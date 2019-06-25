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Все про:ПАРЄ (469) Росія (17757) Береза Борислав (101)

 Проекти рішень щодо оскарження повноважень російської делегації готуватимуть друзі України, - Береза

Комітети Парламентської асамблеї Ради Європи призначили доповідачів, які готуватимуть проекти рішень щодо оскарження повноважень російської делегації.

Про це повідомив у Facebook народний депутат, член делегації України в ПАРЄ Борислав Береза, інформує Цензор.НЕТ.

"У моніторинговому комітеті проект резолюції готуватиме британський консерватор Роджер Гейл, який системно підтримує Україну і який голосував проти повернення делегації РФ в ПАРЄ", - написав він.

"У регламентному комітеті проект резолюції готуватиме Егідіус Варейкіс - литовський депутат, відомий як безкомпромісний прихильник дотримання прав людини, який так само голосував проти повернення Росії в ПАРЄ", - додав Береза.

Читайте також: Росіян, які перебувають під санкціями США або ЄС, ПАРЄ не повинна приймати в делегацію, - Тейлор

За припущенням народного депутата, зараз "почнеться виття з мокшанських боліт".

"Нічого, нехай виють. Нормально працюємо", - підсумував Береза.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134206
 
   
 Топ коментарі
 
Есть такой фильм "Книга Илая". В эпизоде, где главарь поселения заболел, его головорезы почуяв, что скоро их шефу придет конец начали разносить бар. Мне эта история напомнила уход Пороха. Как только "главаря" не стало, шакалы начали делать, что хотят. Я уверен, что если бы Порошенко выбрали на второй срок, ФРГ с Францией не посмели бы так себя вести, потому, как Порох давил на них. Звонил, встречался и давил. А теперь Макрон с Меркель и Ко вздохнули свободно. Наконец-то нет этого назойливого президента. С уходом Пороха реванш начался не только в Украине но и по всей Европе. Дурак только этого не заметит.
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Исключать того, что, РФ восстановили бы в ПАСЕ и при президенте Порошенко, конечно, нельзя. Но это был бы бой до крови, из последних сил.
Сейчас же со стороны того, кто отвечает за внешнюю политику Украины, полное игнорирование, пох...м и равнодушие, граничащее с предательством
(С)
@_Fashington
☹️
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Исключать того, что, РФ восстановили бы в ПАСЕ и при президенте Порошенко, конечно, нельзя. Но это был бы бой до крови, из последних сил.
Сейчас же со стороны того, кто отвечает за внешнюю политику Украины, полное игнорирование, пох...м и равнодушие, граничащее с предательством
(С)
@_Fashington
☹️
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Зеля только гавкнет с фейсбук-окопа и все этим кончится. Франция, Германия и ПАРЕ - три внешнеполитических провала Зели за последний месяц.
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не только гафкает еще и клипы смешные снимает Проекти рішень щодо оскарження повноважень російської делегації готуватимуть друзі України, - Береза - Цензор.НЕТ 5096
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И бровки в них так важно-важно и грозно супит. Прямо вылитый Наполеон хренов.
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Он ещё может выхватить игрушечный пулемёт у своего охранника и пострелять какашками в Верховную Раду🤔
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Русская дєлєгація к работє в ПАРЄ - ГОТОВА!!!
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Какие делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы проголосовали против резолюции, позволяющей вернуть Россию в ПАСЕ?Проекты решений по обжалованию полномочий российской делегации будут готовить друзья Украины, - Береза - Цензор.НЕТ 8631
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Больше всех на этой карте удивила Великобритания. По логике вещей ее цвет должен быть таким же, как и Польши. И это после "новичка". Фейспалм...
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Нет. Голландцы не удивили. Я ожидал от них такого позора.
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"В мониторинговом комитете проект резолюции будет готовить британский консерватор Роджер Гейл, который системно поддерживает Украину и который голосовал против возвращения делегации РФ в ПАСЕ", - Источник: https://censor.net.ua/n3134206

