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Все про:заробітна плата (532) Зеленський (1817)

 Зеленському нарахували першу зарплату, але він її не забрав. ДОКУМЕНТ

За 10 днів роботи в травні глава держави заробив "чистими" 10 246 гривень. Він отримує чистий оклад, без надбавок і премій.

Про це сказано у відповіді Адміністрації президента на запит видання "Фактор", повідомляє Цензор.НЕТ.

За роботу з моменту інавгурації 21 травня і до кінця місяця Володимиру Зеленському нарахували 12 727 гривень. З цієї суми 2481 грн пішли на податки і збори. Таким чином, заробіток президента за 10 днів становить "чистими" 10 246 гривень.

"Інших складових заробітної плати (надбавок, премій і т.д.) Президенту України не встановлено", - сказано в повідомленні.

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При цьому в повідомленні зазначено, що зарплату було депоновано. Це означає, що Президент не забрав свій заробіток. Відповідно до п. 1.2 Положення НБУ № 637 депонована заробітна плата - це готівкові кошти, отримані підприємствами (підприємцями) для виплат, пов'язаних з оплатою праці, та не виплачені в установлений строк окремим фізичним особам.

Зеленському нарахували першу зарплату, але він її не забрав 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134222
 
   
 Топ коментарі
 
"а шо тут еще и платят? я думал булаву выдали и крутись как можешь" © реальность Украины
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Это чаевые.Зарплату ему начисляют в другом месте.
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Ну разве что в твоем воспаленном мозгу...
Порошенко с 2014-го перечислял свою зарплату на благотворительность...
А зебобик свои просто не забрал....и может забрать в любой момент....
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Не забирает? Разменять мелочью и затасовать в задницу. Пусть размышляет о пользе вазелина.
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Не забрал,потому как в гривнах.Рублями этому попугаю платите!
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Зеленский первую зарплату отдаст нищим порохолизам,с ними все таки весело
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Падает самолет. В салон самолета входит стюардесса и обращается к пассажирам: "Минуточку внимания! У пилота сердечный приступ и он не может вести самолет. Но вы не паникуйте, мы провели опрос всех пассажиров и самолет вызвался вести молодой конферансье". Голос из салона: "Но позвольте, как же конферансье сможет управлять падающим самолетом??? Он же не умеет!!!" Стюардесса ничуть не смутившись с улыбкой отвечает: "Зато он знает много прикольных анекдотов, да и вообще парень симпатичный..."
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Прахоботский бородатый "прикол" из мордокниги. Шото посвежее есть?
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як соєві зазрять))), і шо цікаво, мабуть тільки зелі)))
то шаурма), то з\п не така, а от при папі, як було, ооооооооооооооо! Зеленському нарахували першу зарплату, але він її не забрав - Цензор.НЕТ 8818 Зеленському нарахували першу зарплату, але він її не забрав - Цензор.НЕТ 1315 Зеленському нарахували першу зарплату, але він її не забрав - Цензор.НЕТ 6728
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Заберет, его женушка тысячу гривен в месяц субсидии забирает.
Это вам не "жадный Порох", который ВСЕ 5 лет ВСЮ зарплату отправлял на благотворительность...
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Если такая зарплата у Президента Украины, то каким образом получают сотню тысяч гривен министр Рева и его замы? Зарплата Ревы в 10 раз превысила оклад за счет материальной помощи. Какой такой помощи? Они что, малоимущие? Нет, они просто без совести и тормозов!

С одной стороны, народ бесят эти сотни тысяч у зажравшихся судей и чинуш.
С другой, судя по комментариям, бесит любая цифра, даже такая смешная президентская. Не угодишь. Необходим пересмотр распределения национальных богатств среди общества.
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Знаю одного прокрався більш ніж на 100 млн грн, при соєвому гідранті навіть не посадили, оформив субсидію чувак, ходить посміхається
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там бєня вже з олігархами заплатили...на все життя вистачить..навіщо йому ці копійки...
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Он её ещё не заработал. А где он, кстати? Не видно и не слышно
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в кустах, как куйло. по одним и тем же советам работают недомерки
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куйло-2, все по лекалам, походу одни и те же пиарщики, скоро зеля на коне с голым торсом (зря чтоли в зал ходил), и вытаскивает амфору из днепра в батискафе
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Пусть раздаст ее своим избирателям. Таким образом каждому за пять лет по копейке перепадет. Конец эпохи бедности!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленському нарахували першу зарплату, але він її не забрав. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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