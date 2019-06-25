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Все про:кандидат (162) ЦВК (649)

 Дарта Вейдера зареєстрували кандидатом у депутати

ЦВК зареєструвала кандидатом у депутати громадянина України на ім'я Дарт Вейдер. Він балотується на виборчому окрузі №135 в Одесі.

Відповідну інформацію опубліковано на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Громадянин України Дарт Вікторович Вейдер народився 4 жовтня 1987 року в Києві. Впродовж останніх п'яти років проживає в столиці. Має вищу освіту. Є директором ТОВ "Темна сторона сили", член політичної партії "БЛОК Дарта Вейдера", судимостей не має. Висунутий у парламент політичною партією "БЛОК Дарта Вейдера".

Як наголошується, в ЦВК надійшла заява вказаної вище політсили разом із іншими документами про реєстрацію кандидата в народні депутати України Дарта Вейдера, висунутого 7 червня 2019 на позачерговому з'їзді цієї партії, в одномандатному виборчому окрузі №135.

Читайте також: 3336 кандидатів вже зареєстровано для участі у позачергових виборах народних депутатів України, - ЦВК

Розглянувши згадані документи 24 червня, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Закону України "Про вибори народних депутатів України".

Раніше в політичному житті брали участь як мінімум двоє громадян, які виступали в образі Дарта Вейдера. Один із них - відомий одеський активіст Жан Ніколаєнко (за паспортом - Дарт Миколайович Вейдер) 1983 року народження. Інший - киянин Олег Володимирович Сушко (за паспортом - Дарт Олексійович Вейдер). Останній відомий тим, що в 2017 році змінив ім'я на Міхеіл Саакашвілі і зареєстрував псевдо-партію "Блок Міхеіла Саакашвілі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134218
 
 
 Топ коментарі
 
ПрезЕдент клоун..и страна превращается в цирк..
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Этому нечего ловить. Он же не называл Украину порноактрисой. 73% не поймет Дарта Вейдера зарегистрировали кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 9538
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ПрезЕдент клоун..и страна превращается в цирк..
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Дарта Вейдера зарегистрировали кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 5469
не знаешь кто там на фото в розовой рубашке?
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Да прибудит с ним сила! (Спробуємо ще на стороні темної сили.)
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Та Вейдер уже не первый рас прикалывается.
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После президента клоуна сложно чем-то удивить...
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він вже балатувався на минулих виборах.
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раньше он был хипстером, а теперь это уже мейнстрим
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з одного боку, він вже піднабрид цей Д.Вейдер, почуття новини чи то приколу вже давно немає в цьому...а з іншого боку, чувак все життя перепідпорядкував тренду Дарта Вейдера, від власного прізща та ім,я відмовився заради цього, а тепер йому що, не приймати участь у виборах? Навіщо було тоді "город городити". Тож буде тепер світитися на кожних виборах.
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расходитесь вас нае..ли, он не может быть Викторовичем
вы помните, по сюжету фильма «Призрачная угроза» Шми, мать Энакина, родила мальчика от чудесного непорочного зачатия. Квай-Гон считал, что это была воля самой Силы, «чудо» было не случайным, «отец» Энакина - Палпатин, он же Дарт Сидиус и будущий император. Именно он манипулировал потоками Силы, чтобы создать могущественного тёмного джедая в утробе Шми. Правда, никакого секса между ними не было, но этого вполне достаточно, чтобы отныне считать Палпатина отцом Дарта Вейдера
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А шо смортися... Дарта Вейдера зарегистрировали кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 3843 квартальным клоунам конкуренция.
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А вы обратили внимание вся шваль сепары зарегистрировали а кто борется с системой криминально олигархической украинско рашисткой тем под надуманным предлогом отказали и вал гибридной рашисткой раскаски с каждым днем все больше ау СБУ
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Незмінний кандидат. За високі досягнення можна обрати прем'єр-міністром - все одно краще нинішнього буде, без варіантів.
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старухи шепокляк не хватает для комплекта. Кто может представить где-нибудь в Европе кандидата Гарри Потера? Еще немного и Украину никто всерьез воспринимать не будет. И мы это сами, своими руками...Как же стыдно за страну!
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Я думаю, если клоуна сегодня ночью поменять на Дарта Вейдера, хуже в Украине в ближайшие 5 лет уже точно не станет.
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Это он в блоке со слугой народа тусуется? Дарта Вейдера зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 4159
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Палатa N6, нельзя регистрировать, психиатры 100% сделали заключение.
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под видом Дарта может просочиться кто угодно. Не советую голосовать. Дарта Вейдера зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 3315
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Та хоть Янукович. Там хто угодно может прятаться!
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Хіба людина при здоровому глузді може проголосувати за оце чудо ???
Чи не всіх в психушку помістили ?
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Дуже давно в далекій-далекій галактиці...
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Пипец началось всё с клоунов дартов вейдеров спайдерманов и закончится всё на кацапской помойке Такие кадры быстро сделают своё дело
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РНС идет на выборы решение суда

Stugna UA‏ @StugnaU

Stugna UA Ретвитнул(а) Lana.od.UA

Пока Миша в любимой Одессе воюет за её же будущее против бандитов в этот момент решалась судьба его не менее важного детища - партии РНС в другом суде но в Киеве. Михаил предпочел быть с одесситами! Важность Одессы ему понятна. Скажите кто еще способен на такое? Назовите фамилию?
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Цьому можна,це ж не Парасюк і не Саакашвілі! Цікаво, а хто за цим стоїть і хто проплачує це недорозуміння?
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докумєнти в порядку, а голова нє - шо? ніхто не здогадався провести псіхо-ікспіртізу?
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Дарта Вейдера зарегистрировали, а Парасюка нет.
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Тобто дятла с империи,интересует Украина? Дарта Вейдера зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 2337
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Променять фамилию своих родителей на черт знает что и делать это ради работы на откровенных бандитов,надо быть полным ничтожеством и совковым быдлом .
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Здравствуйте, я житель города Припять, и я только что закончил смотреть богомерзкий американский сериал "Чернобыль". Так вот я вам сообщу, что насчитал 17 неточностей - и это только на левой руке!" (с)
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Страна беднейшая в Европе, а кому-то неккуй делать.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДарта Вейдера зареєстрували кандидатом у депутати
 
 
 
 
 
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