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 Житель Херсонщини вимагав у поліцейської табельну зброю, погрожуючи стамескою, - НПУ

Увечері 15 червня на території Білозерського відділення поліції місцевий житель, загрожуючи життю працівниці поліції, намагався заволодіти її табельною вогнепальною зброєю.

Подія трапилася 15 червня близько 18:00, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції. В цей час на територію районного відділку поліції зайшов 37-річний місцевий житель. Візуально він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Працівниці сектора реагування, яка вийшла поспілкуватися з відвідувачем, він пояснив, що хоче написати звернення.

Раптом чоловік почав проявляти агресію, приставив до працівниці поліції стамеску і, погрожуючи, наказав віддати табельний пістолет. Правоохоронці, які перебували неподалік, миттєво звільнили поліцейську. На чоловіка одягли наручники.

Як повідомив заступник начальника поліції Херсонщини Микола Вербицький, затриманий вже кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців. Він є фігурантом кримінальних проваджень, відкритих за заподіяння легких тілесних ушкоджень та незаконне поводження зі зброєю. Також його неодноразово доставляли в поліцію за порушення громадського порядку в обласному центрі.

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Сьогодні чоловікові було повідомлено про підозру у вчиненні двох кримінальних злочинів - за вимагання зброї (ст.262 Кримінального кодексу України) і за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ст.345 КК). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134204
 
 
 Топ коментарі
 
Если убили мужика за отказ быть "понятым", то тут вообще могли бы еще и его семью линчевать.

Хитрый план однако)

стамеской бы отнял ствол у ментов, потом стволом "Рапиру" у боевиков, потом "Рапирой" "Тополь М" у Путина, потом "Тополем М" все бабло у ротшильдов, а потом за бабло купил бы себе место императора Галактики, а потом бы пришел санитар с опять наколол "Галоперидолом"))
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ПапаКарло какойта, со стаместкой...
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Агрессивный, наглый и тупой... Судя по реакции это был сторонник ЗЕ Житель Херсонщини вимагав у поліцейської табельну зброю, погрожуючи стамескою, - НПУ - Цензор.НЕТ 1288
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И мужчине еще что то сообщают???? Мда.... Сделал бы он такой фокус в Европе или США...
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ну и загнал бы зебилу в бубен маслину раз сам требует. Иссесиный отбор должен работать и не останавливаться.
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О, Господи,за что нам такая полиция никчемная,себя не может защитить, а людей тем более. Разогнать всех надо.За что они зарплаты получают? Их хоть чему -то обучают?Законы все нужно менять и по полиции так же, чтобы при покушении на полицая можно было стрелять хоть в ногу, а то совсем уже беспомощные, только крышуют преступность хорошо. Авакова нужно гнать из МВД.
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дура тут как раз постояли ,пусть хоть за свою коллегу,ты напоминаешь времена конца яныка,делают вброс в нет и мониторят реакцию людей,но ты к людям не относисишся
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Животное, ты чего сюда в мой коммент рыло свое всунула? Кто тебя приглашал? Геть пшла. Мне твой бред не интересен.
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Лора, ти дурнуватою народилася чи поїхала розумом від постійного недотраху?
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а мог бы потребовать электричества у розетки..
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Агрессивный, наглый и тупой... Судя по реакции это был сторонник ЗЕ
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Если убили мужика за отказ быть "понятым", то тут вообще могли бы еще и его семью линчевать.

Хитрый план однако)

стамеской бы отнял ствол у ментов, потом стволом "Рапиру" у боевиков, потом "Рапирой" "Тополь М" у Путина, потом "Тополем М" все бабло у ротшильдов, а потом за бабло купил бы себе место императора Галактики, а потом бы пришел санитар с опять наколол "Галоперидолом"))
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а потом пришел лесник и всех разогнал.
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Катерина Рожкова
3 год ·

Мені ну дуже подобається дизайн цієї банкноти 1000 грн 💙💛
Сьогодні у Львові презентуємо журналістам

Рішення Нацбанку ввести в обіг купюру номіналом в одну тисячу гривень не матиме прямого впливу на інфляційні процеси, але суттєво понизить престиж і вартісне сприйняття населенням національної валюти. Як наслідок, такі поведінкові моделі дуже негативно вплинуть на економіку.
https://24tv.ua/novini_ekonomiki_tag1123
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Помниться купони тоже с 200-ки начали свой рост.Закончилось миллионами.Лиха зе-беда начало...
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Стамеску ему потом хоть вернули или начальник отделения теперь её за сапогом гордо носит . Может открутить в отделении что то вдруг срочно понадобится .....или что то продолбить
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друг ты знаешь что такое стамеска,и для чего она предназначена
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есть потомок взадстамеску. недавно на выборах продул. ты про это?
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нет я о прямом назначении стамески,боюсь спросить тот что выше клаву давил,что он скажет о калибр пробках)
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кстати, а где папа карло? неужели того?
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мде.. после потужных реформ народ явно в уме не прибавил
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Ну, если уж тебе не удалось мозги приобрести, то простому "васе" - и подавно...
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оружие полицейская сберегла, а честь - нет Житель Херсонщини вимагав у поліцейської табельну зброю, погрожуючи стамескою, - НПУ - Цензор.НЕТ 6283 Двойное проникновение стамеской сделало сове черное дело Житель Херсонщини вимагав у поліцейської табельну зброю, погрожуючи стамескою, - НПУ - Цензор.НЕТ 7821
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Премию Дарвина ему ! Не многим посчастливилось получить её при жизни
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЖитель Херсонщини вимагав у поліцейської табельну зброю, погрожуючи стамескою, - НПУ
 
 
 
 
 
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