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А що Зе буде робити?
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тю...а разве прЗЕденту надо что-то делать?
у него ж как у свадебного генерала только круизы и встречи... выгулять жену по миру...
а что еще что-то надо делать? еще скажите что ему зарплату за это заплатят))))
(это сарказм, да Вы и сами поняли)
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)))) как показывает практика, тут с любым сарказмом поосторожнее надо.
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йому залишається переконувати Меркель-Макрон у телефонному режимі, що якщо вони не змінять риторику, то Європою пошириться русопандемія гірша за вересневу 1939
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Для того, щоб переконувати, потрібно розуміти суть питання.
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от тут проблема і головне, що навколо одні "миротворці"
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Це все добре, а наша влада буде щось робити? Бо, як ми зранку побачили, не завжди у друзів України вистачавє сил та впливу для допомоги.
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У ФБ писати, фонтани пісяти, на роялі грати (дотати ще)
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Ой, пояснювати треба? Та в нього стільки справ, стільки справ....
Скільки шаурми ще не з'їдено?
Скільки фонтанів не оббігано?
Скільки лисин не переціловано?
Скільки фортепьян х...м не околочено?
Та й нову вивіксу на охфіс треба намалювати...
А викажете, якесь там пасе, не пасе. Тахай собі пасе, кого це хвилює?
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зеля с беней думали, что пыня будет с ними торговаться и выгодно у них купит украину. наверное руки потирали. но возвращение рф в пасе показало, что пыня ни с кем торговаться не станет. он просто подождет пока наркот сам все развалит за несколько месяцев и пыня получит все даром
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Я не знаю, хто така "пиня", але хід Ваших думок мені сподобався і дуже схожий на правду.
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Есть такой фильм "Книга Илая". В эпизоде, где главарь поселения заболел, его головорезы почуяв, что скоро их шефу придет конец начали разносить бар. Мне эта история напомнила уход Пороха. Как только "главаря" не стало, шакалы начали делать, что хотят. Я уверен, что если бы Порошенко выбрали на второй срок, ФРГ с Францией не посмели бы так себя вести, потому, как Порох давил на них. Звонил, встречался и давил. А теперь Макрон с Меркель и Ко вздохнули свободно. Наконец-то нет этого назойливого президента. С уходом Пороха реванш начался не только в Украине но и по всей Европе. Дурак только этого не заметит.
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Я тебе больше скажу. Если Украина сохранится как независимое государство, то лет через 100 в ней будут Порошенко памятники ставить рядом с памятниками Грушевскому.
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незнаю про памятники а остальное верно
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Его головорезы и шакалы? Так порохоботов еще никто не называл...
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Да, как видишь Порох жуткий и сильный тип. Его боялись не только шакалы по типу Портнова, Шария и Ко, но и еврошлюхи Макрон, Меркель и Ко.
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Ух какой страшный Порошенко, всех еврошлюх в кулаке держал.... А зачем он их держал, если они шлюхи, хоть и европейские? Шлюх только сутенеры держат Проекти рішень щодо оскарження повноважень російської делегації готуватимуть друзі України, - Береза - Цензор.НЕТ 7258
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Порошенко давил на Меркель,я от смеха со стула упал. откуда вы берётесь такие
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именно порох остановил строительство сп-2, давил на них. франция и германия не посмели бы начать стройку при порохе. потому что он встречался и давил, давил.
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Ну и ладушки. Хотя не стоит переоценивать все эти процессы с ПАСЕ, сборище опухших полит функционеров, у нас своих таких тьма, как будет так и будет, картина прояснилась, нужно делать свое дело дальше.
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к сожалению, очколизов параши намного больше Проекты решений по обжалованию полномочий российской делегации будут готовить друзья Украины, - Береза - Цензор.НЕТ 8434
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а если это спекталь такой, - вернули, а на след. день опять вернули назад
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Сегодня были аргументы - За, а за ночь, проанализировав их, найдут аргументы - Против.
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І що, Україні було легше від того, що Росії не було в ПАСЄ?
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і Україну теж туди? Нє, якщо руйнувати Україну, щоб зруйнувати Росію - ну це дебільний план.
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Я вас умоляю)
А как же тогда порохоботам носиться со зрадой? Проекти рішень щодо оскарження повноважень російської делегації готуватимуть друзі України, - Береза - Цензор.НЕТ 9204
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ты реально не понимаешь,или вопрос по приколу ,ну как ты зе выбирал?
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реально санкції проти Росії не дали Україні стати достойною державою. То я й питаю - що за кіпіш?
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та таки дело в тебе и таких как ты,ну которые не понимают и в бюлетене ставят галочку на *а вдруг*
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ну ти й недалеке - ніхто вже давно не сподівається на авось.
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73 % идиотов доказали обратное,чуть больше месяца назад
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с 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию

https://ukranews.com/news/638524-zhitomiroblenergo-zayavlyaet-chto-nochnoj-tarif-na-***************-otmenyat-1-iyulya-drugie

