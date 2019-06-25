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 На РФ можуть накласти будь-які санкції за відмову звільнити українських моряків, - адвокат Новіков

Рішення РФ проігнорувати вимогу морського трибуналу ООН про звільнення українських моряків і захоплених у Керчі кораблів безпрецедентне і може призвести до санкцій.

Про це в ефірі "Нині Вже" на Громадському повідомив адвокат українських полонених моряків Ілля Новіков, передає Цензор.НЕТ.

"Ніхто не знає, які будуть наслідки, бо це безпрецедентна історія. Жодна країна раніше не наважувалась порушувати рішення суду і для РФ це не дуже добрі обставини, бо цей суд — відносно молодий орган, тому як і сам суд, так і країни, які зацікавлені в реалізації морського права, можуть вирішити, що це дуже вдалий випадок для того, щоб дати урок іншим. Тим, хто в майбутньому спробує ухилитися від такого рішення", — зазначив адвокат.

Він додав, що якщо позиція буде такою, то на Росію можуть накласти абсолютно будь-які санкції: "російським кораблям можуть заборонити вхід до портів будь-яких країн, або прохід через протоки, можуть накласти обмеження на постачання для військових цілей, або в цілому торгівлі з РФ. Ці санкції навіть необов'язково можуть бути пов'язані з морською сферою", — додав Новіков.

Нагадаємо, 25 червня в Кремлі заявили, що РФ проігнорує вимогу Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення українських моряків, незаконно захоплених у листопаді 2018 року.

Читайте також: Зеленський у Парижі: "Росія має виконати рішення Міжнародного трибуналу і повернути 24 українських моряків"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134216
 
   
 Топ коментарі
 
Та да мы уже увидели все старания
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Той, хто займатиметься своїми прямим обов'язками, а саме представляти Україну та захищати її інтереси на міжнародній арені. Я багато вимагаю?
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Питання було який мені потрібен. Так? Я написав. Що не зрозуміло? Чи питання зараз стоїть хто? Призвіще, чи що?
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5 копійок - це твоя ціна чи та ціна за яку ти Україну ладен продати разом із зе??
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Доречі, цей хлопець, або дівчина, далеко не зебіл (ка). Знаю цей акаунт давненько. Що сьогодні трапилося - незрозуміло.
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Хтось у це вірить? Моряки тупо віддані в жертву. Навіщо - невідомо.
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бо тепер за них ніхто боротися не буде. тепер будуть боротися за зняття санкцій з расєї...
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хотелось бы что бы наложили, но после ПАСЕ уже берут сомнения
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Хороші новини!

Фірташа екстрадують до США.
(C)
@miroslavgay
👍
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На примере ПАСЕ, даже после решения трибунала ООН, заранее понятно, что будет лишь пук.
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могут и санкции наложить, а могут наложить в портки
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Да, да, да. В Страсбурге уже наложили ... в штаны, а кое-кто похоже и в карманы.
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кацапам все пофігу, ***** золото скупає, і надіється відсидітися -
а як хто рипнеться) то може, яз підірвати у себе, на кацапії, випадково(((
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Эти урюки гражданские самолеты сбивают и им с рук сходит а тут такая мелочь . Гопникам закон не писан .
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До вироку не відпустять. Точняк. Потім може під виглядом помилування від *****.
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за роздачу кац.паспортів в ОРДЛО вже "ввели" санкції,
https://ukranews.com/ua/news/631359-v-yes-ne-planuyut-novyh-sanktsij-proty-rosiyi-za-rozdachu-rosijskogo-gromadyanstva

тепер побачимо як тут. Надія лише на те, що це все ж таки суд
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надія? на що надія?? порох боровся за кожну санкцію, доводив, зубами вигризав, ... а зе? - "разочарован... жаль..." зе наверное думает, что европа спит и видит - "как бы нам зе очаровать!?" этот актеришка не понимает, что за державу воевать нужно на политической сцене, а не в 95-й квартал играть
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Сейчас как выразят глубочайшую озабоченность ... На РФ можуть накласти будь-які санкції за відмову звільнити українських моряків, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 755
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Любые санкции также означает никаких. Пасе тому наглядный пример. Никакие санкции никогда ещё никого не защитили. Последние события это подтверждают. Украина просто теряет драгоценное время.....
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И дружно всем городом проголосовали за зелю .
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Хватит лапшу вешать и заниматься самоуспокоением с этими санкциями - врага нужно убивать и освобождать территории ...в ПАРЕ барыжники уже наложили полные штаны .
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Больше всего в этой новости мне понравилось, что Цензон наконец то начал писать НА РФ На РФ можуть накласти будь-які санкції за відмову звільнити українських моряків, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 5783
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Не треба ілюзій, не буде ніяких серйозних санкцій, ви всi бачите як i куди розвернувся вектор .....
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"российским кораблям могут запретить вход в порты любых стран или проход через проливы..." == Его бы устами....но...
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наложить могут))) но скорее расея НАЛОЖИТ на всех
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Пять лет наблюдаем санкции, йохохо....
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Могут, если над этим работать. Работать сейчас некому. Забудьте.
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ЗАВТРА ПОСМОТРИМ ЧТО ОНИ ПРЕДПРИМУТ, ОНИ ЖЕ ГОВОРИЛИ ЧТО У НИХ ТАМ ПЛАН УЖЕ ЕСТЬ, НУ ВОТ ПОСМОТРИМ, ПУСТАЯ ГОВОРИЛЬНЯ НАДОЕЛА. И ДА РЕБЯТ ЗАБЕЙТЕ НА ПАСЄ ТАМ НИЧЕГО НЕ РЕШАЕТСЯ, ПРОСТО ТАМ КИСЕЛЕВСКИЙ ПОМЕТ БУДЕТ ЗВУЧАТЬ И ВСЕ
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МОжуть накласти. Потім , коли будуть знімати ці санкції зможуть добре заробити. Україні від того - ніяк. А тим морякам - бідолагам і взагалі. Держава їх послала на смерть.
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"...и для РФ это не очень хорошие обстоятельства..."
настолько нехорошие, что ее в ПАСЕ вернули с уговорами и извинениями
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В свете последних событий эти мифы о санкциях против международных преступников звучат как то уныло и даже не смешно.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа РФ можуть накласти будь-які санкції за відмову звільнити українських моряків, - адвокат Новіков
 
 
 
 
 
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