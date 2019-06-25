 На РФ можуть накласти будь-які санкції за відмову звільнити українських моряків, - адвокат Новіков

Про це в ефірі "Нині Вже" на Громадському повідомив адвокат українських полонених моряків Ілля Новіков, передає Цензор.НЕТ.

"Ніхто не знає, які будуть наслідки, бо це безпрецедентна історія. Жодна країна раніше не наважувалась порушувати рішення суду і для РФ це не дуже добрі обставини, бо цей суд — відносно молодий орган, тому як і сам суд, так і країни, які зацікавлені в реалізації морського права, можуть вирішити, що це дуже вдалий випадок для того, щоб дати урок іншим. Тим, хто в майбутньому спробує ухилитися від такого рішення", — зазначив адвокат.

Він додав, що якщо позиція буде такою, то на Росію можуть накласти абсолютно будь-які санкції: "російським кораблям можуть заборонити вхід до портів будь-яких країн, або прохід через протоки, можуть накласти обмеження на постачання для військових цілей, або в цілому торгівлі з РФ. Ці санкції навіть необов'язково можуть бути пов'язані з морською сферою", — додав Новіков.

Нагадаємо, 25 червня в Кремлі заявили, що РФ проігнорує вимогу Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення українських моряків, незаконно захоплених у листопаді 2018 року.

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