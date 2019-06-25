 Зеленському нарахували першу зарплату, але він її не забрав. ДОКУМЕНТ

Про це сказано у відповіді Адміністрації президента на запит видання "Фактор", повідомляє Цензор.НЕТ.

За роботу з моменту інавгурації 21 травня і до кінця місяця Володимиру Зеленському нарахували 12 727 гривень. З цієї суми 2481 грн пішли на податки і збори. Таким чином, заробіток президента за 10 днів становить "чистими" 10 246 гривень.

"Інших складових заробітної плати (надбавок, премій і т.д.) Президенту України не встановлено", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Подолання бідності Зеленський почав з "космічного" збільшення зарплат чиновникам свого офісу, - Ляшко

При цьому в повідомленні зазначено, що зарплату було депоновано. Це означає, що Президент не забрав свій заробіток. Відповідно до п. 1.2 Положення НБУ № 637 депонована заробітна плата - це готівкові кошти, отримані підприємствами (підприємцями) для виплат, пов'язаних з оплатою праці, та не виплачені в установлений строк окремим фізичним особам.