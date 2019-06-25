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 Київські новини
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Все про:Бандера (92) Київ (6215) перейменування (268) Сиротюк (8)

 Окружний адмінсуд скасував рішення Київради про найменування київських проспектів іменами Бандери і Шухевича

На своєму засіданні 25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про присвоєння двом проспектам у Києві імен Степана Бандери і Романа Шухевича.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці депутат Київради Юрій Сиротюк.

Сиротюк зазначив: "І знову Окружний адмінсуд Києва.

Суддя Чудак Олеся Миколаївна, до речі суддя, яка переслідувала майданівців, скасувала рішення Київради про перейменування проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича в Києві. У позивачів, російської агентури на чолі з "гаспажою" Бережною була "нульова правова позиція", тому суддя до останнього затягувала винесення чергового ганебного рішення.

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Але що б не чудив Адмінсуд, проспектам Бандери і Шухевича в Києві бути.

Попереду Апеляція, а якщо потрібно і Верховний Суд. Ми не дамо нікому зневажати наших героїв!"

Також читайте: "Ми не допустимо, щоб у нашій Україні були бандерівці, вулиці Бандери та Шухевича", - кремлівська пропагандистка Скабєєва. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134217
 
   
 Топ коментарі
 
Даун, 5 лет ничего подобного не было. Никаких рыгов типа Портнова, угрожающих АТОшникам и майдановцам, никаких судебных решений против украинизации и декоммунизации, нихуя! А теперь пришёл Зе, и не прошло даже месяца, как вся эта нечисть повылазила из нор. Смекаешь?
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При Петі жодний суд не би наважився на подібне рішення.
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ДА, УКРАИНУ ЖДЁТ ГРУЗИНСКИЙ СЦЕНАРИЙ...
НИКТО НЕ ПОЗВОЛИТ ЭТОМУ ПРИДУРКУ - КЛОУНУ СЛИТЬ УКРАИНУ.

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А где же бравые хлопцы в балаклавах, с дымовухами, факелами и транспарантом "Бандера наш бог", которые не так давно браво маршировали по Банковой и Грушевского?
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