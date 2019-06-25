 Проекти рішень щодо оскарження повноважень російської делегації готуватимуть друзі України, - Береза

Про це повідомив у Facebook народний депутат, член делегації України в ПАРЄ Борислав Береза, інформує Цензор.НЕТ.
"У моніторинговому комітеті проект резолюції готуватиме британський консерватор Роджер Гейл, який системно підтримує Україну і який голосував проти повернення делегації РФ в ПАРЄ", - написав він.
"У регламентному комітеті проект резолюції готуватиме Егідіус Варейкіс - литовський депутат, відомий як безкомпромісний прихильник дотримання прав людини, який так само голосував проти повернення Росії в ПАРЄ", - додав Береза.
За припущенням народного депутата, зараз "почнеться виття з мокшанських боліт".
"Нічого, нехай виють. Нормально працюємо", - підсумував Береза.
Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
Сейчас же со стороны того, кто отвечает за внешнюю политику Украины, полное игнорирование, пох...м и равнодушие, граничащее с предательством
(С)
@_Fashington
☹️
https://www.youtube.com/watch?v=zs6kyEYh_js
Русская дєлєгація к работє в ПАРЄ - ГОТОВА!!!
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А що Зе буде робити?
у него ж как у свадебного генерала только круизы и встречи... выгулять жену по миру...
а что еще что-то надо делать? еще скажите что ему зарплату за это заплатят))))
(это сарказм, да Вы и сами поняли)
Скільки шаурми ще не з'їдено?
Скільки фонтанів не оббігано?
Скільки лисин не переціловано?
Скільки фортепьян х...м не околочено?
Та й нову вивіксу на охфіс треба намалювати...
А викажете, якесь там пасе, не пасе. Тахай собі пасе, кого це хвилює?
герой рятівник миру
А как же тогда порохоботам носиться со зрадой?
https://ukranews.com/news/638524-zhitomiroblenergo-zayavlyaet-chto-nochnoj-tarif-na-***************-otmenyat-1-iyulya-drugie
так выходит что Порох был не такой и барыга... настоящий барыга пришол только сейчас к власти, который обещал снижение коммуналки, а в реале отменяет субсидии и ночные тарифы...
А більш глобально- куди дівати згенеровану потужність уночі? ГАЕС у нас не будуються, отже вночі закачка буде на тому ж рівні. Щоденно запускати котли ТЕС та турбіни ГЕС? Недовго вони попрацюють....
Как сказал коломойский, будем стрич овец...
Слава Зебилам!
но стоит отметить, что у кого сейчас есть власть.. они могут всё изменить, если есть желание..
а если отменяется то хорошее что для народа, то слуга народа или не занимается страной, или сам организовывает эти схемы геноцида украинцев
Там все таки культурные люди!
А куда вам быдлотам?
...
https://v-variant.com.ua/tema/83003-pustye-ulicy-zakrytye-magaziny-blogger-iz-donecka-pokazal-vymershij-gorod-foto-video.html
Житель Донецка, который ведет на ютубе видеоблог под ником "Дневник
Толстяка" снял на видео свою прогулку по городу и показал, как выглядит
бывший мегаполис сегодня. По его словам, из миллиона людей, которые
проживали в Донецке до 2014 года, теперь в городе осталось лишь около
350 тысяч. В подтверждение своих слов он показал абсолютно безлюдные
центральные улицы и главную площадь города, а также закрытые магазины и
развлекательные заведения, которые пользовались спросом у посетителей в
довоенные времена.
Несмотря на то, что сьемка была сделана в понедельник, главная улица
Донецка - улица Артема выглядит совершенно пустой, и траффик на ней
практически отсутствует, чего невозможно было представить в мирные
времена, когда на этой улице часто были пробки.
3 ч. ·
У мене є багато історій про ПАРЄ.
І про те як мене плескали по плечу із словами "А скажи, класно ми придумали аргумент про 140 мільйонів росіян заради яких ми маємо повернути російську делегацію до ПАРЄ? Це ви точно не переб'єте".
