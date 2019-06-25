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Все про:КПК (25) КС (344) тероризм (2067) державна зрада (229)

 КСУ скасував норму, згідно з якою підозрювані в державній зраді і тероризмі мають обов'язково перебувати під арештом

Норма Кримінально-процесуального кодексу про обрання запобіжного заходу підозрюваним у державній зраді або терористичних діях тільки у вигляді утримання під вартою не відповідає Основному Закону.

Таке рішення оприлюднено на сайті Конституційного суду України, інформує Цензор.НЕТ.

"КСУ визнав неконституційною ч.5 ст.176 КПК, яка передбачає, що до осіб, які вчинили терористичні злочини або злочини проти держави, може бути застосоване лише утримання під вартою. Це означає, що проти цих осіб може бути застосований домашній арешт або застава" , - повідомили Радіо Свобода джерела в Конституційному суді.

У рішенні, зокрема, зазначено, що "утримання під вартою є найсуворішим запобіжним заходом серед усіх заходів, передбачених Кодексом та є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жодна з м'якших заходів не зможе запобігти ризикам".

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"Конституційний Суд України вважає, що право на свободу та особисту недоторканність не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, визначених законами України", - йдеться в рішенні.

Як сказано в тексті документа, рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним і не може бути оскаржене.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134209
 
   
 Топ коментарі
 
Да уж....скоро этот КС признает что Конституция Украины не соответствует конституции паРаши и отменит ее...
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ну че ты блеешь как баран? при пете это КС сидел и принимал решения полезные Украине а теперь ну надо тебе - только вред приносит....
кстати - когда досрочные выборы этот КС признал нормальными вы зебанутые другое тут верещали.. переобуваемся на лету? уроды
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мы обогнали рашку по пробитию дна((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
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Вітаю, ми зробили це разом.

Дійсно, навіщо тих кто є потенційно найбільш небеспечним злочинцем, може дійснити тиск на свідків, втікти, чи бути елементарно ліквідованим, держати під вартою? Маячня якась середньовічна, в нас вільна держава чи що?
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Ну що, що буде наступним? Визнання бійців ЗСУ військовими злочинцями чи криму російським?
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Ждем следующее решение суда:
"Признать незаконным выход Украинской ССР из состава СССР"...
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ЗЕлебобики, когда вы увидете что увас в головах насрано косточками от боярышника?
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоКСУ скасував норму, згідно з якою підозрювані в державній зраді і тероризмі мають обов'язково перебувати під арештом
 
 
 
 
 
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