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Все про:аліменти (63) Мін'юст (593) яхта (8) Петренко Павло (355)

 У киянина за несплату аліментів конфіскували яхту. ВIДЕО

Чоловік заборгував понад 123 тисячі аліментів синові. Плавзасіб продадуть, а гроші перерахують матері хлопчика.

Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко. Відповідне відео Міністерство юстиції виклало в Youtube, інформує Цензор.НЕТ.

Разом із накопиченими штрафами сума боргу неплатника досягла 184 тисячі гривень. Співробітники Святошинського районного відділу державної виконавчої служби Києва описали майно боржника і наклали арешт. Під ці дії потрапила самохідна вітрильна яхта 2015 року побудови.

"Найближчим часом яхту передадуть на реалізацію, а виручені з аукціону кошти направлять на ліквідацію боргів", - пообіцяли в Мін'юсті.

У киянина за несплату аліментів конфіскували яхту 01

Міністр назвав цю подію знаковою і зазначив, що таким чином відновлюється справедливість щодо українських дітей, про яких забувають батьки.

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"Ми будемо продовжувати роботу зі стягнення боргів і наполягатимемо, щоб український парламент нового скликання підтримав пакет законів щодо посилення відповідальності за порушення прав дитини, щоб кожна особа, яка забула про свою дитину, згадала про неї, погасила всі борги і була відповідальною", - пообіцяв Петренко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134210
 
   
 Топ коментарі
 
Гнида, есть же бабло!
А для своих детей зажал!
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явно из ПЕСячьей партии беспредельщиков-барыг
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Скоро КСУ отменит эти законы, они нарушают права зебилов А дети.... то таке, бабы ещё нарожают, как сказал Зельцман.
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Пока месть они нарушают только права потрохотварей,не желающих содержать своих детей.Или этот мразеныш при Зеленском себе яхту преобрел и ребенка запердолил?
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Це не яхта це лодка з парусом! Яхти в Косюка Наша ряба за 200 млн. доларів, от їх треба конфіскувати!
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Отымел по полной программе.Благо не траванули,как другого(забыла как его там звали) ещё при Яныке.
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явно из ПЕСячьей партии беспредельщиков-барыг
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Розовая попка Петренко и тут пиарится гнида !
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Іпспектор Петренко. Нарушаєм, нарушаєм.
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Гнида, есть же бабло!
А для своих детей зажал!
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бабы рожают для себя. Вот пускай сами и оплачивают.
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Да батьківщина гарна,держава остній місяць не розумію чим,але це шоб матюками не крити
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Хотя это неважно, главное что у тебя дырка не только в голове.
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лучше бы конфисковали яйца.
они недорогие, но алименты бы заплатил.
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Странно, деньги задолжал мальчику, но деньги переведут матери
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это узаконенный рэкет. Баба рожает, потом доит мужчину независимо от того есть ли у них семья или нет.
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Бгг, вот нельзя, панове, быть мстительными и экономить на своем ребенке...)
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у меня знакомая индивидуалка,не может вытянуть на зарплату больного ребенка,а у *мужа* есть деньги на вторую квартиру и на Египет,а на ребенка нет. Она упросила его посидеть день с малым,за день *отец* дал сыну кружку чая и бутерброд,и что с такими делать?
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интересно, мамаша занимается проституцией а тип кого она назначила папиком должен отдуваться? Пускай работает сверхурочно, работа не пыльная, лежи и кайфуй. И пускай на гондонах не экономит, мамашка %уева
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Черт возьми, не мог он на офшорную фирму яхту оформить что ли? До чего ж мужчины пошли бестолковые, так бы получила та бабища от мертвого осла уши, низависимая ни в рот ипацца.
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Вот такие как раз размножаются с огромной скоростью, женщины таких любят и охотно им дают. Откуда этот "альфа-самец" взял яхту - этот вопрос в нашей стране задавать не принято, да и вообще мозг включать принято редко, потому мы и являемся одной из самых бедных стран Европы. Людей, планирующих рождение и воспитание детей на годы вперед у нас подавляющее меньшинство, и оно продолжает сокращаться.
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Чувак вспомни,що ты мужик!Втопи ее вместе с яхтой У киянина за несплату аліментів конфіскували яхту - Цензор.НЕТ 14
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ну и с тобой на пару,или давай вышлю тебе пару сотен презиков,чтоб такие больше не размножались)))
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У тебя проблемы с яхтами?Ни так покаталась як мечтала?
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да у тебя проблемы с мозгами,и да,на яхтах не каталась,я за эфимерное ноги не раздвигаю)
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Ну если не каталась,то и трупов не ловила У киянина за несплату аліментів конфіскували яхту - Цензор.НЕТ 9461
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Прежде чем жениться нужно всё майно и бизнес в офшор вывести. И бабу брать с жилплощадью и приданным.
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А вот это поддерживаю, кроме пункта Жениться.
У мужчины все должно быть вне предела досягаемости бабы а жениться не нужно никогда и н на ком.
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Добре що хоч субсидії на газ не забрали...
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Интересно, а Власенко своей фифе заплатил? Там кажется одно или двое детей чужих было, за их содержание потраченное возвращать отчиму не полагается? Как такие расходы возврату не подлежат?
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В комментах просто парад нищебродов. Скоты, вы же не знаете сколько он зарабатывал и платил элементов.
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В Украине ребенок безоговорочно принадлежит женщине. Прекрасно понимаю мужика который не платил алименты, наверняка ему не давали видеть ребенка и вообще участвовать в его жизни. Зачем оплачивать ребенка которого баба по факту превратила в твоего врага и чужого человека?
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Ну скажем так-не безоговорлчно, но в 95% случаев суд оставляет детей с матерью. А матери действительно разные бывают. Свою обиду на бывшего мужа вымещают, запрещая ему видеться с ребенком и настраивая ребенка против своего отца. Какая именно была ситуация в этом конкретном случае - я не знаю. Все там могло быть.
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5% это только если женщина сидит в тюрьме или на дурке. Во всех остальных случаях у мужчины нет шансов. Он полностью бесправное существо в украинской суррогатной "семье".
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Да просто надо Запретить разводы вот и все, как до 1917 года. А то 2/3 по статистике если вы не знали подающих на развод это женщины. Бабы сами рушат семьи, лишают детей отца, а потом доят на бабки которые тратят на себя в большинстве случаев.
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Вообще в сумасшедшее время живем, почему дети остаются преимущественно у матерей? Мужчина отец что не человек уже получается? Пусть детей оставляют у мужиков а бабы платят алименты.
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В Украине мужчина в семейном праве полностью бесправное существо. Что-то вроде раба для женщин.
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Шалава подает на развод а ты плати алименты из своей зарплаты чтобы она прожирала и пропивала их с каким то Васей.
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Петренко должен сидеть в тюрьме .Пускай даст показания как он получил премии более 40 миллинов гривен нап получателя.
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Коли почнуть відбирати маєтки невідповідальних татусів?
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Держава нагрелась на 50 тысяч! Алименты 123, исполнителям почти половина?! И тут нажились Петренки
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