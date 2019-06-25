 Деокупація Донбасу і боротьба з корупцією, - Тейлор озвучив пріоритети своєї роботи в Україні

Про це він сказав на прес-конференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"З 2009 року я працював в американському Інституті миру, цей інститут займався певною роботою, що стосувалась України. Ми шукали можливості, щоб Росія вийшла з Донбасу. Поки я перебуваю в Україні, ми це вбачаємо ключовим пріоритетом і метою — щоб Росія пішла з Донбасу", - заявив американський дипломат.
Він також виокремив боротьбу з корупцією як ще один пріоритетний напрямок своєї роботи.
Водночас, на запитання журналістів про те, чи в пріоритеті для США питання деокупації Криму, Тейлор відповів, що "Крим залишається в переліку пріоритетів для Сполучених Штатів".
За його словами, нині у США активно ведеться робота щодо визначення кандидатури посла в Україні.
"У Вашингтоні намагаються знайти постійного посла (в Україні - ред.). Для цього його треба номінувати, потім ця кандидатура має пройти затвердження в Сенаті", - зазначив дипломат.
да а как там с Крымом о нем приказано не вспоминать....
(С)
@ukrpravda_news
☹️
Може дійсно, прийшов час розійтись? Не зможуть жити у одній країні такі різні люди🤔
Крым ни слова?