинформировали уже на слудующий день.
Ответом США было хладнокровной молчание, оно выжидало.
Но Зеленский не понял. Визит во Францию и заключение контракта а ля Аваков на покупку катеров у Франции, при том что США отдают лучше этих и даром, обучая экипажи, сказало США все что нужно.
В ответ США объяснило всему миру и Украине, что Украина важный союзник и стратегический партнер, а управляющие ею люди, так, шалости демократии.
"Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов о финансировании американских правительственных структур на 2020 год, в которых предусмотрено почти 700 миллионов долларов для поддержки Украины."
Группы военных советников получили инструкции избегать контактов с гражданской командой Зеленского и работать напрямую с ВСУ.
Попутно США объяснило режиму Зеленского через хороших людей что
"Протесты в Грузии должны быть уроком Зеленскому. Любая сделка с Россией, которая противоречила настроениям в обществе, встретит сопротивление", - отметил Щелиговски. (старший исследователь по вопросам Украины в аналитическом центре Polish Institute of International Affairs (PISM) )
Ситуацию в Грузии также прокомментировал эксперт центра Carnegie Балаш Ярабик: "Сближение с Россией имеет очевидные пределы. И не только в Грузии".
Киевские студенты за один день вышвырнувшие из института возновоявленного "проХВессора" Портнова продемонстрировали, как это все может начинаться...
Время пошло, г-н Зеленский. У вас есть выбор. Пока есть...
И ДЕЛО УЖЕ НЕ В ДЕНЬГАХ. РАЗВЕ ТОЛЬКО ЕДИНИЦЫ ВЕРНУТСЯ НА ЗАРАБОТКИ В УКРАИНУ ЕСЛИ ИМ ПРЕДЛОЖАТ ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ЗАРПЛАТЫ(смотри ,,вернувшихся" в рфии) ТЫ ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ОТСТАЛ ОТ ЖИЗНИ ЕСЛИ ДО СИХ ПОР ДУМАЕШЬ ЧТО СЕЙЧАС ПРОДОЛЖАЮТ УЕЗЖАТЬ ТОЛЬКО ИЗ ЗА ДЕНЕГ.
Это называется -ИСЧЕРПАЛСЯ КРЕДИТ НАДЕЖДЫ.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=zvnQl-QXmKM Он очень глупый.
болтун поносный, ничего не создал своими руками.
Браво , Михо !!!
В Лос-Анжелес Таймс опубликовали статью, описывающую Крым под российским контролем как "замечательное место для западного туриста". И описывает все основные достопримечательности, как добраться, цены на услуги. Вы пеняете на Европу, но и США недалеко ушли. Вот ссылка на оригинал статьи
В статье были изменения и автору пришлось указать что поездки через Россию в Крым не законны, и что за них среди прочего можно в тюрьму попасть.
Так за цим Саакашвілі грузинський суд плаче, тільки нетреба брехати що там проросійських сили хочуть розправиться з Міхо, в Грузії якраз прогрузинські сили і у них можна повчитися як любити свою батьківщину.
До речі хто небудь назве мені українця в грузинській політиці? Немає жодного, як так виходить?
Значить грузинам можна лізти у владу в Україні, а українцям в Грузії до влади зась.
Хоча треба віддати належне Міхо - він талановитий політичний шоумен, у нього чудово виходить піариться і критикувати будь-яку владу.
И вообще --вся эта мишкина суета яйца выеденного не стоит---у него 5% нет.
Хотя я не против, чтобы он оттянул голоса у СУКОманды)))
Порошенко предлагают создать и возглавить международную организацию с центром либо в Брюсселе, либо в Лондоне
Экс-Президент Украины Петр Порошенко планирует создать международную общественную организацию, либо и вовсе возглавить всемирный конгресс украинцев, чтобы избежать ответственности в Украине.
Сейчас ведутся переговоры об убежище. Об этом сообщает Elise Journal
Нам точно известно, что партия Петра Порошенко не проходит в парламент и что Петр Порошенко планирует разные варианты бегства из Украины.
В партии «ПЕС» предлагают Петру Порошенко создать международную общественную организацию с центром либо в Брюсселе, либо в Лондоне.
Таким образом будет выглядеть, что Петр Порошенко не удрал из Украины, а поехал представлять ее интересы.
Сейчас ведутся переговоры с представителями Рокфеллеров в Лондоне и с представителями Сороса в ЕС.