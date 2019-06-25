EN|RU|UK
Теми дня: Протести в Грузії Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Київські новини
  1651  105
Матеріали за темою:
Все про:Бандера (92) перейменування (268) Шухевич (44) В'ятрович (157)

 На рішення адмінсуду про незаконність найменування проспектів іменами Бандери і Шухевича буде подано апеляцію, - В'ятрович

Голова Інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив про те, що на рішення суду про незаконність присвоєння імен Бандери і Шухевича київським проспектам буде подана апеляція.

Як передає Цензор.НЕТ, про це В'ятрович написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Ще одна спроба реваншу. Тепер у Києві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми не допустимо, щоб у нашій Україні були бандерівці, вулиці Бандери та Шухевича", - кремлівська пропагандистка Скабєєва. ВIДЕО

Суд частково задовольнив позовні вимоги, скасував рішення про перейменування вул. Московської на Бандери і Ватутіна на Шухевича. Повний текст із мотивацією буде за 5 днів. Отримаємо повний текст будемо подавати апеляцію. Боротьба триває!"

Нагадаємо, що на своєму засіданні 25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про присвоєння двом проспектам у Києві імен Степана Бандери і Романа Шухевича.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134224
 
   
 Топ коментарі
 
В этот суд давно пора апелляцию из гаубицы выдвинуть.
 показати весь коментар
 
Тут уже надо на самого ЗЕ подавать, шо то смердит от него руцьким душком не слабо так...При Пете не переименовывали - сидели тихо и не вякали, а тут смотри какую бурную антиукраинскую деятельность развернули, и сразу после выборов..Совпадение??
 показати весь коментар
 
Пора вводить настоящую хунту в правление - пока зебилы не ввели в Киев русских
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Стесняюсь спросить: а где гарем Авакова? Где нацжёны?
До сих пор сидят в кустах под забором у Порошенко?
 показати весь коментар
 
надо етих судей на гиляку без апелляции
 показати весь коментар
 
а где все сверхпатриотичные националисты? Неуплачено?
 показати весь коментар
 
Бодя, а дупу свою не пробував відірвати від зручного унітаза і своїми випорожненнями заляпати продажний порошенківський суд?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниКиївські новиниНа рішення адмінсуду про незаконність найменування проспектів іменами Бандери і Шухевича буде подано апеляцію, - В'ятрович
 
 
 
 
 
 вгору