І про те як дипломатично провести розмову, в якій тобі з посмішкою кажуть: не треба загострювати, тобі краще змиритися з російським поверненням і просто жити з цим. А ти з такою ж дружньою посмішкою відповідаєш: ні, дорогий мій, це тобі доведеться з цим жити.
І про те як ми виписували тези, які Зеленський озвучив на нещодавніх зустрічах з Макроном та Меркель, хоча обидва лідери вже вирішили повертати росіян і дали всі команди.
І про литовців, латвійців, естонців та грузинів, з якими ми пройшли цей шлях попри спроби нас роз'єднати. Одного посла обробляли аргументом - навіщо ви підтримуєте українців, ми з ними все одно домовимося, вони нам не відмовлять.
І про те як сибарити та гедоністи депутати ПАРЄ вчора не розбрелися по ресторанах (як завжди), а вперше в історіі ледь не всі сиділи до першої ночі в залі і слухняно тиснули на кнопки під час голосування лише заради того, щоб зламати останні спроби наших депутатів (вони реально молодці) зламати їхній сценарій.
І про те як вчора вночі в пустому коридорі ПАРЄ плакала помічниця одного члена ПАРЄ, який завзято топив за росіян, тому що їй було соромно за шефа.
І як інший член ПАРЄ, який теж завзято топив за росіян, сьогодні здивовано відзначив, що росіяни приїхали якісь нахабні і почали своє тріумфальне повернення з провокації - номінували одіозного Слуцького на віцепрезидента ПАРЄ.
Короче, історій багато. Але головне - майбутнє.
Моя особиста позиція така - ми маємо відповісти не лише словом, а комплексом конкретних дій. Відповісти не емоційно і поспіхом, а зважено і цинічно.
Сьогодні міністр Павло Клімкін викликав мене на консультації до Києва, де ми якраз будемо фіналізувати план подальших дій. Виклик посла на консультації щодо майбутніх параметрів участі України в Раді Європи - таке ми робимо вперше з 1995 року, коли вступили до організації. І це чіткий сигнал.
Не можу достеменно сказати, що зрештою буде, але напевно знаю, що три ключових правила залишаються незмінними:
- Спираємося на реальність.
- Нас б'ють, ми б'ємо.
- Граємо до кінця.
А ви не журіться. Світ жорстокий. Це факт. Але іншого світу у нас немає.Треба просто бути сильним, мати здоровий глузд і вигризати у цьому світі своє. Особливо після того як щось вигризають з тебе.
Не плутайте поняття, будь ласка.
Акції тривають лише кілька хвилин, під час яких мітингарі закидують посольства фальшивими грошима. Таким чином висловлюють обурення щодо результату останнього голосування у Парламентській асамблеї Ради Європи. Закінчитися хода має біля офісу Ради Європи.
"Спрацювало серйозне пропагандистське лоббі Росії в країнах Європи. Тому маємо позитивне голосування за повернення РФ в ПАРЄ, хоча Москва не виконала жодної резолюції асамблеї", - зазначила учасниця акції Дінара Габібулаєва.
Інша протестувальниця Валентина Потапова додала: "Для мене це - реванш Росії. Жодну вимогу ПАРЄ Росія не виконала. Це відкриває шлях до порушення сталого миру".
Наразі пікетувальники прямують до посольств Норвегії, Італії, Словаччини, Фінляндії та Нідерландів.
Вот это и начинает вылезать Петина дипломатия хитрожопая - Нормандский формат, Минск... Он шо, забыл хто Украине подставил ножку в Бухаресте в 2007 году? Забыл кто с кем Северный поток строит? Дебильная дипломатия ради безвиза для нищей нации, в которой пенсионер на социальной пенсии не сможет каждый день даже выпить кофе с найденным бычком от Мальборо... Из всех петиных ценностей одна настоящая - армия! Он на ней с дружками много заработали...
Интересно зебил а ты все 5 лет будешь визжать про Петю??
Где вас таких дебилов насобирали под Боевой шоколадное Знамя. Или у шоколадных других нет?
Нужно что б скрутили руки главному зебилу и его приближённым олигархам.. а США это может!
(C)
@OVLiashko