так выходит что Порох был не такой и барыга... настоящий барыга пришол только сейчас к власти, который обещал снижение коммуналки, а в реале отменяет субсидии и ночные тарифы...
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так видається, що за Зеленським стоїть Ахметов, а не Коломойський. Коломойському від подорожчання електроенергії яка користь?
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Це щоби зе-ніщеброди активніше розмножувалися.
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Із нічним тарифом є нюанс... Хлібзаводи працюють вночі (електропечі), людям за нічні зміни була подвійна оплата. Який тепер сенс власнику виготовляти продукцію вночі? До обіду тепер буде лише вчорашній хліб.
А більш глобально- куди дівати згенеровану потужність уночі? ГАЕС у нас не будуються, отже вночі закачка буде на тому ж рівні. Щоденно запускати котли ТЕС та турбіни ГЕС? Недовго вони попрацюють....
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ты не прочитал статью полностью... отменяется ночной тариф, только лишь для бытовых споживачив, т.е. для населения... для олигархов с их заводами всё остаётся как раньше, ночные тарифы, списание налогов и т.д.
Как сказал коломойский, будем стрич овец...
Слава Зебилам!
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Не знайшов я таку постанову НКРЕКП для побуту, є лише для юридичних. Цілком можливо, що у ЖОЕ наганяють страху=)
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Судячи з того, як настирливо ДТЕК продавав послугу по установці двозонних електролічильників, відміна нічного тарифу була запрограмована дано. І я про це казав співробітникам.
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можно сколько угодно сваливать все неудачи действующие власти на попередникив...
но стоит отметить, что у кого сейчас есть власть.. они могут всё изменить, если есть желание..
а если отменяется то хорошее что для народа, то слуга народа или не занимается страной, или сам организовывает эти схемы геноцида украинцев
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а когда приняли этот закон? 1 июля он просто вступит в силу.
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Забудьте про ПАСЕ!
Там все таки культурные люди!
А куда вам быдлотам?
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Вова молчит..і це хєрово.. Ідіотская позиция
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я завжди критикую те що мені не подобається
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У Вови за один місяць такі успіхи, що його на вилах скоро треба буде виносити. А ти критикуєш.
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Є непогані справи..є непогані рішення.. але останнім часом я вже не є його прихильником..шкода , бо був про нього кращої думки
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ну наконец то,теперь про *слуг народа* хорошо подумай,я о выборах в раду,просто проголосуй как совесть и ум подскажет
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Там текст на украинском и придётся набирать в google-переводчики, т.к. он - картинкой.
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Він дійсно не розуміє відмінність деяких слів, мабуть він не з України.
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Зебы, которые думают, что за ЕС, объединившись с Зебами, упёртыми борцами за таёжный союз, решили, что первоочередная задача это- победить коррупцию, а не бороться с паРашей.
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ТАКА Європа - заслужила на новий халіфат і русскіє лапті.


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Значит можно чужие территории оккупировать , а уж как можно уничтожать оккупанта, коллаборанта, и сепаров которые против суверенитета Украины и бегают с оружием в руках. И никто уже не смеет указывать.
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Донецк сегодня выглядит как в КНДР (ВИДЕО)
...
https://v-variant.com.ua/tema/83003-pustye-ulicy-zakrytye-magaziny-blogger-iz-donecka-pokazal-vymershij-gorod-foto-video.html

Житель Донецка, который ведет на ютубе видеоблог под ником "Дневник
Толстяка" снял на видео свою прогулку по городу и показал, как выглядит
бывший мегаполис сегодня. По его словам, из миллиона людей, которые
проживали в Донецке до 2014 года, теперь в городе осталось лишь около
350 тысяч. В подтверждение своих слов он показал абсолютно безлюдные
центральные улицы и главную площадь города, а также закрытые магазины и
развлекательные заведения, которые пользовались спросом у посетителей в
довоенные времена.

