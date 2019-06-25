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Все про:конкурс (476) митниця (508) Нефьодов (56)

 Максим Нефьодов переміг у конкурсі на главу митниці

Сьогодні, 25 червня, відновився конкурс на главу Державної митної служби України. В результаті співбесіди переможцем став перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як відомо, конкурс на главу Державної митної служби України та Державної податкової служби України проходив у квітні. Кандидати встигли пройти два перші етапи - на знання іноземної мови і на знання законодавства і вирішення ситуаційних завдань. Врешті у фінал вийшли три кандидати: перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, проректор з навчальної роботи Університету митної справи та фінансів Євген Гармаш і керівник Центру розвитку цифрової економіки Андрій Саварець.

Однак відразу після цього конкурс на главу Держмитслужби був заблокований Київським окружним судом за запитом народного депутата від БПП Андрія Антонищака, і комісія НАГС 23 квітня прийняла рішення призупинити конкурс. 24 червня конкурс було розблоковано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Де-юре суд зупинив конкурс, а де-факто не дав практично "призначеному" Нефьодову очолити митницю, - екс-глава Держмитслужби Макаренко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134219
 
 
 Топ коментарі
 
С какого патриархата этот батюшка... Максим Нефьодов победил в конкурсе на главу таможни - Цензор.НЕТ 6006
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Похоже, судя по ранее выполняемой работе в Драгон Капитал и назначению на должность замминистра в 2015 году из выводка свинарчуков. Лерка сто баксов, тоже из инвесткомпаний вылезла в нацбанк.
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Какой он религии, борода как у Бен-Ладена
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Хорошая новость, - Нефедов сделал Прозорро, может и с этими авгиевыми конюшями справится.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМаксим Нефьодов переміг у конкурсі на главу митниці
 
 
 
 
 
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