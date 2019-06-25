 Загиблого на Донбасі воїна Олексія Карлаша поховають 26 червня на Київщині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Олексій Карлаш, 1993 року народження, молодший сержант 54-ї окремої механізованої бригади, який 19 червня в районі міста Попасна Луганської області отримав надважке осколкове поранення в голову, у стані коми був доставлений у Харківський військовий госпіталь, в якому помер 24 червня о 10.00, не опритомнівши.

Зустріч машини з тілом Героя відбудеться вночі 26 червня в Богуславі (орієнтовно о 2.00). Коридор для зустрічі формуватиметься від початку моста (від вулиці Михайлівської).

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Олексій Карлаш народився 30.03.1993 року в Розкопанці. Жив у Києві. Навчався в Коледжі ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій. На фронт пішов добровольцем у 2014 році, служив у 3-ій роті 54-го окремого розвідувального батальйону. Після демобілізації працював у "Оксі таксі". У грудні минулого року знову відправився в зону ООС.