Несмотря на то, что сьемка была сделана в понедельник, главная улица
Донецка - улица Артема выглядит совершенно пустой, и траффик на ней
практически отсутствует, чего невозможно было представить в мирные
времена, когда на этой улице часто были пробки.
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Dmytro Kuleba
3 ч. ·
У мене є багато історій про ПАРЄ.
І про те як мене плескали по плечу із словами "А скажи, класно ми придумали аргумент про 140 мільйонів росіян заради яких ми маємо повернути російську делегацію до ПАРЄ? Це ви точно не переб'єте".
І про те як дипломатично провести розмову, в якій тобі з посмішкою кажуть: не треба загострювати, тобі краще змиритися з російським поверненням і просто жити з цим. А ти з такою ж дружньою посмішкою відповідаєш: ні, дорогий мій, це тобі доведеться з цим жити.
І про те як ми виписували тези, які Зеленський озвучив на нещодавніх зустрічах з Макроном та Меркель, хоча обидва лідери вже вирішили повертати росіян і дали всі команди.
І про литовців, латвійців, естонців та грузинів, з якими ми пройшли цей шлях попри спроби нас роз'єднати. Одного посла обробляли аргументом - навіщо ви підтримуєте українців, ми з ними все одно домовимося, вони нам не відмовлять.
І про те як сибарити та гедоністи депутати ПАРЄ вчора не розбрелися по ресторанах (як завжди), а вперше в історіі ледь не всі сиділи до першої ночі в залі і слухняно тиснули на кнопки під час голосування лише заради того, щоб зламати останні спроби наших депутатів (вони реально молодці) зламати їхній сценарій.
І про те як вчора вночі в пустому коридорі ПАРЄ плакала помічниця одного члена ПАРЄ, який завзято топив за росіян, тому що їй було соромно за шефа.
І як інший член ПАРЄ, який теж завзято топив за росіян, сьогодні здивовано відзначив, що росіяни приїхали якісь нахабні і почали своє тріумфальне повернення з провокації - номінували одіозного Слуцького на віцепрезидента ПАРЄ.
Короче, історій багато. Але головне - майбутнє.
Моя особиста позиція така - ми маємо відповісти не лише словом, а комплексом конкретних дій. Відповісти не емоційно і поспіхом, а зважено і цинічно.
Сьогодні міністр Павло Клімкін викликав мене на консультації до Києва, де ми якраз будемо фіналізувати план подальших дій. Виклик посла на консультації щодо майбутніх параметрів участі України в Раді Європи - таке ми робимо вперше з 1995 року, коли вступили до організації. І це чіткий сигнал.
Не можу достеменно сказати, що зрештою буде, але напевно знаю, що три ключових правила залишаються незмінними:
- Спираємося на реальність.
- Нас б'ють, ми б'ємо.
- Граємо до кінця.
А ви не журіться. Світ жорстокий. Це факт. Але іншого світу у нас немає.Треба просто бути сильним, мати здоровий глузд і вигризати у цьому світі своє. Особливо після того як щось вигризають з тебе.
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Друзі України покинуть ПАРЕ разом з Україною, а решта - кон'юктурні попутники. Проекти рішень щодо оскарження повноважень російської делегації готуватимуть друзі України, - Береза - Цензор.НЕТ 9477

