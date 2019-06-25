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Все про:Грузія (558) Кікабідзе (3) протест (921)

 "Привезли депутацію, посадили в парламент представника Росії. Та такого історія не пам'ятає!" - Кікабідзе підтримав антиросійські протести в Грузії

Артист Вахтанг Кікабідзе обурений діями Росії і вважає, що грузини не повинні відмовлятися від моралі і патріотизму, щоб догодити Москві і заробити на російських туристах.

Про це Кікабідзе заявив в інтерв'ю російському виданню "МК", повідомляє Цензор.НЕТ.

Актор засудив дії грузинської влади. "Вони отримали те, що заслужили, - я маю на увазі уряд... Привезли депутацію, посадили в парламент представника Росії. Та такого історія не пам'ятає!" - обурився він.

На зауваження російського журналіста про те, що торік у Грузії побували 1 млн 700 тис. туристів з Росії, Кікабідзе відповів так: "Ну, зараз вони вже не будуть відпочивати. Це їх так карають. А що, ми маємо через гроші від усього відмовлятися: від моралі, від патріотизму?"

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Вахтанг Кікабідзе не відвідував Росію після нападу РФ на Грузію в 2008 році. Він також відмовився від російського ордена "Дружби", яким його нагородив Дмитро Медведєв за місяць до початку військових дій.

У жовтні 2014 року, після окупації Криму та агресії РФ на сході України, Кікабідзе назвав Володимира Путіна "політиком чорної сили" і "загарбником".

Також читайте: "Наша країна окупована Росією", - грузинські футболісти вийшли на поле у футболках із написом про окупацію

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134208
 
   
 Топ коментарі
 
Артисты бывают разные. Респект.
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Вместо гамлета зеленому клоуну предложили сыграть роль слуги пуйла - он согласился
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а кто ему Гамлета предлагал,куклы таки роли не играют
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отдохни, стахановец. у вас там белые ночи. расслабься.
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Николаев, белые ночи???
Кирюха, прекращай бухать!
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"Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит!" - Кикабидзе поддержал антироссийские протесты в Грузии - Цензор.НЕТ 4044

