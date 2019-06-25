 "Привезли депутацію, посадили в парламент представника Росії. Та такого історія не пам'ятає!" - Кікабідзе підтримав антиросійські протести в Грузії

Про це Кікабідзе заявив в інтерв'ю російському виданню "МК", повідомляє Цензор.НЕТ.

Актор засудив дії грузинської влади. "Вони отримали те, що заслужили, - я маю на увазі уряд... Привезли депутацію, посадили в парламент представника Росії. Та такого історія не пам'ятає!" - обурився він.

На зауваження російського журналіста про те, що торік у Грузії побували 1 млн 700 тис. туристів з Росії, Кікабідзе відповів так: "Ну, зараз вони вже не будуть відпочивати. Це їх так карають. А що, ми маємо через гроші від усього відмовлятися: від моралі, від патріотизму?"

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Вахтанг Кікабідзе не відвідував Росію після нападу РФ на Грузію в 2008 році. Він також відмовився від російського ордена "Дружби", яким його нагородив Дмитро Медведєв за місяць до початку військових дій.

У жовтні 2014 року, після окупації Криму та агресії РФ на сході України, Кікабідзе назвав Володимира Путіна "політиком чорної сили" і "загарбником".

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