Не плутайте поняття, будь ласка.
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Нещодавно активісти пішли з-під стін вірменського посольства в Києві. Це вже третє іноземне відомство, яке сьогодні пікетують - перед цим були амбасади Австрії та Німеччини. З собою мають жовто-блакитні прапори та плакатами з написами "Ні - Росії у ПАРЄ!"
Акції тривають лише кілька хвилин, під час яких мітингарі закидують посольства фальшивими грошима. Таким чином висловлюють обурення щодо результату останнього голосування у Парламентській асамблеї Ради Європи. Закінчитися хода має біля офісу Ради Європи.
"Спрацювало серйозне пропагандистське лоббі Росії в країнах Європи. Тому маємо позитивне голосування за повернення РФ в ПАРЄ, хоча Москва не виконала жодної резолюції асамблеї", - зазначила учасниця акції Дінара Габібулаєва.
Інша протестувальниця Валентина Потапова додала: "Для мене це - реванш Росії. Жодну вимогу ПАРЄ Росія не виконала. Це відкриває шлях до порушення сталого миру".
Наразі пікетувальники прямують до посольств Норвегії, Італії, Словаччини, Фінляндії та Нідерландів.
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та ладно вам, го в марик по фонтанам бегать, шутка, чет я по Речи Посполитой заскучал, а то у вас неинтересно, реванш проффесора, жопоблок какойто с портками или без портков из параши приехал, гнусно и неинтересно, жабу кучму достали, его скелет в клетке болтаться должен где нибудь в центре, ксюха марченко должна не вышки нефтяные покупать у кума а пехоту ублажать вспоминая об былом величие
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Сколько порохотни повылазило шизанутой... Жесть. Тролли да еще безголовые
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Заграница нам поможет. Запад с нами, Запад с нами.(із спогадів Остапа *******)
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Хватит унижаца перед этими лживыми, двуличными евролядями, по совести чести нужно делать демарш и выходить из состава этого гадюшника, аргументируя тем что эта организация пособник окупантов и убийц Украинского народа. Хватит пресмыкаца..Европа на нас давно воду возит, а кацапов в зад целует. Пресмыкаетесь и унижаетесь перед евролядями, а им только это и нужно - слабая беспомощная Украина которой легко помыкать, используя как рынок сбыта и ресурс дешовой трудовой силы. КОгда наконец то Украина начнёт отстаивать национальный свой личный интерес, а не идти в Европу или в Таёжный союз??
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Украина тоже пособник, перекройте трубу с газом. А то ждёте кто санкции введёт, а сами какие санкции ввели?
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В том то и дело что с 73% процентами ватных зебилов которые соскучились по руцькому язику и сепарскими Сватами государство не построит. Этим 73% зебила рашка по духу ближе чем Украина..о каких санкциях и сильной позиции Украины речь если зебилы сами всю вату во власть приводят??
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порохняве, тобі хтось заважає спілкуватися українською?
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Блин, в Нормандско-шоколадный формат нужно еще Италию позвать для полного Рошэна!
Вот это и начинает вылезать Петина дипломатия хитрожопая - Нормандский формат, Минск... Он шо, забыл хто Украине подставил ножку в Бухаресте в 2007 году? Забыл кто с кем Северный поток строит? Дебильная дипломатия ради безвиза для нищей нации, в которой пенсионер на социальной пенсии не сможет каждый день даже выпить кофе с найденным бычком от Мальборо... Из всех петиных ценностей одна настоящая - армия! Он на ней с дружками много заработали...
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Чем сильнее обосрался ЗЕклолун тем громче зебилы орут про Петю. Правда как это должно оправдать обсерон клоуна не понятно , но не может же у ЗЕбилов клоун быть виноватым, поэтому хочешь не хочешь а зебилу нужно орать что Петя опять насрал в штаны клоуну.
Интересно зебил а ты все 5 лет будешь визжать про Петю??
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Ты хочешь скахать шо Арьев, Геращенко, Губошлеп из Одессы, министр иностранных дел, посол Кулеба - это люди Зеленского7
Где вас таких дебилов насобирали под Боевой шоколадное Знамя. Или у шоколадных других нет?
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Если сейчас не импичмент, то нужно что б Украиной управляли извне, из США естественно...
Нужно что б скрутили руки главному зебилу и его приближённым олигархам.. а США это может!
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Это явный саботаж пецедоцей!Как такое возможно,пан Президент?Украинская делегация не смогла такому противостоять?Зачемь их туда посылали?Они что-Украинофобы все?Если с задачей не справились-всех УВОЛИТЬ!
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Стразбурзька змова сталося не лише через агресивну імпeрську Росію, не лише через продажність і цинізм європейців, а й через непрофесіоналізм і бездіяльність нинішньої влади і персонально Зеленського, який нічого не зробив, щоб запобігти російському реваншу.
(C)
@OVLiashko
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Цікаво, а ЗЕбоби вже намагаються намазати рішення ПАРЄ на хліб?
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Подожди чутка, ещё совсем не много и ватный прокацапский ЗЕбилятник завизжит шо это огромнейшая перемога ЗЕкоманды, и это пойдёт только на пользу Рабсии..и кловун опять всех переиграл(хером по роялю видимо)
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Поздно пить Боржоми ...барыжное шобло доигралось.Желательно на всех вредителей завести уголовные дела за измену родине осудить на 10 лет лагерей...
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Бери выше - 10 лет запрета на посещение концертов Шапито 95!!!
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ось чим займалася зелена шмаркля в той час, коли була потрiбна допомога



Проекти рішень щодо оскарження повноважень російської делегації готуватимуть друзі України, - Береза - Цензор.НЕТ 1042





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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПроекти рішень щодо оскарження повноважень російської делегації готуватимуть друзі України, - Береза
 
 
 
 
 
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