 Дарта Вейдера зареєстрували кандидатом у депутати

Відповідну інформацію опубліковано на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Громадянин України Дарт Вікторович Вейдер народився 4 жовтня 1987 року в Києві. Впродовж останніх п'яти років проживає в столиці. Має вищу освіту. Є директором ТОВ "Темна сторона сили", член політичної партії "БЛОК Дарта Вейдера", судимостей не має. Висунутий у парламент політичною партією "БЛОК Дарта Вейдера".

Як наголошується, в ЦВК надійшла заява вказаної вище політсили разом із іншими документами про реєстрацію кандидата в народні депутати України Дарта Вейдера, висунутого 7 червня 2019 на позачерговому з'їзді цієї партії, в одномандатному виборчому окрузі №135.

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Розглянувши згадані документи 24 червня, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Закону України "Про вибори народних депутатів України".

Раніше в політичному житті брали участь як мінімум двоє громадян, які виступали в образі Дарта Вейдера. Один із них - відомий одеський активіст Жан Ніколаєнко (за паспортом - Дарт Миколайович Вейдер) 1983 року народження. Інший - киянин Олег Володимирович Сушко (за паспортом - Дарт Олексійович Вейдер). Останній відомий тим, що в 2017 році змінив ім'я на Міхеіл Саакашвілі і зареєстрував псевдо-партію "Блок Міхеіла Саакашвілі".