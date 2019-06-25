 Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі. ВIДЕО

Про це політик повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, ЦВК відмовила в реєстрації кандидатам від партії Саакашвілі через те, що списки були затверджені набагато раніше призначення дати виборів.

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