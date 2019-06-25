 На рішення адмінсуду про незаконність найменування проспектів іменами Бандери і Шухевича буде подано апеляцію, - В'ятрович

Як передає Цензор.НЕТ, про це В'ятрович написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Ще одна спроба реваншу. Тепер у Києві.
Суд частково задовольнив позовні вимоги, скасував рішення про перейменування вул. Московської на Бандери і Ватутіна на Шухевича. Повний текст із мотивацією буде за 5 днів. Отримаємо повний текст будемо подавати апеляцію. Боротьба триває!"
Нагадаємо, що на своєму засіданні 25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про присвоєння двом проспектам у Києві імен Степана Бандери і Романа Шухевича.
До сих пор сидят в кустах под забором у Порошенко?