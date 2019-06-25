 Максим Нефьодов переміг у конкурсі на главу митниці

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як відомо, конкурс на главу Державної митної служби України та Державної податкової служби України проходив у квітні. Кандидати встигли пройти два перші етапи - на знання іноземної мови і на знання законодавства і вирішення ситуаційних завдань. Врешті у фінал вийшли три кандидати: перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, проректор з навчальної роботи Університету митної справи та фінансів Євген Гармаш і керівник Центру розвитку цифрової економіки Андрій Саварець.

Однак відразу після цього конкурс на главу Держмитслужби був заблокований Київським окружним судом за запитом народного депутата від БПП Андрія Антонищака, і комісія НАГС 23 квітня прийняла рішення призупинити конкурс. 24 червня конкурс було розблоковано.

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