 Окружний адмінсуд скасував рішення Київради про найменування київських проспектів іменами Бандери і Шухевича

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці депутат Київради Юрій Сиротюк.

Сиротюк зазначив: "І знову Окружний адмінсуд Києва.

Суддя Чудак Олеся Миколаївна, до речі суддя, яка переслідувала майданівців, скасувала рішення Київради про перейменування проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича в Києві. У позивачів, російської агентури на чолі з "гаспажою" Бережною була "нульова правова позиція", тому суддя до останнього затягувала винесення чергового ганебного рішення.

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Але що б не чудив Адмінсуд, проспектам Бандери і Шухевича в Києві бути.

Попереду Апеляція, а якщо потрібно і Верховний Суд. Ми не дамо нікому зневажати наших героїв!"

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