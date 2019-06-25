 У киянина за несплату аліментів конфіскували яхту. ВIДЕО

Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко. Відповідне відео Міністерство юстиції виклало в Youtube, інформує Цензор.НЕТ.

Разом із накопиченими штрафами сума боргу неплатника досягла 184 тисячі гривень. Співробітники Святошинського районного відділу державної виконавчої служби Києва описали майно боржника і наклали арешт. Під ці дії потрапила самохідна вітрильна яхта 2015 року побудови.

"Найближчим часом яхту передадуть на реалізацію, а виручені з аукціону кошти направлять на ліквідацію боргів", - пообіцяли в Мін'юсті.

Міністр назвав цю подію знаковою і зазначив, що таким чином відновлюється справедливість щодо українських дітей, про яких забувають батьки.

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"Ми будемо продовжувати роботу зі стягнення боргів і наполягатимемо, щоб український парламент нового скликання підтримав пакет законів щодо посилення відповідальності за порушення прав дитини, щоб кожна особа, яка забула про свою дитину, згадала про неї, погасила всі борги і була відповідальною", - пообіцяв Петренко.