Во вы, порохоботы, ущербные "Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит!" - Кикабидзе поддержал антироссийские протесты в Грузии - Цензор.НЕТ 4035
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иди ты на шаурму!.. так тебе понятней?!
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Шрек, да не переживай ты так
Ну, посадят твоего хозяина, ну, останешься ты без работы... Потом все наладится ))
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ви самі "вєртухаї" чи нащадки їхні? латентна жага домінувати над сильнішим за вас
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Тоню, відпочинь, бачу, що тобі зовсім зле...
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😊 і не збиралася, просто аналізую автоматично
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Тоді, дуже фіговий з вас аналітик виходить...
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😊 раз зачипила, значить не такий і поганий. Бо впевнені у собі чоловіки-лідери з жінками у суперечку не вступають😁
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Ага )))
Жінка, кажете?
Ви в першу чергу на дурепу схожі, а потім... А потім, може і на жінку
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об каком из вов речь идёт в последней строчке? "Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит!" - Кикабидзе поддержал антироссийские протесты в Грузии - Цензор.НЕТ 6188
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хорошо хоть на голову не насрали "Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит!" - Кикабидзе поддержал антироссийские протесты в Грузии - Цензор.НЕТ 3460 Игры с парашей опасны и антисанитарны
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А что, А МЫ должны из-за денег от всего отказываться: от морали, от патриотизма?Источник: https://censor.net.ua/n3134208
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СЕРЫЙ КАРДИНАЛ СУСЛЕНОК ТО ТА ЕЩЕ ПАДАЛЬ ПРИ СТАЛИНЕ ДЕЛА ЧЕРНЫЕ ТВОРИЛА ОДНО УТЕШАЕТ А МОЖЕТ НАВПАКИ ПОДОХ РАНЬШЕ НА 10 МЕСЯЦЕВ БРЕЖНЕА А ПЕЧАЛЬКА ТАК БЫ ТОЧНО ПОВЕСИЛИ БЫ ЗА ЯЙЦА....
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Скажемо так - Росія у Грузії й України забагато відібрала, щоб тепер стати другом, щоб щось не віддати, або без якоїсь іншої біди.
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К Бубе по разному можно относиться, но уважать его приходится однозначно!
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Да ладно)а оказывать поддержку промокшанскому клоуну,чтоб оно президентом Украины стало-нормально было...
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хороший и умный человек,артист артистом,но вам пример патриота,а не зеленой слизи
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Достойный Человек, Гражданин, Грузин. Не то что некоторые рассказывающие что "искусство, спорт и т. д" вне политики (которая на самом дела война). Уважаю.
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Звичайно, що в Грузії є колаборанти, але після всього в цілому грузини не будуть любити росію.
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Против одного Вовки Украина устояла.
Против двух Вовок будет потрудней.
Но, думаю, устоим.
Деваться некуда.
(C)
@Anakoyher
🤔
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за что расстреляли армянский парламент?
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давно. из калашей. группа национально настроенных граждан в аммуниции и масках.
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Не могу понять по какой причине я тогда пропустил это событие...
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Странно, вообще не помню этих событий...
Спасибо за информацию...
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коли читодріто знімався в радянських фільмах і тішився всесоюзною славою то таке історія пам"ятає. Тепер дід ловить хайп сакартвельського патріота.
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ну йому особисто турбуватися немає підстав...
до туристичного бінесу цей співачок ніякого відношення немає
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Шёл бы ты отсюда, свинособака. Это сын своей земли, а шавка *****, и за копеечку мать родную продашь
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вчи мову, скотиняка.... син якоїсь там мокшанської землі...
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Да мы поняли что ты шакал за кусок колбасы и маму родную продашь, а уж за целых туристов и сам удавишься.
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Номер в кінці твого поганяла - це номер стола, компа, чи твій порядковий номер у відомості про зарплату?
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Хорошо сказал, по поводу денег, морали и патриотизма
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А зачем Вахтанг Константинович вообще дает интервью какому то мааасковскому комсомольцу?
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Інтелігентна мудра людина інтелігентно пояснює тридварасам,що вони тридвараси.
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Патриот своей страны,не то ,что наши ездят на рашу бабки зарабатывать
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свидетели зебила тоже этого хотят.
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пока зубы не выпали, пел в России
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Дерьмо иокшанское, он и сейчас поет, но не для вас скотов козломордых.
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Вот позиция человека с которым можно успешно защищать страну и отстаивать национальный интерес. А не ЗЕбилье..спорт, туризмь, искуство вне политики, поэтому можно па Расиюшке гатролировать..и обзывать Украину порноактрисой перед кацапами в Юрмале ватной..
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Вахтанг не от того злой,що СССР распался.Он просто москалей ненавидит. "Привезли депутацію, посадили в парламент представника Росії. Та такого історія не пам'ятає!" - Кікабідзе підтримав антиросійські протести в Грузії - Цензор.НЕТ 3690
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" Гиви, скажи Вано, что подков в москве нет ". (С) " Мимино "
Буба Кикабидзе - это настоящий пример национальной гордости.
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А от шіфер так не вважає , сидить і чекає поки бєня руками зєлі поставить потяг Україна в московське депо . Тоді цьому гадові відкриється ринок кацапії і упадуть "гадкіє квоти " на українську мову . Шіферизєліменделі не розгойдуйте човен антисемітизму , буде всім погано . Звичайно ви злиняєте в Ізраїль , а дурні зазєлі тут кусатимуть лікті разом з своїми дітками .
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Грузия мы с вами! Кикабидзе вообще без вопросов, и
британцы пацаны)) не ну конечно у них свои расчёты)) (что Грузия балтийцы Польща то понятно) но всё равно не тряпки ссанные оказались как те представители своих стран позорные что проголосовали за, терь вовек не отмоются
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а вот это глупый ход. я теперь ВООБЩЕ никакое грузинское вино пить не смогу.
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Это получается сами привезли, сами посадили, сами возмутились, сами выгнали... и кацапы еще и виноваты остались. Реальная независимость, от всякого здравого смысла.
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Грузини лохонулись , бо наївно вважали що кацап може бути людиною . Але реальність жорстоко зруйнувала цю наївну віру . Кацап це дно .
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Великий человек,грузин,который своим величием гражданина своей страны перекрыл страшную ее мерзость - Сталина.Таких людей будешь всегда уважать. Не то что голожопые шлюшки,поющие на корпоративах у захватчиков: будет и своя страна презирать,и чужая потом вытолкнет под зад за не надобностью.
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Вахтанг Кикабидзе Человек с большой буквы .Слава таким мужественным светлым людям.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном"Привезли депутацію, посадили в парламент представника Росії. Та такого історія не пам'ятає!" - Кікабідзе підтримав антиросійські протести в Грузії
 
 
 
 
 
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