 Дарта Вейдера зареєстрували кандидатом у депутати

Відповідну інформацію опубліковано на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.
Громадянин України Дарт Вікторович Вейдер народився 4 жовтня 1987 року в Києві. Впродовж останніх п'яти років проживає в столиці. Має вищу освіту. Є директором ТОВ "Темна сторона сили", член політичної партії "БЛОК Дарта Вейдера", судимостей не має. Висунутий у парламент політичною партією "БЛОК Дарта Вейдера".
Як наголошується, в ЦВК надійшла заява вказаної вище політсили разом із іншими документами про реєстрацію кандидата в народні депутати України Дарта Вейдера, висунутого 7 червня 2019 на позачерговому з'їзді цієї партії, в одномандатному виборчому окрузі №135.
Розглянувши згадані документи 24 червня, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Закону України "Про вибори народних депутатів України".
Раніше в політичному житті брали участь як мінімум двоє громадян, які виступали в образі Дарта Вейдера. Один із них - відомий одеський активіст Жан Ніколаєнко (за паспортом - Дарт Миколайович Вейдер) 1983 року народження. Інший - киянин Олег Володимирович Сушко (за паспортом - Дарт Олексійович Вейдер). Останній відомий тим, що в 2017 році змінив ім'я на Міхеіл Саакашвілі і зареєстрував псевдо-партію "Блок Міхеіла Саакашвілі".
не знаешь кто там на фото в розовой рубашке?
вы помните, по сюжету фильма «Призрачная угроза» Шми, мать Энакина, родила мальчика от чудесного непорочного зачатия. Квай-Гон считал, что это была воля самой Силы, «чудо» было не случайным, «отец» Энакина - Палпатин, он же Дарт Сидиус и будущий император. Именно он манипулировал потоками Силы, чтобы создать могущественного тёмного джедая в утробе Шми. Правда, никакого секса между ними не было, но этого вполне достаточно, чтобы отныне считать Палпатина отцом Дарта Вейдера
Тайна Дарта раскрыта! Это зелебоб
Чи не всіх в психушку помістили ?
Stugna UA @StugnaU
Stugna UA Ретвитнул(а) Lana.od.UA
Пока Миша в любимой Одессе воюет за её же будущее против бандитов в этот момент решалась судьба его не менее важного детища - партии РНС в другом суде но в Киеве. Михаил предпочел быть с одесситами! Важность Одессы ему понятна. Скажите кто еще способен на такое? Назовите фамилию?