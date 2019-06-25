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 Політика України
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Все про:корупція (2384) США (5122) Тейлор (11) Донбас (12203)

 Деокупація Донбасу і боротьба з корупцією, - Тейлор озвучив пріоритети своєї роботи в Україні

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор ключовими пріоритетами своєї роботи у Києві вважає деокупацію Донбасу і боротьбу з корупцією.

Про це він сказав на прес-конференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З 2009 року я працював в американському Інституті миру, цей інститут займався певною роботою, що стосувалась України. Ми шукали можливості, щоб Росія вийшла з Донбасу. Поки я перебуваю в Україні, ми це вбачаємо ключовим пріоритетом і метою — щоб Росія пішла з Донбасу", - заявив американський дипломат.

Він також виокремив боротьбу з корупцією як ще один пріоритетний напрямок своєї роботи.

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Водночас, на запитання журналістів про те, чи в пріоритеті для США питання деокупації Криму, Тейлор відповів, що "Крим залишається в переліку пріоритетів для Сполучених Штатів".

За його словами, нині у США активно ведеться робота щодо визначення кандидатури посла в Україні.

"У Вашингтоні намагаються знайти постійного посла (в Україні - ред.). Для цього його треба номінувати, потім ця кандидатура має пройти затвердження в Сенаті", - зазначив дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134214
 
 
 Топ коментарі
 
Осталась одна надежда на США в стране нет президента у власти подонки . Господи храни Америку 🗽🗽🗽🇺🇸🇺🇸🇺🇸
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"...Окружний адмінсуд міста Києва. Суддя Чудак Олеся Миколаївна, до речі суддя що переслідувала майданівців, відмінила рішення Київради щодо перейменування проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича в Києві. ". Вопросы? Зебилы?
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бред лично меня никто не спрашивал,какую Украину тогда опршивали и где? Это все подготовка к тому что не прошло у зе,*типа рефендум по ордо,теперь идет заход с другой строны
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Наивный запад. Куда там ушла? Он типа и не заходила вообще
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Запад не наївний. У Заходу подібних лохів у пацієнтах дуже багато. Наївний ти і твоя ко.
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*************, ти зараз маєш те за що голосував
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піди походи з ЛГБТ - знайдуть тобі суженого. Чи ти баба?
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З'їхав з питання, ********** шістка. ПНХ за поребрик
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Для того над Донбассом и Крьімом регулярно летают американские разведьівательньіе беспилотники , чтобьі Пентагон и Госдеп имели обьективную информацию , кто , что и сколько там дряни есть.
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Осталась одна надежда на США в стране нет президента у власти подонки . Господи храни Америку 🗽🗽🗽🇺🇸🇺🇸🇺🇸
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Петен кум генпрокурор тоже подонок? А виницкие трусы, который поддержал петю на през. выборах в том числе?
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что понимать под ДЕОкуппацией Донбасса ??? белый флаг или флаг ЛГБД
да а как там с Крымом Деоккупація Донбасу і боротьба з корупцією, - Тейлор озвучив пріоритети своєї роботи в Україні - Цензор.НЕТ 4560 о нем приказано не вспоминать.... Деоккупація Донбасу і боротьба з корупцією, - Тейлор озвучив пріоритети своєї роботи в Україні - Цензор.НЕТ 1942
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Майже половина українців за автономію окупованого Донбасу
(С)
@ukrpravda_news
☹️
Може дійсно, прийшов час розійтись? Не зможуть жити у одній країні такі різні люди🤔
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бред лично меня никто не спрашивал,какую Украину тогда опршивали и где? Это все подготовка к тому что не прошло у зе,*типа рефендум по ордо,теперь идет заход с другой строны
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Аденаур в свое время кажется в 1946 году сказал- лучше пол Германии но целой, чем целая но чужая.
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Звичайна заказна маніпуляція і пропаганда від т.зв. інстітутів соцопитування
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Как петя боролся с коррупцией, если у временого поверенного эта борьба и сейчас остается приоритетной?
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Петя боролся с коррупцией по принципу "если нельзя побороть, надо возглавить" .
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ну а зе сразу отдал эту борьбу на откуп
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А чего нам переживать за прошлое. Ведь у нас уже новый преЗЕдент, кловун поборет корупцию в кратчайшие сроки, ну и конец эпохи бедности не за горами...я уже листаю...каталог красивых белых яхт, скоро заживём благодаря великому кормчему ЗЕ. И всем бесплатные билеты на Шапито 95 минимум раз в месяц. Ох я чувствую заживьём..ЗЕкловун это же вам не какой то там барига мародёр, он сейчас посадит всех олиграхов и начнёт конечно с Бабломойского, поборет корупцию, и всем зарплата по 4000..да нет по 10000, да ну..страшно подумать шо будети как заживьём. Как же хорошо что баригу мародёра выгнали и ЗЕ наконец то приведёт нас к светлому будущему.
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Замість звільнення кажуть деокупація. Шо за казуістика?
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"...Окружний адмінсуд міста Києва. Суддя Чудак Олеся Миколаївна, до речі суддя що переслідувала майданівців, відмінила рішення Київради щодо перейменування проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича в Києві. ". Вопросы? Зебилы?
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Украине втюхают Лугандон как автономию, Зе подпишет.
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ничего конкретного... такое...разве, что выпускник Вест-Пойнта ))
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Давайте говорить честно и прямо. Т. н. дипломатические путем выполняя т. н. Минские соглашения мы получим такую ситуацию. Де юре на Донбассе будет Украина, де фактов ситуацию там будет полностью контролировать РФ. У границы Украины будет стоять 50-100 тыс. группировка, типа гаранта выполнения Киевом соглашений.. Результат? И второй вопрос нужно ли такое Украине????
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Это все конечно так, но нам бы сейчас выжить, как Стране...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДеокупація Донбасу і боротьба з корупцією, - Тейлор озвучив пріоритети своєї роботи в Україні
 
 
 
 
 
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