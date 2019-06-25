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 Політика України, За кордоном
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Все про:G20 (67) Азовське море (1115) моряки (617) Клімкін (1443)

 Клімкін закликає країни Великої Двадцятки вплинути на Росію в питанні звільнення полонених моряків

Міністр закордонних справ Павло Клімкін підписав листи до своїх колег із країн ЄС та G20 із закликом застосувати всі можливі механізми впливу на Росію для звільнення українських моряків. Також Україна має намір винести це питання на розгляд ООН.

Про це глава українського МЗС написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні спливає термін, відведений Росії Міжнародним трибуналом ООН з морського права для реагування на його рішення і звільнення наших моряків. Росія, ясна річ, продовжує вдавати, що це її не стосується", - написав Клімкін.

За словами головного українського дипломата, він звернувся до міністрів закордонних справ країн ЄС і G20 з проханням вплинути на Росію.

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"Зрештою, і наші американські друзі казали в Буенос-Айресі, що без звільнення українських моряків зустрічі з російським президентом не буде. Це ж багато чого варто", - зазначив Клімкін.

За його словами, тепер Україна має юридичне право виносити питання звільнення моряків на розгляд ООН та інших міжнародних організацій.

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"Тому з нашими друзями і партнерами будемо говорити про необхідність обмеження військового співробітництва з РФ і відсутність будь-яких причин, щоб поважати її імунітети. І багато іншого теж", - підсумував Клімкін.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134215
 
 
 Топ коментарі
 
5 лет видим озабоченность надувание щек Европой и тут пшик баьло не пахнет гопник не понимает просьб только с ноги
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вже прохав - не отримав. Поганий прохач.
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Климкин хороший министр, видно, что старается. Вот только европейцев точно нехрен просить, они ***** продались за 30 сребренников.
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5 лет видим озабоченность надувание щек Европой и тут пшик баьло не пахнет гопник не понимает просьб только с ноги
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Зеленский: «Хочу увидеть, как ПАСЕ будет требовать от России возвратить украинских моряков».

Ты же требовал от Порошенко, теперь от ПАСЕ.
Вова, президент теперь ты! Требуй теперь от Зеленского!
(С)
@_Fashington
☹️
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у парня нелады с самоидентификацией... исландский футбол
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уже климкин обращается, а зеленскому обои, фонтаны в голове..и озабоченный пост в фб(((
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Пытро обращался-обращался, а СП-2 кацапы дальше строят... А не, я ж забыл, он не обращался, бо некогда было. Надо было с Томосом бегать...
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Этот недоношенный сын великого Отца только позорит свою фамилию.
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это я хотела написать исходя с разговора с французом и немцем. Они тоже самое сказали, ссылаясь на прессу
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Ну так **.ни по кремлю ракетой..Может услышат Клімкін закликає країни Великої Двадцятки вплинути на Росію в питанні звільнення полонених моряків - Цензор.НЕТ 4305
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За неделю до выборов царь чуть отдаст. И без обмена даже допускаю. Но немного. Мертвечук привезёт в своём автобусе. Совки с воплями к 5 утра будут рваться к урнам 21 июля. Нам урок. В реале в 17 и 18 гг и пол года 19 ни одного обмена! Мертвечук пешка у царя---никто, это тут его подают а мы макуху прелую хаваем, как свата. друга, и отца спасителя народа! Для кгб он мразь---на посылках, шелупонь! Там играют крупно. Нам следовало в эти годы применять тактику Саши Белого----в мусор! Именно после его смерти массово применять, в знак памяти, уважения и спасения страны и народа! Но в который раз не смогли. И люди были, и силы и фактор момента! Не дожимаем как всегда---а потом ещё и затихаем. Ну вот и результат. Запахло очередной Переяславской зрадой.
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Меньше треба було Филарета гнобить.Авось Бог и помог бы
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКлімкін закликає країни Великої Двадцятки вплинути на Росію в питанні звільнення полонених моряків
 
 
 
 
 
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